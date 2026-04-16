Доналд Тръмп: Не съм сигурен дали да продължа прекратяването на огъня с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. „Не съм сигурен, че то трябва да бъде удължено“, каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом. „Иран иска да постигне споразумение и ние водим много добри преговори с тях“, добави той. Президентът на САЩ добави, че Иран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години. „Имаме изявление, много силно изявление, че те няма да имат ядрени оръжия за период от над 20 години, каза той. Тръмп заяви, че следваща среща между американски и ирански представители може да има този уикенд. Той допълни, че ако бъде постигнато споразумение с Иран в Исламабад и се стигне до подписването му, той може да отиде там, като добави, че Иран е съгласен с почти всичко, предаде Ройтерс. Тръмп каза още, че Иран е приел да предаде на САЩ обогатения си уран, предаде Франс прес. Президентът на САЩ каза още, че „много важно“ папа Лъв Четиринадесети да разбере, че Иран представлява заплаха за света. „Папата може да говори каквото си иска и аз искам той да говори каквото си иска, но мога и да не съм съгласен с онова, което той казва", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом. „Папата трябва да разбере, че това е реалният свят“, допълни той. Относно Ливан Тръмп каза, че примирието между Ливан и Израел ще включва "Хизбула", предаде Франс прес. Той каза още, че лидерите на двете страни може да се срещнат в Белия дом през следващата една-две седмици и изрази надежда, че между двете държави ще бъде постигната окончателна сделка. "В подходящия момент бих посетил Ливан", допълни Тръмп, цитиран от Ройтерс. Тръмп заяви и, че САЩ не са доволни от Австралия, която не е помогнала с Ормузкия проток. "Те не бяха там, когато ние се нуждаехме от тях за Ормузкия проток", каза Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „ужасни“ среднощните удари, извършени от Русия срещу Украйна, предаде Франс прес.

Тези атаки причиниха смъртта на най-малко 19 души през изминалата нощ, включително в Киев и Одеса, според украинските власти.

Републиканците в Камарата на представителите в САЩ подкрепиха днес военната кампания срещу Иран на президента Доналд Тръмп, като гласуваха против инициирана от демократите резолюция, призоваваща за прекратяване на военните действия, докато не бъдат разрешени от Конгреса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Резолюцията беше отхвърлена от доминираната от Републиканската партия долна камара на Конгреса само с един глас - 214 "против" при 213 "за".

Ден по-рано Сенатът също блокира подобна мярка.

Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което да влезе в сила по-късно днес, обяви преди минути президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че по план примирието трябва да влезе в сила в 17:00 ч. (източноамериканско време - полунощ българско). Това ще стане след повече от месец война между Израел и проиранската ливанска групировка „Хизбула“.

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви той.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически преговори от десетилетия. Ливан настояваше за примирие, което да сложи край на боевете между Израел и „Хизбула“ преди нови преговори, докато обеща да обезоръжи групировката.

Тръмп заяви, че е разпоредил вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на своята администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен мир“.

Той съобщи допълнително, че ще покани Аун и Нетаняху в Белия дом за първата среща между Ливан и Израел на високо равнище от 1983 г.

„И двете страни искат мир и вярвам, че това ще стане бързо“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. Двете страни подписаха споразумение през 1983 г., според което Ливан официално призна Израел, а Израел се оттегли от Ливан. Споразумението се провали по време на гражданската война в Ливан.

Правителствен служител, запознат със събитията, заяви пред АП, че в един момент днес Аун е отказал да говори с Нетаняху. Според него коментарите са били направени по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че Вашингтон „разбира позицията на Ливан“.

Междувременно влиятелният началник на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир се срещна днес с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф като част от международните усилия за удължаване на прекратяването на огъня, което спря близо седемседмичната война между Израел, САЩ и Ислямската република.

Иранската държавна телевизия не предостави подробности за срещата. Не последва и незабавен коментар от страна на Пакистан, който се превърна в ключов посредник, след като беше домакин на директни преговори между САЩ и Иран, които според Исламабад са помогнали за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран.

По време на крехкото примирие с Иран боевете в Ливан между Израел и „Хизбула“ продължиха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е приел десетдневното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, предадоха световни агенции. Във видеообръщение Нетаняху обоснова решението си с довода, че се опитва да "насърчи усилията за мир" с Ливан.

Той подчерта, че споразумението, което Израел е приел с Ливан предлага възможност за "исторически мир" с Бейрут, като припомни, че неотменима предпоставка на всяко споразумение е разоръжаването на групировката "Хизбула", подкрепяна от Иран.

Нетаняху допълни, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ще останат в Южен Ливан, в погранична ивица на 10 километра навътре.

Израел и Ливан започнаха преговори тази седмица във Вашингтон, чиято крайна цел бе сключването на мирно споразумение.

Групировката "Хизбула", която воюва с Израел от 6 седмици насам заяви, че се противопоставя на преговорите.

Израелският премиер каза също така, че президентът на САЩ Доналд Тръмп го е уверил, че е решен да продължи блокадата на Ормузкия проток и да унищожи обекти на иранската ядрена програма.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства десетдневното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, обявено днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Фон дер Лайен отново подчерта, че Европа ще продължи да призовава за спазването на териториалната цялост на Ливан.

"Приветствам обявеното десетдневно споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан с посредничеството на президента Доналд Тръмп. Това е успокоение, тъй като този конфликт вече взе твърде много жертви", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

"Европа ще продължи да призовава за пълното спазване на суверенитета и териториалната цялост на Ливан, а ние ще продължим да подкрепяме ливанския народ чрез цялостна хуманитарна помощ", допълни председателката на ЕК.

Елисейският дворец приветства като отлична новина договарянето на прекратяване на огъня в Ливан, което ще влезе в сила тази нощ в полунощ, предаде Франс прес.

„Това е отлична новина, която ще трябва да бъде проверена на място“, подчерта съветник на президента Еманюел Макрон. Малко по-рано Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се договорили за десетдневно примирие.

Реагирайки на думите на израелския посланик в САЩ, който заяви, че Париж няма място в преговорите между Израел и Ливан, съветникът на Макрон добави, че Париж иска „да бъде полезен“. „В деня, в който ще трябва да се подкрепят ливанските власти, за да възстановят сигурността и суверенитета си върху цялата ливанска територия, мисля, че мнозина ще се радват да могат да разчитат на Франция, включително и израелците“, коментира президентският съветник.

Седем души загинаха, а 33 бяха ранени при израелски удар в Южен Ливан, заяви ливанското министерство на здравеопазването, предаде Франс прес.

Ударът е бил извършен няколко часа преди да влезе в сила договорено прекратяване на огъня между Израел и Ливан, което би трябвало да продължи 10 дни.

Ударът е бил нанесен по село Газие, като има разрушени къщи и сега спасителните екипи издирват оцелели под развалините.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи лично за договорката и поясни, че прекратяването на огъня влиза в сила в 17 ч. източноамериканско време (полунощ българско време).

Не е в интерес на Съединените щати Русия да излезе победител от войната в Иран, заяви също днес във Вашингтон германският министър на финансите Ларс Клингбайл, предаде Ройтерс.

„Това не е в наш интерес и не може да бъде в интерес на Съединените щати“, посочи Клингбайл в съвместно изявление с министрите на финансите на Украйна и Норвегия в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка.

Според германския финансов министър руската икономика расте благодарение на конфликта в Близкия изток и печели от ситуацията в енергийния сектор.

Докато войната на САЩ и Израел с Иран е водеща тема по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка тази седмица, министрите на финансите на Норвегия и Германия се срещнаха днес с украинския си колега, за да обсъдят как да засилят подкрепата си за Украйна на фона на продължаващата вече повече от четири години руска инвазия.

Финансовите министри и централните банкери на страните от Г-7 по-рано днес проведоха двучасова среща в рамките на пролетните срещи на МВФ и Световната банка, на която обсъдиха и подкрепата за Украйна.