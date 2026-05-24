Путин ще се радва да види африканските лидери на срещата на върха в Москва

Руският президент Владимир Путин поздрави африканските лидери за Деня на Африка и отбеляза, че ще се радва да ги види в Москва за срещата на върха през октомври.
„Приемете моите най-топли поздравления за Деня на Африка – празник, който символизира победата на народите на вашия континент над колониализма, техния стремеж към свобода, мир и просперитет“, се казва в телеграма, публикувана на уебсайта на Кремъл.
Президентът изрази увереност, че третата среща на върха Русия-Африка, която ще се проведе в Москва през октомври, ще помогне за идентифициране на нови перспективи за развитие на взаимноизгодно сътрудничество с африканските партньори в различни области. „Ще се радвам да видя африканските лидери в Москва. Искрено ви желая добро здраве и успехи в обществения ви живот, а на вашите съграждани – мир и просперитет“, каза Путин.
В поздравителното си послание руският президент отбеляза и споделеното желание за изграждане на многополюсен свят без диктат и дискриминация.
„Руската федерация отдава голямо значение на укрепването на традиционно приятелските връзки с африканските държави. Обединени сме от желанието си да изградим справедлив, многополюсен световен ред, основан на истинско равенство и върховенство на международното право, свободен от всякакви форми на дискриминация и диктат“, се казва в телеграмата.
Държавният глава отбеляза успехите на африканските страни в икономическата и социалната сфера и подчерта все по-значимата им роля в решаването на наболели въпроси от международния дневен ред. „В рамките на Африканския съюз, както и в редица субрегионални организации, се разширява конструктивното взаимодействие, разработват се механизми за колективен отговор на локални конфликти и кризи, а интеграционните процеси непрекъснато напредват“, отбеляза президентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мазньо
11:40 24.05.2026
3 Майор Деянов, на всеки километър
11:40 24.05.2026
4 Путин
Коментиран от #12
11:41 24.05.2026
5 Рахан
11:41 24.05.2026
6 Добре че са африканските диктатури
11:43 24.05.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:43 24.05.2026
8 Африканчетата
11:45 24.05.2026
9 Тодар Живков
11:45 24.05.2026
10 Баба Ванга
Коментиран от #13, #23, #30, #35
11:47 24.05.2026
11 ФАКТ
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Путин прати снощи урешник по Киев, но без взрив в него. Много е мил бакшиша
Коментиран от #16
11:49 24.05.2026
12 На всички
До коментар #4 от "Путин":Славянски народи!
11:49 24.05.2026
13 О Боже ти
До коментар #10 от "Баба Ванга":Сериозно ли ,кога гкеда руската действителност.От вчера 25процента съкращения в бизнеса,безработица ,кредити безпътица.Гледай на руски руснаците го казват.
Коментиран от #24
11:49 24.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 666
11:50 24.05.2026
16 И не чозна
До коментар #11 от "ФАКТ":Не по Киев,да стреляш с балистични ракети по градовете е върха на военното дело или по точно безсилието на един Фюрер.
11:50 24.05.2026
17 Тошко
11:51 24.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дядо от село
11:53 24.05.2026
22 Начо
11:54 24.05.2026
23 Тошко
До коментар #10 от "Баба Ванга":Казала го е за ВСВ не за тази и не става въпрос за Путин.
Коментиран от #27
11:54 24.05.2026
24 О Божкейййй
До коментар #13 от "О Боже ти":Тръмп: САЩ влизат в Голяма депресия, далеч по- мощна и унищожителна от тази през 1929 г. + Стотици банки фалират, финансовата борса в САЩ и Европа се срива!
11:54 24.05.2026
25 Без име
11:54 24.05.2026
26 Начо
11:54 24.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Глупости
12:05 24.05.2026
29 пусьоюю
12:20 24.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Малий
12:34 24.05.2026
32 пацо
12:42 24.05.2026
33 Кирил
12:43 24.05.2026
34 Цвете
12:46 24.05.2026
35 Дядо Ванго
До коментар #10 от "Баба Ванга":Робите винаги си търсят господари. Щото без господар, какви роби ще са?!?
12:58 24.05.2026
36 България 🇧🇬
13:02 24.05.2026
37 Оооо
13:05 24.05.2026
38 Дядо Влайчо
13:17 24.05.2026
39 Никой
13:44 24.05.2026