Руски дрон удари товарен кораб край Одеса, трима ранени при атака в региона

Руски дрон е ударил цивилен товарен кораб, плаващ под флага на Науру, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, цитиран от Телеграм, предава БТА.

По думите му един от контейнерите на борда е избухнал в пламъци, но екипажът е потушил пожара и корабът е продължил плаването си. Няма данни за загинали или ранени на борда.

При отделна атака с дронове срещу Одеса и региона са ранени трима души, включително дете. Засегнати са гражданска и пристанищна инфраструктура, жилищни сгради, автомобили и търговски обекти.

Кипер уточни, че щети са нанесени на автокъща и няколко превозни средства, както и на жилищни домове в различни части на града.

В Одеска област живее значителна българска общност, наброяваща над 150 000 души, като най-големите компактни групи са в районите на Болград, Измаил и Белгород-Днестровск.