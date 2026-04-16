"Политико": Радев ли ще е новият главен разединител в ЕС?

След като Виктор Орбан загуби изборите в Будапеща, редица лидери в Европа си отдъхнаха. Години наред унгарският премиер блокираше общите решения, рушеше европейските ценности - като правосъдие и равноправие - у дома, търгуваше ветото си в Европейския съвет и протягаше ръка към диктатори.

Европейският съюз в момента е в деликатен момент - икономиката в редица държави стагнира, геополитическите конфликти по границите на Общността все повече влияят на сигурността ѝ, а отношенията със САЩ са изправени пред невиждани предизвикателства. На този фон единството е ключово за излизането от кризата, гарантирането на общоевропейска позиция и продължаването на подкрепата за Украйна. Ще има ли такова след залеза на Орбан?

Не е сигурно, защото в Европейския съвет все още има няколко съюзници на Орбан, а съвсем скоро към тях могат да се присъдинят и други - като Румен Радев, пише „Политико".

Фицо, Бабиш, Мелони, Янша

Роберт Фицо се смята за последния приятел на Путин, начело на държава в ЕС. Той заплаши, че може да блокира заема от 90 милиарда за Киев, ако Фидес загуби изборите в Унгария. До момента обаче той е подкрепял общите позиции в подкрепа на Украйна, освен това столът му в Словакия се клати и изобщо не е ясно дали би рискувал с остри маневри срещу консенсуса в Брюксел.

Бабиш обяви, че иска да ограничи помощта за Украйна, но запази чешката инициатива за доставка на боеприпаси. Очаква се той и най-вече коалиционните му партньори да бъдат трън в петата по други теми като например климатичните инициативи и политики.

Джорджа Мелони изненада мнозина, като избра пътя на прагматизма, в който балансира крайнодясната си вътрешнополитическа реторика с проевропейска външна политика. Неведнъж обаче тя е заставала редом до Орбан по време на срещите на европейските лидери.

Бившият словенски премиер Янез Янша е известен популист и привърженик на Доналд Тръмп. Той излезе на второ място на последните избори в страната миналия месец и е възможно да сформира правителството. Позицията му за Украйна обаче е категорична - Янша подкрепя членството на Киев в ЕС.

Радев - остър критик на помощта за Украйна

Румен Радев е на път да спечели изборите в България, пише "Политико", а това може да се окаже проблем за Украйна и за европейските ѝ съюзници. През 2025 година Радев заяви, че Украйна е обречена, напомня изданието, както и че допълнителна военна помощ не е отговор. То също така е критикувал подкрепата на европейските лидери за украинската контраофанзива, която коствала "стотици хиляди жертви".

Симпатиите на Радев към Кремъл му донесоха остра критика от страна на Зеленски по време на сблъсъка между двамата лидери през 2023 г. в президентството в София. "Ще кажете ли: "Путин, взимай български територии?", попита Зеленски. Разтревоженият Радев се затрудни да отговори, обобщава "Политико".