Китай и Испания задълбочават партньорството си след визитата на Педро Санчес

Китай подчерта взаимното доверие в отношенията си с Испания след посещението на премиера Педро Санчес, по време на което двете страни се договориха да разширят сътрудничеството и да засилят стратегическия диалог, съобщава ЕФЕ, цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун определи визитата като „голям успех“, подчертавайки постигнатия нов консенсус и създаването на механизъм за стратегически диалог на дипломатическо ниво.

Според Пекин двете държави споделят сходни позиции по ключови международни въпроси, включително защита на мултилатерализма и международното право, и са готови да засилят координацията си на фона на глобалните напрежения.

В икономически план Китай и Испания планират да разширят сътрудничеството в търговията, технологиите, енергетиката и иновациите, като Пекин изрази готовност да увеличи вноса на испански стоки и инвестициите в страната.

Визитата бе със силен икономически акцент, насочен към подобряване на достъпа на испански продукти до китайския пазар и намаляване на търговския дефицит, който Санчес определи като неустойчив.