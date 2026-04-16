На прага на сделка! Техеран е склонен да пусне корабите през оманската страна на Ормузкия проток

Иран може да позволи безопасното преминаване на кораби през оманската страна на Ормузкия проток, съгласно предложения, които са представени на САЩ, при условие, че бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта, предаде "Ройтерс", позовавайки се на ирански източник.

По думите на източник Иран е готов да позволи на корабите да използват другата страна на протока в омански води без никакви пречки от страна на Техеран.

Предложението бележи първата видима стъпка от страна на Техеран да се откаже от по-войнствените действия, изразени през последните седмици, които включваха таксуване на корабите за преминаване през международния воден път и налагане на суверенитет върху пролива.

И двата варианта се разглеждат от световната корабна индустрия като нарушаващи морските конвенции. Американско-израелската война с Иран доведе до най-голямото прекъсване на световните доставки на петрол и газ поради прекъсването на трафика през протока от страна на Иран.

Стотици танкери и други кораби, заедно с 20 000 моряци, са блокирани в Персийския залив от началото на войната на 28 февруари. Двуседмично прекратяване на огъня влезе в сила на 8 април, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 15 април, че войната е близо до края си, но контролът над Ормузки проток остава ключов въпрос.

Източникът не е уточнил дали Иран ще се съгласи да разчисти всички мини, които може да е поставил от оманската страна на пролива, или всички кораби, включително тези, свързани с Израел, ще бъдат пропуснати.

Но все пак иранският източник е уточнил, че предложението зависи от това дали Вашингтон е готов да отговори на исканията на Техеран, условие, което е от основно значение за всеки потенциален пробив с пролива.

Той обясни, че предложението означава, че Иран ще запази контрола над Ормузкия проток в рамките на своите суверенни териториални води, без да се намесва от страна на Оман, което според него е насочено към демонстриране на добра воля за прекратяване на войната, като Техеран очаква подобна гъвкавост от САЩ.

Източник от западните служби за сигурност заяви, че предложението за безпрепятствено преминаване на кораби през оманските води е било в процес на разработка, въпреки че не е ясно дали е имало отговор от страна на САЩ.

Предложението на Иран би било първата стъпка към възстановяване на статуквото при транзитното преминаване през пролива, което е било в сила от десетилетия въпреки периодичните конфискации на кораби от Иран.

Така наречената схема за двупосочно разделяне на трафика, приета от корабната агенция на ООН през 1968 г. със съгласието на страните в региона, създаде настоящата система за маршрутизиране на корабите, която разделя плавателните коридори през иранските и оманските води.

Ормузкият проток, който е с ширина само 34 км между Иран и Оман, осигурява преминаване от Персийския залив до Индийския океан и е основен маршрут за енергийни доставки от Близкия изток и други жизненоважни стоки, включително торове.

Страните членки на Международната морска организация, които се срещнаха тази седмица, отхвърлиха идеята за налагане на такса от страна на Иран на кораби, използващи пролива, което според организацията би "създало опасен прецедент".

На 13 април САЩ наложиха блокада на петролните кораби, напускащи пристанищата на Иран.