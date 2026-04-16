"ЕС осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни"

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъди последните смъртоносни руски удари в Украйна, призовавайки Москва да спре да сее умишлено терор сред цивилните, предаде Франс прес, като цитира негов пост в Екс, съобщи БТА.

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той.

"Военната агресия, извършена от Русия срещу Украйна, се провали, и затова тя избира да тероризира умишлено мирни граждани", добави той.

Според украинските власти, най-малко 16 души са били убити тази нощ в Украйна при руските удари, включително девет в Одеса, четирима в столицата Киев и три в Днепропетровска област.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.