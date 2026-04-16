Хутите се подиграват на САЩ: Пълен провал! Съгласиха се на примирие с Техеран от пълно отчаяние

Съединените щати са се съгласили на прекратяване на огъня с Иран от "отчаяние" и "необходимост" след "големия провал в постигането на целите им", заяви лидерът на йеменските хути Абдул-Малик ал-Хути.
"Съществуващото прекратяване на огъня е резултат от това, че Съединените щати и Израел са били принудени, след като не са постигнали целите си. Основната цел на тази агресия беше описана като сваляне на ислямската система и господство над иранския народ", посочи Ал-Хути.
"Войната наложи огромни икономически разходи на Вашингтон и Тел Авив, което доведе до нарастваща инфлация и финансово напрежение на световните пазари", добави той и подчерта, че САЩ са загубили "десетки самолети" и че военната им операция в Исфахан е завършила с "пълен провал".
Преди това лидерът на хутите предупреди, че конфликтът в Близкия изток може да ескалира допълнително. Думите му бяха сигнал за възможни "изненадващи действия" по отношение на наземното развитие на конфликта.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Zахарова
23:20 16.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво на Хутите
Коментиран от #18
23:21 16.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
23:22 16.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хутите са братя Ганьови
23:24 16.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Синьо сиренце в устата на твоята
До коментар #10 от "Важно е някаква Саяна да е добре":Общата
23:25 16.04.2026
14 Любо
23:26 16.04.2026
15 Жоро
До коментар #6 от "Бащата на прегазената циганка":Ей, тръба ,спри се бе !
23:26 16.04.2026
16 Хахахаха😂😂😂😂
Венецуела също щеше да им натрие мутрите, ако се бяха съпротивлявали!
23:32 16.04.2026
17 Хи хи
23:33 16.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Водач на молитви
23:34 16.04.2026
20 Преди детки години
23:36 16.04.2026
21 Комундел Комунделов
23:37 16.04.2026
22 Хаяско
23:39 16.04.2026
23 Демократ
23:46 16.04.2026
24 оня с коня
23:46 16.04.2026
25 Хут:
23:49 16.04.2026
26 Ъхъ!!!
23:57 16.04.2026
27 Истинско обещание 🇮🇷
23:58 16.04.2026
28 Ахъ
00:01 17.04.2026