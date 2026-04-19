"Троянски кон на Путин": чужди медии за изборите в България

"Отново избори, отново патова ситуация - по-близо до Русия?" - под това заглавие германската обществена медия АРД информира днес за предсрочните парламентарни избори в България - осмите поред в рамките на пет години. За фаворит се смята бившият президент Румен Радев, на когото критиците приписват близки отношения с Русия, посочва германското издание.
Задкулисие, корупция, безнаказаност
Бившият военен пилот е популярен сред сънародниците си и е смятан за некорумпиран - за разлика от много други политически лидери. Обвиненията в корупция в България вървят основно в две посоки - към влиятелния олигарх Делян Пеевски от ДПС, както и към партия ГЕРБ, пише още АРД.
ГЕРБ е доминиращата политическа сила през последните 20 години и има пет участия в управлението на страната. Бившият медиен магнат Пеевски пък е разглеждан като кукловод на една система, в която бизнес интереси, правосъдие и политика са преплетени зад кулисите. Смята се също така, че Пеевски има голямо влияние и върху ГЕРБ.
Румен Радев нарича тази система пирамида, която систематично експлоатира обществото и си осигурява безнаказаност чрез контрол над институциите, партиите, изборния процес, медиите и икономиката - и обещава да я разруши.
Проруски настроен или прагматичен?
Критиците обвиняват Радев, че е проруски настроен, а симпатизантите му предпочитат да говорят за прагматично-дистанцирана, отколкото за откровено проруска позиция, посочва по-нататък германската обществена медия и припомня, че в миналото Радев е бил критикуван за позициите си относно военната подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия: той е против доставките на оръжие за Украйна и казва, че те само удължавали войната.
Но в програмата на неговата коалиция "Прогресивна България" има ясен ангажимент към ЕС и НАТО - без искания за отмяна на санкциите срещу Русия. Критиците биха възразили на това място, че това може да е опит да бъдат привлечени колкото е възможно повече потенциални избиратели, без да се отрича предишната проруска реторика.
В обширната публикация на АРД се казва още, че сформирането на управляваща коалиция след изборите ще бъде трудно. Изданието цитира политолога Борис Попиванов от Софийския университет, според когото не е изключено в такъв случай политическата криза да продължи и да има нови избори. Това зависи сега от българските избиратели, е цитиран да казва той пред АРД.
"Троянският кон на Владимир Путин"
Върху проруските позиции на Радев акцентира и "Файненшъл Таймс" (ФТ). Изданието дори нарича Румен Радев "Троянският кон на Владимир Путин" и посочва, че изборната му победа може да доближи страната членка на ЕС и НАТО България до Москва.
Радев е по-близо до Русия, отколкото който и да е от последните български премиери. По време на президентския си мандат той се въздържаше да осъди мащабната инвазия на Русия в Украйна, критикуваше санкциите на ЕС и се противопоставяше на присъединяването на България към еврозоната. А на заключителното предизборно събитие в София бе показана негова снимка заедно с руския президент Владимир Путин като част от слайдшоу с други световни лидери, се казва по-нататък в публикацията.
Изданието цитира френската евродепутатка Валери Хайер, председателка на "Обнови Европа" в Европарламента, която казва, че е "много загрижена" заради очертаващата се победа на Радев на изборите в България.
"Като се има предвид отношението на Радев към Путин и Русия, съществува риск от прокремълско правителство в критичен момент - той би бил Троянският кон на Путин в Европа", казва Хайер пред "Файненшъл Таймс" и отбелязва: "България е важна: страната не е в периферията, а в сърцето на отбранителната архитектура на ЕС - и заема стратегическа позиция на предната линия на Европа". България остава важен производител на боеприпаси за Украйна и се намира по един от основните енергийни коридори, снабдяващи Централна Европа, посочва още Хайер.
Страната е обаче и дълбоко засегната от корупцията. Или както отбелязва Хайер: "Корупцията, върховенството на закона и руското влияние вървят ръка за ръка. Те се подхранват взаимно", цитира думите ѝ ФТ.
"Аналогията с Орбан не важи"
Въпреки прокремълските си нагласи, Радев едва ли ще се превърне във втори Орбан, смятат на свой ред местни анализатори. За разлика от унгарската система, която дава предимство на спечелилата партия, в България Радев няма как да си осигури мнозинство, което да му позволи да промени конституцията. Това означава, че той ще трябва да смекчи позицията си, за да не отблъсне потенциалните си коалиционни партньори, подчертава изданието и цитира Боряна Димитрова от "Алфа рисърч", според която в момента Радев е предпазлив - той декларира ангажимента си да поддържа съществуващите европейски и атлантически партньорства, но винаги подчертава необходимостта от по-балансирана, по-неутрална и по-независима позиция на България в геополитически план. "Едно правителство на Радев би било по-благосклонно към Русия и по-резервирано по отношение на общите европейски решения относно войната в Украйна". Но силните проевропейски настроения и зависимостта от европейските фондове биха попречили на всякаква рязка промяна, смята Димитрова.
Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика посочва и други различия от Унгария: "Аналогията с Орбан не важи. Радев не може да се сдобие с абсолютно мнозинство. Освен това ние всъщност не знаем каква е неговата идеология - той говори за мир и евтина енергия, включително от Русия, както и за подновяване на отношенията с Русия, но това не е изключение в Европа", отбелязва Чернева.
И още една оценка на наблюдател: Горан Георгиев, експерт по руска дезинформация в Центъра за изследване на демокрацията, предупреждава, че възходът на Радев е знак за проникващо руско влияние на фона на широкото недоволство от политическата класа: "С всеки нов вот проруските гласове се увеличават, макар и съвсем леко. Нараства цинизмът, страната се радикализира, хората са по-склонни да изпробват нови неща. Те винаги търсят нов месия", казва Георгиев пред "Файненшъл Таймс".
"Това би имало сериозни последствия"
България ли е следващият Троянски кон, пита и германският "Ди Велт". Във въздуха вече витаят подозрения за намеса на Москва в предизборната кампания, но преди всичко мнозина се питат дали в случай на победа на изборите Радев ще последва примера на сваления от власт унгарски министър-председател Виктор Орбан и дали ще се превърне в препятствие на ниво ЕС, пише изданието и посочва: "Това би имало сериозни последствия, тъй като България - страната членка ЕС с излаз на Черно море - разполага с голяма оръжейна промишленост и е кръстопът за газопроводи, които трябва да направят Европа независима от руския газ". А особено тревожен остава въпросът за стабилността на страната, която през януари се присъедини и към еврозоната, пише още "Ди Велт".
Декларираната основна цел на кампанията на Радев е борбата срещу корупцията и "мафиотската държава". Въпреки това има основания и за скептицизъм, тъй като той получава подкрепа от партии и лица, които очевидно са част от тези структури, посочва германското издание и коментира, че вероятно е застрашено споразумението с Украйна, което прозападното преходно правителство в София сключи с Украйна през март. Страните искат, наред с другото, да разработват и произвеждат съвместно дронове - ключова технология за НАТО.
Освен това, според Радев, България трябва отново да започне да внася енергия от Русия. Ако той наистина поеме в тази политическа посока, това би могло да има последствия за цялата европейска енергийна политика в бъдеще. Като транзитна страна България оказва влияние върху количеството руски газ, постъпващо в Европа, пише още "Ди Велт".
В Кремъл очевидно разглеждат България като зона на влияние, коментира по-нататък германското издание и допълва, че руски пропагандни медии, забранени в ЕС, продължават да поддържат уебсайтове в България. Масивна дезинформация залива страната от години, пише още "Ди Велт" и дава пример с профили във Фейсбук, които разпространиха фалшивата новина, че след сделката с Украйна Путин изрично е заплашил България, че ще прекъсне дипломатическите отношения.
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #10, #41
23:02 19.04.2026
2 Денев
Коментиран от #31, #36, #155
23:03 19.04.2026
3 Хххххххххххх
23:03 19.04.2026
4 Ердоган
Коментиран от #19
23:04 19.04.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14, #30, #162
23:04 19.04.2026
7 Дойче Зеле
23:05 19.04.2026
11 Веско швепса
Коментиран от #22
23:06 19.04.2026
12 след дъжд качулка
23:06 19.04.2026
13 Обективен
Коментиран от #18, #29, #85
23:07 19.04.2026
15 Цеко сифоня
23:10 19.04.2026
17 Свети Кибик-Юродив
Коментиран от #35
23:10 19.04.2026
18 отсрамените
До коментар #13 от "Обективен":За 9 години от най-високия пост не успя ли да ни отсрами пред света? Колко президенти гостуваха на президента Радев - (унгарския от куртоазия) за всичките години?
23:10 19.04.2026
20 адиос служебници
23:12 19.04.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Хахахахаахах":мне ,,тра вест итко! гледам ви сеира
23:13 19.04.2026
22 мизерабъл
До коментар #11 от "Веско швепса":Абе като те привикат в окопите,друга песен ще запееш.
Коментиран от #142
23:14 19.04.2026
23 Българин
23:14 19.04.2026
24 протомон
23:14 19.04.2026
25 България
България над всичко.
Коментиран от #154
23:15 19.04.2026
28 дабъл трипъл
23:16 19.04.2026
29 Даааа
До коментар #13 от "Обективен":Така ще ви "отсрами", че ще ви се наложи да си вадите туристически визи като ходите до Гърция на море... 🤣🤣🤣
23:16 19.04.2026
30 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе не е баш тъй, ти се бъркаш заради шефа си, еднокнижника … Я иди почети Винету…
Коментиран от #43
23:16 19.04.2026
31 Мало ум,
До коментар #2 от "Денев":за кое ни честитиш? За урсулсакта дикратура е цифровия брюкеслски райх ли?
23:18 19.04.2026
32 А50
23:18 19.04.2026
33 манатон
23:18 19.04.2026
34 ООрана държава
23:18 19.04.2026
37 DW - Пропаганден машинен
23:19 19.04.2026
38 Zахарова
23:20 19.04.2026
39 Веселяка
23:20 19.04.2026
Коментиран от #105
23:22 19.04.2026
41 Пешо
Кой не дкача е червен.... т.е. кой не слуша урсула е троянски кон на Путин..... активната кампания в мвдиите започва.
23:22 19.04.2026
42 Уникално
23:22 19.04.2026
43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #30 от "Пилотът Гошу":.....леля му..на еднокнижника и домуза...народ , който ще издигне паметник на ,,Робин Худ,,-тръгнал срещу тях ,но сам го е страх ,си заслужава съдбата
23:23 19.04.2026
44 кънчо кънчев
23:23 19.04.2026
45 Цар Борис Трети е казал
По добре черен хляб отколкото черни забрадки
23:23 19.04.2026
46 Евгени от Алфапласт
До коментар #10 от "Дачко Яворов":Смотан, дори не знаеш дейността на фирмата, ама бързаш да лапнеш екскрементите, "разбирачът".😎
23:23 19.04.2026
47 трипъл тропал
Коментиран от #60
23:24 19.04.2026
48 Радев е нарушил Конституцията
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
Чл. 95. (1) Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат.
(2) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии.
Коментиран от #75
23:24 19.04.2026
49 Хахаха
Коментиран от #64
23:26 19.04.2026
50 Ко стана ся
23:26 19.04.2026
51 Радев прави като путин в русия
23:28 19.04.2026
52 Опааа
23:28 19.04.2026
54 Мутрофан ханъм
23:28 19.04.2026
55 протосингел
23:29 19.04.2026
56 Партия БОгаТАШ
23:30 19.04.2026
57 Боташ
23:31 19.04.2026
58 Баба Гицка
23:32 19.04.2026
59 Медведев
23:33 19.04.2026
60 някой си
До коментар #47 от "трипъл тропал":така ми,долу к0чин@та ес💩🤮
23:34 19.04.2026
61 Щом
Коментиран от #66
23:35 19.04.2026
62 Решетников
23:35 19.04.2026
63 Разбрахте ли бе мишки, разбрахте ли
23:36 19.04.2026
23:36 19.04.2026
64 Напротив
До коментар #49 от "Хахаха":България ще се оправи,само да излезе от жалкия ес
Коментиран от #157
23:36 19.04.2026
65 От Европа
Коментиран от #70
23:37 19.04.2026
66 някой си
До коментар #61 от "Щом":що ше мреш,трепи хахли
23:37 19.04.2026
67 Стоянов
23:38 19.04.2026
68 Стойо
23:38 19.04.2026
69 Тимур
Коментиран от #71, #78, #115
23:38 19.04.2026
70 някой си
До коментар #65 от "От Европа":Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
русофобите вън от България, като не ви изнася чантичката и марш някъде в к0чин@та ес
23:40 19.04.2026
71 Сократ
До коментар #69 от "Тимур":То пък едни пари. Всяка година плащаме вноски в ЕС, те уж отпускат нещо, ама накрая само глоби и санкции. За това благодарете компетентната герберастка администрация.
Коментиран от #83, #84, #89
23:40 19.04.2026
72 Българи
Коментиран от #160
23:40 19.04.2026
74 Дивуй
23:41 19.04.2026
75 Пилотът Гошу
До коментар #48 от "Радев е нарушил Конституцията":Ти да четеш можеш ли? Той не е вече президент… Става въпрос паралелно… Ако беше така, както смята гениалната ти тиква, Боко и Шиши щяха да огласят каналите…
Коментиран от #113
23:41 19.04.2026
76 !!!?
Партията на Олигархията спечели изборите !
Българският Народ спечели "Боташ" !!!?
Коментиран от #94
23:42 19.04.2026
77 Чичо ти
Коментиран от #91
23:42 19.04.2026
79 Ани
Радев определено не разбира от политика. Той е кукла на конци. Каквото и да си говорим, става въпрос за пари. Радев се противопоставяше на износа на оръжия за Украйна и говореше за преговори когато Русия беше в настъпление. Но в момента нещата стоят така. По тази причина Радев ще се въздържа да коментира темата. Защото тези които търпат конците не искат да бъдат на страната на губещите.
23:44 19.04.2026
80 Дойчекенефа
Не ги чета
23:44 19.04.2026
81 Кравария убер алес
23:44 19.04.2026
82 Орешник
Коментиран от #93
23:44 19.04.2026
85 Ани
До коментар #13 от "Обективен":Радев пише най-срамните страници на България. Той ще влезе в христоматиите по история на България като най-задръстения корумпиран български политик.
Коментиран от #128
23:47 19.04.2026
89 Ето ти
До коментар #71 от "Сократ":Гледай и мисри другия път.
България е нетен получател на средства от ЕС, като за периода 2007–2024 г. е получила над 32 млрд. евро (над 62 млрд. лв.) от бюджета на Съюза, а нетната полза (получени минус внесени средства) надхвърля 50 млрд. лева
. Средната годишна вноска на страната нараства от близо 600 млн. лв. през 2007 г. до над 1,2–1,5 млрд. лв. в последните години
23:50 19.04.2026
90 България си остава племе а не народ
23:51 19.04.2026
23:51 19.04.2026
92 Тоя, пък.
Коментиран от #98
23:53 19.04.2026
93 Тимур
До коментар #82 от "Орешник":Не беГлупако теб ще те управляват,нали за това гласува да те управляват, не ти тях, а те теб. Това е разликата,която не схвана през мизерния си живот
Коментиран от #102, #106, #108
23:53 19.04.2026
95 Абе прав си глобално погледнато
До коментар #83 от "Тимур":Обаче даваме всички а получавате само една шепа. Явно си от получаващите.
23:54 19.04.2026
96 генерал десиева
23:54 19.04.2026
98 Ти си
До коментар #92 от "Тоя, пък.":Доказателство не за промит, а за липса на мозък. Нищо,кухота!
Коментиран от #144
23:55 19.04.2026
99 Хм…
23:55 19.04.2026
100 Човек от народа
Преди нова година ГЕРБ-СДС и ППДБ също се изплюха върху народа и отхвърлиха разумното предложение на президента за референдум за такъв изключително важен въпрос, като еврото, където мнението на народа е задължително, ако говорим за народовластие. Не, изплюха се върху народа. Е сега народа се изплю върху им. Хвала народу.
23:56 19.04.2026
101 шестко
23:56 19.04.2026
102 някой си
До коментар #93 от "Тимур":като не ти отърва чантата и да та няма
23:57 19.04.2026
105 Напротив! Обещаха ни мир!
До коментар #40 от "тон гън":Няма да се сражаваме!
Коментиран от #109
23:59 19.04.2026
106 Тумор!
До коментар #93 от "Тимур":Запомни! Това че си рендерас добър в цуктромбоните, не те прави добър коментатор!
00:00 20.04.2026
107 някой си
До коментар #103 от "Нали знаеш":като не ти отърва чантата и да та няма
00:00 20.04.2026
108 Орешник
До коментар #93 от "Тимур":Хаха не позна аз съм от управляващите и такива като теб ще ги запозная с подземния свят на червеите!
00:01 20.04.2026
109 някой си
До коментар #105 от "Напротив! Обещаха ни мир!":никъв мир за нацистките хахли
Коментиран от #133
00:03 20.04.2026
111 Факти
111 Факти
00:07 20.04.2026
112 Човек от народа
Та, точно седмица преди изборите ПП-ДБ проглушиха пространството, че Радев бил българския Орбан... Ега ти и подаръка... Барем 3 % му спечелиха... Такива ми ти изборно-щабни решения - не по здрав разум и според обстановката, а по книжа и учебници.
Коментиран от #119, #121
00:09 20.04.2026
113 На Радев мандата за президент е до
До коментар #75 от "Пилотът Гошу":Септември октомври
Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка пред Конституционния съд;
2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
3. при условията на чл. 103;
4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.
(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.
Чл. 103. (1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.
(3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.
(4) Презид
Коментиран от #117
00:10 20.04.2026
115 Тамерлан
До коментар #69 от "Тимур":Демек и "твоите"се изпаряват.Песен за ушите ми.
00:10 20.04.2026
116 Отстрани
Нашите продажни педофили и дебили до вчера подскачаха от радост, а днес режат вените си.
Радев ще бъде Орбан² ! СВИКВАЙТЕ!
Коментиран от #120, #122, #123
00:11 20.04.2026
118 ППдебил
00:13 20.04.2026
119 Армията е по Ньойския мирен договор
До коментар #112 от "Човек от народа":След като станахме член на НАТО тогава и Франция влезе в НАТО 2004 година
00:14 20.04.2026
121 Факти
До коментар #112 от "Човек от народа":"Само че в България Орбан е нещо като легенда"
А какъв е Орбан в Унгария, където го познават най-добре? Защо унгарците го наритаха така мощно? Щом резултатът му беше катастрофален, значи и управлението му е било такова. Ние вместо да бъдем умни и да се поучим от грешката на другите, правим точно същата. Българският народ напълно заслужава съдбата си. Комунистите изтрепаха умните хора и останаха само...
Коментиран от #132
00:17 20.04.2026
122 Калинка
До коментар #116 от "Отстрани":В Епщайн файловете присъстват имената на терористите и педофили Тръмп Путин Нетаняху. Така че кой е педофил? Тези се опитват с войни и терор да си преразпределят света и да доят народите, обаче няма да им се получи.
00:18 20.04.2026
123 Орбан е добър
До коментар #116 от "Отстрани":Ама да управлява друга държава. Унгарците още празнуват задето се отърваха. Изпи им кръвчицата за толкова години. Та и с Радев така. Добър е ама за Кремъл, а ние ще затягаме коланите. Ама глас народен, глас божи, нищо, че глупав народ...
00:18 20.04.2026
124 Ти да видиш
Ами сега!?
Ами сега започват да изграждат наново паметника на съветската армия и да копаят градинките около него.
На работниците от ПП / ДБ ще им бъдат подсигурени помощници затворници техни бивши партньори.
00:18 20.04.2026
125 Голям пердах
00:21 20.04.2026
126 Този народ е в ступор
Коментиран от #129
00:24 20.04.2026
127 някой си
До коментар #111 от "Факти":връщането на лева и излизане от евр0гейск@та к0чин@ е спасението за България
00:24 20.04.2026
128 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #85 от "Ани":Важното е че нарита всички алчни корумпирани евроатлантически bokлyци и сега кръв плюете. 🤭🤭
Коментиран от #130
00:25 20.04.2026
129 някой си
До коментар #126 от "Този народ е в ступор":на измет като тебе щом не ти изнася събирай си чантичката,слагай токчетата и марш при евр0гейт@ците някъде в к0чин@та ес
00:28 20.04.2026
130 Нима
До коментар #128 от "ППДБ/ЛГБТ":По-алчни и корумпирани от социалкомунистите и техните деца няма. Хайде пребройте им хотелите и имотите? Дали са честно придобити?
Коментиран от #146
00:28 20.04.2026
131 Сиси
Коментиран от #134, #141
00:28 20.04.2026
132 доц.Мангъров
До коментар #121 от "Факти":Тая плоча се изтърка. Айде, "лека" нощ.Един Ксанакс ще т дойде добре.
00:33 20.04.2026
133 ОТВАРЯЙ СИ ОЧИТЕ!
До коментар #109 от "някой си":ГОВОРЯ ЗА БЪЛГАРИЯ!
00:34 20.04.2026
134 Айс Вентура
До коментар #131 от "Сиси":Мач пис, пис,пис.
00:34 20.04.2026
136 Човек от народа
Има държавническо решение с оглед ползи, изгоди или неизгоди и не-ползи. Независимо спрямо кого е решението - руснаци, американци, турци, японци, китайци, немци ... Останалото са пропагандни фокуси ...
И сетне, кой казва че нямаш право да критикуваш Европа и решенията и. Та ние постоянно критикуваме страната си, обаче, щом разкритикуваш Европа, хеле пък е по въпроси свързани с Русия, пряко или косвено, почти в хор почти всички "наши" и не наши медии те вкарват в графа "русофил", "човек на Путин", "путинофил" или "троянски кон на Путин". Помислете къде има такова нещо ?... най-много е в България и в Източна Европа и единствено срещу Русия. Никой чех, например, не го броят за германофил и германофоб, въпреки че Германия унищожи страната им и чехи и словаци преди около 80 години нямаха държава. Руснаците им върнаха държавата ( както и на поляците). Но заради една глупост на комунягите през 1968 г., които смениха прозападното чешко п
Коментиран от #137
00:36 20.04.2026
137 Човек от народа
До коментар #136 от "Човек от народа":Но заради една глупост на комунягите през 1968 г., които смениха прозападното чешко правителство, пропагандата смрази чехи с руснаците, а спрямо немците нещата са според ползите и изгодите.
Който познава миналото знае, че пропагандата срещу Русия не е заради путинизъм, сталинизъм, комунизъм, или царизъм - тя никога не е стихвала, а сегашните санкции не са уникални - имало ги е и преди. Ето защо разумни хора не трябва да влизат в пропагандната игра на част от Запада срещу руснаците. Това не е нашата игра.
00:36 20.04.2026
138 Манипулативно заглавие
00:38 20.04.2026
139 Лютеница
останалото е:
Изборна "ЛЮБОВ"
Някой може ли да изясни....
Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?
Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!
Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?
Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?
А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!
139 Лютеница
140 Дивуй
До коментар #73 от "Мутрофан ханъм":Много ме кефят русофоби сричащи на руски език.Давайте пичове, учете усърдно ,все повече ще ви трябва.
Коментиран от #153
00:39 20.04.2026
141 🤣🤣🤣😁
До коментар #131 от "Сиси":ППДБ-ЛГБТ си го получи заслужено, двуполовите петроханци даже голям процент хванахте, но това е ясно че се е случило с купуване на гласове, народа разбра какви отпадъци сте украинските подлоги.
00:47 20.04.2026
142 Както
До коментар #22 от "мизерабъл":зеления rноm npaви с народа си, така ли ще стане.😁😁😁
00:49 20.04.2026
143 Коста
01:01 20.04.2026
144 Човека ти казва
До коментар #98 от "Ти си":истината, дебил maлoymeн, това че не ти харесва, не те прави по-умен от него, това negaлитe сте много npocти и нагли!
Коментиран от #150
01:04 20.04.2026
145 шаа
01:04 20.04.2026
146 Коста
До коментар #130 от "Нима":Завиждате ли? ПП ДБ симулираха борба, после се оказа че завиждат и и искат да бъдат като Борисов и Пеевски, и стана една НЕкоалиция...
01:05 20.04.2026
147 Вой
01:05 20.04.2026
148 Майтапчии :)
Информира като по Тошово време :)))
01:05 20.04.2026
149 Копейките
Коментиран от #166
01:12 20.04.2026
150 Ти си
До коментар #144 от "Човека ти казва":Евнух и роб по душа брат. Отпразнувай мизерията си
01:14 20.04.2026
151 Да запазим българския Лев
Левовете са още тук!
Нищо не е приключило!
01:14 20.04.2026
152 Защо вият ДВ
01:16 20.04.2026
153 Абе красавчик
До коментар #140 от "Дивуй":На мене руският ми е като роден, отделно не е било като да не съм го практикувал и на място. Само смях будите такива русофили дето сте виждали Русия само на картинка. Дори не можеш да хванеш, че ви будалкам с руския🤣🤣🤣
01:20 20.04.2026
154 Айде
До коментар #25 от "България":да опитате
01:22 20.04.2026
155 Ама
До коментар #2 от "Денев":сериозно ли
01:26 20.04.2026
156 Хохо Бохо
Радев има мнозинство,
За да свалим "демократично" Радев ще се наложи да направим революция...
01:30 20.04.2026
157 Интелектуалци
До коментар #64 от "Напротив":като те бе ще я оправят, потрес
Коментиран от #161
01:35 20.04.2026
158 Уса
01:36 20.04.2026
159 Не е от еврото
01:37 20.04.2026
160 някой си
До коментар #72 от "Българи":идва най-доброто време за България от влизането в евр0гейския съюз
01:52 20.04.2026
161 Трепя русофоби
До коментар #157 от "Интелектуалци":като не ти изнася слагай токчетата и марш при другите пед@ли в евр0гейск@та к0чин@
01:59 20.04.2026
162 мразя тролове
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Важното е, че ти го отпляка, звучно при това.
02:14 20.04.2026
163 Забранете антибългарската пропаганда
02:20 20.04.2026
02:20 20.04.2026
164 Перо
02:29 20.04.2026
165 Нехис
Забравихме ли пликовете, които;взима секретарят му?
А кампаниите му кой ги спонсорира?
По пътищата всеки втори билборд е с мунчовата мутра.
Кой плаща това?
Коментиран от #167
02:44 20.04.2026
166 някой си
До коментар #149 от "Копейките":да живее България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
русофобите вън от България,слагайте токчетата и марш някъде из евр0гейск@та к0чин@
03:28 20.04.2026
167 някой си
До коментар #165 от "Нехис":с подобни коментари освен нас вече ще ви дирят и службите,така че успех пед@лчет@
03:31 20.04.2026
169 някой си
До коментар #168 от "Подаръчно пликче":а продажните тв@ри като тебе ще гният по затворите(а може и по гробищата, както дойде)
04:12 20.04.2026
171 някой си
До коментар #168 от "Подаръчно пликче":свърши ваща джендърска демокрация,вече за всяка дума ще си поемаш наказанието
04:16 20.04.2026
172 Дойчезеле
05:26 20.04.2026