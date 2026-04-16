Руски дрон удари товарен кораб край Одеса, трима ранени при атака в региона

16 Април, 2026 14:20 810 26

Поразен е цивилен кораб под флага на Науру, има щети по инфраструктура и жилищни сгради

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски дрон е ударил цивилен товарен кораб, плаващ под флага на Науру, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, цитиран от Телеграм, предава БТА.

По думите му един от контейнерите на борда е избухнал в пламъци, но екипажът е потушил пожара и корабът е продължил плаването си. Няма данни за загинали или ранени на борда.

При отделна атака с дронове срещу Одеса и региона са ранени трима души, включително дете. Засегнати са гражданска и пристанищна инфраструктура, жилищни сгради, автомобили и търговски обекти.

Кипер уточни, че щети са нанесени на автокъща и няколко превозни средства, както и на жилищни домове в различни части на града.

В Одеска област живее значителна българска общност, наброяваща над 150 000 души, като най-големите компактни групи са в районите на Болград, Измаил и Белгород-Днестровск.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българин

    2 28 Отговор
    Русия е нацистка държава!

    Коментиран от #5, #8, #26

    14:22 16.04.2026

  • 2 Нормално е

    17 2 Отговор
    Всеки развява байряка на друг -чужд флаг.🤔

    Коментиран от #7

    14:23 16.04.2026

  • 3 Някой

    20 3 Отговор
    Преди Зеленски и запада реваха за коридор за кораби от Украйна за зърно и други неща. И уж имаше договореност. Само че тези на Зеленски почнаха да атакуват кораби в Черно море. Вече могат да забравят, че ще имат коридор.

    14:25 16.04.2026

  • 4 Науру?

    10 4 Отговор
    Кво е това Науру? Не съм чувал за такава страна? Да не е на Нибиру?

    Коментиран от #10, #11, #12, #19

    14:26 16.04.2026

  • 5 По-скоро

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    "нашите" наведени центаджии ни вкараха нас на страната на фашистите и в тази, ПОСЛЕДНА световна война!

    14:27 16.04.2026

  • 6 Нямат край

    2 14 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #9

    14:27 16.04.2026

  • 7 1945

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално е":

    флага е без значение цивилен кораб е

    Коментиран от #25

    14:28 16.04.2026

  • 8 Някой

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ти си соросоид национален предател! Хайде оспори го? С какво е по-неправдоподобно от твоето?
    И защо бандеровците са слагали на украинското знаме кръгче със свастика?
    Защо на емблемата на АЗОВ стоят 2 наци символа (наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан)?
    Защо Бандера е писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива?
    Защо бандеровци са били охранители по концлагерите на Райха?
    Защо Бандера е обявен за герой на народа 2010г? Където преди като са искали да обидят някой на изрод са му викали Бандера.
    Защо по западни държавни документи АЗОВ е наричан нео-наци батальон? Търси на латиница и ще излезе. Освен предложението в конгреса на САЩ да бъдат обявени за терористична организация.

    14:29 16.04.2026

  • 9 Твоите

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нямат край":

    също :)))

    14:30 16.04.2026

  • 10 ...

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Науру?":

    Република Науру е малка островна държава в югозападната част на Тихия океан, южно от Маршаловите острови.

    14:30 16.04.2026

  • 11 Някой

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Науру?":

    Науру - някаква точка в Тихия океан с 21 квадратни километра територия. Сигурно офшорна зона.

    14:32 16.04.2026

  • 12 ИНФО

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Науру?":

    Потърси инфо преди да пишеш!

    14:33 16.04.2026

  • 13 Копейки

    2 10 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    14:35 16.04.2026

  • 14 Бгг

    9 0 Отговор
    Какъв е бил товара на кораба ?

    Коментиран от #15, #17

    14:42 16.04.2026

  • 15 Хе хе...

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бгг":

    Църковна утвар и пуканки.

    14:49 16.04.2026

  • 16 да питам

    2 8 Отговор
    А верно ли не само САЩ, но и Швеция, Белгия, Испания, Франция, Гърция и Италия, конфискуват руски петролни танкерчета ?

    Коментиран от #20

    15:03 16.04.2026

  • 17 ...

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Бгг":

    пшеница

    15:04 16.04.2026

  • 18 Факт

    9 1 Отговор
    Президента Путин обеща да затвори украинските пристанища след атакуване на руски кораби с дронове.Скоро няма да има разумен капитан,който да реши да акостира на укропристанище.

    Коментиран от #22

    15:07 16.04.2026

  • 19 Да беше избутал до 8клас!☹️

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Науру?":

    За атлас, за глобус чувал ли си!

    15:07 16.04.2026

  • 20 Не не верно!

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "да питам":

    Отдават им почест и ги изпращат като войводи!

    15:09 16.04.2026

  • 21 Румен Радев, разведчика

    2 7 Отговор
    "...в Одеска област живее 150 000-на българска общност..."

    Горките...
    Господ сили и късмет да им дава, да оцелеят от всикидневните руски бомбандировки и терор ☝️

    15:14 16.04.2026

  • 22 Ха-ха

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Русийката няма с какво да ги затвори. Руският флот вече е подводен флот.!

    15:17 16.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "1945":

    цивилен и още детонира царевицата с която е бил натоварен...

    15:48 16.04.2026

  • 26 Опаа ,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    българинът от Анадола пак изпълзя ...

    15:49 16.04.2026

