Десницата на Джорджа Мелони печели кметските избори във Венеция

Дясноцентристката коалиция на италианския премиер Джорджа Мелони е спечелила кметските избори във Венеция, показват прогнозните резултати след местния вот в над 600 общини в Италия, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Кандидатът на десницата Симоне Вентурини е получил около 51% от гласовете срещу приблизително 39% за основния кандидат на левоцентристите, като по този начин избягва провеждането на балотаж.

Политически знак за стабилност на управляващите

Социологическата агенция Youtrend съобщава, че разликата е достатъчно голяма, за да потвърди победата още на първи тур. Вотът във Венеция беше внимателно наблюдаван, тъй като се разглежда като първия сериозен тест за правителството на Джорджа Мелони след политическото напрежение около референдума за съдебна реформа през март.

Реакции и политически контекст

Италиански представители на десницата определят резултата като знак, че опозицията е подценила обществените нагласи. Според тях избирателите са опровергали очакванията за отслабване на управляващата коалиция.

Местните избори се възприемат като важен индикатор преди парламентарния вот в Италия, като основните политически сили остават почти изравнени в надпреварата за властта през следващите години.

Резултати и в други градове

В други региони на Италия също се отчетоха важни резултати. В Салерно бе преизбран действащият кмет за нов мандат, а в Месина поста си запази бивш кмет, който не е част от основните политически коалиции. В Реджо Калабрия десницата отбеляза победа, като там левицата е управлявала от 2014 г.