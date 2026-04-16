Турция блокира 940 акаунта след стрелбата в две училища

16 Април, 2026 12:05

Закрита е група в "Телеграм" с над 100 хил. членове, в която са разпространени кадри, свързани със стрелбата

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската полиция задържа 83 души, блокира 940 акаунта в социалните мрежи и закри 93 групи в комуникационното приложение "Телеграм" заради публикации, които влияят негативно на обществото и възхваляват престъплението и престъпника. Мерките са взети в рамките на разследванията за стрелбите в училища в Кахраманмараш и Шалъурфа, съобщиха от полицията в своя официален профил във "Фейсбук", предаде БТА.

Девет души бяха убити, а тринайсет - ранени, след като вчера 14-годишен ученик в училище в Кахраманмараш нахлу и стреля в него. Ден по-рано 19-годишен бивш ученик на училище в Шанлъурфа също нахлу и откри огън в учебното заведение, при което рани 16 души. И двамата стрелци бяха открити мъртви.

"Задържани са 83 души, срещу които са предприето процесуални действия, след като е установявано споделяне на публикации и извършване на дейности, които съдържат квалификации, възхваляващи престъплението и престъпника и въздействат негативно на обществото", пише в съобщението за действията на органите на реда.

Наред с това са предприети мерки, с които е поискано блокирането на 66 URL адреса, както и свалянето на съдържанието, публикувано в тях след стрелбата в Кахраманмараш, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Според властите въпросните URL адреси са разпространявали провокативно съдържание, свързано с нападението чрез "Телеграм". Започнало е и разследване срещу профили, които са разпространили кадрите от стрелбата чрез комуникационния канал. Закрита е група в "Телеграм" с над 100 хил. членове, в която са разпространени кадри, свързани със стрелбата.


Свързани новини


