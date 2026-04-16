"Зеленски призова за засилен натиск срещу Русия след нови смъртоносни удари в Украйна"

Украинският президент Володимир Зеленски отправи нов призив към международните партньори на страната за продължаване на натиска върху Русия и за навременно изпълнение на поетите ангажименти за военна помощ към Киев, след последните руски удари срещу украински градове, при които загинаха най-малко 15 души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Поредна нощ доказва, че Русия не заслужава никакво облекчаване от страна на световната политика или вдигане на санкциите“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“. Той подчерта, че натискът върху Москва трябва да бъде засилен и че всяко обещание за подкрепа към Украйна трябва да се изпълнява своевременно.

По данни на местните власти при нощните атаки най-тежко е засегната Одеса, където са убити най-малко 9 души, а 23 са ранени. В града е обявен ден на траур.