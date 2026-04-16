Зеленски призова за засилен натиск срещу Русия след нови смъртоносни удари в Украйна
16 Април, 2026 11:22 976 51

При атаки в Одеса загинаха най-малко 15 души, десетки са ранени

Зеленски призова за засилен натиск срещу Русия след нови смъртоносни удари в Украйна
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отправи нов призив към международните партньори на страната за продължаване на натиска върху Русия и за навременно изпълнение на поетите ангажименти за военна помощ към Киев, след последните руски удари срещу украински градове, при които загинаха най-малко 15 души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Поредна нощ доказва, че Русия не заслужава никакво облекчаване от страна на световната политика или вдигане на санкциите“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“. Той подчерта, че натискът върху Москва трябва да бъде засилен и че всяко обещание за подкрепа към Украйна трябва да се изпълнява своевременно.

По данни на местните власти при нощните атаки най-тежко е засегната Одеса, където са убити най-малко 9 души, а 23 са ранени. В града е обявен ден на траур.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Вуна

    67 3 Отговор
    Зеленото човече не разбрали,че Русия няма ракети.
    Свършиха много отдавна

    Коментиран от #48

    11:24 16.04.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    58 3 Отговор
    Комедията скоро ще свърши, само главния клоун на републиката не го знае....

    11:25 16.04.2026

  • 3 Зеленката

    58 2 Отговор
    Ривъ от сутринта, шъ ривъ цял ден! И вчера ривах, познайте утри ко шъ прая?

    11:25 16.04.2026

  • 4 ООрана държава

    62 3 Отговор
    Нали вчера каза че изтласквате руснаците и сте си върнали 50кв км... колкото на Дони голф игрището..

    11:27 16.04.2026

  • 5 Малейййй

    49 3 Отговор
    какъвНаркоман. Глей ква мутра подута и грознаая.

    11:28 16.04.2026

  • 6 боклук

    43 3 Отговор
    Ей, буклук! Обърни внимание на сопственото си ПВО! Или нарочно убивате хората, за да ги настроите срещу Русия! Одеса е 98% руски град, останалите там са българи. Русия ако имаше за цел да убива, вече всички щяхте да бъдете елиминирани и то в Западна Украйна! Путин вече е толкова провален лидер, че не е способен да навреди на никого! Той дори себе си не е в състояние да самоубие, камо ли някой друг на 1000 км от Кремъл!!!

    Коментиран от #30

    11:28 16.04.2026

  • 7 провинциалист

    39 2 Отговор
    Зельо може да иде на фронтовата линия, да се обърне към залязващото слънце, да хване палците и да натиска към противника.

    11:29 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеления път

    40 3 Отговор
    Зеленото гледа като последния пияндур от Обеля. Сигурно още празнуват за Мадяр.

    11:31 16.04.2026

  • 11 Казал Будалов

    28 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кирило Буданов, разведчик":

    оня с половиния мозък, който руски коршум му го взе😁😁😁😁

    11:33 16.04.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    5 49 Отговор
    Руски ракети нощес убиха на място 12 годишно детенце и майка му, която се легнала върху телцето в напразен опит да го предпази !!! Руснаците са дзверове и фашисти ☝️

    Коментиран от #16, #45, #46

    11:36 16.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 а стига рева бе

    33 2 Отговор
    Нали напредвахте и си върнахте 50кв/км.....

    11:37 16.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само питам

    30 2 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Ти там ли беше ?

    11:37 16.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 здравей паун

    20 5 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Скоро ще се отзовеш в зоопарка .
    Ма е за предпочитане от казана .

    11:39 16.04.2026

  • 19 Гост

    27 2 Отговор
    Русия няма дронове и ракети. Някой друг го удря този, а той обвинява както винаги Русия.

    11:41 16.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    20 2 Отговор
    На либерастията напоследък им е изтръпнал мозъка понеже повечето от тях са с българско мислене а българите са точно такива с изтръпнал мозък с ниско и безморално отношение

    11:42 16.04.2026

  • 22 И ТИ У БИВАШ

    25 1 Отговор
    ПРОВОКИРАШ А ПОСЛЕ ПЛАЧЕШ. ВЧЕРА ДВЕ ДЕЦА НА 4 И 14 ГОДИНКИ. СПРИ НЕ УБИВАЙ И ТОГАВА АКО ПУТИН НЕ СПРЕ ТО ВСИЧКИ ЩЕ СА СЪС ТЕБЕ. ТИ УБИВАШ И ТОЙ УБИВА НО ВИЕ И ОНИЯ ПОКРАЙ ВАС СТЕ ЖИВИ. МИЛИОН ОТ ВАШИТЕ УБИТИ И МИЛИОН ОТ РУСИТЕ УБИТИ. ФИФТИ ФИФТИ СТЕ. ТИ САМО ПЛАЧЕШ МОЛИШ ПРОСИШ И СЕ ПРАВИШ НА ЖЕРТВА. НО СТЕ ПО РАВНО УБИТИ РАНЕНИ И КОЕТО Е НАЙ ВАЖНО ВИЕ УБИЙЦИТЕ НЕ СТЕ СРЕД ТЯХ УБИТИТЕ.

    11:42 16.04.2026

  • 23 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    8 6 Отговор
    На колене български свине

    11:43 16.04.2026

  • 24 Не мож ма блокира, колкото и да се мъчиш

    17 2 Отговор
    СлаваНаркоса.

    11:43 16.04.2026

  • 25 Някой

    24 1 Отговор
    Докато Зеленски с бандеровците управляват в Украйна, мир е невъзможен. Те реално пазят себе си. В началото можеше просто да отиде в Донбас и да говори с хората, а не да се свързва с бандеровците самоопределящи се за фашисти и викащи руснаците да се избият.

    11:43 16.04.2026

  • 26 Стига

    26 1 Отговор
    Стига си призовавал,седни си на д..то и преговаряй.Ходиш като цветарка,а народа умира. Не гледаше Украйна а Унгария.Добре ще ти отпуснат заем ,но до кога? Тези заеми няма да са вечни.

    11:43 16.04.2026

  • 27 Пламен

    28 1 Отговор
    Този недорасал, дрогиран пръ д льо е виновен за смъртта на над 1 млн украински момчета, насила товарени по камионетките и пращани на фронта. След като свърши войната ще бъде обесен насред Майдана в Киев от роднините на избитите.

    11:45 16.04.2026

  • 28 история

    24 1 Отговор
    Измислената и подарена държава от Хрушчов остава без излаз на море.Това е и историческата истина.Т.н. казаци са гледали коне за руската империя навътре в степите.

    11:46 16.04.2026

  • 29 Урсула фон дер Лайен, председател

    14 4 Отговор
    Гледам тая противна физиономия, гледам и плешивото узкоглазо джудже и разбирам че Европа трябва да направи всичко възможно те да си идат бетер със съгражданите си ☝️

    11:47 16.04.2026

  • 30 А МОЖЕ БИ ПУТИН

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "боклук":

    Не е ПРОВАЛЕН ЛИДЕР А ДОБЪР ЧОВЕК. НЕ ИСКА ДА ИМА ЖЕРТВИ. МИЛОСТИВ Е. ЗАЩОТО АКО БЕШЕ ЗЪЛ ТО ОКРАНЯНО ВЕЧЕ ЩЕШЕ ДА СА У ЧЕРНОБИЛ. Провален Путин слаба Русия разпадаща сега Европа трепери от тях. ЩО Е ТО.

    11:49 16.04.2026

  • 31 Напълно съм съгласен със Зеленски

    18 3 Отговор
    Вижте колко много бясни русофоби има в коментарните секции на сайтовете.
    Всичките да ги събираме и да ги пращаме на фронта в Украйна защото така иска Зеленски.

    11:52 16.04.2026

  • 32 Володимир Зеленски, бивш президент

    17 1 Отговор
    Изражението на лицето на Зеленски говори за напълно невменяем.

    11:54 16.04.2026

  • 33 Бай Иван

    13 1 Отговор
    Корумприран малоумник

    11:57 16.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Търновец

    6 2 Отговор
    Володимир Зеленски с нищо не е по добър от Путин и дърпа ЕС към финансов банкрут и рецепция а Украйна е многокултурна многоетнипеска и прилича на възродена Отоманска империя - гледам кои са богати и кои управляват

    Коментиран от #38

    12:02 16.04.2026

  • 36 От коя европейска

    5 0 Отговор
    столица отправя призивите си Зеленски? Последно беше в Рим. Още ли е там?

    12:07 16.04.2026

  • 37 Григор

    3 0 Отговор
    Други са специалистите по удари срещу граждански обекти.Атаките на Русия са срещу военни обекти и заводи произвеждащи военна техника. Снощи ударът е бил не срещу самия град Одеса, а срещу терминал за обработка на контейнери в пристанището. Същите контейнери в които се получават дронове и боеприпаси. Една от десетте Божи заповеди гласи:"Не лъжи!"

    12:09 16.04.2026

  • 38 Зеленски не може

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    да “ дърпа” тези , които отказват да бъдат “дърпани”!

    12:10 16.04.2026

  • 39 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Каква мутра само..

    Коментиран от #43

    12:11 16.04.2026

  • 40 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    5 0 Отговор
    А бе,колко българи живеят в Одеса че се загуби бройката ,сайтчето?

    12:16 16.04.2026

  • 41 Владимир Путин офишъл

    4 0 Отговор
    И 6@ л съм та

    12:17 16.04.2026

  • 42 ИВАН

    2 0 Отговор
    Тия политици,умници само насилие знаят, разрушения и убийства, а да седнат и да поговорят като хора, не могат.

    12:17 16.04.2026

  • 43 ...не било пудра захар

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Баце ЕООД":

    Актьор-наркозависим

    12:18 16.04.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Зелерската мър Ша, скоро ще се вмирише съвсем.Вчера вечерта руското МО е назовало заводите които правят дронове за сви Нитенацистки. Така беше и 2021 г декември- Русия каза какво иска, тези които не я чуха- получиха СВО. Сега, щом на такова ниво се обявават негативно, познайте какво следва.

    12:19 16.04.2026

  • 45 "Владимир Путин, президент"

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    бърден братчед
    Няколко дена та нямаше,
    ама пак изплува като.....айно сред каймака на по.....мията и днеска си решил да играеш
    многострадална усръинска Геновева, недей тъй ша ни съсипеш от мъка и жалостивост.....

    намери Си работа, антируските брътвежи не стават вече а съ прехранваш !!!

    12:19 16.04.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Тези "Дойче факти "клишета се ги забутай между бузките.
    Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
    Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша. Ти си един от най елементарните тук, единствената полза от тебе,е че напомняш на хората, че в тоя свят на идиоти има надежда и тя се казва Русия и Путин. Давай

    12:23 16.04.2026

  • 47 Мимчят

    1 0 Отговор
    Натиска трябва да е към теб зелёный. А ко бе мирно стоялоне нв бе чудо видяло.Подписвай споразумението,което ти е предложил Путин и всичко ще е наред.Теб трябва да те съди украинския народ,че си го подложил на изтребление,а не да просиш все оръжия и да виниш другите...

    12:25 16.04.2026

  • 48 Жертвите!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Вуна":

    Жертвите са и от двете страни. Бог да прости загиналите, и мирни и воени!
    В Русия също падат обломки върху жилищни блокове, но освен това е разгърната сериозна терористична дейност - горят склдове, молове, жилищни сгради и загиват невинни хора, дронове удрят линейки и цувилни коли.Тази война трябва да спре от двете страни!

    12:25 16.04.2026

  • 49 1102

    0 0 Отговор
    "Зеленски призова за засилен натиск срещу Русия след нови смъртоносни удари в Украйна"
    "всяко обещание за подкрепа към Украйна трябва да се изпълнява своевременно"
    И да не забравите ония 90 милиарда плюс колкото от сърце Ви се откъсне, ей! Пари ми трябват! Спасяваме света от руснаците, до живот сте ни длъжни! Когато победим руснаците те ще Ви връщат заемите! Само пари превеждайте редовно и чакайте!

    12:28 16.04.2026

  • 50 Р Г В

    0 0 Отговор
    Този розов младенец минал под цветовете на дъгата кога най сетне ще разбере че това е война а не комедийно шоу на такива като него облечени в изрязани кожени дрехи,вързани със свински опашки за леглото и налагащи се с камшици за възбу....... Какви са тия измишльотини като прекратяване бойни действия по Коледа , Нова година и Великден. Бой до дупка на тия фаш.....и гей.....

    12:29 16.04.2026

  • 51 руската мечка

    0 0 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    12:32 16.04.2026

