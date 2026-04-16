На прага на сделка! Техеран е склонен да пусне корабите през оманската страна на Ормузкия проток

16 Април, 2026 16:15

Предложението на Иран би било първата стъпка към възстановяване на статуквото при транзитното преминаване през пролива, което е било в сила от десетилетия въпреки периодичните конфискации на кораби от Техеран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иран може да позволи безопасното преминаване на кораби през оманската страна на Ормузкия проток, съгласно предложения, които са представени на САЩ, при условие, че бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта, предаде "Ройтерс", позовавайки се на ирански източник.

По думите на източник Иран е готов да позволи на корабите да използват другата страна на протока в омански води без никакви пречки от страна на Техеран.

Предложението бележи първата видима стъпка от страна на Техеран да се откаже от по-войнствените действия, изразени през последните седмици, които включваха таксуване на корабите за преминаване през международния воден път и налагане на суверенитет върху пролива.

И двата варианта се разглеждат от световната корабна индустрия като нарушаващи морските конвенции. Американско-израелската война с Иран доведе до най-голямото прекъсване на световните доставки на петрол и газ поради прекъсването на трафика през протока от страна на Иран.

Стотици танкери и други кораби, заедно с 20 000 моряци, са блокирани в Персийския залив от началото на войната на 28 февруари. Двуседмично прекратяване на огъня влезе в сила на 8 април, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 15 април, че войната е близо до края си, но контролът над Ормузки проток остава ключов въпрос.

Източникът не е уточнил дали Иран ще се съгласи да разчисти всички мини, които може да е поставил от оманската страна на пролива, или всички кораби, включително тези, свързани с Израел, ще бъдат пропуснати.

Но все пак иранският източник е уточнил, че предложението зависи от това дали Вашингтон е готов да отговори на исканията на Техеран, условие, което е от основно значение за всеки потенциален пробив с пролива.

Той обясни, че предложението означава, че Иран ще запази контрола над Ормузкия проток в рамките на своите суверенни териториални води, без да се намесва от страна на Оман, което според него е насочено към демонстриране на добра воля за прекратяване на войната, като Техеран очаква подобна гъвкавост от САЩ.

Източник от западните служби за сигурност заяви, че предложението за безпрепятствено преминаване на кораби през оманските води е било в процес на разработка, въпреки че не е ясно дали е имало отговор от страна на САЩ.

Предложението на Иран би било първата стъпка към възстановяване на статуквото при транзитното преминаване през пролива, което е било в сила от десетилетия въпреки периодичните конфискации на кораби от Иран.

Така наречената схема за двупосочно разделяне на трафика, приета от корабната агенция на ООН през 1968 г. със съгласието на страните в региона, създаде настоящата система за маршрутизиране на корабите, която разделя плавателните коридори през иранските и оманските води.

Ормузкият проток, който е с ширина само 34 км между Иран и Оман, осигурява преминаване от Персийския залив до Индийския океан и е основен маршрут за енергийни доставки от Близкия изток и други жизненоважни стоки, включително торове.

Страните членки на Международната морска организация, които се срещнаха тази седмица, отхвърлиха идеята за налагане на такса от страна на Иран на кораби, използващи пролива, което според организацията би "създало опасен прецедент".

На 13 април САЩ наложиха блокада на петролните кораби, напускащи пристанищата на Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Заплата

    18 5 Отговор
    Ако заплатата ви стига от началото на месеца и свършва в края на месеца - вие сте роб.
    Да се знае.

    Благодарение на Кевър и компания.

    16:21 16.04.2026

  • 2 Кви сделки ви гонят ва,

    15 10 Отговор
    иранците не знаят за никакви сделки а бай рижльо ветропоказателев приказва като prъdлiv с дъто си и си вярва. така бе и вчера че краварника не пускал никакви кораби пък те 26 броя китайски и ирански си излизат спокойно без проблем. И факти,вие следите ли въобще в нета какво става или тво коет ви заповядат тва драскате?

    16:22 16.04.2026

  • 3 АМУДЖИСТАН уйде у канало

    15 14 Отговор
    Язък че Копейките надничари режеха..вени

    Коментиран от #5

    16:23 16.04.2026

  • 4 Горски

    17 7 Отговор
    Дъртия педофил и той не знае на чии ора е. Важното е insider trading да върви напред. Болук до боклука в управлението на тоя свят. Ами колко пъти преговаряхте и нападахте? САЩ са само говорители на Израел , така че те без господарите си не могат да кажат кога ще свърши войната. Иранците здраво са притиснали и дъртия пергишин панически върти очи и се моли за сделка. За грандиозна сделка и спасение от импийчмънта и фалита за цялата фамилия. Такава варварщина извършихте с нападението си над Иран, че бомбардирахте деца. Както винаги САЩ искат да диктуват условията, но политиците в Иран не са като българските подлоги. Иран си отстоява позициите. Уважавай себе си та и другите да те уважават! "ОАЕ къса със САЩ и Украйна - потегля към Пекин и Москва: Крахът на едно заклето партньорство."

    16:25 16.04.2026

  • 5 За собствената кочина амуджистанска

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "АМУДЖИСТАН уйде у канало":

    дето живееш ли описваш,защото краварника клекна и гледа да излизи поне сух от конфликта,че иначе му влиза през дебелото черво и стига до сливиците.

    16:26 16.04.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 8 Отговор
    Иран ша пусне кораби откъм ОМАНСКА СТРАНА.....смех смех

    16:26 16.04.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор
    Кво общо има Иран с ОМАНСКАТА страна на залива..
    Точно между Оман и Иран щатите са блокирали корабите....

    16:29 16.04.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 12 Отговор
    Иран нищо не може да позволява....той е под блокада на САЩ.

    Коментиран от #24

    16:30 16.04.2026

  • 9 Истинско обещание 🇮🇷

    12 6 Отговор
    Иран трябва и ще наложи пълен контрол над ормузкия проток и ще събира такси на всички кораби ...и това ще е стане благодарение на терористичния режим на Израел и САЩ......трябва да има репарации и компенсации към Иран .....страните членки на международната морска организация могат да го д..у..х..а...т и да си плащат таксите на Иран както го правят към панапа,Египет на Суецкия канал и на Босфора към Турция...не може за едни да има а за Иран да няма..не може всяка държава искала атомни централи да имат а Иран да няма не може сащ Израел или Пакистан или Индия или която и да е държава да има атомни оръжия а Иран да не може да има ..ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ

    Коментиран от #15, #28

    16:31 16.04.2026

  • 10 Думи като

    3 2 Отговор
    Склонен,предполагаеми или може би не вървят вече.Прогноза за врето:температурире ще са -10 но ще се усеща като -15 .

    16:32 16.04.2026

  • 11 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Така поднесената новина е превеждана с Гугъл преводач и няма никакъв смисъл.Всъшност
    според Ройтерс, ако бъде постигнато споразумение със Съединените щати, Иран е предложил да прехвърли отговорността за сигурността на Ормузкия проток на Оман.
    Пълни нещастници са бг мисирките.Една новина не могат да напишат като хората

    Коментиран от #13

    16:34 16.04.2026

  • 12 Русодебил

    7 6 Отговор
    Нас ни казаха да тургаме чалмите.

    Коментиран от #19

    16:37 16.04.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Правя база в залива..нема Оман ОАЕ, Катар, Иран...

    Коментиран от #33

    16:38 16.04.2026

  • 14 Клюкарка

    7 3 Отговор
    Тръмп се готви за „сухопътни операции“ в Иран, които се очаква да продължат няколко седмици, каза стриптийзьорка, позовавайки се на многобройните си клиенти-войници, които са били извикани в Близкия изток.

    16:41 16.04.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Давайте УРАНА и отпускам примката...
    Правя военно морска база в Залива....и отварям БЕЗПЛАТНО корабоплаване.

    16:41 16.04.2026

  • 16 Сменете тази снимка

    5 0 Отговор
    Че човек се обърква дали статия е от днес или от седмица.

    16:44 16.04.2026

  • 17 Слабоумна чалмпейка

    5 7 Отговор
    Иран пабеди ли?

    16:47 16.04.2026

  • 18 Кой ги спира

    4 2 Отговор
    Явно става въпрос за Английски , еврейски и щатски кораби . Щото другите нямат проблем , освен с "демократичната" блокада ?!

    16:50 16.04.2026

  • 19 Евроатлантик

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Русодебил":

    За нас евроатлантиците не се отнася - ние отдавна сме с фесове , заради турските ни братя по оръжие .

    Коментиран от #22

    16:55 16.04.2026

  • 20 е и кво

    1 1 Отговор
    И един ормут облива барела с шоколад!

    16:56 16.04.2026

  • 21 Китайска ДЖОНГА

    0 0 Отговор
    Американците ма върнаха. Бил съм с дръпнати очи.

    16:56 16.04.2026

  • 22 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Евроатлантик":

    За вас да!

    16:57 16.04.2026

  • 23 Баце ЕООД

    0 3 Отговор
    Сащ се хванаха за палците... Иран ще им го набута сега

    Коментиран от #31

    16:59 16.04.2026

  • 24 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛЕМ КЕЛЕШ, стига си спамил здрасти глупостите си

    17:00 16.04.2026

  • 25 Възможен ли е трафикът

    1 1 Отговор
    само през омански води?
    Да, географски и оперативно е възможно, но с изключително важни технически и геополитически уговорки. Повечето от утвърдените международни корабни маршрути (Traffic Separation Scheme - TSS) в пролива всъщност преминават през териториалните води на Оман.Ето какви са реалните възможности и ограниченията:Маршрути и дълбочина: В най-тясната си част Ормузкият проток е широк около 33 км. Корабните коридори за влизане и излизане са разположени в омански води, тъй като там морето е по-дълбоко и безопасно за големи танкери.Текуща ситуация (2026 г.): Поради скорошни конфликти в региона, Иран предложи по време на преговори със САЩ да позволи безопасното преминаване на кораби през оманската страна на протока, без риск от атаки.Ограничения:Минна опасност: Има съобщения за поставени мини в международните и оманските коридори, което прави преминаването рисковано, освен ако те не бъдат разчистени.Технически капацитет: Плитчините по крайбрежието на Оман ограничават движението на най-големите кораби извън официално определените дълбоководни коридори.Контрол: Въпреки че водите са омански, Иран разполага с военно присъствие (дронове, ракети и патрулни лодки), което му позволява да упражнява контрол върху целия трафик.

    17:02 16.04.2026

  • 26 Важна подробност,

    2 1 Отговор
    която не се съобщава е, че Оман притежава един териториален анклав точно на върха на Арабския полуостров. Отделен от останалата територия на Оман. Намира се точно в най тясната част на Ормуз. Там са най дълбоките води. И там са основните транспортни фарватери.
    Но Иран може много лесно да затвори Ормуз. Това го говорим от началото на войната. И Тръмп нищо не може да направи .

    Коментиран от #29

    17:13 16.04.2026

  • 27 Това иранско предложение е уловка!

    3 1 Отговор
    Необходими са няколко мини, една лодка с гранатомет и един ударен танкер и целият трафик през Ормуз веднага спира!
    Една ракета от иранския бряг и блокадата е пълна.

    Да видим дали Тръмп ще се хване на номера?!

    17:17 16.04.2026

  • 28 Държава

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    която подкрепя терористични групировки да разполага с ядрено оръжие, айде не

    17:22 16.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Важна подробност,":

    Сащ затвориха пролива. Иран не смеят да мъцнат.

    17:22 16.04.2026

  • 30 Тръмп можа да затвори Ормуз,

    2 0 Отговор
    но не може да го отвори!

    Този проблем трябваше да бъде обсъден и решен още преди началото на войната!
    Но нито Тръмп, нито аматьорите му се сетиха.
    За това сега цял свят седи и чака Тръмп да се намъдри!

    Иран му пуснаха една кукичка, да видим дали ще клъвне!

    Коментиран от #32

    17:26 16.04.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Баце ЕООД":

    Набутан е сега на Иран.....

    17:27 16.04.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Тръмп можа да затвори Ормуз,":

    Кой освен Тръмп, може да отвори пролива, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #35

    17:30 16.04.2026

  • 33 Правиш свирки

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    На Епстийн

    17:31 16.04.2026

  • 34 За кой ли път да кажем -

    1 1 Отговор
    Тръмп спечели битката с Иран.
    По точно американската армия, флот и ВВС си свършиха работата !
    Но Тръмп ВСЕ ОЩЕ НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ ВОЙНАТА!
    Защо?
    Защото Иран държи Ормуз затворен и Тръмп не може да го отвори.
    Скоро целият свят ще бъде поставен пред тежка криза и кого мислите ще обвини - Тръмп или Иран?
    САЩ ще станат най мразената държава в света!

    Как пък никой не светна Рижо за тая проста истина?!

    17:34 16.04.2026

  • 35 Разгеле!

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кой освен Тръмп, може да отвори пролива, че нещо не са разбра.

    Още малко и ще стигнеш до същността на приложението! Хахаха!

    Ми това обяснявам бе, чети!

    17:36 16.04.2026

