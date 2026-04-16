Новини
Свят »
Испания »
Китай и Испания задълбочават партньорството си след визитата на Педро Санчес

16 Април, 2026 13:22 490 1

  • китай-
  • испания-
  • педро санчес-
  • визита-
  • партньорство

Пекин обяви Мадрид за „надежден партньор“ и договори нов стратегически диалог

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Китай подчерта взаимното доверие в отношенията си с Испания след посещението на премиера Педро Санчес, по време на което двете страни се договориха да разширят сътрудничеството и да засилят стратегическия диалог, съобщава ЕФЕ, цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун определи визитата като „голям успех“, подчертавайки постигнатия нов консенсус и създаването на механизъм за стратегически диалог на дипломатическо ниво.

Според Пекин двете държави споделят сходни позиции по ключови международни въпроси, включително защита на мултилатерализма и международното право, и са готови да засилят координацията си на фона на глобалните напрежения.

В икономически план Китай и Испания планират да разширят сътрудничеството в търговията, технологиите, енергетиката и иновациите, като Пекин изрази готовност да увеличи вноса на испански стоки и инвестициите в страната.

Визитата бе със силен икономически акцент, насочен към подобряване на достъпа на испански продукти до китайския пазар и намаляване на търговския дефицит, който Санчес определи като неустойчив.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА НЯМА НИЩО
    ПРОТИВ ИСПАНИЯ ДА БЪДЕ
    ВОДЕЩА СИЛА В ЛАТИНСКА АМЕРИКА И СЕВЕРНА АФРИКА
    ......
    АМЕРИКАНЦИТЕ ПУШАТ НЕРВНО:)

    13:31 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания