Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
ЕС осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни
  Тема: Украйна

ЕС осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

16 Април, 2026 14:25 2 219 186

  • украйна-
  • русия-
  • ес-
  • одеса

Най-малко 16 души са били убити тази нощ в Украйна при руските удари, включително девет в Одеса

ЕС осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъди последните смъртоносни руски удари в Украйна, призовавайки Москва да спре да сее умишлено терор сред цивилните, предаде Франс прес, като цитира негов пост в Екс, съобщи БТА.

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той.

"Военната агресия, извършена от Русия срещу Украйна, се провали, и затова тя избира да тероризира умишлено мирни граждани", добави той.

Според украинските власти, най-малко 16 души са били убити тази нощ в Украйна при руските удари, включително девет в Одеса, четирима в столицата Киев и три в Днепропетровска област.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямат край

    17 117 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #13, #30, #34

    14:27 16.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евросъюза бил ужасен

    141 8 Отговор
    Защо не сте ужасени когато се бомбадираха училища болници в Палетина и Иран.

    14:28 16.04.2026

  • 4 Любознателен

    107 11 Отговор
    Е, ако атаката наистина е била срещу мирни граждани, това ли щеше да бъде резултатът? Не им ли омръзна да пишат глупости. Може би Русия е крайно време да думне един орешник или ФАБ3000 в центъра на Киев, за да се види разликата.

    Коментиран от #14

    14:29 16.04.2026

  • 5 Трол

    87 11 Отговор
    Крайно време е ЕС да назначат щатен осъждач на руската агресия. Не може всеки път да занимават разни председатели, комисари и др. да правят това.

    14:30 16.04.2026

  • 6 И те така баце

    79 6 Отговор
    Радвам се на квиченето на безплодния еврогейзер

    Коментиран от #17

    14:30 16.04.2026

  • 7 Авеее

    96 6 Отговор
    Как пък не си отвори устенцата тоя палячоp, кога израелците избиват не 16 а 100000 по толкова хора деца, жени!?!? А когато американците съвсем умишлено убиха 170 ученички Коща пак мълчи с устенца пълни с бяло ЕСладко?
    Цинични двойни стандарти на ЕС паразитиращите чиновници!

    Коментиран от #12, #20

    14:30 16.04.2026

  • 8 В Одеса има много българи

    9 75 Отговор
    Копейките на съпун.

    Коментиран от #113, #169

    14:31 16.04.2026

  • 9 Така де

    39 4 Отговор
    Антонио Коща осъдил последните смъртоносни руски удари в Украйна. Това е достатъчно.

    14:31 16.04.2026

  • 10 някой си

    60 4 Отговор
    а хахлите осъди ли ги че се целят умишлено в цивилни

    Коментиран от #70

    14:32 16.04.2026

  • 11 Наблюдател

    78 6 Отговор
    Лидерите на Европа се превърнаха в посмешище и за подогравка от цял свят.

    Коментиран от #28

    14:33 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А на Биби

    64 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат край":

    осъдиха ли ужасяващите атаки? Голямо унижение за този ЕС. Гнус😁😁😁😁

    14:33 16.04.2026

  • 14 Глас от бункера

    7 33 Отговор

    До коментар #4 от "Любознателен":

    Не можем.Ще ме циментират в бункера.

    Коментиран от #36

    14:33 16.04.2026

  • 15 Истината

    55 7 Отговор
    Одеса е в ДНР част от РФ другото е лъжа

    14:34 16.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 уффф

    6 37 Отговор

    До коментар #6 от "И те така баце":

    то пък русогейзерите са много плодовити 😂

    Коментиран от #67

    14:34 16.04.2026

  • 18 Моленбеек

    64 6 Отговор
    Този номер с украйна не минава .Хората по света като видят такива изказвания веднага се сещат за Палестина Бейрут и Иран.Значи Руската атака е узашяваща а други атаки в близкия исток не са.

    14:34 16.04.2026

  • 19 Русия

    41 5 Отговор
    Всеки ден ще е така до победата ! За фашиста само б.й и смъ.....

    14:35 16.04.2026

  • 20 Питам

    9 37 Отговор

    До коментар #7 от "Авеее":

    А кой нападна и то чрез десант мирно празнуващи еврейски деца в Израел?

    Коментиран от #27, #37

    14:35 16.04.2026

  • 21 Многоходовото

    7 38 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #32

    14:35 16.04.2026

  • 22 Джамбаза

    45 6 Отговор
    В ЕС откъде рацбират какво става в Украина?
    От Зеленски?
    Та той не е бил там от 6 месеца!
    Сачо лъжи и пропаганда!

    14:35 16.04.2026

  • 23 Московията трябва да бъде разрушена...

    7 41 Отговор
    Гнусните московски мръсници ще плащат за всяка невинна жертва, проклети да са!

    Коментиран от #29, #33

    14:36 16.04.2026

  • 24 някой си

    29 2 Отговор
    бой по хахлите и подкрепящите ги михлюзени

    14:36 16.04.2026

  • 25 Дъмбълдор

    42 2 Отговор
    Жестоки са ударите на евреите в Ливан и Иран .Също и на краварите дето избиха 170 деца в училище . За там си мълчахте , нали ?!

    14:36 16.04.2026

  • 26 Българин 🇧🇬

    49 2 Отговор
    Защо ЕС мълча и не осъди ОСЕМ ГОДИНИ терора на украинската хунта над рускоезичните ? Репресиите и нападенията срещу цивилни , жени и деца ? Обстрела на села и градски квартали в Източна Украйна (сега отново Русия) с бронирана техника и турски дронове ? Защо Брюксел гледаше с мълчаливо одобрение зверствата на Десен сектор и Азов в годините преди СВО ?

    Коментиран от #73

    14:36 16.04.2026

  • 27 Окупираните

    24 4 Отговор

    До коментар #20 от "Питам":

    територии не са Израел.

    Коментиран от #42

    14:36 16.04.2026

  • 28 Така е

    20 4 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    С безсилието си пред Путин!

    14:37 16.04.2026

  • 29 е що не отидеш да се биеш

    29 4 Отговор

    До коментар #23 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    бе козляк ? Диванен боец си ти н ас ра н .

    Коментиран от #41

    14:37 16.04.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат край":

    БЕЗникови БЕЗобразия, а когато САШтинските и иSSраелски Т-ЕРОР-ИСТИ
    убиха СТО и СЕДЕМДЕСЕТ ДЕЦА в едно училище,
    ВИЕ защо НЕ ВИЕХТЕ🤔❓🤔❓🤔❓
    Или това беше ДЕМОКРАТИЧЕН удар🤔❓

    Коментиран от #45

    14:38 16.04.2026

  • 31 Не случайно У.. йло е издирван

    3 24 Отговор
    От закона за...Масови убийства ( включително 2 Милиона монголоидни москалья) , фашизъм и педофилия!
    Ама вече е с единия крак у... Ен дъко
    Хехехехехехе

    Коментиран от #38

    14:38 16.04.2026

  • 32 аз съм дядо ти хаяско бе козляк

    15 3 Отговор

    До коментар #21 от "Многоходовото":

    Искаш ли два лева за баничка ?!

    14:38 16.04.2026

  • 33 някой си

    26 5 Отговор

    До коментар #23 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    гнусните евр0гейтаци ще платят за всяка жертва от техните оръжия,няма измъкване

    Коментиран от #176

    14:39 16.04.2026

  • 34 Абе що "ужасяващата атака"

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат край":

    е в кавички в заглавието. Значи е обратното. Лъжа е 🤣😂🤣😂

    14:39 16.04.2026

  • 35 Така ли

    30 4 Отговор
    А нещо за Газа ? Там на ден биват убивани по 800 деца от ционистките фашисти.

    14:39 16.04.2026

  • 36 Млък , бе Зеленски !

    25 4 Отговор

    До коментар #14 от "Глас от бункера":

    Млък , нагъл фосаднико !

    14:39 16.04.2026

  • 37 Хамас

    25 5 Отговор

    До коментар #20 от "Питам":

    А кой заграбва чрез масови убийства земите на палестинците.

    14:39 16.04.2026

  • 38 Само питам

    21 4 Отговор

    До коментар #31 от "Не случайно У.. йло е издирван":

    Кой го издирва - ти ли бе ? Даже името му не смееш да споменеш , че ше се на се ре ш после от страх !

    Коментиран от #55

    14:40 16.04.2026

  • 39 Време е

    26 4 Отговор
    за лешник с истинска бойна глава по седалището на еврокомисията!

    Коментиран от #49

    14:40 16.04.2026

  • 40 Констатация

    26 4 Отговор
    Какви обекти са атакувани от Русия не пишете.

    Коментиран от #75

    14:40 16.04.2026

  • 41 ...

    9 26 Отговор

    До коментар #29 от "е що не отидеш да се биеш":

    Няма нужда. Русия много успешно се самоунищожава и сама.

    Коментиран от #46, #47

    14:41 16.04.2026

  • 42 Тъй ли

    8 17 Отговор

    До коментар #27 от "Окупираните":

    Българите също са окупирали земи на Византийската империя. Тъй че според теб да си ходят в Монголия. То и без това все говорят против Европа.

    Коментиран от #62

    14:41 16.04.2026

  • 43 Антитрол

    28 5 Отговор
    "Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна"

    Ха ха ха щом ЕС осъжда атаката доста натовски наемници са дали фира и ще ги връщат в поцинковани кофчези.

    Иначе не съм чул до сега ЕС да осъди жестоките атаки на евреите срещу цивилни в Ливан или атаките на краварите срещу цивилни в Иран - защо ли така?

    14:41 16.04.2026

  • 44 Да, ама

    6 16 Отговор
    ние в този форум не сме от Европата. Дива азиатска сга н.

    14:41 16.04.2026

  • 45 Цъ, ...петух

    6 23 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Узкоглазия ПЕН ДЕЛ и ФАМОЗЕН педофил е издирван за Отвличането на 65 000 Украински дечица!
    Само във Втората Монголо- Чеченска Война ( с Независима ИЧКЕРИЯ)..ху... ЙЛО унищожи 420 000 цивилни чеченци+...42 000 деца!!
    ФАКТ

    Коментиран от #138

    14:43 16.04.2026

  • 46 Така е

    7 23 Отговор

    До коментар #41 от "...":

    Много точно. Да е жив и здрав Путин, да докара Русия до просешка тояга!

    Коментиран от #50

    14:43 16.04.2026

  • 47 Учуден

    22 4 Отговор

    До коментар #41 от "...":

    "Русия много успешно се самоунищожава и сама"

    И защо тогава разменят телата на 1000 укри за 41 руснака а преди това беше 1000 укри за 35 руснака. И защо зеления лови хора по улиците и с ритници ги натикват в бусовете.

    Коментиран от #56, #66

    14:43 16.04.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    8 23 Отговор
    Руснаците са дзверове, много по-лоши от фашистите !!!
    Бомбат където падне от чисто безсилие ☝️

    Коментиран от #53, #54, #99, #103, #106, #112

    14:44 16.04.2026

  • 49 Ами,да

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Време е":

    Дай, Боже!

    14:44 16.04.2026

  • 50 Зевзек

    22 4 Отговор

    До коментар #46 от "Така е":

    "да докара Русия до просешка тояга"

    Той Путин фалира Русия още от 2022 според козяшката пропаганда пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна.

    14:45 16.04.2026

  • 51 Флипп

    19 3 Отговор
    Лицемерието на фашистката хунта узурпирала властта в европа е просто покъртително

    14:45 16.04.2026

  • 52 Усраула с Лайненс

    21 3 Отговор
    как пък не осъди за 180 момиченца в Иран

    лицемери

    14:45 16.04.2026

  • 53 Нищожество,

    12 4 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Четеш новините,както рогатия евангелието.

    14:46 16.04.2026

  • 54 Санитаря от Карлуково

    13 4 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Абе ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама - виж Наполеон е само един.

    14:46 16.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Понеже си ол1гофрен

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    За това.

    14:46 16.04.2026

  • 57 стоян георгиев

    12 4 Отговор
    Всички ще поплачем за тази бандеровска трагедия 🥲

    14:46 16.04.2026

  • 58 Зеля

    6 3 Отговор
    Ич ми не е!

    14:47 16.04.2026

  • 59 Байрактар"70

    16 3 Отговор
    ЕС кога ще осъжда геноцида на израел над палестинците?

    14:47 16.04.2026

  • 60 Да истината

    16 4 Отговор
    Референдумът в Одеса е ясен Одеса е част от РФ

    14:47 16.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Съвременният Израел е

    12 4 Отговор

    До коментар #42 от "Тъй ли":

    създаден на 14-ти май 1948 г. предимно от преселници ашкенази от Централна и Източна Европа. Те не са със семитски произход.

    Коментиран от #68, #71, #78

    14:48 16.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дойче зеле

    17 3 Отговор
    За Газа, Западният бряг и Ливан би бил мирен ден..... Нито звук срещу агресора там

    14:48 16.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

     "..защо тогава разменят телата на 1000 укри за 41 руснака..."

    Издал съм заповед укро-пленници да не се взимат !!!
    Това обяснява разликата, таваришчи ☝️

    Коментиран от #77

    14:50 16.04.2026

  • 67 Искаш

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "уффф":

    да те оплодя ли ма урсулке

    14:50 16.04.2026

  • 68 Дойче зеле

    9 3 Отговор

    До коментар #62 от "Съвременният Израел е":

    Също така официално и международно на тях е било гледано като на терористи

    14:51 16.04.2026

  • 69 Учуден

    12 4 Отговор
    "ЕС осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни"

    А кога ще има:

    ЕС осъди "ужасяващата атака" на Израел срещу ливански цивилни
    или
    ЕС осъди "ужасяващата атака" на САЩ срещу ирански цивилни

    Европуделите ще се осмелят ли някога или ще си останат наведени. Нашите козячета знам че няма да се осмелят че ще останат гладни само ако си го помислят.

    Коментиран от #74, #80

    14:51 16.04.2026

  • 70 Трябва да ви кажа

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "някой си":

    че се намирате в огромна заблуда. В Украйна има около 20 000 цивилни жертви, от 2022 до момента. 90% от тях са рускоезични / руснаци/ от Източна Украйна. Уж Путин щеше да ги освобождава, а се оказа, че тези хора станаха негови жертви.

    Коментиран от #89

    14:51 16.04.2026

  • 71 Историята на Сраел и ФАЩ

    11 7 Отговор

    До коментар #62 от "Съвременният Израел е":

    Взета заедно е 200 пъти по нова от цивилизационната, културна история на Велика Персия.

    Коментиран от #86, #87

    14:52 16.04.2026

  • 72 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    5 6 Отговор
    Монголо-- Мюсюлманския блатен ХАГАНАТ и лично ФЮРЕРА ПЕДО-ФИЛ са... импотентни въведете физическо и военни отношение!
    13 г..след АНШЛУСА в Независима УКРАЙНА/ Донбас,... пен Дел могучая не е превзела Нито една ОБЛАСТ или ОБЛАСТЕН ГРАД!
    И всичко това срещу САМО...2 Милиона човекоподобни монголья Фира!! А пеДо-фила от... ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    АааааааХахахаха
    Тва са фактите

    14:52 16.04.2026

  • 73 На тема съм гледал

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Българин 🇧🇬":

    Предаване на живо .Белгийска журналистка се опитваше да обясни какво е видял на място.И веднага я нападнаха че е платен журналист.Темата беше ковид и войната в украйна.Двете жени бяхя нападнати словесно сякаш са терористи.Едната млада жена се опитваше да обясни какви здравослони проблеми е получила след е поставено ваксините против ковид.1,2 икаквили не бустерни дози.а друга както казах журналистка.Направиха ги нищо двама мазни пенсионера .

    14:53 16.04.2026

  • 74 Гресирана ватенка

    2 9 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Кво груххтиш бе😁

    Коментиран от #84

    14:55 16.04.2026

  • 75 Висящият от колесник

    10 4 Отговор

    До коментар #40 от "Констатация":

    е как какви
    само училища, детски градини и родилни градове
    а не като свещените крави който обстрелват само военни заводи в който работят специални части маскирани като малки момиченца

    14:55 16.04.2026

  • 76 Ехааааааа

    12 5 Отговор
    Абе тоя ФЕС осъди ли УЖАСЯВАЩАТА атака на евреите във ивицата Газа или във Ливан ????? И ако не го е направил ......ЗАЩО ?????

    14:56 16.04.2026

  • 77 Учуден

    8 4 Отговор

    До коментар #66 от "Владимир Путин, президент":

    "Издал съм заповед укро-пленници да не се взимат"

    Ами нали смелите украйнци унищожавали хиляди орки всеки ден - как така "укро-пленници" - унищожените орки ли ги хващат в плен или пък унищожените орки ги унищожават. Или това не ти го разясниха от посолството а и акъл няма достатъчно.

    14:57 16.04.2026

  • 78 Така е ...

    6 8 Отговор

    До коментар #62 от "Съвременният Израел е":

    А ... П ЕДЕРАЦИЯТА от мюсюлмано -- монголски Републики е СЪЗДАДЕН през ..1991 г.
    В историята си имат само....2 Фюрера,...единият хроничен Алкаш а другият.. Монголоиден и импотентен Педофил
    ФАКТ

    Коментиран от #94, #97

    14:57 16.04.2026

  • 79 Гражданин

    5 8 Отговор
    Русия ще си плати към Украйна с лихвите. Както и към Полша, поляците никога не забравят избиването от Сталин на цвета на нацията им. Комунистите разпаднаха СССР, сега техните деца - олигарси разпадат Русия. Русия е в икономически фалит, бюджетния дефицит за 2026-та се изчерпа. Няма износ на нефт, нямат и бензин вече.

    Коментиран от #108

    14:57 16.04.2026

  • 80 Zaxaрова

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Брау бе гуведо!Така трябва да се бориш за прехраната.

    14:58 16.04.2026

  • 81 Не хваща дикиш

    8 2 Отговор
    След пиратските изцепки на мошета и кравари , не хващате дикиш.

    14:58 16.04.2026

  • 82 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    ОСВОБОДИТЕЛИТЕ БИЛИ АГРЕСОРИ.А АГРЕСОРИТЕ БИЛИ ОСВОБОДИТЕЛИ.

    14:58 16.04.2026

  • 83 хаха 🤣

    5 5 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 С бутане на къщи и цивилни, няма да стане, учи се от САЩ и Излаел как се прави 🤣

    Коментиран от #90, #95

    14:59 16.04.2026

  • 84 Учуден

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "Гресирана ватенка":

    Нещо нервен ми се видиш като не върви пропагандата - изчакай малко и ще получиш афро-американска наденица за вечеря а София-прайд наближава.

    Коментиран от #96

    15:00 16.04.2026

  • 85 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета

    15:00 16.04.2026

  • 86 По точно

    2 7 Отговор

    До коментар #71 от "Историята на Сраел и ФАЩ":

    Много преди Персия в съществувал Израел!

    Коментиран от #101

    15:01 16.04.2026

  • 87 И какво общо има

    1 6 Отговор

    До коментар #71 от "Историята на Сраел и ФАЩ":

    това с войната в Украйна ?:)

    Коментиран от #92

    15:01 16.04.2026

  • 88 Русофил

    3 5 Отговор
    Търся Гей Клуб в Димитровград.

    Коментиран от #93, #100

    15:01 16.04.2026

  • 89 някой си

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "Трябва да ви кажа":

    да,и са убити от уср@инците

    Коментиран от #110

    15:02 16.04.2026

  • 90 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "хаха 🤣":

    "учи се от САЩ и Излаел как се прави"

    Да бяга като бит пе...с ли му предлагаш - както краварите избягаха от аятоласите ли?

    15:02 16.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Има общо с разговора който водя

    6 1 Отговор

    До коментар #87 от "И какво общо има":

    Ти не се обаждай

    Коментиран от #133

    15:03 16.04.2026

  • 93 Запознат

    5 3 Отговор

    До коментар #88 от "Русофил":

    Нашите козячета ще те ориентират - те ги знаят всичките.

    Коментиран от #104

    15:03 16.04.2026

  • 94 Само пишеш

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Така е ...":

    без да четеш… Лошо…

    15:03 16.04.2026

  • 95 Факт

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "хаха 🤣":

    Бай ДОНЧО психара направи...5 ... СВО та за... един месец ОБЩО! И НИКАКВИ човешки жертви!
    У.. ЙЛО педофила чувализира 2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...13 год превзема хЕРОЙСКИ ДОНБАС и селото ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк)!!

    15:03 16.04.2026

  • 96 Гресирана ватенка

    1 4 Отговор

    До коментар #84 от "Учуден":

    Мажи се грес😁За не бъдеш Учуден,😁

    15:04 16.04.2026

  • 97 Правилно

    4 7 Отговор

    До коментар #78 от "Така е ...":

    Освен това в т.н. Руска федерация няма Руска република. Има всякакви други, но не и Руска. Факт!

    Коментиран от #105, #114

    15:04 16.04.2026

  • 98 когато става въпрос за нацисти и

    6 1 Отговор
    подкепящи нацисти не може да има нищо ужасяващо

    15:06 16.04.2026

  • 99 Володимир Зеленски, бивш президент

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Няма по-големи зверове от бандеровците.

    15:07 16.04.2026

  • 100 Оди у ци ганската маала

    4 2 Отговор

    До коментар #88 от "Русофил":

    Там одат русофилите а берат...краставиците)))

    15:07 16.04.2026

  • 101 Историк

    7 1 Отговор

    До коментар #86 от "По точно":

    Хайде бе Израел не е съществувал преди 1948 - съществували са народ израелтяни които са се заселили в Юдея която император Адриан прекръства на Палестина. Никъде не се споменава че израелтяните са били пък евреи - така че истинските израелтяни са палестинците.

    15:07 16.04.2026

  • 102 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    Селективният характер на европейското възмущение буди истинско възхищение у безмозъчните му почитатели!
    Нека им се възхитим и ние 😂😂😂

    15:07 16.04.2026

  • 103 Дмитро Кулеба, бивш министър

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Откраднах парите от на бедняците от България, подадох си оставката и
    сега си харча откраднатите пари на запад.

    15:08 16.04.2026

  • 104 Мус тафа

    1 6 Отговор

    До коментар #93 от "Запознат":

    А тизе цаливаш ли КУ РАна като оня пе-- зевенк...ху.. йло?

    Коментиран от #111

    15:09 16.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Олексий Арестович, бивш съветник на Зеля

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Цитат: "Украйна няма никакъв шанс във войната с Русия. Колкото по-скоро Украйна капитулира, толкова по-добре."

    15:10 16.04.2026

  • 107 Тия със тоя маркуч какво правят ????????

    0 2 Отговор
    Чакат да ги снимат и да си го приберат !!!!!!!!!!!

    15:10 16.04.2026

  • 108 някой си

    8 1 Отговор

    До коментар #79 от "Гражданин":

    🚽ес и уср@йна ще плащат с лихвите,даже и пра внуците им не могат да се издължат на Русия

    15:10 16.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ами не

    1 7 Отговор

    До коментар #89 от "някой си":

    Убити са по време на войната, при размяната на удари между двете страни. Виновен за смъртта им е този, който е атакувал, т.е. Путин. Естествено че на руските удари ще има и ответни украински удари. Путин е бил наясно с това, но въпреки всичко е нападнал.

    Коментиран от #115, #116, #140

    15:12 16.04.2026

  • 111 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #104 от "Мус тафа":

    Абе не знам за корана ама евроатлантиците целуват други работи на главорезите от Ал Кайда в Сирия - че и на гости ги канят че и Аналена пращаха.

    Коментиран от #117

    15:12 16.04.2026

  • 112 Андрей Ермак, бивш шеф на канцелария

    10 2 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Откраднах няколко десетки милиарда долара и си направих златна тоалетна.

    15:13 16.04.2026

  • 113 Бай онзи

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "В Одеса има много българи":

    Тролейка,пише се САПУН.

    15:13 16.04.2026

  • 114 Факт

    3 6 Отговор

    До коментар #97 от "Правилно":

    Нема и никога НЕ Е ИМАЛО... Руски ЕТНОС, НАРОД или Република!
    П ЕДЕРАЦИЯТА не е руска а...пе деРАССИЙСКА"!! Тука ги наричаме руснаци но де факто те са .. РОССИЯНИ ( жителите на П едерацията!!!

    15:14 16.04.2026

  • 115 някой си

    5 2 Отговор

    До коментар #110 от "Ами не":

    виновен е 🚽ес че поддържа хахлите,до сега всичко щеше да е свършило с много малко жертви ако не се бяха месели където не им е работа!

    Коментиран от #132

    15:16 16.04.2026

  • 116 Антитрол

    7 3 Отговор

    До коментар #110 от "Ами не":

    "Виновен за смъртта им е този, който е атакувал"

    А за убитите в Донбас 14 000 кой е виновен, за запалените живи протестиращи в Одеса кой е виновен. за убитите от снайперисти на Майдана кой е виновен.

    Коментиран от #126, #127

    15:17 16.04.2026

  • 117 Мус тафа

    0 3 Отговор

    До коментар #111 от "Запознат":

    Това га видееме,..как Пезе..венка ху... ЙЛО покани ХАМАС, ХИЗБУЛА, хусите, камиларето, чаршафите в кремля и после те нападнаха Израел

    Коментиран от #120, #124

    15:17 16.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Бай онзи

    2 2 Отговор
    Пляс,пляс педалите!

    15:19 16.04.2026

  • 120 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Мус тафа":

    хахаххаах,кой кого нападна,я пак😆😆😆

    Коментиран от #134

    15:19 16.04.2026

  • 121 Дудов

    5 3 Отговор
    Явно за евромършите убитите вчера деца не са хора

    15:19 16.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #117 от "Мус тафа":

    "и после те нападнаха Израел"

    Изобщо не са нападали Израел - нападнаха окупираните от Израел палестински земи. Виж картата на Израел от 1948 - Хамас изобщо не са влизали в израелска територия.

    Ама ако не лъжете пропагандата не върви пък и трябва да се яде.

    15:22 16.04.2026

  • 125 Точен

    4 1 Отговор
    Баба европа и фашистите около Зеленски искаха война до победа, получиха я...

    15:22 16.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #115 от "някой си":

    Един умен в тоя форум!

    15:26 16.04.2026

  • 133 Статията не е за Персия

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Има общо с разговора който водя":

    а за нещо съвсем друго. Тук всеки може да се обажда, стига да не е блокиран за спам, ако не е по темата.

    15:27 16.04.2026

  • 134 Чаршафите и...

    2 5 Отговор

    До коментар #120 от "някой си":

    Терористите ( гости на педофила в кремля) ХАМАС, ХИЗБУЛА, камиларите и другите амуджи отвлякоха повече от 1200 ЗАЛОЖНИЦИ и избиха още толкова цивилни...
    Така...Ху.. йло , изпрати амуджите да нападнат Мирен Израел

    15:27 16.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Колобър

    3 1 Отговор
    А извратените жендърясали урсули от ЕС що не осъдиха зверствата и геноцида на евреите над Газа и защо не осъдиха краарите и ционистите за убийствата на цивилните граждани в Палестина,Ливан и Иран както и убийството на децата от девическото училище в Иран,а..?!
    По гнусни,нагли и лицемерни от ционистите и кравешките задокеански фа$кии са само разхлабените шорошки брюкселски х@лки.

    15:29 16.04.2026

  • 138 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Цъ, ...петух":

    Факт е и това, че в Ирак САШтиянците
    "елиминираха" ( те така викат когато убиват)
    близо ЕДИН МИЛИОН ЦИВИЛНИ❗
    Ама що ли ЕсеС и ООДе не рИваха 🤔

    15:29 16.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 да знаеш

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Ами не":

    Във футбола автоголът си е автогол, пише се на този, който последн е играл с топката,
    защото той я е отклонил, той я е вкарал във вратата.
    Така е и на война - некадърното украинско ПВО отклонява ракетата,
    но бандераинците нямат доблестта да си признаят.

    15:29 16.04.2026

  • 141 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #126 от "Виж какво казва":

    "бунта в ДОНБАС"

    Сигурно и те организираха преврата в Кииф и закараха снайперисти пък Виктория Нюланд раздаваше курабийки на организаторите от КГБ. В Одеса също КГБ-ейците си бяха татуирали пречупени кръстове и запалиха протестиращите и който се мъчеше да избяга от огъня го застрелваха.

    Мъка, мъка с конкурс ли набират нашите козячета - изискването е да имат максимум 2 мозъчни клетки.

    Коментиран от #147, #150, #151

    15:30 16.04.2026

  • 142 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Сега мълчи проруската мр........ша.

    Коментиран от #166

    15:30 16.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Клати Курти

    3 0 Отговор
    Що бе Джуунайтед Снейкс и Израхелл кат бомбят "цивилизовано" цивилни в Иран ,Ливан и палестинци никой не ги осъжда ?

    15:31 16.04.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Светослав

    2 2 Отговор
    Да бяхте писали и за руските децс

    Коментиран от #155

    15:32 16.04.2026

  • 147 ЧетИ какво казва

    2 4 Отговор

    До коментар #141 от "Антитрол":

    2 пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ и КГБ ГИРКИН...МАЛО УМНИК!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #152, #156

    15:32 16.04.2026

  • 148 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #139 от "доктор":

    А американска нация не каза има ли? Или пък афро-американска нация че нашите козячета много ги харесвали.

    Коментиран от #154

    15:32 16.04.2026

  • 149 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс,кво ривьеш на чужд гроб бре капитан Дпедафцефф !

    15:33 16.04.2026

  • 150 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор

    До коментар #141 от "Антитрол":

    Това не е фактор който дава ти пречи да продължиш да си го слагаш в сектор Газа 😁

    Коментиран от #164

    15:34 16.04.2026

  • 151 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "Антитрол":

    Ама сега са бис бизе със САЩ и Европа стана виновна...Онези зад Океана се изс....на метеното и негативите ги обира ЕС...и разбери един път завинаги че това е реална последица от прокремълската политика на предателя Янукович...набий си го в шамандурата...

    Коментиран от #157

    15:34 16.04.2026

  • 152 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "ЧетИ какво казва":

    Лапуркай бе тръбаррр небинарен ,кво ми пелтечиш мрррршооо !

    15:34 16.04.2026

  • 153 Да ти кажа

    1 4 Отговор

    До коментар #105 от "Учуден":

    Много си далеч от истината. Всеки щат в САЩ си има име. Но са съединени. А Руска република РФ няма.

    Коментиран от #159, #163, #165

    15:34 16.04.2026

  • 154 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "Учуден":

    Убити цивилни

    15:36 16.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #147 от "ЧетИ какво казва":

    И къде да го чета - на мен не ми спускат опорки от посолството. Пък и ти къде го чете - като те гледам как пишеш си представям колко можеш да четеш.

    15:36 16.04.2026

  • 157 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Руснаков":

    Еееее къде се изгуби бе Добрички Кавал Меден ?Свирукаш ли по сбирки и седянки 😂🍌😂 ?

    15:36 16.04.2026

  • 158 Артилерист

    6 0 Отговор
    Това цинизма на европейските бюрократи няма граници. Първо, този Коща не съм го чул да се възмути на хилядите цивилни палестинците убити от израелците. Второ, украинската армия 8 години избива цивилни хора в Донбас, но ЕС дума не обели против този геноцид, въпреки, че имаше международни споразумения за прекратяването му. Трето, самият ЕС води войни срещу Русия чрез украинците и този Коща трябва да знае, че Русия колкото и да пази цивилните съпътстващи жертви са неизбежни. Особено когато украинците разполагат оръжия в междублоковите пространства и дори в самите жилищни сгради. И тн.

    Коментиран от #162

    15:37 16.04.2026

  • 159 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #153 от "Да ти кажа":

    Тихоо !Тихо бе пррррр делллл ,на кой му пука за мнението на едн шшшшшббб няккк ?

    15:38 16.04.2026

  • 160 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #143 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Либералите ли въртят пИдалитИ
    или пИдалитИ въртят либералитИ🤔❓

    Факт е и това, че в Ирак САШтиянците
    "елиминираха" ( те така викат когато убиват)
    близо ЕДИН МИЛИОН ЦИВИЛНИ❗
    Ама що ли ЕсеС и ООДе не рИваха 🤔

    Коментиран от #180

    15:39 16.04.2026

  • 161 Баце ЕООД

    3 2 Отговор
    Явно не са били особено цивилни

    15:40 16.04.2026

  • 162 АсанБГ

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Артилерист":

    Чичо артилерист ,абе не го съди толкова строго този Коща ,нали знаещ ,че ние ромммите по природа сме си въртиопашки ,демек малко к....ви .

    15:40 16.04.2026

  • 163 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #153 от "Да ти кажа":

    "Всеки щат в САЩ си има име. Но са съединени. А Руска република РФ няма"

    Ами и Руската Федерация всяка република си има име. И са федерация. А Американски щат в Съединените Американски Щати няма.

    Коментиран от #171

    15:41 16.04.2026

  • 164 Гресиран козяк

    2 3 Отговор

    До коментар #150 от "Гресирана ватенка":

    Това не повод да не те ръгат якоо в пррррр дяллл никка !

    15:42 16.04.2026

  • 165 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #153 от "Да ти кажа":

    то бг няма да има с такива евтини подлоги като тебе за население

    15:44 16.04.2026

  • 166 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #142 от "Кривоверен алкаш":

    Мълчи май катти отдавна ,щото на живо си я затворил във фризера с цел да и получаваш незаконно пенсията

    15:44 16.04.2026

  • 167 Механик

    3 1 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !!

    15:45 16.04.2026

  • 168 Фактите:

    2 3 Отговор
    Москал ( превод: край блатата) е създаден през 12 ВЕК, население: Монголо- Татарските роби москаля!
    280 год... Робство под Монголо- Татарския Хаганат! 90 год... роби на Великото ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!..през 17 ВЕК се създава.. измислената РОС СИЙСКА ИМПЕРИЯ,..следвана от СССР (19 21,..и ПЕ ДЕРАССИЙСКАТА П ЕДЕРАЦИЯ ( 19 91г )!!!
    Пита се...къдя е....Русия??
    Ееееедехееее

    Коментиран от #172, #173, #175, #179, #184

    15:46 16.04.2026

  • 169 Азз

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "В Одеса има много българи":

    Като са българи - знаят си родината къде е

    Коментиран от #183

    15:46 16.04.2026

  • 170 Хасан Хаспела

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "доктор":

    Да знаеш мноого доктори съм .....ал,ако им видиш физиономиите на тръгване ,направо цъфтят !

    15:47 16.04.2026

  • 171 Забелваш ли ... ШПЕКО

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Учуден":

    Пен Дел не грамотен?

    Коментиран от #174, #178

    15:47 16.04.2026

  • 172 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #168 от "Фактите:":

    Лапуркай бе мррррршооо ,кво ми пелтечиш !

    15:48 16.04.2026

  • 173 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Фактите:":

    "Пита се...къдя е....Русия??"

    Провери ли в задното си отверстие - може там да е.

    15:49 16.04.2026

  • 174 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "Забелваш ли ... ШПЕКО":

    Шпеко си го перррри у г3000 бре скъсаняк разпорен 🖕 !

    15:49 16.04.2026

  • 175 Обективен

    1 1 Отговор

    До коментар #168 от "Фактите:":

    Това е истината! Няма русия и руснаци,...
    Напълно измислена и крадена...история

    15:49 16.04.2026

  • 176 Розовото пони Путин🦄

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "някой си":

    Аз пък съм русо0гейтец, но даже ме избраха за президент на РФ🦄 🏳️‍🌈😂

    Коментиран от #182

    15:50 16.04.2026

  • 177 Ами

    2 1 Отговор
    За "хуманитарната" атака по онова училище, браво ли се вика.

    15:51 16.04.2026

  • 178 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #171 от "Забелваш ли ... ШПЕКО":

    Забелвам го ама не го давам на козячетата да се пукат от яд

    15:52 16.04.2026

  • 179 Нищо чудно

    1 2 Отговор

    До коментар #168 от "Фактите:":

    Че копейките си падат по монголоидния педофил и...резаните... Салами!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #185

    15:52 16.04.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Е ПА

    2 0 Отговор
    Нали по скоро трябва да остане последния УКРАИНЕЦ. КВО се дърлите.

    15:53 16.04.2026

  • 182 Третополово козяче

    2 0 Отговор

    До коментар #176 от "Розовото пони Путин🦄":

    Знаем се от София-прайд - ама защо си пишеш Путин като си Петър - голям палавник си

    15:54 16.04.2026

  • 183 Ами да,

    0 1 Отговор

    До коментар #169 от "Азз":

    на който не му харсва там където живее, си събира куфарите и отива в държавата където му харесва. То затова всеки се чуди на тия руснаци от Донецк, защо не са отишли в Русия, ако са били тормозени. Явно не са били.

    15:54 16.04.2026

  • 184 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #168 от "Фактите:":

    Знаех си аз че оная Пияната и Коце ни пробутват измишльотини. Добре че поне си плащат редовно

    15:55 16.04.2026

  • 185 Третополово козяче

    2 0 Отговор

    До коментар #179 от "Нищо чудно":

    Е друго си е афро-американска наденица - ние си падаме по тях - остави ги русофилите

    15:56 16.04.2026

  • 186 Хаха

    1 0 Отговор
    То територия 404 е минус 25 млн. бандеровци, те се косата за некви си 14 вредни елемента.

    15:57 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания