Хутите се подиграват на САЩ: Пълен провал! Съгласиха се на примирие с Техеран от пълно отчаяние

Съединените щати са се съгласили на прекратяване на огъня с Иран от "отчаяние" и "необходимост" след "големия провал в постигането на целите им", заяви лидерът на йеменските хути Абдул-Малик ал-Хути.

"Съществуващото прекратяване на огъня е резултат от това, че Съединените щати и Израел са били принудени, след като не са постигнали целите си. Основната цел на тази агресия беше описана като сваляне на ислямската система и господство над иранския народ", посочи Ал-Хути.

"Войната наложи огромни икономически разходи на Вашингтон и Тел Авив, което доведе до нарастваща инфлация и финансово напрежение на световните пазари", добави той и подчерта, че САЩ са загубили "десетки самолети" и че военната им операция в Исфахан е завършила с "пълен провал".

Преди това лидерът на хутите предупреди, че конфликтът в Близкия изток може да ескалира допълнително. Думите му бяха сигнал за възможни "изненадващи действия" по отношение на наземното развитие на конфликта.