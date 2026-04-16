На прага на сделка! Техеран е склонен да пусне корабите през оманската страна на Ормузкия проток

Иран може да позволи безопасното преминаване на кораби през оманската страна на Ормузкия проток, съгласно предложения, които са представени на САЩ, при условие, че бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта, предаде "Ройтерс", позовавайки се на ирански източник.
По думите на източник Иран е готов да позволи на корабите да използват другата страна на протока в омански води без никакви пречки от страна на Техеран.
Предложението бележи първата видима стъпка от страна на Техеран да се откаже от по-войнствените действия, изразени през последните седмици, които включваха таксуване на корабите за преминаване през международния воден път и налагане на суверенитет върху пролива.
И двата варианта се разглеждат от световната корабна индустрия като нарушаващи морските конвенции. Американско-израелската война с Иран доведе до най-голямото прекъсване на световните доставки на петрол и газ поради прекъсването на трафика през протока от страна на Иран.
Стотици танкери и други кораби, заедно с 20 000 моряци, са блокирани в Персийския залив от началото на войната на 28 февруари. Двуседмично прекратяване на огъня влезе в сила на 8 април, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 15 април, че войната е близо до края си, но контролът над Ормузки проток остава ключов въпрос.
Източникът не е уточнил дали Иран ще се съгласи да разчисти всички мини, които може да е поставил от оманската страна на пролива, или всички кораби, включително тези, свързани с Израел, ще бъдат пропуснати.
Но все пак иранският източник е уточнил, че предложението зависи от това дали Вашингтон е готов да отговори на исканията на Техеран, условие, което е от основно значение за всеки потенциален пробив с пролива.
Той обясни, че предложението означава, че Иран ще запази контрола над Ормузкия проток в рамките на своите суверенни териториални води, без да се намесва от страна на Оман, което според него е насочено към демонстриране на добра воля за прекратяване на войната, като Техеран очаква подобна гъвкавост от САЩ.
Източник от западните служби за сигурност заяви, че предложението за безпрепятствено преминаване на кораби през оманските води е било в процес на разработка, въпреки че не е ясно дали е имало отговор от страна на САЩ.
Предложението на Иран би било първата стъпка към възстановяване на статуквото при транзитното преминаване през пролива, което е било в сила от десетилетия въпреки периодичните конфискации на кораби от Иран.
Така наречената схема за двупосочно разделяне на трафика, приета от корабната агенция на ООН през 1968 г. със съгласието на страните в региона, създаде настоящата система за маршрутизиране на корабите, която разделя плавателните коридори през иранските и оманските води.
Ормузкият проток, който е с ширина само 34 км между Иран и Оман, осигурява преминаване от Персийския залив до Индийския океан и е основен маршрут за енергийни доставки от Близкия изток и други жизненоважни стоки, включително торове.
Страните членки на Международната морска организация, които се срещнаха тази седмица, отхвърлиха идеята за налагане на такса от страна на Иран на кораби, използващи пролива, което според организацията би "създало опасен прецедент".
На 13 април САЩ наложиха блокада на петролните кораби, напускащи пристанищата на Иран.
1 Заплата
Да се знае.
Благодарение на Кевър и компания.
16:21 16.04.2026
2 Кви сделки ви гонят ва,
16:22 16.04.2026
3 АМУДЖИСТАН уйде у канало
Коментиран от #5
16:23 16.04.2026
4 Горски
16:25 16.04.2026
5 За собствената кочина амуджистанска
До коментар #3 от "АМУДЖИСТАН уйде у канало":дето живееш ли описваш,защото краварника клекна и гледа да излизи поне сух от конфликта,че иначе му влиза през дебелото черво и стига до сливиците.
16:26 16.04.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
16:26 16.04.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
Точно между Оман и Иран щатите са блокирали корабите....
16:29 16.04.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #24
16:30 16.04.2026
9 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #15, #28
16:31 16.04.2026
10 Думи като
16:32 16.04.2026
11 Сатана Z
според Ройтерс, ако бъде постигнато споразумение със Съединените щати, Иран е предложил да прехвърли отговорността за сигурността на Ормузкия проток на Оман.
Пълни нещастници са бг мисирките.Една новина не могат да напишат като хората
Коментиран от #13
16:34 16.04.2026
12 Русодебил
Коментиран от #19
16:37 16.04.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #11 от "Сатана Z":Правя база в залива..нема Оман ОАЕ, Катар, Иран...
Коментиран от #33
16:38 16.04.2026
14 Клюкарка
16:41 16.04.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":Давайте УРАНА и отпускам примката...
Правя военно морска база в Залива....и отварям БЕЗПЛАТНО корабоплаване.
16:41 16.04.2026
16 Сменете тази снимка
16:44 16.04.2026
17 Слабоумна чалмпейка
16:47 16.04.2026
18 Кой ги спира
16:50 16.04.2026
19 Евроатлантик
До коментар #12 от "Русодебил":За нас евроатлантиците не се отнася - ние отдавна сме с фесове , заради турските ни братя по оръжие .
Коментиран от #22
16:55 16.04.2026
20 е и кво
16:56 16.04.2026
21 Китайска ДЖОНГА
16:56 16.04.2026
22 ха, ха, ха...
До коментар #19 от "Евроатлантик":За вас да!
16:57 16.04.2026
23 Баце ЕООД
Коментиран от #31
16:59 16.04.2026
24 Баце ЕООД
До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ГОЛЕМ КЕЛЕШ, стига си спамил здрасти глупостите си
17:00 16.04.2026
25 Възможен ли е трафикът
Да, географски и оперативно е възможно, но с изключително важни технически и геополитически уговорки. Повечето от утвърдените международни корабни маршрути (Traffic Separation Scheme - TSS) в пролива всъщност преминават през териториалните води на Оман.Ето какви са реалните възможности и ограниченията:Маршрути и дълбочина: В най-тясната си част Ормузкият проток е широк около 33 км. Корабните коридори за влизане и излизане са разположени в омански води, тъй като там морето е по-дълбоко и безопасно за големи танкери.Текуща ситуация (2026 г.): Поради скорошни конфликти в региона, Иран предложи по време на преговори със САЩ да позволи безопасното преминаване на кораби през оманската страна на протока, без риск от атаки.Ограничения:Минна опасност: Има съобщения за поставени мини в международните и оманските коридори, което прави преминаването рисковано, освен ако те не бъдат разчистени.Технически капацитет: Плитчините по крайбрежието на Оман ограничават движението на най-големите кораби извън официално определените дълбоководни коридори.Контрол: Въпреки че водите са омански, Иран разполага с военно присъствие (дронове, ракети и патрулни лодки), което му позволява да упражнява контрол върху целия трафик.
17:02 16.04.2026
26 Важна подробност,
Но Иран може много лесно да затвори Ормуз. Това го говорим от началото на войната. И Тръмп нищо не може да направи .
Коментиран от #29
17:13 16.04.2026
27 Това иранско предложение е уловка!
Една ракета от иранския бряг и блокадата е пълна.
Да видим дали Тръмп ще се хване на номера?!
17:17 16.04.2026
28 Държава
До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":която подкрепя терористични групировки да разполага с ядрено оръжие, айде не
17:22 16.04.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "Важна подробност,":Сащ затвориха пролива. Иран не смеят да мъцнат.
17:22 16.04.2026
30 Тръмп можа да затвори Ормуз,
Този проблем трябваше да бъде обсъден и решен още преди началото на войната!
Но нито Тръмп, нито аматьорите му се сетиха.
За това сега цял свят седи и чака Тръмп да се намъдри!
Иран му пуснаха една кукичка, да видим дали ще клъвне!
Коментиран от #32
17:26 16.04.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Баце ЕООД":Набутан е сега на Иран.....
17:27 16.04.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Тръмп можа да затвори Ормуз,":Кой освен Тръмп, може да отвори пролива, че нещо не са разбра.
Коментиран от #35
17:30 16.04.2026
33 Правиш свирки
До коментар #13 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":На Епстийн
17:31 16.04.2026
34 За кой ли път да кажем -
По точно американската армия, флот и ВВС си свършиха работата !
Но Тръмп ВСЕ ОЩЕ НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ ВОЙНАТА!
Защо?
Защото Иран държи Ормуз затворен и Тръмп не може да го отвори.
Скоро целият свят ще бъде поставен пред тежка криза и кого мислите ще обвини - Тръмп или Иран?
САЩ ще станат най мразената държава в света!
Как пък никой не светна Рижо за тая проста истина?!
17:34 16.04.2026
35 Разгеле!
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кой освен Тръмп, може да отвори пролива, че нещо не са разбра.
Още малко и ще стигнеш до същността на приложението! Хахаха!
Ми това обяснявам бе, чети!
17:36 16.04.2026