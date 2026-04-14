Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Турция »
Шестнайсет души бяха ранени при стрелба в турско училище, нападателят се е самоубил

14 Април, 2026 11:53 636 9

  • стрелба-
  • сиверек-
  • турция-
  • училище

При проникването си в училището тази сутрин нападателят е стрелял с ловна пушка

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестнайсет души, сред които и ученици, бяха ранени при стрелба в училище в турския град Сиверек, окръг Шанлъуфра (Югоизточна Турция), съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Извършителят е бивш ученик на училището и се е самоубил, когато е разбрал, че ще бъде заловен, съобщи валията на окръга Хасан Шълдак, предаде БТА.

Причината за стрелбата тази сутрин все още не е ясна. Ясно е, че стрелецът е роден през 2007 г., учил е в училището до девети клас, след което се е преместил да учи на друго място. При проникването си в училището тази сутрин и е стрелял с ловна пушка.

По информация на онлайн изданието "Хюриет" очевидци са съобщили за взети заложници, сред които е имало ученици. Друга част учениците, които са се намирали в сградата, са се опитали да избягат, скачайки от прозореца.

Първоначално нападателят, който се е скрил в самото училище, е отказал да се предаде след предупреждение от полицейските екипи, изпратени на място. Последвало е изпращане на специални части.

Валията на Шанлъурфа съобщи, че към момента продължава лечението в болница на 12 от пострадалите. От тях четирима са учители, 10 - ученици, един е полицейски служител, а един - служител на училищния стол.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 1 Отговор
    Дано и България да не се докара до Търция.

    11:58 14.04.2026

  • 2 Диктор

    3 1 Отговор
    Турция и САЩ си приличат, и то доста. И в САЩ е имало много убийства в училища.

    11:59 14.04.2026

  • 3 име

    3 3 Отговор
    Убийството на деца е запазена марка на ционистчетата и краварчетата, явно почват да подгряват. Султана да му мисли, щото ционистите, си казаха открито пред месец, че Турция е заплаха ( за геноцида, който вършат из околните страни).

    12:01 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Градешкият ходжа

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Козметичен салон":

    Да ти се върне тъпкано!

    Аллах гледа!

    12:07 14.04.2026

  • 9 Може

    0 1 Отговор
    да е бил влюбен в някоя учителка.

    12:10 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания