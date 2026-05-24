Новини
Свят »
Русия »
Путин ще се радва да види африканските лидери на срещата на върха в Москва

Путин ще се радва да види африканските лидери на срещата на върха в Москва

24 Май, 2026 11:35 1 130 39

  • русия-
  • африка-
  • среща-
  • ден на африка-
  • владимир путин

Третата среща на върха Русия-Африка, която ще се проведе в Москва през октомври

Путин ще се радва да види африканските лидери на срещата на върха в Москва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин поздрави африканските лидери за Деня на Африка и отбеляза, че ще се радва да ги види в Москва за срещата на върха през октомври.

„Приемете моите най-топли поздравления за Деня на Африка – празник, който символизира победата на народите на вашия континент над колониализма, техния стремеж към свобода, мир и просперитет“, се казва в телеграма, публикувана на уебсайта на Кремъл.

Президентът изрази увереност, че третата среща на върха Русия-Африка, която ще се проведе в Москва през октомври, ще помогне за идентифициране на нови перспективи за развитие на взаимноизгодно сътрудничество с африканските партньори в различни области. „Ще се радвам да видя африканските лидери в Москва. Искрено ви желая добро здраве и успехи в обществения ви живот, а на вашите съграждани – мир и просперитет“, каза Путин.

В поздравителното си послание руският президент отбеляза и споделеното желание за изграждане на многополюсен свят без диктат и дискриминация.

„Руската федерация отдава голямо значение на укрепването на традиционно приятелските връзки с африканските държави. Обединени сме от желанието си да изградим справедлив, многополюсен световен ред, основан на истинско равенство и върховенство на международното право, свободен от всякакви форми на дискриминация и диктат“, се казва в телеграмата.

Държавният глава отбеляза успехите на африканските страни в икономическата и социалната сфера и подчерта все по-значимата им роля в решаването на наболели въпроси от международния дневен ред. „В рамките на Африканския съюз, както и в редица субрегионални организации, се разширява конструктивното взаимодействие, разработват се механизми за колективен отговор на локални конфликти и кризи, а интеграционните процеси непрекъснато напредват“, отбеляза президентът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мазньо

    22 9 Отговор
    Че кой друг да дойде...

    11:40 24.05.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    27 11 Отговор
    Русия потъна в Марианската дупка 😄

    11:40 24.05.2026

  • 4 Путин

    3 18 Отговор
    Е гозпод

    Коментиран от #12

    11:41 24.05.2026

  • 5 Рахан

    9 12 Отговор
    Банга-ранга , нося дълга ланга която навивам около кръста си за да не пречи да бягам, когато ме гони лъва.

    11:41 24.05.2026

  • 6 Добре че са африканските диктатури

    22 11 Отговор
    Че някой да уважи Москва

    11:43 24.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 11 Отговор
    цирка с гнома продължава /да му направят една бангаранга там , не гри те и да миряса

    11:43 24.05.2026

  • 8 Африканчетата

    19 10 Отговор
    Маша ги чака с нетърпение.

    11:45 24.05.2026

  • 9 Тодар Живков

    27 9 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    11:45 24.05.2026

  • 10 Баба Ванга

    13 17 Отговор
    „Всичко ще се стопи, точно като лед, само едно ще остане недокоснато - славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много поднесени жертви има. Никой не може да спре Русия. Тя ще помете всичко по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света."

    Коментиран от #13, #23, #30, #35

    11:47 24.05.2026

  • 11 ФАКТ

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Путин прати снощи урешник по Киев, но без взрив в него. Много е мил бакшиша

    Коментиран от #16

    11:49 24.05.2026

  • 12 На всички

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Славянски народи!

    11:49 24.05.2026

  • 13 О Боже ти

    13 11 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Ванга":

    Сериозно ли ,кога гкеда руската действителност.От вчера 25процента съкращения в бизнеса,безработица ,кредити безпътица.Гледай на руски руснаците го казват.

    Коментиран от #24

    11:49 24.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 666

    13 9 Отговор
    Пр 0стия бакшиш започна война която не мо е да спечели и се покри в бункер и остави ватата без укрития да я бият

    11:50 24.05.2026

  • 16 И не чозна

    12 7 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    Не по Киев,да стреляш с балистични ракети по градовете е върха на военното дело или по точно безсилието на един Фюрер.

    11:50 24.05.2026

  • 17 Тошко

    12 9 Отговор
    Е кой друг ще иде на срещата в Москва?

    11:51 24.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дядо от село

    12 9 Отговор
    Скоро путин ще се радва да види и извънземни на срещата в Москва,щот други няма да дойдат...

    11:53 24.05.2026

  • 22 Начо

    10 9 Отговор
    Ще се радва да види и м.анг.ските лидери в Москва

    11:54 24.05.2026

  • 23 Тошко

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Ванга":

    Казала го е за ВСВ не за тази и не става въпрос за Путин.

    Коментиран от #27

    11:54 24.05.2026

  • 24 О Божкейййй

    11 8 Отговор

    До коментар #13 от "О Боже ти":

    Тръмп: САЩ влизат в Голяма депресия, далеч по- мощна и унищожителна от тази през 1929 г. + Стотици банки фалират, финансовата борса в САЩ и Европа се срива!

    11:54 24.05.2026

  • 25 Без име

    8 2 Отговор
    Сътрудникът ви се престарава с коментарите, факти.бг. Поне да използва различен стил. :-) Виждам, че усърдно го награждавате с лайкове.

    11:54 24.05.2026

  • 26 Начо

    5 7 Отговор
    Ке лапа африкански банан

    11:54 24.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Глупости

    6 4 Отговор
    Поздравява ги като изпраща руски войници да крадат злато и диаманти в Африка и да убиват.

    12:05 24.05.2026

  • 29 пусьоюю

    2 2 Отговор
    и черна гангабанга

    12:20 24.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Малий

    6 2 Отговор
    Новите братушки. Копейките сега ще ги обичат

    12:34 24.05.2026

  • 32 пацо

    3 2 Отговор
    Ще се радва и на м. нгалски лидери в Москва

    12:42 24.05.2026

  • 33 Кирил

    7 1 Отговор
    Рускините ще се радват най много

    12:43 24.05.2026

  • 34 Цвете

    2 3 Отговор
    НИЩО ПРОТИВ АФРИКАНЦИТЕ, НО ДО КЪДЕ УПРЯ ДИКТАТОРА, КОГАТО НЯМА ДИПЛОМАЦИЯ ТАКА СЕ ПОДРЕЖДАТ РАБОТИТЕ ,ШАХМАТНО.

    12:46 24.05.2026

  • 35 Дядо Ванго

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Ванга":

    Робите винаги си търсят господари. Щото без господар, какви роби ще са?!?

    12:58 24.05.2026

  • 36 България 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Тоя плешивия събра всички черни в Русия . От христианство минават на ислам ....

    13:02 24.05.2026

  • 37 Оооо

    2 1 Отговор
    То па един връх....

    13:05 24.05.2026

  • 38 Дядо Влайчо

    2 3 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея.

    13:17 24.05.2026

  • 39 Никой

    1 1 Отговор
    Русия и Африка - славянски народи ! Там Радев иска да поведе .

    13:44 24.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания