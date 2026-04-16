Руски дрон удари товарен кораб край Одеса, трима ранени при атака в региона

Руски дрон е ударил цивилен товарен кораб, плаващ под флага на Науру, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, цитиран от Телеграм, предава БТА.
По думите му един от контейнерите на борда е избухнал в пламъци, но екипажът е потушил пожара и корабът е продължил плаването си. Няма данни за загинали или ранени на борда.
При отделна атака с дронове срещу Одеса и региона са ранени трима души, включително дете. Засегнати са гражданска и пристанищна инфраструктура, жилищни сгради, автомобили и търговски обекти.
Кипер уточни, че щети са нанесени на автокъща и няколко превозни средства, както и на жилищни домове в различни части на града.
В Одеска област живее значителна българска общност, наброяваща над 150 000 души, като най-големите компактни групи са в районите на Болград, Измаил и Белгород-Днестровск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #5, #8, #26
14:22 16.04.2026
2 Нормално е
Коментиран от #7
14:23 16.04.2026
3 Някой
14:25 16.04.2026
4 Науру?
Коментиран от #10, #11, #12, #19
14:26 16.04.2026
5 По-скоро
До коментар #1 от "Българин":"нашите" наведени центаджии ни вкараха нас на страната на фашистите и в тази, ПОСЛЕДНА световна война!
14:27 16.04.2026
6 Нямат край
Коментиран от #9
14:27 16.04.2026
7 1945
До коментар #2 от "Нормално е":флага е без значение цивилен кораб е
Коментиран от #25
14:28 16.04.2026
8 Някой
До коментар #1 от "Българин":Ти си соросоид национален предател! Хайде оспори го? С какво е по-неправдоподобно от твоето?
И защо бандеровците са слагали на украинското знаме кръгче със свастика?
Защо на емблемата на АЗОВ стоят 2 наци символа (наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан)?
Защо Бандера е писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива?
Защо бандеровци са били охранители по концлагерите на Райха?
Защо Бандера е обявен за герой на народа 2010г? Където преди като са искали да обидят някой на изрод са му викали Бандера.
Защо по западни държавни документи АЗОВ е наричан нео-наци батальон? Търси на латиница и ще излезе. Освен предложението в конгреса на САЩ да бъдат обявени за терористична организация.
14:29 16.04.2026
9 Твоите
До коментар #6 от "Нямат край":също :)))
14:30 16.04.2026
10 ...
До коментар #4 от "Науру?":Република Науру е малка островна държава в югозападната част на Тихия океан, южно от Маршаловите острови.
14:30 16.04.2026
11 Някой
До коментар #4 от "Науру?":Науру - някаква точка в Тихия океан с 21 квадратни километра територия. Сигурно офшорна зона.
14:32 16.04.2026
12 ИНФО
До коментар #4 от "Науру?":Потърси инфо преди да пишеш!
14:33 16.04.2026
13 Копейки
14:35 16.04.2026
14 Бгг
Коментиран от #15, #17
14:42 16.04.2026
15 Хе хе...
До коментар #14 от "Бгг":Църковна утвар и пуканки.
14:49 16.04.2026
16 да питам
Коментиран от #20
15:03 16.04.2026
17 ...
До коментар #14 от "Бгг":пшеница
15:04 16.04.2026
18 Факт
Коментиран от #22
15:07 16.04.2026
19 Да беше избутал до 8клас!☹️
До коментар #4 от "Науру?":За атлас, за глобус чувал ли си!
15:07 16.04.2026
20 Не не верно!
До коментар #16 от "да питам":Отдават им почест и ги изпращат като войводи!
15:09 16.04.2026
21 Румен Радев, разведчика
Горките...
Господ сили и късмет да им дава, да оцелеят от всикидневните руски бомбандировки и терор ☝️
15:14 16.04.2026
22 Ха-ха
До коментар #18 от "Факт":Русийката няма с какво да ги затвори. Руският флот вече е подводен флот.!
15:17 16.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хихи
До коментар #7 от "1945":цивилен и още детонира царевицата с която е бил натоварен...
15:48 16.04.2026
26 Опаа ,
До коментар #1 от "Българин":българинът от Анадола пак изпълзя ...
15:49 16.04.2026