"Зеленски призова за засилен натиск срещу Русия след нови смъртоносни удари в Украйна"

Украинският президент Володимир Зеленски отправи нов призив към международните партньори на страната за продължаване на натиска върху Русия и за навременно изпълнение на поетите ангажименти за военна помощ към Киев, след последните руски удари срещу украински градове, при които загинаха най-малко 15 души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Поредна нощ доказва, че Русия не заслужава никакво облекчаване от страна на световната политика или вдигане на санкциите“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“. Той подчерта, че натискът върху Москва трябва да бъде засилен и че всяко обещание за подкрепа към Украйна трябва да се изпълнява своевременно.
По данни на местните власти при нощните атаки най-тежко е засегната Одеса, където са убити най-малко 9 души, а 23 са ранени. В града е обявен ден на траур.
1 Баба Вуна
Свършиха много отдавна
Коментиран от #48
11:24 16.04.2026
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
11:25 16.04.2026
3 Зеленката
11:25 16.04.2026
4 ООрана държава
11:27 16.04.2026
5 Малейййй
11:28 16.04.2026
6 боклук
Коментиран от #30
11:28 16.04.2026
7 провинциалист
11:29 16.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеления път
11:31 16.04.2026
11 Казал Будалов
До коментар #9 от "Кирило Буданов, разведчик":оня с половиния мозък, който руски коршум му го взе😁😁😁😁
11:33 16.04.2026
12 Владимир Путин, президент
Коментиран от #16, #45, #46
11:36 16.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 а стига рева бе
11:37 16.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Само питам
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Ти там ли беше ?
11:37 16.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 здравей паун
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Скоро ще се отзовеш в зоопарка .
Ма е за предпочитане от казана .
11:39 16.04.2026
19 Гост
11:41 16.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
11:42 16.04.2026
22 И ТИ У БИВАШ
11:42 16.04.2026
23 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
11:43 16.04.2026
24 Не мож ма блокира, колкото и да се мъчиш
11:43 16.04.2026
25 Някой
11:43 16.04.2026
26 Стига
11:43 16.04.2026
27 Пламен
11:45 16.04.2026
28 история
11:46 16.04.2026
29 Урсула фон дер Лайен, председател
11:47 16.04.2026
30 А МОЖЕ БИ ПУТИН
До коментар #6 от "боклук":Не е ПРОВАЛЕН ЛИДЕР А ДОБЪР ЧОВЕК. НЕ ИСКА ДА ИМА ЖЕРТВИ. МИЛОСТИВ Е. ЗАЩОТО АКО БЕШЕ ЗЪЛ ТО ОКРАНЯНО ВЕЧЕ ЩЕШЕ ДА СА У ЧЕРНОБИЛ. Провален Путин слаба Русия разпадаща сега Европа трепери от тях. ЩО Е ТО.
11:49 16.04.2026
31 Напълно съм съгласен със Зеленски
Всичките да ги събираме и да ги пращаме на фронта в Украйна защото така иска Зеленски.
11:52 16.04.2026
32 Володимир Зеленски, бивш президент
11:54 16.04.2026
33 Бай Иван
11:57 16.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Търновец
Коментиран от #38
12:02 16.04.2026
36 От коя европейска
12:07 16.04.2026
37 Григор
12:09 16.04.2026
38 Зеленски не може
До коментар #35 от "Търновец":да “ дърпа” тези , които отказват да бъдат “дърпани”!
12:10 16.04.2026
39 Баце ЕООД
Коментиран от #43
12:11 16.04.2026
40 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
12:16 16.04.2026
41 Владимир Путин офишъл
12:17 16.04.2026
42 ИВАН
12:17 16.04.2026
43 ...не било пудра захар
До коментар #39 от "Баце ЕООД":Актьор-наркозависим
12:18 16.04.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:19 16.04.2026
45 "Владимир Путин, президент"
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
бърден братчед
Няколко дена та нямаше,
ама пак изплува като.....айно сред каймака на по.....мията и днеска си решил да играеш
многострадална усръинска Геновева, недей тъй ша ни съсипеш от мъка и жалостивост.....
намери Си работа, антируските брътвежи не стават вече а съ прехранваш !!!
12:19 16.04.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Тези "Дойче факти "клишета се ги забутай между бузките.
Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша. Ти си един от най елементарните тук, единствената полза от тебе,е че напомняш на хората, че в тоя свят на идиоти има надежда и тя се казва Русия и Путин. Давай
12:23 16.04.2026
47 Мимчят
12:25 16.04.2026
48 Жертвите!
До коментар #1 от "Баба Вуна":Жертвите са и от двете страни. Бог да прости загиналите, и мирни и воени!
В Русия също падат обломки върху жилищни блокове, но освен това е разгърната сериозна терористична дейност - горят склдове, молове, жилищни сгради и загиват невинни хора, дронове удрят линейки и цувилни коли.Тази война трябва да спре от двете страни!
12:25 16.04.2026
49 1102
"всяко обещание за подкрепа към Украйна трябва да се изпълнява своевременно"
И да не забравите ония 90 милиарда плюс колкото от сърце Ви се откъсне, ей! Пари ми трябват! Спасяваме света от руснаците, до живот сте ни длъжни! Когато победим руснаците те ще Ви връщат заемите! Само пари превеждайте редовно и чакайте!
12:28 16.04.2026
50 Р Г В
12:29 16.04.2026
51 руската мечка
12:32 16.04.2026