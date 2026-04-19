"Троянски кон на Путин": чужди медии за изборите в България

"Отново избори, отново патова ситуация - по-близо до Русия?" - под това заглавие германската обществена медия АРД информира днес за предсрочните парламентарни избори в България - осмите поред в рамките на пет години. За фаворит се смята бившият президент Румен Радев, на когото критиците приписват близки отношения с Русия, посочва германското издание.

Задкулисие, корупция, безнаказаност

Бившият военен пилот е популярен сред сънародниците си и е смятан за некорумпиран - за разлика от много други политически лидери. Обвиненията в корупция в България вървят основно в две посоки - към влиятелния олигарх Делян Пеевски от ДПС, както и към партия ГЕРБ, пише още АРД.

ГЕРБ е доминиращата политическа сила през последните 20 години и има пет участия в управлението на страната. Бившият медиен магнат Пеевски пък е разглеждан като кукловод на една система, в която бизнес интереси, правосъдие и политика са преплетени зад кулисите. Смята се също така, че Пеевски има голямо влияние и върху ГЕРБ.

Румен Радев нарича тази система пирамида, която систематично експлоатира обществото и си осигурява безнаказаност чрез контрол над институциите, партиите, изборния процес, медиите и икономиката - и обещава да я разруши.

Проруски настроен или прагматичен?

Критиците обвиняват Радев, че е проруски настроен, а симпатизантите му предпочитат да говорят за прагматично-дистанцирана, отколкото за откровено проруска позиция, посочва по-нататък германската обществена медия и припомня, че в миналото Радев е бил критикуван за позициите си относно военната подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия: той е против доставките на оръжие за Украйна и казва, че те само удължавали войната.

Но в програмата на неговата коалиция "Прогресивна България" има ясен ангажимент към ЕС и НАТО - без искания за отмяна на санкциите срещу Русия. Критиците биха възразили на това място, че това може да е опит да бъдат привлечени колкото е възможно повече потенциални избиратели, без да се отрича предишната проруска реторика.

В обширната публикация на АРД се казва още, че сформирането на управляваща коалиция след изборите ще бъде трудно. Изданието цитира политолога Борис Попиванов от Софийския университет, според когото не е изключено в такъв случай политическата криза да продължи и да има нови избори. Това зависи сега от българските избиратели, е цитиран да казва той пред АРД.

"Троянският кон на Владимир Путин"

Върху проруските позиции на Радев акцентира и "Файненшъл Таймс" (ФТ). Изданието дори нарича Румен Радев "Троянският кон на Владимир Путин" и посочва, че изборната му победа може да доближи страната членка на ЕС и НАТО България до Москва.

Радев е по-близо до Русия, отколкото който и да е от последните български премиери. По време на президентския си мандат той се въздържаше да осъди мащабната инвазия на Русия в Украйна, критикуваше санкциите на ЕС и се противопоставяше на присъединяването на България към еврозоната. А на заключителното предизборно събитие в София бе показана негова снимка заедно с руския президент Владимир Путин като част от слайдшоу с други световни лидери, се казва по-нататък в публикацията.

Изданието цитира френската евродепутатка Валери Хайер, председателка на "Обнови Европа" в Европарламента, която казва, че е "много загрижена" заради очертаващата се победа на Радев на изборите в България.

"Като се има предвид отношението на Радев към Путин и Русия, съществува риск от прокремълско правителство в критичен момент - той би бил Троянският кон на Путин в Европа", казва Хайер пред "Файненшъл Таймс" и отбелязва: "България е важна: страната не е в периферията, а в сърцето на отбранителната архитектура на ЕС - и заема стратегическа позиция на предната линия на Европа". България остава важен производител на боеприпаси за Украйна и се намира по един от основните енергийни коридори, снабдяващи Централна Европа, посочва още Хайер.

Страната е обаче и дълбоко засегната от корупцията. Или както отбелязва Хайер: "Корупцията, върховенството на закона и руското влияние вървят ръка за ръка. Те се подхранват взаимно", цитира думите ѝ ФТ.

"Аналогията с Орбан не важи"

Въпреки прокремълските си нагласи, Радев едва ли ще се превърне във втори Орбан, смятат на свой ред местни анализатори. За разлика от унгарската система, която дава предимство на спечелилата партия, в България Радев няма как да си осигури мнозинство, което да му позволи да промени конституцията. Това означава, че той ще трябва да смекчи позицията си, за да не отблъсне потенциалните си коалиционни партньори, подчертава изданието и цитира Боряна Димитрова от "Алфа рисърч", според която в момента Радев е предпазлив - той декларира ангажимента си да поддържа съществуващите европейски и атлантически партньорства, но винаги подчертава необходимостта от по-балансирана, по-неутрална и по-независима позиция на България в геополитически план. "Едно правителство на Радев би било по-благосклонно към Русия и по-резервирано по отношение на общите европейски решения относно войната в Украйна". Но силните проевропейски настроения и зависимостта от европейските фондове биха попречили на всякаква рязка промяна, смята Димитрова.

Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика посочва и други различия от Унгария: "Аналогията с Орбан не важи. Радев не може да се сдобие с абсолютно мнозинство. Освен това ние всъщност не знаем каква е неговата идеология - той говори за мир и евтина енергия, включително от Русия, както и за подновяване на отношенията с Русия, но това не е изключение в Европа", отбелязва Чернева.

И още една оценка на наблюдател: Горан Георгиев, експерт по руска дезинформация в Центъра за изследване на демокрацията, предупреждава, че възходът на Радев е знак за проникващо руско влияние на фона на широкото недоволство от политическата класа: "С всеки нов вот проруските гласове се увеличават, макар и съвсем леко. Нараства цинизмът, страната се радикализира, хората са по-склонни да изпробват нови неща. Те винаги търсят нов месия", казва Георгиев пред "Файненшъл Таймс".

"Това би имало сериозни последствия"

България ли е следващият Троянски кон, пита и германският "Ди Велт". Във въздуха вече витаят подозрения за намеса на Москва в предизборната кампания, но преди всичко мнозина се питат дали в случай на победа на изборите Радев ще последва примера на сваления от власт унгарски министър-председател Виктор Орбан и дали ще се превърне в препятствие на ниво ЕС, пише изданието и посочва: "Това би имало сериозни последствия, тъй като България - страната членка ЕС с излаз на Черно море - разполага с голяма оръжейна промишленост и е кръстопът за газопроводи, които трябва да направят Европа независима от руския газ". А особено тревожен остава въпросът за стабилността на страната, която през януари се присъедини и към еврозоната, пише още "Ди Велт".

Декларираната основна цел на кампанията на Радев е борбата срещу корупцията и "мафиотската държава". Въпреки това има основания и за скептицизъм, тъй като той получава подкрепа от партии и лица, които очевидно са част от тези структури, посочва германското издание и коментира, че вероятно е застрашено споразумението с Украйна, което прозападното преходно правителство в София сключи с Украйна през март. Страните искат, наред с другото, да разработват и произвеждат съвместно дронове - ключова технология за НАТО.

Освен това, според Радев, България трябва отново да започне да внася енергия от Русия. Ако той наистина поеме в тази политическа посока, това би могло да има последствия за цялата европейска енергийна политика в бъдеще. Като транзитна страна България оказва влияние върху количеството руски газ, постъпващо в Европа, пише още "Ди Велт".

В Кремъл очевидно разглеждат България като зона на влияние, коментира по-нататък германското издание и допълва, че руски пропагандни медии, забранени в ЕС, продължават да поддържат уебсайтове в България. Масивна дезинформация залива страната от години, пише още "Ди Велт" и дава пример с профили във Фейсбук, които разпространиха фалшивата новина, че след сделката с Украйна Путин изрично е заплашил България, че ще прекъсне дипломатическите отношения.