Новини
Мнения »
Нелогично, но факт: българските парадокси

6 Април, 2026 23:01 853 17

  • емилия милчева-
  • избори-
  • възраждане-
  • българи-
  • румен радев

Звучи нелогично, но е факт в България: предпочитат Европейския съюз, а избират евроскептични партии

Нелогично, но факт: българските парадокси - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Българските парадокси са като българския казан от оня виц - уж врящите вътре искат да излязат, но резултатът е, че остават да се пържат в казана.

Публикувано наскоро проучване на социологическата агенция "Алфа Рисърч" установи, че над 56% от българите предпочитат ЕС като стратегически партньор. Но поставят на трета позиция проевропейската политическа сила - коалицията ПП-ДБ.

Само 19% избират Русия като партньор. Но Румен Радев, лидерът на коалиция "Прогресивна България", която води във всички проучвания, казва, че "българският народ не възприема Русия като враг" и критикува служебния кабинет заради споразумението в областта на сигурността с Украйна. "Възраждане" споделя сходни възгледи. Така се оказва, че гледащите към Русия са малцинство като нагласи, но ще са парламентарно мнозинство след изборите на 19 април.

Една трета от българите поставят борбата с корупцията и реформата в съдебната система сред най-важните приоритети. В същото време доверието в институциите, които трябва да я осъществят - парламент, прокуратура, съд - остава трайно ниско.

Българите искат справедливост, но не вярват нито на механизма, който може да я осигури, нито на институциите.

Предпочитат Европейския съюз, но избират евроскептични партии.

Разум и чувства

Рационалният избор на ниво нагласи не се превръща в реален политически резултат. От психологията е известно, че решенията рядко са рационални - те са емоционални, а разумът идва след това, за да ги оправдае.

Например: на всички е добре известно, че икономиката, инвестициите, сигурността, даже огромният дял от емигрантските пари са свързани с ЕС. Но пред урните често надделяват други фактори - разочарование от партиите, предали надежди, гняв към елитите, усещане за несправедливост. Така гласът се превръща не в избор "за", а в глас "против" - против статуквото, против управляващите, против някого. Това държи българите в "казана". Поотделно всеки знае накъде иска да върви, но в крайна сметка остава на същото място и кръгът се затваря.

Най-яркият пример е Брекзит. Мнозина във Великобритания осъзнаваха икономическите ползи от членството в ЕС, но в крайна сметка гласуваха за напускане на Общността. Решението беше водено не толкова от икономически аргументи, колкото от емоции за суверенитет и "връщаме си обратно контрола".

А скорошно изследване разкри, че повечето британци - 58%, при нов референдум биха гласували Обединеното кралство отново да се присъедини към ЕС.

Емоциите са всичко

И все пак: защо хората не свързват избора на ЕС за стратегически партньор с проевропейска партия? Защото явно това са два различни режима на мислене.

На въпрос кой е най-добрият стратегически партньор за България отговорът идва автоматично, като на изпит: "Естествено, че Европейският съюз. Евро, фондове, стабилност". Но когато въпросът опре до избори и гласуване, мисленето вече е друго: "Сметките растат, всичко поскъпва, парите не стигат, кой ще оправи това сега?". И тогава гражданинът избирател се обръща към някого, който му обещава да оправи нещата или просто му вдъхва повече доверие.

В първия случай човек избира най-здравословната диета, във втория си поръчва дюнер в 23:00 часа.

Алгоритмите в социалните мрежи, на които всеки посвещава значителна част от времето си, също насърчават емоциите, а не разума. Резултатът е, че слагаме емотикон, преди да сме осмислили съдържанието, а рационалният дебат отстъпва пред емоции като гняв, страх или възмущение.

Периоди на кризи изкарват наяве нерационалните ни избори. По време на пандемията например съдържание, което внушаваше страх, недоверие към институциите или конспирации, се разпространяваше значително по-бързо от експертната информация. Алгоритмите не правят разлика между вярно и невярно - те подсилват онова, което задържа вниманието, а това обикновено е силната емоция.

Защо парадоксът се задълбочава

Дори хората да знаят кое е правилно, ежедневният поток от емоционално заредено съдържание измества избора им. И така парадоксът се задълбочава не защото липсва информация, а защото тя се конкурира със силни емоции.

Да вземем теорията на нобеловия лауреат Даниел Канеман, наречена теория на перспективите, която обяснява как хората взимат решения при риск, особено когато става дума за пари. Изследванията му показват, че хората не винаги действат рационално, а често се влияят от начина, по който им е представен изборът. Например: дори когато две опции са еднакви по същество, повечето хора избират тази, която звучи по-положително и обещава по-добър резултат. Вместо да изчислят вероятностите и ползите, те реагират емоционално на възможните печалби или загуби и предпочитат да се фокусират върху краткосрочните ефекти.

Съотнесено към казана и българите в него - не толкова кой ще ни извади от казана има значение, а кой по-добре ще ни обясни как вътре всъщност не е чак толкова горещо.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ганев

    4 1 Отговор
    3 то...ПОЛОВАТА....емилия

    23:12 06.04.2026

  • 3 На бас 👍

    1 2 Отговор
    Правителство без ГЕРБ няма да има!!!

    Коментиран от #9

    23:12 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 12343211

    0 0 Отговор
    Така е.
    Искаме да сме .
    Дочето е запад неразбиращ изтока.

    23:18 06.04.2026

  • 7 Пич

    3 2 Отговор
    Някой ще ме светне ли, какво и кое е това едноклетъчно Милчева, Филчева или квото е там това нещо?! И защо нещото мисли, че знае какво предпочита българският народ ?! ТаЯ на истински референдум ли го е разбрала, или това е дочуто от гей- парадите на които е виден функционер?!

    23:18 06.04.2026

  • 8 До Еми

    3 2 Отговор
    Виждам, че си за ПП ДБ, но се радвай, че въобще ще влязат.

    23:21 06.04.2026

  • 9 Стефан

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "На бас 👍":

    Тази няма за ставе

    23:26 06.04.2026

  • 10 Пълен Провал

    1 0 Отговор
    Емилията пак тъпее на воля.....

    23:38 06.04.2026

  • 11 Верно ли

    1 0 Отговор
    Даже няма да ѝ чета на тая жълтопаветните пол@@ции, само ще и цъкна една звездичка. Бих цълнал и -1, ама нема!

    23:40 06.04.2026

  • 12 шаа

    0 0 Отговор
    "уж врящите вътре искат да излязат, но резултатът е, че остават да се пържат в казана."

    нека поне от кулинарна точка да сме прецизни: варим ли се или се пържим?

    23:46 06.04.2026

  • 13 Вечери в Калушевият кемпер!🙄

    0 0 Отговор
    Педофилски трепети и блянове!😂

    23:49 06.04.2026

  • 14 Факт

    0 0 Отговор
    Хората са недоверчиви. Нормално е, след всичко преживяно да бъдат евроскептици!

    23:51 06.04.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:52 06.04.2026

  • 16 Лельо,

    0 0 Отговор
    парадоксът е само в главата ти. Първо - ДОРИ да беше вярно, че 56% българи предпочитали ЕС - това е изумително нисък процент за държава членка. А процентите не са толкова, а много по-малко, защото участващите в проучването със сигурност във висок процент се притесняват да кажат истинското си мнение.

    23:58 06.04.2026

  • 17 Салфетката от храстите

    0 0 Отговор
    Защо забивате на думите "казан" и "българи", че акцента да е "виц" (анекдот)?! (Ааа, да - то Дойче Воля!) Малко ли ни беше, че ни нахлузиха Сакс-Кобургите? Има едни дати особено от 1913, дето хич не препоръчвам да ги пишете от Дойче Веле!

    00:00 07.04.2026