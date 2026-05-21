Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси района край Неапол

21 Май, 2026 09:10 691 1

Трусът е регистриран във вулканичната зона Флегрейски полета, която тревожи учени и местни жители заради засилената активност

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано рано тази сутрин в района на Флегрейските полета - вулканична област в близост до италианския град Неапол, съобщи Националният институт по геофизика и вулканология на Италия, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Трусът е станал в 5:50 ч. местно време на дълбочина около 3 километра. Епицентърът му е бил в района на Поцуоли - крайбрежно селище в Неаполитанския залив.

Няколко минути по-късно, в 5:57 ч. местно време, е отчетен и вторичен трус с по-слаба интензивност.

Флегрейските полета представляват обширна вулканична зона с близо 30 кратера и са сред най-наблюдаваните геоложки райони в Европа. Районът привлича туристи от цял свят, но същевременно предизвиква тревога сред учените и местните жители заради засилената вулканична активност през последните години.

Според специалистите процесите са свързани с газове, отделяни от магмата под земната повърхност, които оказват натиск върху почвата и причиняват напуквания и сеизмична активност.


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ТВА АКО ТРЪГНЕ ТОЯ СУПЕРВУЛКАН - А ТОЙ ЩЕ ТРЪГНЕ НЯКОЙ ДЕН
    ЩЕ Е АПОКАЛИПТИЧНО... НЕ СЕ СМЕЯ

    09:12 21.05.2026

