"Троянски кон на Путин": чужди медии за изборите в България

19 Април, 2026 23:01 3 852 172

  • румен радев
  • избори-
  • прогресивна българия-
  • владимир путин-
  • ес

Като се има предвид отношението на Радев към Путин и Русия, съществува риск от прокремълско правителство в критичен момент

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Отново избори, отново патова ситуация - по-близо до Русия?" - под това заглавие германската обществена медия АРД информира днес за предсрочните парламентарни избори в България - осмите поред в рамките на пет години. За фаворит се смята бившият президент Румен Радев, на когото критиците приписват близки отношения с Русия, посочва германското издание.

Задкулисие, корупция, безнаказаност

Бившият военен пилот е популярен сред сънародниците си и е смятан за некорумпиран - за разлика от много други политически лидери. Обвиненията в корупция в България вървят основно в две посоки - към влиятелния олигарх Делян Пеевски от ДПС, както и към партия ГЕРБ, пише още АРД.

ГЕРБ е доминиращата политическа сила през последните 20 години и има пет участия в управлението на страната. Бившият медиен магнат Пеевски пък е разглеждан като кукловод на една система, в която бизнес интереси, правосъдие и политика са преплетени зад кулисите. Смята се също така, че Пеевски има голямо влияние и върху ГЕРБ.

Румен Радев нарича тази система пирамида, която систематично експлоатира обществото и си осигурява безнаказаност чрез контрол над институциите, партиите, изборния процес, медиите и икономиката - и обещава да я разруши.

Проруски настроен или прагматичен?

Критиците обвиняват Радев, че е проруски настроен, а симпатизантите му предпочитат да говорят за прагматично-дистанцирана, отколкото за откровено проруска позиция, посочва по-нататък германската обществена медия и припомня, че в миналото Радев е бил критикуван за позициите си относно военната подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия: той е против доставките на оръжие за Украйна и казва, че те само удължавали войната.

Но в програмата на неговата коалиция "Прогресивна България" има ясен ангажимент към ЕС и НАТО - без искания за отмяна на санкциите срещу Русия. Критиците биха възразили на това място, че това може да е опит да бъдат привлечени колкото е възможно повече потенциални избиратели, без да се отрича предишната проруска реторика.

В обширната публикация на АРД се казва още, че сформирането на управляваща коалиция след изборите ще бъде трудно. Изданието цитира политолога Борис Попиванов от Софийския университет, според когото не е изключено в такъв случай политическата криза да продължи и да има нови избори. Това зависи сега от българските избиратели, е цитиран да казва той пред АРД.

"Троянският кон на Владимир Путин"

Върху проруските позиции на Радев акцентира и "Файненшъл Таймс" (ФТ). Изданието дори нарича Румен Радев "Троянският кон на Владимир Путин" и посочва, че изборната му победа може да доближи страната членка на ЕС и НАТО България до Москва.

Радев е по-близо до Русия, отколкото който и да е от последните български премиери. По време на президентския си мандат той се въздържаше да осъди мащабната инвазия на Русия в Украйна, критикуваше санкциите на ЕС и се противопоставяше на присъединяването на България към еврозоната. А на заключителното предизборно събитие в София бе показана негова снимка заедно с руския президент Владимир Путин като част от слайдшоу с други световни лидери, се казва по-нататък в публикацията.

Изданието цитира френската евродепутатка Валери Хайер, председателка на "Обнови Европа" в Европарламента, която казва, че е "много загрижена" заради очертаващата се победа на Радев на изборите в България.

"Като се има предвид отношението на Радев към Путин и Русия, съществува риск от прокремълско правителство в критичен момент - той би бил Троянският кон на Путин в Европа", казва Хайер пред "Файненшъл Таймс" и отбелязва: "България е важна: страната не е в периферията, а в сърцето на отбранителната архитектура на ЕС - и заема стратегическа позиция на предната линия на Европа". България остава важен производител на боеприпаси за Украйна и се намира по един от основните енергийни коридори, снабдяващи Централна Европа, посочва още Хайер.

Страната е обаче и дълбоко засегната от корупцията. Или както отбелязва Хайер: "Корупцията, върховенството на закона и руското влияние вървят ръка за ръка. Те се подхранват взаимно", цитира думите ѝ ФТ.

"Аналогията с Орбан не важи"

Въпреки прокремълските си нагласи, Радев едва ли ще се превърне във втори Орбан, смятат на свой ред местни анализатори. За разлика от унгарската система, която дава предимство на спечелилата партия, в България Радев няма как да си осигури мнозинство, което да му позволи да промени конституцията. Това означава, че той ще трябва да смекчи позицията си, за да не отблъсне потенциалните си коалиционни партньори, подчертава изданието и цитира Боряна Димитрова от "Алфа рисърч", според която в момента Радев е предпазлив - той декларира ангажимента си да поддържа съществуващите европейски и атлантически партньорства, но винаги подчертава необходимостта от по-балансирана, по-неутрална и по-независима позиция на България в геополитически план. "Едно правителство на Радев би било по-благосклонно към Русия и по-резервирано по отношение на общите европейски решения относно войната в Украйна". Но силните проевропейски настроения и зависимостта от европейските фондове биха попречили на всякаква рязка промяна, смята Димитрова.

Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика посочва и други различия от Унгария: "Аналогията с Орбан не важи. Радев не може да се сдобие с абсолютно мнозинство. Освен това ние всъщност не знаем каква е неговата идеология - той говори за мир и евтина енергия, включително от Русия, както и за подновяване на отношенията с Русия, но това не е изключение в Европа", отбелязва Чернева.

И още една оценка на наблюдател: Горан Георгиев, експерт по руска дезинформация в Центъра за изследване на демокрацията, предупреждава, че възходът на Радев е знак за проникващо руско влияние на фона на широкото недоволство от политическата класа: "С всеки нов вот проруските гласове се увеличават, макар и съвсем леко. Нараства цинизмът, страната се радикализира, хората са по-склонни да изпробват нови неща. Те винаги търсят нов месия", казва Георгиев пред "Файненшъл Таймс".

"Това би имало сериозни последствия"

България ли е следващият Троянски кон, пита и германският "Ди Велт". Във въздуха вече витаят подозрения за намеса на Москва в предизборната кампания, но преди всичко мнозина се питат дали в случай на победа на изборите Радев ще последва примера на сваления от власт унгарски министър-председател Виктор Орбан и дали ще се превърне в препятствие на ниво ЕС, пише изданието и посочва: "Това би имало сериозни последствия, тъй като България - страната членка ЕС с излаз на Черно море - разполага с голяма оръжейна промишленост и е кръстопът за газопроводи, които трябва да направят Европа независима от руския газ". А особено тревожен остава въпросът за стабилността на страната, която през януари се присъедини и към еврозоната, пише още "Ди Велт".

Декларираната основна цел на кампанията на Радев е борбата срещу корупцията и "мафиотската държава". Въпреки това има основания и за скептицизъм, тъй като той получава подкрепа от партии и лица, които очевидно са част от тези структури, посочва германското издание и коментира, че вероятно е застрашено споразумението с Украйна, което прозападното преходно правителство в София сключи с Украйна през март. Страните искат, наред с другото, да разработват и произвеждат съвместно дронове - ключова технология за НАТО.

Освен това, според Радев, България трябва отново да започне да внася енергия от Русия. Ако той наистина поеме в тази политическа посока, това би могло да има последствия за цялата европейска енергийна политика в бъдеще. Като транзитна страна България оказва влияние върху количеството руски газ, постъпващо в Европа, пише още "Ди Велт".

В Кремъл очевидно разглеждат България като зона на влияние, коментира по-нататък германското издание и допълва, че руски пропагандни медии, забранени в ЕС, продължават да поддържат уебсайтове в България. Масивна дезинформация залива страната от години, пише още "Ди Велт" и дава пример с профили във Фейсбук, които разпространиха фалшивата новина, че след сделката с Украйна Путин изрично е заплашил България, че ще прекъсне дипломатическите отношения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    116 13 Отговор
    Щом Зелето вие, значи сме на прав път.

    Коментиран от #10, #41

    23:02 19.04.2026

  • 2 Денев

    103 24 Отговор
    Радев отива към 50 процента.Браво на Генерала.Честито на всички българи.

    Коментиран от #31, #36, #155

    23:03 19.04.2026

  • 3 Хххххххххххх

    79 12 Отговор
    Ако Орбан беше кошмар, Радев ще бъде двоен...

    23:03 19.04.2026

  • 4 Ердоган

    12 68 Отговор
    Русия налага санкции на ЕС, РуZкия нефт ще изгаря само в Лада и Волга, но това не е проблем за русофилите

    Коментиран от #19

    23:04 19.04.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 51 Отговор
    той за Троя не е чувал , сигурация , вие и кон го изкарахте , шапкаря-новия ВИ месия

    Коментиран от #14, #30, #162

    23:04 19.04.2026

  • 7 Дойче Зеле

    76 10 Отговор
    Финансирано от ЦРУ.

    23:05 19.04.2026

    По добре путин,отколкото сорос и урсула,айде пътеките дойчевеле

    18 40 Отговор
    Подозират руска намеса в изборната кампания, а проспаха да интервюират Корнелия за плановете на Решетников.

  • 13 Обективен

    71 22 Отговор
    Коментиран от #18, #29, #85

    23:07 19.04.2026

  • 15 Цеко сифоня

    66 9 Отговор
    И дано DWc бъдат изритани от България !

    23:10 19.04.2026

    Троянският Кон на Путин спечели, благодарение на лоботомираните , полуграмотни , основно провинциални серсеми, които гласуваха за него. От тук нататък, най-доброто, което може да се случи е, този про кремълски, пресметлив и хлъзгав тип, да се провали скоропостижно и да се отива на нови избори.

    Коментиран от #35

    23:10 19.04.2026

  • 18 отсрамените

    26 44 Отговор

    За 9 години от най-високия пост не успя ли да ни отсрами пред света? Колко президенти гостуваха на президента Радев - (унгарския от куртоазия) за всичките години?

    23:10 19.04.2026

    18 32 Отговор
  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    мне ,,тра вест итко! гледам ви сеира

    23:13 19.04.2026

  • 22 мизерабъл

    20 9 Отговор

    До коментар #11 от "Веско швепса":

    Абе като те привикат в окопите,друга песен ще запееш.

    Коментиран от #142

    23:14 19.04.2026

  • 23 Българин

    16 31 Отговор
    Радев не е троянски кон на Путин. Той е служител на ГРУ от повече от 40 години и изпълнява заповеди. Българите гои харесват най-вече, защото той служи на Русия!

    23:14 19.04.2026

  • 24 протомон

    19 6 Отговор
    23:14 19.04.2026

  • 25 България

    26 10 Отговор
    къса с евро атлантическия слугинаж.
    България над всичко.

    Коментиран от #154

    23:15 19.04.2026

  • 28 дабъл трипъл

    23 9 Отговор
    Сега пред болгария ще настане едно светло бъдеще. Ще станем Швейцария на Балканите. Швейцарците ще започнах да емигрират у нас.

    23:16 19.04.2026

  • 29 Даааа

    17 26 Отговор

    До коментар #13 от "Обективен":

    Така ще ви "отсрами", че ще ви се наложи да си вадите туристически визи като ходите до Гърция на море... 🤣🤣🤣

    23:16 19.04.2026

  • 30 Пилотът Гошу

    24 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе не е баш тъй, ти се бъркаш заради шефа си, еднокнижника … Я иди почети Винету…

    Коментиран от #43

    23:16 19.04.2026

  • 31 Мало ум,

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Денев":

    за кое ни честитиш? За урсулсакта дикратура е цифровия брюкеслски райх ли?

    23:18 19.04.2026

  • 32 А50

    21 10 Отговор
    Народа млади, стари са нормолни и чакаха нормален пжлитик на хоризонта. Нама про, няма фоби хората искат нормалност, която ллипсваше 35 години

  • 33 манатон

    Илияна трябва да го повиши в звание маршал, за да е старши на Бойко и да му стъжни картинката окончателно.

    23:18 19.04.2026

  • 34 ООрана държава

    19 4 Отговор
    Чуждите урсулански медии мога да ходат да... с калинките

    23:18 19.04.2026

  • 37 DW - Пропаганден машинен

    29 5 Отговор
    100% виждайки заглавието знаех, че чуждите агенти помияpите от DW с дооолните си машинации стоят зад него!

    23:19 19.04.2026

  • 38 Zахарова

    5 22 Отговор
    Ох,подскачам,толкова съм щастлива. Подлата ми работа свърши работа

    23:20 19.04.2026

  • 39 Веселяка

    1 19 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:20 19.04.2026

  • 40 тон гън

    16 12 Отговор
    Генералът ще поведе войска на бял кон, за да се сражаваме рамо до рамо с братушките.

    Коментиран от #105

    23:22 19.04.2026

  • 41 Пешо

    22 7 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    О
    Кой не дкача е червен.... т.е. кой не слуша урсула е троянски кон на Путин..... активната кампания в мвдиите започва.

    23:22 19.04.2026

  • 42 Уникално

    16 21 Отговор
    Пропадане на България в лапите на Путин. Предстои евентоално спиране на жизнено важни средства от ЕС

    23:22 19.04.2026

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Пилотът Гошу":

    .....леля му..на еднокнижника и домуза...народ , който ще издигне паметник на ,,Робин Худ,,-тръгнал срещу тях ,но сам го е страх ,си заслужава съдбата

    23:23 19.04.2026

  • 44 кънчо кънчев

    10 1 Отговор
    оповръщах кенефа

    23:23 19.04.2026

  • 45 Цар Борис Трети е казал

    27 4 Отговор
    Винаги с Германия никога срещу Русия
    По добре черен хляб отколкото черни забрадки

    23:23 19.04.2026

  • 46 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дачко Яворов":

    Смотан, дори не знаеш дейността на фирмата, ама бързаш да лапнеш екскрементите, "разбирачът".😎

    23:23 19.04.2026

  • 47 трипъл тропал

    5 18 Отговор
    Ще ни извади от ес и нато и ще прати български войски в украйна.

    Коментиран от #60

    23:24 19.04.2026

  • 48 Радев е нарушил Конституцията

    9 19 Отговор
    Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
    (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
    (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
    Чл. 95. (1) Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат.
    (2) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии.

    Коментиран от #75

    23:24 19.04.2026

  • 49 Хахаха

    11 16 Отговор
    България се самопростреля и то в много кофти момент. Българите отново доказаха прословутия си мързел, защото пак чакат някой да им свърши работата, но ще си платят дебело

    Коментиран от #64

    23:26 19.04.2026

  • 50 Ко стана ся

    20 7 Отговор
    Договорът с Боташ вече изгоден ли ни е? 🤣🤣🤣🤣

    23:26 19.04.2026

  • 51 Радев прави като путин в русия

    8 9 Отговор
    Президент премиер президент премиер ама путин имаше другар медведев а радев е сам

    23:28 19.04.2026

  • 52 Опааа

    16 0 Отговор
    ДВ се НАС. РА

    23:28 19.04.2026

  • 54 Мутрофан ханъм

    3 9 Отговор
    Сори Костенька, извини пожалуста, но ти отиваш в мусорката. Вече нямаме нужда от теб

    23:28 19.04.2026

  • 55 протосингел

    8 3 Отговор
    Радьо ше ви опрай.

    23:29 19.04.2026

  • 56 Партия БОгаТАШ

    7 10 Отговор
    Като член на печелешата партия си чакам процента

    23:30 19.04.2026

  • 57 Боташ

    10 12 Отговор
    От централата на боташ поздравяваме: аферим машааааала.

    23:31 19.04.2026

  • 58 Баба Гицка

    9 17 Отговор
    Пууу, тоз тъпанар Руменчо ли избрахти бре. Въй чи сти тъпи

    23:32 19.04.2026

  • 59 Медведев

    11 11 Отговор
    Тамън закъсахме за пушечно месо и българите ни се притекоха като Радецки

    23:33 19.04.2026

  • 60 някой си

    9 1 Отговор

    До коментар #47 от "трипъл тропал":

    така ми,долу к0чин@та ес💩🤮

    23:34 19.04.2026

  • 61 Щом

    6 17 Отговор
    Ще ставаме част от путинската армия да ни дават калашници и да отиваме да мрем за Путин

    Коментиран от #66

    23:35 19.04.2026

  • 62 Решетников

    7 6 Отговор
    Поздравляю вас!

    23:35 19.04.2026

  • 63 Разбрахте ли бе мишки, разбрахте ли

    6 12 Отговор
    Разбрахте ли защо беше сключен договорът с Боташ и защо Радев беше против ограничаването на секциите? Разбрахте ли че освен газ от Турция ще получи и глас...

    23:36 19.04.2026

  • 64 Напротив

    21 7 Отговор

    До коментар #49 от "Хахаха":

    България ще се оправи,само да излезе от жалкия ес

    Коментиран от #157

    23:36 19.04.2026

  • 65 От Европа

    10 13 Отговор
    Букволно ни заляха с информация, че стававе троянски кон и предатели, но късно е либе за китка,да сте мислили българи.

    Коментиран от #70

    23:37 19.04.2026

  • 66 някой си

    13 0 Отговор

    До коментар #61 от "Щом":

    що ше мреш,трепи хахли

    23:37 19.04.2026

  • 67 Стоянов

    21 5 Отговор
    Радев отива към 50 процента.Браво на Генерала.Честито на всички българи.

    23:38 19.04.2026

  • 68 Стойо

    18 1 Отговор
    Толкова сте жалки, че чак сте смешни! Миризливци!

    23:38 19.04.2026

  • 69 Тимур

    12 16 Отговор
    Като гледам реакциите в чуждата преса, усещам,экак парите за България се изпаряват със страшна сила

    Коментиран от #71, #78, #115

    23:38 19.04.2026

  • 70 някой си

    18 5 Отговор

    До коментар #65 от "От Европа":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
    русофобите вън от България, като не ви изнася чантичката и марш някъде в к0чин@та ес

    23:40 19.04.2026

  • 71 Сократ

    19 3 Отговор

    До коментар #69 от "Тимур":

    То пък едни пари. Всяка година плащаме вноски в ЕС, те уж отпускат нещо, ама накрая само глоби и санкции. За това благодарете компетентната герберастка администрация.

    Коментиран от #83, #84, #89

    23:40 19.04.2026

  • 72 Българи

    11 12 Отговор
    Запасявайте се,идва кофти време. Пари няма да има от никъде, а радевци ще разкъсат и най- малкото останало

    Коментиран от #160

    23:40 19.04.2026

    16 1 Отговор
    Боли ли като вадят ,,зъбките,, а ?

    23:41 19.04.2026

  • 75 Пилотът Гошу

    18 0 Отговор

    До коментар #48 от "Радев е нарушил Конституцията":

    Ти да четеш можеш ли? Той не е вече президент… Става въпрос паралелно… Ако беше така, както смята гениалната ти тиква, Боко и Шиши щяха да огласят каналите…

    Коментиран от #113

    23:41 19.04.2026

  • 76 !!!?

    9 16 Отговор
    19.04.2026 година.
    Партията на Олигархията спечели изборите !
    Българският Народ спечели "Боташ" !!!?

    Коментиран от #94

    23:42 19.04.2026

  • 77 Чичо ти

    7 15 Отговор
    Четох, че даже вече се коментира евентоалното спиране на европарите за Румен Радев от ЕС

    Коментиран от #91

    23:42 19.04.2026

  • 79 Ани

    9 13 Отговор
    Както си му е обичая, ДВ отново е далеч от истината. Аз всъщност подозирам че ДВ се пише в Москва.
    Радев определено не разбира от политика. Той е кукла на конци. Каквото и да си говорим, става въпрос за пари. Радев се противопоставяше на износа на оръжия за Украйна и говореше за преговори когато Русия беше в настъпление. Но в момента нещата стоят така. По тази причина Радев ще се въздържа да коментира темата. Защото тези които търпат конците не искат да бъдат на страната на губещите.

    23:44 19.04.2026

  • 80 Дойчекенефа

    15 1 Отговор
    Само разнася зловоня
    Не ги чета

    23:44 19.04.2026

  • 81 Кравария убер алес

    19 2 Отговор
    Дойче веле.... Жалка измет.

    23:44 19.04.2026

  • 82 Орешник

    18 5 Отговор
    Къде сте бе жълто паветниците? Мислите че ще управлява с вас ли? Аха мечтите са безплатни! Мъкааааааааа жълтопаветна и еуроатлантическа! А фонтанелите ви продухаха ли ви ги?

    Коментиран от #93

    23:44 19.04.2026

  • 85 Ани

    12 21 Отговор

    До коментар #13 от "Обективен":

    Радев пише най-срамните страници на България. Той ще влезе в христоматиите по история на България като най-задръстения корумпиран български политик.

    Коментиран от #128

    23:47 19.04.2026

  • 89 Ето ти

    1 13 Отговор

    До коментар #71 от "Сократ":

    Гледай и мисри другия път.
    България е нетен получател на средства от ЕС, като за периода 2007–2024 г. е получила над 32 млрд. евро (над 62 млрд. лв.) от бюджета на Съюза, а нетната полза (получени минус внесени средства) надхвърля 50 млрд. лева

    . Средната годишна вноска на страната нараства от близо 600 млн. лв. през 2007 г. до над 1,2–1,5 млрд. лв. в последните години

    23:50 19.04.2026

  • 90 България си остава племе а не народ

    4 20 Отговор
    България си остава племе а не народ. КГБ превзе България. С машините на Мадуро няма честни избори, а се избират само диктатори и то с пълно мнозинство. Българите си остават племе на края на Европа. Всеки може да ги лъже и манипулира като си поиска. Българите се вързаха на лъжите да изберат кръстникът на мафията, който е покровителствал контрабандни канали и корупционни сделки чрез служебните си правителства и е продал България на Турция чрез Боташ. Тайният агент на Москва в България чрез своето управление ще на прави всичко възможно да изкара България от НАТО и ЕС и да подготви страната за нов вид диктатура по руският модел на Путин. Затова е заобграден само от олигарси, контрабандисти, агенти на държавна сигурност и руски шпиони. България си остава блато или кенефът на Европа.

    23:51 19.04.2026

  • 92 Тоя, пък.

    20 0 Отговор
    Изобщо не ме интересува какво е казала някаква фрeнска пpocтитyтка, която лaпа на нигъpитe. Позицията на либeрастите я знаем - всеки, който мисли за своята държава, а не за ykрия, е "агент на Путин", само защото не ближе на зeленски. В гeйрoпа патриотизъм е мрсна дума, но българският народ в голямата си част все още не е с промити мозъци.

    Коментиран от #98

    23:53 19.04.2026

  • 93 Тимур

    2 10 Отговор

    До коментар #82 от "Орешник":

    Не беГлупако теб ще те управляват,нали за това гласува да те управляват, не ти тях, а те теб. Това е разликата,която не схвана през мизерния си живот

    Коментиран от #102, #106, #108

    23:53 19.04.2026

  • 95 Абе прав си глобално погледнато

    17 0 Отговор

    До коментар #83 от "Тимур":

    Обаче даваме всички а получавате само една шепа. Явно си от получаващите.

    23:54 19.04.2026

  • 96 генерал десиева

    5 13 Отговор
    генералшата пак ще си поживее с екскурзии на държавни разноски

    23:54 19.04.2026

  • 98 Ти си

    1 11 Отговор

    До коментар #92 от "Тоя, пък.":

    Доказателство не за промит, а за липса на мозък. Нищо,кухота!

    Коментиран от #144

    23:55 19.04.2026

  • 99 Хм…

    18 0 Отговор
    Значи Радев е спечелил властта с пълно мнозинство само за да стане слуга на Путин? Тия вярват ли си изобщо?

    23:55 19.04.2026

  • 100 Човек от народа

    16 0 Отговор
    БСП паднаха яко.Те, чрез тяхната председателка на Народното събрание Киселова, не допусна подписката срещу Еврото, внесена от ... Радев. Още тогава от махалата им бяхме бесни и обсъждахме, че загиват... отделно псувните които им пратихме. Такова падение - да плюеш върху народа си. Е, сега народът се изплю върху БСП.
    Преди нова година ГЕРБ-СДС и ППДБ също се изплюха върху народа и отхвърлиха разумното предложение на президента за референдум за такъв изключително важен въпрос, като еврото, където мнението на народа е задължително, ако говорим за народовластие. Не, изплюха се върху народа. Е сега народа се изплю върху им. Хвала народу.

    23:56 19.04.2026

  • 101 шестко

    4 3 Отговор
    радев ше ни опрай

    23:56 19.04.2026

  • 102 някой си

    7 0 Отговор

    До коментар #93 от "Тимур":

    като не ти отърва чантата и да та няма

    23:57 19.04.2026

  • 105 Напротив! Обещаха ни мир!

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "тон гън":

    Няма да се сражаваме!

    Коментиран от #109

    23:59 19.04.2026

  • 106 Тумор!

    9 1 Отговор

    До коментар #93 от "Тимур":

    Запомни! Това че си рендерас добър в цуктромбоните, не те прави добър коментатор!

    00:00 20.04.2026

  • 107 някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Нали знаеш":

    като не ти отърва чантата и да та няма

    00:00 20.04.2026

  • 108 Орешник

    6 0 Отговор

    До коментар #93 от "Тимур":

    Хаха не позна аз съм от управляващите и такива като теб ще ги запозная с подземния свят на червеите!

    00:01 20.04.2026

  • 109 някой си

    8 1 Отговор

    До коментар #105 от "Напротив! Обещаха ни мир!":

    никъв мир за нацистките хахли

    Коментиран от #133

    00:03 20.04.2026

    5 10 Отговор
    Чака ни унгарския сценарий. Ще ни спрат еврофондовете, ще ни падне кредитния рейтинг, ще попълваме бюджета със скъпи външни заеми... Като добавим и няколко договора в стил Боташ и сме готови. България катастрофира. Винаги съм казвал, че Мутрата е зле, но Радев е още по-зле. Мутрата знае как да се мазни и да смуче пари отвън, ката въпреки кражбите, остава нещо за народа. Радев е просто марионетка на Путин и изобщо не знае какво прави. Ще изгубим европейското финансиране и ще се озъбим. Сега поне всички ще видят какво е България без ЕС.

    Коментиран от #127, #135

    00:07 20.04.2026

  • 112 Човек от народа

    12 1 Отговор
    Чудноватите предизборни решения не спряха. От ПП-ДБ, пък решиха, че щом Орбан загуби, да вменят на хората, че Радев е българския Орбан. Само че в България Орбан е нещо като легенда. Той е против мигрантите, за семейството, за родината, за християнството, за гледна точка на държавата, с оглед изгодите на държавата, а не за единствено правилната гледна точка на Урсула и други величия. (Българите държат на мнението си и презират натегачите и плонжорите. Те затова и още уважават Борис III, заради умерената му пробългарска политика в ония зверски времена, когато армията ни бе обезглавена чрез Ньой... армията и сега я обезглавена и без Ньой....)
    Та, точно седмица преди изборите ПП-ДБ проглушиха пространството, че Радев бил българския Орбан... Ега ти и подаръка... Барем 3 % му спечелиха... Такива ми ти изборно-щабни решения - не по здрав разум и според обстановката, а по книжа и учебници.

    Коментиран от #119, #121

    00:09 20.04.2026

  • 113 На Радев мандата за президент е до

    0 9 Отговор

    До коментар #75 от "Пилотът Гошу":

    Септември октомври
    Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
    1. подаване на оставка пред Конституционния съд;
    2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
    3. при условията на чл. 103;
    4. смърт.
    (2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.
    (3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
    (4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.
    Чл. 103. (1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
    (2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.
    (3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.
    (4) Презид

    Коментиран от #117

    00:10 20.04.2026

  • 115 Тамерлан

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Тимур":

    Демек и "твоите"се изпаряват.Песен за ушите ми.

    00:10 20.04.2026

  • 116 Отстрани

    15 1 Отговор
    Еврофашистите са радваха, че свалиха Орбан, а сега им се плаче защото недооцениха нашия президент Радев.
    Нашите продажни педофили и дебили до вчера подскачаха от радост, а днес режат вените си.

    Радев ще бъде Орбан² ! СВИКВАЙТЕ!

    Коментиран от #120, #122, #123

    00:11 20.04.2026

  • 118 ППдебил

    9 1 Отговор
    Лошо ми е....

    00:13 20.04.2026

  • 119 Армията е по Ньойския мирен договор

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Човек от народа":

    След като станахме член на НАТО тогава и Франция влезе в НАТО 2004 година

    00:14 20.04.2026

  • 121 Факти

    1 15 Отговор

    До коментар #112 от "Човек от народа":

    "Само че в България Орбан е нещо като легенда"
    А какъв е Орбан в Унгария, където го познават най-добре? Защо унгарците го наритаха така мощно? Щом резултатът му беше катастрофален, значи и управлението му е било такова. Ние вместо да бъдем умни и да се поучим от грешката на другите, правим точно същата. Българският народ напълно заслужава съдбата си. Комунистите изтрепаха умните хора и останаха само...

    Коментиран от #132

    00:17 20.04.2026

  • 122 Калинка

    1 6 Отговор

    До коментар #116 от "Отстрани":

    В Епщайн файловете присъстват имената на терористите и педофили Тръмп Путин Нетаняху. Така че кой е педофил? Тези се опитват с войни и терор да си преразпределят света и да доят народите, обаче няма да им се получи.

    00:18 20.04.2026

  • 123 Орбан е добър

    4 11 Отговор

    До коментар #116 от "Отстрани":

    Ама да управлява друга държава. Унгарците още празнуват задето се отърваха. Изпи им кръвчицата за толкова години. Та и с Радев така. Добър е ама за Кремъл, а ние ще затягаме коланите. Ама глас народен, глас божи, нищо, че глупав народ...

    00:18 20.04.2026

  • 124 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Каква мимолетна радост за нашите евролунатици само бе свалянето на Орбан. Цяла седмица радост!

    Ами сега!?

    Ами сега започват да изграждат наново паметника на съветската армия и да копаят градинките около него.
    На работниците от ПП / ДБ ще им бъдат подсигурени помощници затворници техни бивши партньори.

    00:18 20.04.2026

  • 125 Голям пердах

    9 2 Отговор
    Президентът Радев направо скъса шортите на бистришките тигри и разплете чорапите на розовите пантери....направо ги спука от бой!.....хехе....

    00:21 20.04.2026

  • 126 Този народ е в ступор

    2 14 Отговор
    Няма спасение за този глупав народ. Били се освободили хората от страха. Точно със страх и манипулации бяха накарани да гласуват за Радев. Какви са му заявките на Радев, че да получи толкова гласове? С мълчание ли се печелят избори. Ами Бойко беше прав. И магаре да се сложи, ще спечели. Да сте живи и здрави. Ще го усетите.

    Коментиран от #129

    00:24 20.04.2026

  • 127 някой си

    10 0 Отговор

    До коментар #111 от "Факти":

    връщането на лева и излизане от евр0гейск@та к0чин@ е спасението за България

    00:24 20.04.2026

  • 128 ППДБ/ЛГБТ

    12 2 Отговор

    До коментар #85 от "Ани":

    Важното е че нарита всички алчни корумпирани евроатлантически bokлyци и сега кръв плюете. 🤭🤭

    Коментиран от #130

    00:25 20.04.2026

  • 129 някой си

    8 0 Отговор

    До коментар #126 от "Този народ е в ступор":

    на измет като тебе щом не ти изнася събирай си чантичката,слагай токчетата и марш при евр0гейт@ците някъде в к0чин@та ес

    00:28 20.04.2026

  • 130 Нима

    4 6 Отговор

    До коментар #128 от "ППДБ/ЛГБТ":

    По-алчни и корумпирани от социалкомунистите и техните деца няма. Хайде пребройте им хотелите и имотите? Дали са честно придобити?

    Коментиран от #146

    00:28 20.04.2026

  • 131 Сиси

    2 9 Отговор
    Изборите са фалшификат най долния от всички до сега избори. При такава огромна умраза към Радев и да се представят такива резултати след демонстративното му напускане на президенството, където всички бяха възмутени от поведението му и сделката му с боташ. Е просто абсурд да има такъв резултат! Да не говорим за партия ПП! Тези избори са абсолютен фалш. Това е позор за държавата!

    Коментиран от #134, #141

    00:28 20.04.2026

  • 132 доц.Мангъров

    8 0 Отговор

    До коментар #121 от "Факти":

    Тая плоча се изтърка. Айде, "лека" нощ.Един Ксанакс ще т дойде добре.

    00:33 20.04.2026

  • 133 ОТВАРЯЙ СИ ОЧИТЕ!

    0 4 Отговор

    До коментар #109 от "някой си":

    ГОВОРЯ ЗА БЪЛГАРИЯ!

    00:34 20.04.2026

  • 134 Айс Вентура

    4 0 Отговор

    До коментар #131 от "Сиси":

    Мач пис, пис,пис.

    00:34 20.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Човек от народа

    10 0 Отговор
    Внушенията за троянски коне, русофили, русофоби... Я помислете. Къде и защо има такова нещо? Само около Източна Европа и само относно руснаците. Явна стара пропаганда, засилена яко след разпада на СССР. Най-яко сякаш е в България. Тука около 80 %, в т.ч. хората, които не умеят да мразят, и не мразят, неволни им е вменен руски комплекс. Те, кой знае защо, са клъвнали по тая въдица и са в режим оправдание че не са ... русофили, нямат в предвид Русия.. и тям подобни оправдания. Истинско безумие невиждано почти нийде по света.
    Има държавническо решение с оглед ползи, изгоди или неизгоди и не-ползи. Независимо спрямо кого е решението - руснаци, американци, турци, японци, китайци, немци ... Останалото са пропагандни фокуси ...
    И сетне, кой казва че нямаш право да критикуваш Европа и решенията и. Та ние постоянно критикуваме страната си, обаче, щом разкритикуваш Европа, хеле пък е по въпроси свързани с Русия, пряко или косвено, почти в хор почти всички "наши" и не наши медии те вкарват в графа "русофил", "човек на Путин", "путинофил" или "троянски кон на Путин". Помислете къде има такова нещо ?... най-много е в България и в Източна Европа и единствено срещу Русия. Никой чех, например, не го броят за германофил и германофоб, въпреки че Германия унищожи страната им и чехи и словаци преди около 80 години нямаха държава. Руснаците им върнаха държавата ( както и на поляците). Но заради една глупост на комунягите през 1968 г., които смениха прозападното чешко п

    Коментиран от #137

    00:36 20.04.2026

  • 137 Човек от народа

    9 0 Отговор

    До коментар #136 от "Човек от народа":

    Но заради една глупост на комунягите през 1968 г., които смениха прозападното чешко правителство, пропагандата смрази чехи с руснаците, а спрямо немците нещата са според ползите и изгодите.
    Който познава миналото знае, че пропагандата срещу Русия не е заради путинизъм, сталинизъм, комунизъм, или царизъм - тя никога не е стихвала, а сегашните санкции не са уникални - имало ги е и преди. Ето защо разумни хора не трябва да влизат в пропагандната игра на част от Запада срещу руснаците. Това не е нашата игра.

    00:36 20.04.2026

  • 138 Манипулативно заглавие

    11 0 Отговор
    Поредното....

    00:38 20.04.2026

  • 139 Лютеница

    1 3 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    00:39 20.04.2026

  • 140 Дивуй

    11 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мутрофан ханъм":

    Много ме кефят русофоби сричащи на руски език.Давайте пичове, учете усърдно ,все повече ще ви трябва.

    Коментиран от #153

    00:39 20.04.2026

  • 141 🤣🤣🤣😁

    12 0 Отговор

    До коментар #131 от "Сиси":

    ППДБ-ЛГБТ си го получи заслужено, двуполовите петроханци даже голям процент хванахте, но това е ясно че се е случило с купуване на гласове, народа разбра какви отпадъци сте украинските подлоги.

    00:47 20.04.2026

  • 142 Както

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "мизерабъл":

    зеления rноm npaви с народа си, така ли ще стане.😁😁😁

    00:49 20.04.2026

  • 143 Коста

    11 0 Отговор
    ,,Център за изследване на демокрацията,,, Европейски съвет по външна политика,,,, като хфане човек една сопа и като ви метне ...Кой ви дава заплати само да дръжката глупости бе?

    01:01 20.04.2026

  • 144 Човека ти казва

    10 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ти си":

    истината, дебил maлoymeн, това че не ти харесва, не те прави по-умен от него, това negaлитe сте много npocти и нагли!

    Коментиран от #150

    01:04 20.04.2026

  • 145 шаа

    7 0 Отговор
    зелето газ пкае, ако насочи струята правилно, вземе да напълни кухите газопроводи.

    01:04 20.04.2026

  • 146 Коста

    8 0 Отговор

    До коментар #130 от "Нима":

    Завиждате ли? ПП ДБ симулираха борба, после се оказа че завиждат и и искат да бъдат като Борисов и Пеевски, и стана една НЕкоалиция...

    01:05 20.04.2026

  • 147 Вой

    9 1 Отговор
    Пяна бълват всички розови комсомолци. Споко бе хора. Вас ви видяхме. То не беше ала бала, то не беше фалшифициране на инфлация, за да унищожите лева, то не беше подмяна на конституция както ви е удобно на вас. Даже на запис ви чухме. Хайде сега заедно с бочи и делянчо малко да си починете от властта, после ако сте си взели поука, пак ще берете мед.

    01:05 20.04.2026

  • 148 Майтапчии :)

    8 0 Отговор
    "...АРД информира..." ... Ха-ха, да! С това заглавие точно "информира" :)))))))))
    Информира като по Тошово време :)))

    01:05 20.04.2026

  • 149 Копейките

    1 8 Отговор
    Обещаха иэпредадоха Бългапия . Честито!

    Коментиран от #166

    01:12 20.04.2026

  • 150 Ти си

    1 6 Отговор

    До коментар #144 от "Човека ти казва":

    Евнух и роб по душа брат. Отпразнувай мизерията си

    01:14 20.04.2026

  • 151 Да запазим българския Лев

    8 1 Отговор
    Ще има референдум вече със сигурност!
    Левовете са още тук!

    Нищо не е приключило!

    01:14 20.04.2026

  • 152 Защо вият ДВ

    9 1 Отговор
    Песен за ушите ми!!! Въпреки плоскоумната пропаганда на ДВ, Радев отвя евроатлантичните герберасти и ппдберасти.

    01:16 20.04.2026

  • 153 Абе красавчик

    1 7 Отговор

    До коментар #140 от "Дивуй":

    На мене руският ми е като роден, отделно не е било като да не съм го практикувал и на място. Само смях будите такива русофили дето сте виждали Русия само на картинка. Дори не можеш да хванеш, че ви будалкам с руския🤣🤣🤣

    01:20 20.04.2026

  • 154 Айде

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "България":

    да опитате

    01:22 20.04.2026

  • 155 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Денев":

    сериозно ли

    01:26 20.04.2026

  • 156 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Не вярно, че ситуцията е патова.
    Радев има мнозинство,
    За да свалим "демократично" Радев ще се наложи да направим революция...

    01:30 20.04.2026

  • 157 Интелектуалци

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Напротив":

    като те бе ще я оправят, потрес

    Коментиран от #161

    01:35 20.04.2026

  • 158 Уса

    6 1 Отговор
    На България и трябва точно кон,за да излезе от батака ама истински,като Радев а не мршав,като Пешо коня от умрелото сдс

    01:36 20.04.2026

  • 159 Не е от еврото

    7 1 Отговор
    И понеже сега ще се появят всякакви говорещи глави, да се чудят кво точно се случи... истината е много простичка - негово Величество Народът ви наказа, заради наглостта с която унищожихте лева и правото на хората да бъдат ПИТАНИ! Ама да си знаете - не е от еврото.

    01:37 20.04.2026

  • 160 някой си

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "Българи":

    идва най-доброто време за България от влизането в евр0гейския съюз

    01:52 20.04.2026

  • 161 Трепя русофоби

    8 0 Отговор

    До коментар #157 от "Интелектуалци":

    като не ти изнася слагай токчетата и марш при другите пед@ли в евр0гейск@та к0чин@

    01:59 20.04.2026

  • 162 мразя тролове

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Важното е, че ти го отпляка, звучно при това.

    02:14 20.04.2026

  • 163 Забранете антибългарската пропаганда

    7 1 Отговор
    на ДВ и други подобни малоумни медии които постоянно се опитват да ни налагат какво да мислим. Такива нямат място в България! Да се занимават със собствените си пропаднали държави и съответните проблеми в тях.

    02:20 20.04.2026

  • 164 Перо

    4 0 Отговор
    Според унтерменшите от БГ екипа на DW, всеки, който защитава националния си интерес, а не този на третополовите е троянски кон на Вл. Путин! Много са “умни”, имат само една гънка в мозъка, само за равновесие! Техен идол е Кончита Вурст!

    02:29 20.04.2026

  • 165 Нехис

    3 4 Отговор
    Наистина ли Мунчо е некорумпиран?
    Забравихме ли пликовете, които;взима секретарят му?
    А кампаниите му кой ги спонсорира?
    По пътищата всеки втори билборд е с мунчовата мутра.
    Кой плаща това?

    Коментиран от #167

    02:44 20.04.2026

  • 166 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #149 от "Копейките":

    да живее България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
    русофобите вън от България,слагайте токчетата и марш някъде из евр0гейск@та к0чин@

    03:28 20.04.2026

  • 167 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #165 от "Нехис":

    с подобни коментари освен нас вече ще ви дирят и службите,така че успех пед@лчет@

    03:31 20.04.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #168 от "Подаръчно пликче":

    а продажните тв@ри като тебе ще гният по затворите(а може и по гробищата, както дойде)

    04:12 20.04.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #168 от "Подаръчно пликче":

    свърши ваща джендърска демокрация,вече за всяка дума ще си поемаш наказанието

    04:16 20.04.2026

  • 172 Дойчезеле

    2 0 Отговор
    ако не се изтропа,кой?

    05:26 20.04.2026