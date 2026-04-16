"Политико": Радев ли ще е новият главен разединител в ЕС?

16 Април, 2026 09:10 2 504 143

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След като Виктор Орбан загуби изборите в Будапеща, редица лидери в Европа си отдъхнаха. Години наред унгарският премиер блокираше общите решения, рушеше европейските ценности - като правосъдие и равноправие - у дома, търгуваше ветото си в Европейския съвет и протягаше ръка към диктатори.

Европейският съюз в момента е в деликатен момент - икономиката в редица държави стагнира, геополитическите конфликти по границите на Общността все повече влияят на сигурността ѝ, а отношенията със САЩ са изправени пред невиждани предизвикателства. На този фон единството е ключово за излизането от кризата, гарантирането на общоевропейска позиция и продължаването на подкрепата за Украйна. Ще има ли такова след залеза на Орбан?

Не е сигурно, защото в Европейския съвет все още има няколко съюзници на Орбан, а съвсем скоро към тях могат да се присъдинят и други - като Румен Радев, пише „Политико".

Фицо, Бабиш, Мелони, Янша

Роберт Фицо се смята за последния приятел на Путин, начело на държава в ЕС. Той заплаши, че може да блокира заема от 90 милиарда за Киев, ако Фидес загуби изборите в Унгария. До момента обаче той е подкрепял общите позиции в подкрепа на Украйна, освен това столът му в Словакия се клати и изобщо не е ясно дали би рискувал с остри маневри срещу консенсуса в Брюксел.

Бабиш обяви, че иска да ограничи помощта за Украйна, но запази чешката инициатива за доставка на боеприпаси. Очаква се той и най-вече коалиционните му партньори да бъдат трън в петата по други теми като например климатичните инициативи и политики.

Джорджа Мелони изненада мнозина, като избра пътя на прагматизма, в който балансира крайнодясната си вътрешнополитическа реторика с проевропейска външна политика. Неведнъж обаче тя е заставала редом до Орбан по време на срещите на европейските лидери.

Бившият словенски премиер Янез Янша е известен популист и привърженик на Доналд Тръмп. Той излезе на второ място на последните избори в страната миналия месец и е възможно да сформира правителството. Позицията му за Украйна обаче е категорична - Янша подкрепя членството на Киев в ЕС.

Радев - остър критик на помощта за Украйна

Румен Радев е на път да спечели изборите в България, пише "Политико", а това може да се окаже проблем за Украйна и за европейските ѝ съюзници. През 2025 година Радев заяви, че Украйна е обречена, напомня изданието, както и че допълнителна военна помощ не е отговор. То също така е критикувал подкрепата на европейските лидери за украинската контраофанзива, която коствала "стотици хиляди жертви".

Симпатиите на Радев към Кремъл му донесоха остра критика от страна на Зеленски по време на сблъсъка между двамата лидери през 2023 г. в президентството в София. "Ще кажете ли: "Путин, взимай български територии?", попита Зеленски. Разтревоженият Радев се затрудни да отговори, обобщава "Политико".


  • 1 Дв а вие пак лъжете

    61 17 Отговор
    Дв пародия на медия

    Коментиран от #25, #108

    09:13 16.04.2026

  • 2 Рая ( от парламента )

    24 8 Отговор
    Ах, ах, с какви маловажни неща ме занимават! А аз се стряскам, защото както се размърдам на стола, и се чува едно - жмяк жмок, жмяк жмок.....
    Трябва да викам майстори да смазват...

    09:13 16.04.2026

  • 3 Фройд

    48 17 Отговор
    Дойче зеле , без коментар !

    09:13 16.04.2026

  • 4 Гарантирането на общоевропейска позиция

    46 13 Отговор
    "гарантирането на общоевропейска позиция" - ?

    А Дали Тази Позиция !

    Е Общо Европейска ?

    Или Такава !

    Само На Управляващите !

    Европейския Съюз ?

    Никой !

    Не Отчита !

    09:15 16.04.2026

  • 5 Трол

    45 12 Отговор
    Сънувах, че България ще блокира 90-те милиарда за Украйна.

    Коментиран от #54, #91

    09:15 16.04.2026

  • 6 НА КАЛПАВ СЪЮЗ РАДЕВ МУ ПРЕЧИ

    59 20 Отговор
    ВМЕСТО ДА СИ ГЛЕДАТ НАСЕЛЕНИЕТО ВСЕ НАДНИЧАТ В КАНЧЕТО НА ДРУГИЯ.А ОНЯ ХИРЕЦ ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ДОИ ДОЙНАТА КРАВА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ , ЗАЩОТО МУ ПОЗВОЛЯВАТ

    09:16 16.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    56 18 Отговор
    Бяхте ли днес на бензиностанцията, а в магазина? В неделя благодарете за това на ппдб, герб, дпс, бсп и итн.ДВ и урдула въобще не ги мислете.

    09:17 16.04.2026

  • 8 Радев ?

    22 16 Отговор
    Не, та той е само бледа сянка на харизматичния Орбан

    09:18 16.04.2026

  • 9 Президент в България

    26 24 Отговор
    няма никакви правомощия! Овен да изразява мнение!

    Радев е комунист, както всичките му усуладжийски колеги в Парламента ни и назначените в Брюксел, но ако наистина е на акъла на Орбан, поне ще ни отсрами малко пред света.

    Коментиран от #21

    09:19 16.04.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    31 26 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    Коментиран от #23

    09:19 16.04.2026

  • 11 Надали🤔

    27 7 Отговор
    Да се надяваме, че ще е така, но не ми се вярва!

    09:19 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    41 21 Отговор
    Значи щом Дойче ш@йзе плюе по Пилота,трябва да гласуваме за него

    Коментиран от #19, #22

    09:20 16.04.2026

  • 15 Хохо Бохо

    24 14 Отговор
    Петроханци храчат и на европейската сцена. Усрулестата соросня мечтае за тиквата дето и козирува и изпълнява безплатно

    09:22 16.04.2026

  • 16 така е

    14 14 Отговор
    ДженЗитата ще гласуват за Радев, защото им е по-свежичко. Тъпото е, че после през улицата няма да го свалят. Ще има много спукани глави по жълтите павета.

    09:23 16.04.2026

  • 17 Сталин

    24 10 Отговор
    Мадяр- унгарския Киру е роднина на Сатаняху,само ужас и кошмари чакат Унгария и скоро унгарците ще правят компания на цървулите в ада

    09:23 16.04.2026

  • 18 Ъъъъ

    10 23 Отговор
    Радев е троянския кон. Надявам се поне да изкара изм е кяр ската българска "общност" от ЕС, за да не мъти водата в ЕС.

    09:23 16.04.2026

  • 19 Фройд, Сталин...

    6 22 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Това дойче веле много ти бърка по дупката.
    Ставаш и лягаш с него.

    09:23 16.04.2026

  • 20 Опашката за тоалетна хартия

    15 21 Отговор
    Чехия, Словакия, Унгария, Словения, България. Ако половината от страните от бившия Източен блок искат да се върнат към съветското си минало и да се насладят на социалистическия рай и просперитета, който Путин предлага на руснаците, останалите европейци не бива да им пречат.

    Коментиран от #35, #39, #77

    09:23 16.04.2026

  • 21 Тръмп и Ванс няма да мирясат

    24 10 Отговор

    До коментар #9 от "Президент в България":

    докато всички брюкселски зелки не бъдат изтитани и Орбан да е на мястото на Урсула в ЕС.

    09:24 16.04.2026

  • 22 Пилота

    19 30 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Пилота който се изплю на народа и дезертира от президентския си пост, за да си спаси имунитета?

    09:24 16.04.2026

  • 23 Турски паток

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    В евро или долари, Турция не е в ЕС.

    09:24 16.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не се тревожете

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Дв а вие пак лъжете":

    Маскиран Ваш човек е.

    09:25 16.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Радев стига си стоял под прикритие

    10 25 Отговор
    Радев да се огледа и да види какво става в Унгария , Германия , Франция , Англия и сам да си направи сметката на къде трябва да върви.
    Европа е тръгнала да се обединява и има вече собствен път , без да се съобразява със САЩ и Русия.
    Радев най накрая избери правилната страна
    Стига си стоял под прикритие

    Коментиран от #56, #76

    09:26 16.04.2026

  • 28 ха дано

    10 4 Отговор
    ама НАДАЛИ

    09:28 16.04.2026

  • 29 Хейт

    14 8 Отговор
    Веднага отивам да гласувам за него!

    09:29 16.04.2026

  • 30 Карго 200

    9 12 Отговор
    Ден 1513 от моята 3-дневна война.
    Янукович - ❌
    Асад - ❌
    Мадуро - ❌
    Орбан - ❌
    Хамени - ⚰️
    Армения - 🖕➡️🇷🇺
    Куба - 😱
    НАТО - 🇫🇮🇸🇪
    ЕС - 🇪🇺 🤣
    Медведев - 🍸🥴

    Аз си оставам майстор стратег.

    09:30 16.04.2026

  • 31 Дзак

    12 7 Отговор
    В интереси на България е ЕС да бъде политически разнороден

    09:30 16.04.2026

  • 32 123

    20 10 Отговор
    Дойче ниеле пак пише глупости, за Орбан, за Фицо и явно ги е страх мишкарите и от Радев.Това е добре, значи Радев може и да избие някой евроатлантически зъб, така де в преносен смисъл.

    09:31 16.04.2026

  • 33 Радев не е Орбан

    14 11 Отговор
    нито е русофил, а е глобалист и либерал, който под фалшив флаг ще открадне част от патриотичния вот. Той обслужва интересите на новия световен ред. Спомнете си кой ни натресе ПП-тата, еврото, зелените сертификати, кой бойкотира референдума за еврото. Кой докара и сега умник Гюро с умници петроханци.

    Коментиран от #42

    09:32 16.04.2026

  • 34 Гоце Делчев

    29 10 Отговор
    Значи за да си угоден, трябва да си против Русия. Да плюеш на славянския си произход и да възвенчаеш англосаксонците. Скоро ще ни карат да се отречем и от правосравието в полза на единството и да да приемев лутеризма или англиканството. Може и мормонството.

    Коментиран от #64, #126

    09:33 16.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Естествено

    10 25 Отговор
    Радев е новия Кремълски Чехъл.

    09:35 16.04.2026

  • 37 Само Радев 21

    24 6 Отговор
    Бойко и Шишко вън, да се махат! Да ги пратят в Белене...

    09:36 16.04.2026

  • 38 Той е визионер

    9 20 Отговор
    Не бива да бъдем несправедливи към Радев. Както е известно, той е израснал с идеалите на Бай Тошо. А всички знаем колко голямо влияние оказват преживяванията от детството ни върху живота ни. Така че, след като неговият ментор не успя през 1963 и 1973 г. да постигне превръщането на България в 16-та съветска република на СССР, търсейки нейната пълна интеграция, може би неговият ученик ще успее!

    09:36 16.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пламен

    8 1 Отговор
    Никой не го знае какъв е.
    Казват че от първата специализация е с американците....за какъв се представя, няма никакво значение

    09:37 16.04.2026

  • 41 Румен Радев, разведчик

    6 13 Отговор
    С руснаците трябва да довършим нещата !!!
    Да се договорят Репарациите, Съд за Путин и Маша, китайски цени на газа и нефта за Европа.
    Това е моята ясна позиция ☝️

    09:38 16.04.2026

  • 42 Плюс съучредител на "Триморие"

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Радев не е Орбан":

    - по своята същност антируски военно политически проект.

    Коментиран от #46

    09:40 16.04.2026

  • 43 Хахахаха

    10 16 Отговор

    До коментар #39 от "Абе тоалетния":

    Русия е толкова добре, че никой не иска да живее в нея! Вие копейките също имате към раша любов от разстояние. В раша хорошо, но лудше нам там не надо! Като е толкова добре в раша, защо не заминавате копейки? България я напуснаха 3 млн българи и отидоха на запад, та България ще се оправи и без вас няколко копейки! Защо не заминавате?

    Коментиран от #49, #63

    09:41 16.04.2026

  • 44 Икономист

    13 5 Отговор
    Ся последно ЕС , икономически съюз на независими държави ли е или федерация от федеративни области с правителство от назначени брюкселски бюрократи ,че и аз нещо съвсем се обърках ?Нека някой по навътре в нещата ни открехне .

    09:41 16.04.2026

  • 45 Всъщност

    6 8 Отговор
    Разединител ? Като американски агент най-вероятно ще е послушна овца , като всички депутати в управлявания от Великобритания и Турция ЕС .

    09:41 16.04.2026

  • 46 Радев

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "Плюс съучредител на "Триморие"":

    антируски? м? чий е Крим сега? м?

    Коментиран от #70

    09:41 16.04.2026

  • 47 Другарю

    9 9 Отговор

    До коментар #39 от "Абе тоалетния":

    имигрирайте в Русия, те са издали официално съобщение, с което искат работници от цял ​​свят. Сега, с продължаващата война и ниската раждаемост, им трябват работници. Бягайте, шанс, който се случва веднъж в живота.

    Коментиран от #53

    09:41 16.04.2026

  • 48 Бакшишииии

    6 12 Отговор
    Пуслер е най-големият срам на планетата. Подари доброволно 300 млрд евро на западните си "партньори" ахахаха

    Коментиран от #51, #59

    09:42 16.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 4 Отговор

    До коментар #48 от "Бакшишииии":

    Глей къде ме е охапал пителья 🐓,нищо не е подарено,русниците винаги идват за своето и ще се плаща с лихвите ,даже и дженди като теббб и партьонара ти ще плащате 😂🍌😂 !

    Коментиран от #55, #57

    09:45 16.04.2026

  • 52 Един

    0 5 Отговор
    Ако стигне до ЕС.

    09:45 16.04.2026

  • 53 Хеми значи вазелин

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Другарю":

    Другари единствено можеш да наричаш,дружките си от клуба по интереси Оммодружинка Калинка !

    09:46 16.04.2026

  • 54 А ДАНО

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    ...
    ама надали ...

    09:46 16.04.2026

  • 55 Путлер е издирван в 132 страни ДНЕС

    3 9 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще ще ще... някой ден след 1 млрд години. Многоходови таксиджии

    Коментиран от #65

    09:47 16.04.2026

  • 56 Пътят на Европа

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "Радев стига си стоял под прикритие":

    засега се очертава като технофеодализъм (т.н. инклузивен капитализъм), екофашизъм, CBDC, отнемане и токенизиране на частната собственост, „15-минутни“ градове и още много други..., но само засега. Да се надяваме, че нещо може да се промени към по-добро след войната.

    09:47 16.04.2026

  • 57 Издирваният военнопрестъпник с токчета

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Животът е това което се случва днес. Бъдещето го остави на Ванга и Нострадамус

    Коментиран от #62

    09:48 16.04.2026

  • 58 Факти

    3 9 Отговор
    Радев няма с кой да се коалира. Служебното правителство остава. На есен пак избори.

    09:50 16.04.2026

  • 59 Не знам

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Бакшишииии":

    защо, ама медиите са толкова завладени, че не пишат за нещо
    доста интересно, което се случи наскоро:
    РУСИЯ заведе дело за откраднатите пари в Съда на ЕС ...
    ...
    и е вероятно да спечели, иначе доста пари от Близкия Изток ще избягат от ЕС-паричната система ...

    09:50 16.04.2026

  • 60 така е

    4 6 Отговор
    Нали видяхте какво направи голямата избирателна активност в Унгария?
    Излезте и гласувайте, за да не ви откраднат отново бъдещето.

    Коментиран от #72

    09:51 16.04.2026

  • 61 Историк

    12 0 Отговор
    Явно на Другарите от Европейският Социалистически Съюз и трябват послушковци които само да ръкопляскат и изпълняват партийната повеля .Що ли ми звучи доста познато и тази система не просъществува дълго ,явно ЕСС няма да просъществува дълго в този си в вид,ако изобщо просъществува .

    Коментиран от #97

    09:51 16.04.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Издирваният военнопрестъпник с токчета":

    Ами вярно е ,цъкаш си като углав за 12€с на пост от служебния теуефон и маркираш и снимаш постовете за пред шефчето-онбашията -супървайзъро ,а вечер обикаляш кофите за прехрана 🤣🤣🤣.

    09:54 16.04.2026

  • 63 Ало, “ диспечера”,

    8 2 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    процесите на неолиберализъм при управлението на ЕС не доведоха до очакваните и обещавани устойчиви стандарти на живот, а напротив.Доведоха до загуба на доверие сред населението.Сгрешена ти е поантата.

    09:55 16.04.2026

  • 64 Анджо

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "Гоце Делчев":

    Славянска етно няма.

    Коментиран от #66

    09:55 16.04.2026

  • 65 Я пъ тоа

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "Путлер е издирван в 132 страни ДНЕС":

    Ами да си го издирват бре,пука му на дядовия Путиновия 😂🍌😂

    09:56 16.04.2026

  • 66 Тодоров

    8 0 Отговор

    До коментар #64 от "Анджо":

    Ееееххх Анджо ,Анджооо ,нито писаното ти писано ,нито името ти име-Анджо ,ами Анджо да ми посвириш нежно на коженото банджо ,Анджо !

    09:58 16.04.2026

  • 67 Уникално

    4 7 Отговор
    Първо на първо Радев е тръмпист!Защо ли? Ами, защото голямата цел на Тръмп не е да прецори Китай, а Европейския съюз. ЕС е трета икономическа сила след САЩ и Китай. Европа е свобода, демокрация,права,неща което започна да залязва в щатите, а в Китай го няма по дефиниция. Русия не е проблем за Тръм, там нещата са катсрофални, но той я използва срещу нас. Ето защо Радев е типичен антиевропеец,освен популист гредайки към Путин

    Коментиран от #75

    09:59 16.04.2026

  • 68 Дер Вафен

    8 0 Отговор
    Не Радев,а българите не искат и неприемат тезата,че Украина ще победи и ще връща парите,които урсулите и наливат в златни тоалетни,луксозни имоти и милиарди в биткойни.Всичко друго е пропаганда.

    09:59 16.04.2026

  • 69 Яяя

    5 2 Отговор
    Прасето Боко и Долян Тиквата, две влюбени половинки.

    10:00 16.04.2026

  • 70 Радев-руски агент значи,

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Радев":

    ами Русия е също американска колония като нас. Тяхната Централна Банка е филиал на Fed. Така че и руски агент да е, пак обслужва атлантически (либерални) интереси.

    10:01 16.04.2026

  • 71 така е

    1 3 Отговор
    Нали видяхте какво направи голямата избирателна активност в Унгария?
    Излезте и гласувайте, за да не ви откраднат отново бъдещето.

    10:02 16.04.2026

  • 72 Еленка Кр.

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "така е":

    За обратен водач на листата и цял отбор служители на НПО-та,хранени от комунистическите комисарки,няма как.

    10:03 16.04.2026

  • 73 военен неможач

    0 0 Отговор
    А дано, ама надали.

    10:03 16.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Истинския Професор Герджиков

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Уникално":

    Коя Европа бе муцка 👄,онази просперищата от 80 г. на 20 век или тази в момента на Зелената безвъглеродна многополова джендър Европа ,на пррр дящите крави с метана ,на добавките в храните от щурци,хлебарки,брашнени червеи и т.н.?Щото от тази втора Европа вече нищо не става !

    Коментиран от #133

    10:05 16.04.2026

  • 76 Румен Радев, разведчика

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Радев стига си стоял под прикритие":

    "...Радев най накрая избери правилната страна..."

    Избора на Радев беше принудителен, инак още да се кланяме на Пасьолството. Добре че Украйна увищожи Русия и ни освободи Предлагам срещу Пасьолството да дигнем Монумент на Украинец и Българин забиващи щикове в грохнала мецана ☝️
    Таваришчи....😁

    Коментиран от #87

    10:05 16.04.2026

  • 77 Маймуната Чита

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Опашката за тоалетна хартия":

    Радев има големи планове за бъдещето на страната. Ще възроди ЦУМ, дънките Рила, маратонките Ромика, а ако успее фа изкара четиригодишния си мандат, ще ни направи и най-висшия подарък - ще възстанови Мавзолея! И всичко това с непрестанен поток от банани...

    Коментиран от #84, #94

    10:06 16.04.2026

  • 78 Питам

    3 0 Отговор
    Къде е Сиярто?

    10:07 16.04.2026

  • 79 Психодинспансер

    3 2 Отговор
    Много интересно как Орбан загуби изборите в Унгария,като не бе удобен за някои индивиди и дали тези не помогнаха неофициално това да се случи се пита в уравнението?На унгарският народ му предстоят тежки времена за оцеляване!

    Коментиран от #86

    10:07 16.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Мамникът определено има опит в разделянето.

    10:07 16.04.2026

  • 82 Аква

    2 1 Отговор
    Гласувайте! Всички! Тук няма Харесвам и НЕ харесвам! Мисли с главата си, ако я имаш! Не стой като ощипана мома в ъгъла! Щом си на хорото - ще играеш! За България!

    10:07 16.04.2026

  • 83 Тоя

    2 2 Отговор
    каруцар е срам за всяки цивилизован човек.

    10:08 16.04.2026

  • 84 Кюмюра от Драгалевци

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Маймуната Чита":

    Муцка ,ти си този който скача за бананите 🍌 по площадите,чужди грехове не ни преписвай !

    Коментиран от #103

    10:08 16.04.2026

  • 85 радев е Мишка

    3 2 Отговор
    Ще се пули, но няма да посмее!

    10:09 16.04.2026

  • 86 беглец от диспансера

    4 4 Отговор

    До коментар #79 от "Психодинспансер":

    Всички мразят фашистка русия и орбан крадеца!

    10:10 16.04.2026

  • 87 КОТ.ар.АК 😼

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Румен Радев, разведчика":

    Коте 🙀,единствено на теб могат да забиват коо Жени щиково ,таам отт заад, в най милото тиии .....

    Коментиран от #117

    10:11 16.04.2026

  • 88 Българин

    4 6 Отговор
    Румен радев е национален предател и подлога на Путлер.

    Коментиран от #95, #99

    10:12 16.04.2026

  • 89 естествено че НЕ

    0 0 Отговор
    г-н Сит просто лови риба, все едно му е каква

    10:16 16.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    На есен отново сме на избори!! Радев няма да управлява!!Кога ще сънуваш ,че Русия ще победи в Украйна?

    10:17 16.04.2026

  • 92 дончичо

    4 1 Отговор
    ..."като правосъдие и равноправие..."
    1 заплата 22 000€ друга 600€ ...равноправие
    пил на пътя -затвор убил на пътя -домашен арест ...правосъдия
    ба"х ти и евроценностите

    10:18 16.04.2026

  • 93 Поли

    2 2 Отговор
    Не Радев, ,,политико, и тия, които му дърпст конците са унищожители н Източн и Централма Рвроп. Дано им засрфнем нс ЕС

    10:19 16.04.2026

  • 94 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Маймуната Чита":

    И ще ползва Волга за служебна кола.🙆😜

    10:19 16.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 дончичо

    0 0 Отговор
    Независими ли са регулаторите в България...,регулаторите не регулировчиците!?

    10:20 16.04.2026

  • 97 Дърт прудльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Историк":

    Кога от комунист стана толкова бързо капиталист бре?

    Коментиран от #102, #111

    10:21 16.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Румен Радев, разведчика

    2 6 Отговор

    До коментар #88 от "Българин":

    Румбата се оказа неочаквано добър играч. Само как детронира и изхвърли Боко заслужава медал ☝️ Първоначално имаше внимателен русофилски уклон, но след ПЯТЬ года руски сеир, разбра че Русия е пълната мизерия и пътя на България е само Европа. Разбира се без да влизаме в дрязги със С.А.Щ.

    Коментиран от #114

    10:23 16.04.2026

  • 100 Янко Виа

    1 2 Отговор
    Абе нещо много масирано почнаха партийната пропаганда ППДееБ --π€€€€ ∆ ааааллли Те и подд.. Логгите им 😂😂😂

    10:23 16.04.2026

  • 101 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "чуко":

    Кара нтийте е джоба.

    Коментиран от #104

    10:23 16.04.2026

  • 102 Суульоо

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Дърт прудльооо":

    Тихоо!Техо ,не си компетентен бре пллеее...Шунгеррр !

    Коментиран от #109

    10:24 16.04.2026

  • 103 Дърт пръдльооо

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Кюмюра от Драгалевци":

    По времето на соца се редеше по три пъти на опашка за банани и портокали,а сега ги ползваш за подигравка.Защо така??

    Коментиран от #106

    10:26 16.04.2026

  • 104 Оня с мотиката

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "ще си събираш":

    Един сап зад врата и директно копане на место в родния ти мизерен квартал Тракия за да не се разнася заразата !

    10:26 16.04.2026

  • 105 Българин

    3 1 Отговор
    Унгария каза-Мунч-овците вън!!!

    10:26 16.04.2026

  • 106 Пръдльооо

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Дърт пръдльооо":

    То и ти скача за банани 🍌,а що сега си ги рррргашш от ЗАД !

    Коментиран от #116

    10:27 16.04.2026

  • 107 Русофил

    1 2 Отговор
    Търся Гей Клуб в Бургас.

    Коментиран от #139, #143

    10:28 16.04.2026

  • 108 червен фашист, ленинец - путиняр

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дв а вие пак лъжете":

    Каквито читателите - такава и медията. Колкото до гро -- баря няма да просъществува дълго с проруската си муцуна.

    10:28 16.04.2026

  • 109 Пръдлячко

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Суульоо":

    "Меката ми китка" има специални компетенции към такива като тебе.Внимавай,за да няма ИЗНЕНАДИ!!!!!!

    Коментиран от #115

    10:30 16.04.2026

  • 110 Прави впечатление,

    1 1 Отговор
    че и негативната реклама за Радев е все пак реклама. Политико на практика прави внушения, че Радев е на път да спечели изборите и това можело да се окаже проблем за Украйна и за европейските и съюзници.А дали е така?Нищо в предизборната кампания на Радев не намеква за това.

    10:30 16.04.2026

  • 111 Анджо

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Дърт прудльооо":

    Алекс,на оная лудата адвокатката от укрофондацията-Хмммммм, в дирр никка перрешш ли ли и го ?

    10:30 16.04.2026

  • 112 Унгарска революция

    1 1 Отговор
    Не искам да повярвам, че толкова много хора ще направят грешката да гласуват за Радев и отново ще върнат олигархията на власт. Какво ти става, народе? Очи ли нямаш да видиш? Уши ли нямаш да чуеш. Какво правят унгарците? Мен не ме притесняват толкова че Радев води антиевропейска политика, което също е притеснително когато сме в общ съюз и се очаква взаимно да се пазим. Най-притеснителното е че той води антибългарската политика на поредните олигарси. Но не виждам смисъл да се занимавам, когато социалните агенции за проучване му дават толкова много проценти. Или просто другите партии ще му прехвърлят гласове и после ще правят плаващи и удобни мнозинства за да продължават с грабежите, както го правят десетки години.

    Коментиран от #119

    10:31 16.04.2026

  • 113 Тиквата +Шиши =💩

    2 1 Отговор
    А кои бяха обединителете тези двамата боклука ли 🎃 и 🐖🐷⁉️⁉️⁉️

    10:32 16.04.2026

  • 114 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Румен Радев, разведчика":

    Циркът си върви по план?

    10:32 16.04.2026

  • 115 Суульоо

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Пръдлячко":

    Могаа тии сееее....РА на пллллл ШИВА ...та кррррртуна отгоре с кеффф !

    10:32 16.04.2026

  • 116 Ошашавена копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Пръдльооо":

    Сега поне банани има!

    10:32 16.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Пръдлячко

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Унгарска революция":

    Тихоо !Тихо бре тъмносин ППДБ пеееее ....аааааллл !

    Коментиран от #129

    10:33 16.04.2026

  • 120 Леле - леле ! 😜

    3 0 Отговор
    САЩ в момента са конфронтирани с Европа . В същото време , Американското "Политико" се загрижило за единството на Европа ? Англосаксонците се страхуват , че в Брюксел могат да станат непослушни и да не играят по антируската свирка .

    10:33 16.04.2026

  • 121 Грийн сок

    2 3 Отговор
    ,Аз съм момче на Решетников.
    Кво не ви е ясно?

    Коментиран от #124

    10:33 16.04.2026

  • 122 !!!?

    4 3 Отговор
    Руска рулетка - Орбан получи червен картон от унгарците и Кремъл вкарва резервния си троянски кон в играта !!!?

    Коментиран от #128

    10:34 16.04.2026

  • 123 Механик

    2 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    10:35 16.04.2026

  • 124 Въпросче

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Грийн сок":

    Не си ли на Ердоган , като Борисов и Пеевски ? След Боташ не ги разправяй тези .

    10:36 16.04.2026

  • 125 Синтак

    3 3 Отговор
    Никой в Европа няма да търпи магариите на Радев след Орбан. Търпението си изчерпа.

    Всеки опит от българска страна да правим цигании, ще ни го избият през носа.

    10:37 16.04.2026

  • 126 Румен Радев, разведчика

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гоце Делчев":

    "...за да си угоден, трябва да си против Русия. Да плюеш на славянския си произход..."

    Абсолютно и задължително винаги и срещу Трижди проклета Русия ☝️ Тия простаци избиват собствения си народ, какво остава за чуждите. И руснаците Не са славяни - татари, монголци, кавказци и башибозуци.
    Василий Зайцев е с дръпнати оченца, Сталин грузинец !!!
    Къде видя славяни ?

    Коментиран от #136

    10:37 16.04.2026

  • 127 Дълбоко Проникващ

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "върху одраната меча кожа ще има една":

    Ей дядо Димитре жив ли си бре ?Аз реших че след несполочливите прогнози за Перемога два поредни Димитровдена си се поболял от мъка и си се гътнал .Как е копитцето дррртьоо оправи ли се ?Добре беше решил да си ходиш за гъби и сега отново този резил .Я кажи сега като гросмайстор ,ще има ли пак Перемога и Контранаступ за Димитровден ?

    10:38 16.04.2026

  • 128 Прогноза

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "!!!?":

    Дано изхвърли троянските коне на Турция - Борисов и Пеевски . Ама , като гледам Боташ ...

    10:38 16.04.2026

  • 129 Олигарси вън

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Пръдлячко":

    С Непокорна България не ви се получи. Но довлякохте Радев и изглежда с Прогресивна България ще ви се получи. Но на всички ви на бельото пише БСП.

    10:38 16.04.2026

  • 130 Механик

    0 0 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    10:39 16.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Ъцц

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Истинския Професор Герджиков":

    Ти кога си бил в Европа през 80те или сега?

    Коментиран от #140, #142

    10:40 16.04.2026

  • 134 Тома

    1 0 Отговор
    Запада иска ламите да са на власт за да разрешат г.ей браковете

    Коментиран от #141

    10:40 16.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Лъжеисторици

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Румен Радев, разведчика":

    Кога ще спрете със славянската пропаганда?

    10:42 16.04.2026

  • 137 Ванга е предсказала

    2 0 Отговор
    България ще се оправи, когато умре и последният роден в НРБ комунист.


    А това време наближава, дрогаре!

    10:42 16.04.2026

  • 138 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Румен Радев , вижда много добре от къде духа вятъра, и не е лъик, но ако и този път се " над-упи" на Путин ,
    то е съвсем ясно , че " КГБ" го държи с долни компромати близо до себе си!
    За да не сме тотално разочаровани от съмнението, което витае около Румен Радев , то алтернативта за
    сигурно гласуване , срещу "Тандема" и машите му , е един сигурен гкас за ПП и ДБ!!!
    Този който може да арестува "Тандема и слугите му ,той може и да УПРАВЛЯВА България!

    10:42 16.04.2026

  • 139 Умнокрасив

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Русофил":

    Все ще имат Евроатлантически клубове и в Бургас .

    10:42 16.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Ха ха ха хя

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Тома":

    А вие искате източни порядки, за да ви разрешат да се жените за домашните си любимци, крани, овце или кучки.

    10:43 16.04.2026

  • 142 Истинския Професор Герджиков

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Ъцц":

    Ами и в края на 80те и сега ,що кой ска... Паняк пита ?

    10:43 16.04.2026

  • 143 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Русофил":

    Убеден съм, че и 1 русофил няма да намериш в г.й клубовете в цяла България!!!
    Всички са към ппдб - по.метките на шорош!
    Преди се гнетеха само еднополовите там, а сега и на деца посягат!

    Тия ппдб се оказаха по-отровни за България и от герб и дпс!!!

    10:44 16.04.2026