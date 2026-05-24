Путин ще се радва да види африканските лидери на срещата на върха в Москва

Руският президент Владимир Путин поздрави африканските лидери за Деня на Африка и отбеляза, че ще се радва да ги види в Москва за срещата на върха през октомври.

„Приемете моите най-топли поздравления за Деня на Африка – празник, който символизира победата на народите на вашия континент над колониализма, техния стремеж към свобода, мир и просперитет“, се казва в телеграма, публикувана на уебсайта на Кремъл.

Президентът изрази увереност, че третата среща на върха Русия-Африка, която ще се проведе в Москва през октомври, ще помогне за идентифициране на нови перспективи за развитие на взаимноизгодно сътрудничество с африканските партньори в различни области. „Ще се радвам да видя африканските лидери в Москва. Искрено ви желая добро здраве и успехи в обществения ви живот, а на вашите съграждани – мир и просперитет“, каза Путин.

В поздравителното си послание руският президент отбеляза и споделеното желание за изграждане на многополюсен свят без диктат и дискриминация.

„Руската федерация отдава голямо значение на укрепването на традиционно приятелските връзки с африканските държави. Обединени сме от желанието си да изградим справедлив, многополюсен световен ред, основан на истинско равенство и върховенство на международното право, свободен от всякакви форми на дискриминация и диктат“, се казва в телеграмата.

Държавният глава отбеляза успехите на африканските страни в икономическата и социалната сфера и подчерта все по-значимата им роля в решаването на наболели въпроси от международния дневен ред. „В рамките на Африканския съюз, както и в редица субрегионални организации, се разширява конструктивното взаимодействие, разработват се механизми за колективен отговор на локални конфликти и кризи, а интеграционните процеси непрекъснато напредват“, отбеляза президентът.