Доналд Тръмп: Не съм сигурен дали да продължа прекратяването на огъня с Иран

16 Април, 2026 20:18, обновена 16 Април, 2026 22:00 3 041 42

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не съм сигурен, че то трябва да бъде удължено“, каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом. „Иран иска да постигне споразумение и ние водим много добри преговори с тях“, добави той.

Президентът на САЩ добави, че Иран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години.

„Имаме изявление, много силно изявление, че те няма да имат ядрени оръжия за период от над 20 години, каза той.

Тръмп заяви, че следваща среща между американски и ирански представители може да има този уикенд.

Той допълни, че ако бъде постигнато споразумение с Иран в Исламабад и се стигне до подписването му, той може да отиде там, като добави, че Иран е съгласен с почти всичко, предаде Ройтерс. Тръмп каза още, че Иран е приел да предаде на САЩ обогатения си уран, предаде Франс прес.

Президентът на САЩ каза още, че „много важно“ папа Лъв Четиринадесети да разбере, че Иран представлява заплаха за света. „Папата може да говори каквото си иска и аз искам той да говори каквото си иска, но мога и да не съм съгласен с онова, което той казва", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом.

„Папата трябва да разбере, че това е реалният свят“, допълни той.

Относно Ливан Тръмп каза, че примирието между Ливан и Израел ще включва "Хизбула", предаде Франс прес.

Той каза още, че лидерите на двете страни може да се срещнат в Белия дом през следващата една-две седмици и изрази надежда, че между двете държави ще бъде постигната окончателна сделка.

"В подходящия момент бих посетил Ливан", допълни Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп заяви и, че САЩ не са доволни от Австралия, която не е помогнала с Ормузкия проток.

"Те не бяха там, когато ние се нуждаехме от тях за Ормузкия проток", каза Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „ужасни“ среднощните удари, извършени от Русия срещу Украйна, предаде Франс прес.

Тези атаки причиниха смъртта на най-малко 19 души през изминалата нощ, включително в Киев и Одеса, според украинските власти.

Републиканците в Камарата на представителите в САЩ подкрепиха днес военната кампания срещу Иран на президента Доналд Тръмп, като гласуваха против инициирана от демократите резолюция, призоваваща за прекратяване на военните действия, докато не бъдат разрешени от Конгреса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Резолюцията беше отхвърлена от доминираната от Републиканската партия долна камара на Конгреса само с един глас - 214 "против" при 213 "за".

Ден по-рано Сенатът също блокира подобна мярка.

Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което да влезе в сила по-късно днес, обяви преди минути президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че по план примирието трябва да влезе в сила в 17:00 ч. (източноамериканско време - полунощ българско). Това ще стане след повече от месец война между Израел и проиранската ливанска групировка „Хизбула“.

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви той.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически преговори от десетилетия. Ливан настояваше за примирие, което да сложи край на боевете между Израел и „Хизбула“ преди нови преговори, докато обеща да обезоръжи групировката.

Тръмп заяви, че е разпоредил вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на своята администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен мир“.

Той съобщи допълнително, че ще покани Аун и Нетаняху в Белия дом за първата среща между Ливан и Израел на високо равнище от 1983 г.

„И двете страни искат мир и вярвам, че това ще стане бързо“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. Двете страни подписаха споразумение през 1983 г., според което Ливан официално призна Израел, а Израел се оттегли от Ливан. Споразумението се провали по време на гражданската война в Ливан.

Правителствен служител, запознат със събитията, заяви пред АП, че в един момент днес Аун е отказал да говори с Нетаняху. Според него коментарите са били направени по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че Вашингтон „разбира позицията на Ливан“.

Междувременно влиятелният началник на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир се срещна днес с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф като част от международните усилия за удължаване на прекратяването на огъня, което спря близо седемседмичната война между Израел, САЩ и Ислямската република.

Иранската държавна телевизия не предостави подробности за срещата. Не последва и незабавен коментар от страна на Пакистан, който се превърна в ключов посредник, след като беше домакин на директни преговори между САЩ и Иран, които според Исламабад са помогнали за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран.

По време на крехкото примирие с Иран боевете в Ливан между Израел и „Хизбула“ продължиха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е приел десетдневното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, предадоха световни агенции. Във видеообръщение Нетаняху обоснова решението си с довода, че се опитва да "насърчи усилията за мир" с Ливан.

Той подчерта, че споразумението, което Израел е приел с Ливан предлага възможност за "исторически мир" с Бейрут, като припомни, че неотменима предпоставка на всяко споразумение е разоръжаването на групировката "Хизбула", подкрепяна от Иран.

Нетаняху допълни, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ще останат в Южен Ливан, в погранична ивица на 10 километра навътре.

Израел и Ливан започнаха преговори тази седмица във Вашингтон, чиято крайна цел бе сключването на мирно споразумение.

Групировката "Хизбула", която воюва с Израел от 6 седмици насам заяви, че се противопоставя на преговорите.

Израелският премиер каза също така, че президентът на САЩ Доналд Тръмп го е уверил, че е решен да продължи блокадата на Ормузкия проток и да унищожи обекти на иранската ядрена програма.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства десетдневното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, обявено днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Фон дер Лайен отново подчерта, че Европа ще продължи да призовава за спазването на териториалната цялост на Ливан.

"Приветствам обявеното десетдневно споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан с посредничеството на президента Доналд Тръмп. Това е успокоение, тъй като този конфликт вече взе твърде много жертви", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

"Европа ще продължи да призовава за пълното спазване на суверенитета и териториалната цялост на Ливан, а ние ще продължим да подкрепяме ливанския народ чрез цялостна хуманитарна помощ", допълни председателката на ЕК.

Елисейският дворец приветства като отлична новина договарянето на прекратяване на огъня в Ливан, което ще влезе в сила тази нощ в полунощ, предаде Франс прес.

„Това е отлична новина, която ще трябва да бъде проверена на място“, подчерта съветник на президента Еманюел Макрон. Малко по-рано Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се договорили за десетдневно примирие.

Реагирайки на думите на израелския посланик в САЩ, който заяви, че Париж няма място в преговорите между Израел и Ливан, съветникът на Макрон добави, че Париж иска „да бъде полезен“. „В деня, в който ще трябва да се подкрепят ливанските власти, за да възстановят сигурността и суверенитета си върху цялата ливанска територия, мисля, че мнозина ще се радват да могат да разчитат на Франция, включително и израелците“, коментира президентският съветник.

Седем души загинаха, а 33 бяха ранени при израелски удар в Южен Ливан, заяви ливанското министерство на здравеопазването, предаде Франс прес.

Ударът е бил извършен няколко часа преди да влезе в сила договорено прекратяване на огъня между Израел и Ливан, което би трябвало да продължи 10 дни.

Ударът е бил нанесен по село Газие, като има разрушени къщи и сега спасителните екипи издирват оцелели под развалините.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи лично за договорката и поясни, че прекратяването на огъня влиза в сила в 17 ч. източноамериканско време (полунощ българско време).

Не е в интерес на Съединените щати Русия да излезе победител от войната в Иран, заяви също днес във Вашингтон германският министър на финансите Ларс Клингбайл, предаде Ройтерс.

„Това не е в наш интерес и не може да бъде в интерес на Съединените щати“, посочи Клингбайл в съвместно изявление с министрите на финансите на Украйна и Норвегия в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка.

Според германския финансов министър руската икономика расте благодарение на конфликта в Близкия изток и печели от ситуацията в енергийния сектор.

Докато войната на САЩ и Израел с Иран е водеща тема по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка тази седмица, министрите на финансите на Норвегия и Германия се срещнаха днес с украинския си колега, за да обсъдят как да засилят подкрепата си за Украйна на фона на продължаващата вече повече от четири години руска инвазия.

Финансовите министри и централните банкери на страните от Г-7 по-рано днес проведоха двучасова среща в рамките на пролетните срещи на МВФ и Световната банка, на която обсъдиха и подкрепата за Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дончо

    39 6 Отговор
    ти си психопат

    20:22 16.04.2026

  • 2 Тоалетна Хартия

    36 4 Отговор
    Доналд тъп и компания!!

    20:23 16.04.2026

  • 3 Пич

    32 6 Отговор
    Това е едно нищо, защото времето на Конгреса наближава !!!

    20:24 16.04.2026

  • 4 МАГА

    4 33 Отговор
    Абсолютно. Америка най-накрая има достоен президент

    Коментиран от #5, #25

    20:38 16.04.2026

  • 5 Да,бе

    27 3 Отговор

    До коментар #4 от "МАГА":

    Ако е за безвъзвратното падение на САЩ е доста спорно,почти нямат президент,който да не е крадец и убиец,някои са лъжци,като Тръмп не е най-големият.Общо-взето Байдън е най-невинният,защото просто тъй и не запомни,че е президент.Тръмо е просто безочлив,сам манипулира борсите и прави пари от себе си.

    20:53 16.04.2026

  • 6 Българин

    4 22 Отговор
    Поредното доказателство, за невероятната подкрепа сред обикновените американци, на която заслужено се радва Президента Тръмп!

    Коментиран от #24

    21:03 16.04.2026

  • 7 Урааааааа

    4 18 Отговор
    Другаре Колкото и да

    Плюете ТРЪМП

    Никой Никога няма да забрави .

    РУСОФИЛКИТЕ

    БЯХА ПОЛУДЕЛИ ОТ РАДОСТ.

    Всички Крещяхте от Радост

    ТРЪМП НАШ.

    ТРЪМП НАШ.

    Коментиран от #13, #38

    21:04 16.04.2026

  • 8 Розов перчем

    22 2 Отговор
    Дърт козел с оранжев перчем! Какво се занимаваш с война? Иди някъде да си харчиш парите, обикаляй света, няма да живееш 1000 години! Яж, пий всяка вечер... Сега ще се кланяш на Иран!

    21:07 16.04.2026

  • 9 Ефектът на бумерангът

    29 2 Отговор
    Тръмп що поразии направи, години ще трябва да се възстановява.Облажиха се само няколко души около него.

    21:09 16.04.2026

  • 10 Интересно

    13 2 Отговор
    Явно движението Но кингс няма скоро да спре.

    21:11 16.04.2026

  • 11 Демократ

    13 4 Отговор
    В Света се доказа ГеЙрмания трябва да бъде държана в нищета за да са добре нещата.

    Коментиран от #14

    21:11 16.04.2026

  • 12 Орбан Фицо

    3 11 Отговор
    И КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    Дружно Подкрепят Инициативата за МИР на

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Верно Орбан утече ,

    Скоро и другите Двама

    Ще го последват .

    Връщаме се Към Нормалноста

    Със Доналд Тръмп.

    21:13 16.04.2026

  • 13 Интересно

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Урааааааа":

    Категорично е наш. Излага Америката. Вдига цената на петрола.

    21:13 16.04.2026

  • 14 Можеш да Държиш

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Демократ":

    На Германците Шмайзера

    21:14 16.04.2026

  • 15 ФАКТИ

    17 5 Отговор
    САЩ е фашистка държава,разпада е близо.

    21:20 16.04.2026

  • 16 Горски

    18 2 Отговор
    Дъртия педофил и той не знае на чии ора е. Важното е insider trading да върви напред. Болук до боклука в управлението на тоя свят. Ами колко пъти преговаряхте и нападахте? САЩ са само говорители на Израел , така че те без господарите си не могат да кажат кога ще свърши войната. Иранците здраво са притиснали и дъртия пергишин панически върти очи и се моли за сделка. За грандиозна сделка и спасение от импийчмънта и фалита за цялата фамилия. Такава варварщина извършихте с нападението си над Иран, че бомбардирахте деца. Както винаги САЩ искат да диктуват условията, но политиците в Иран не са като българските подлоги. Иран си отстоява позициите. Уважавай себе си та и другите да те уважават! "ОАЕ къса със САЩ и Украйна - потегля към Пекин и Москва: Крахът на едно заклето партньорство."

    21:25 16.04.2026

  • 17 Тръмплин

    13 2 Отговор
    - Не съм сигурен дали ми се яде още бой. Самолетоносачи не ми останаха.

    21:30 16.04.2026

  • 18 Интересно

    10 1 Отговор
    Защо авторът смени заглавието на статията със съвсем различно?

    21:31 16.04.2026

  • 19 някой

    16 3 Отговор
    Даааа, маймуна с картечница. Това е Тръмп.
    Но хубавото е, че иранците ще му нашокат канчето пак. Този път, по-силно, че макар и невменяем, да му дойде акъла.

    21:33 16.04.2026

  • 20 Бай Дончо...

    7 1 Отговор
    Ще пита вас.Вие от факти знаете всичко даже още преди да го замисли.

    21:35 16.04.2026

  • 21 Бесен - Язовец

    9 1 Отговор
    сороски ненормал се изказал извънредно смешно. Краварите са световен смех!

    21:37 16.04.2026

  • 22 Дудов

    8 2 Отговор
    "В подходящия момент бих посетил Ливан", допълни Тръмп,....Защото знаят че в Ливан обстрела на американски свине е разрешен

    21:37 16.04.2026

  • 23 ха ха

    2 6 Отговор
    ако тръмп иска още 10 нобелови награди за мир , трябва да пусне 4 ядрени бомби над иран и 3 над израел , със сигурност следващото хилядолетие ще има мир

    21:39 16.04.2026

  • 24 не може да бъде

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Считам казаното за леко пресилено но действително първо тези гласувания в Долната камара и Сената показват че обвиненията срещу Тръмп че е луд неуправляем и не знае какво прави са абсолютно безпочвени !?Може Тръмп да е прекалил в някои неща но политиката която води е напълно осъзната и обмислена и е в унисон с политическите нагласи на РП и с политическите нагласи на голяма част от американския народ!?Тези обстоятелства май хич не са по вкуса на най-различни хора -но има нещо което никой не би могъл да оспори Тръмп е честен в действията си няма никакво лицемерие и подлост характерно както за Байдън така и за р-ството на ЕС!?И спрямо папата е честен -с какво разполага папата в момента -/в нашия свят където само силата има значение/- освен молитвите и белите дрехи ...няма нито самолетоносачи няма стелт бомбардировачи няма томахавки ...няма даже дискомбобулатор...решил да се пъчи!?

    Коментиран от #26

    21:40 16.04.2026

  • 25 Кучето Дог

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "МАГА":

    Тръмп е две в едно - хем президент,хем екскремент

    21:46 16.04.2026

  • 26 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "не може да бъде":

    С един глас разлика, показват точно обратното. Лудият се крепи на косъм.

    21:46 16.04.2026

  • 27 Бесен - Язовец

    6 2 Отговор
    Тоя Доналд Тъп не става и за зайчар нощна смяна 😂

    21:47 16.04.2026

  • 28 Анонимен

    5 2 Отговор
    Той никога няма да стои мирен.Около него съветниците му и най -вече зет му ,настояват за нови удари.Така ще използува почивката за трупане на авиация и ракети.Той никога няма да се кротне,докато хиляди негови войници не намерят смърта си в този район.Самолетоносачите му са с тотално запушени тоалетни,заради задръстването с отпадни продукти от страна на екипажа.Не са очаквали нападения от 17посоки и ги е избило по голяма нужда.

    Коментиран от #36

    21:54 16.04.2026

  • 29 Унуфриий

    2 1 Отговор
    Абе, Толкова ,ти вярвах на теб.А, сега Ме е срам.Sorr, i MEN

    22:01 16.04.2026

  • 30 ТОЯ КУКУРИГУЕВРЕИТЕ ТАКА СА

    6 0 Отговор
    ГО ЩИПНАЛИ ЗА ТОПКИТЕ,ЧЕ НЕМА МЪРДАНЕ.ПАДНИ СТАНИ Е КОМАНДАТА КОЯТО ИЗПЪЛНЯВА И НЯМА МЪРДАНЕ.ЕПЩАН Е СВЪРШИЛ ЧУДЕСНА РАБОТА НА МОСАДИТЕ.

    22:03 16.04.2026

  • 31 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 5 Отговор
    От вторник паля Библията ,слагам си руса перука и след месец тръгвам за Атина

    22:04 16.04.2026

  • 32 Путимир Владин

    2 2 Отговор
    🇭🇺🇺🇦 Петер Мадяр: Украйна е жертвата в тази война. Всички го знаят.

    Никой не бива да казва на Украйна при какви условия трябва да сключи мир или да подпише мирен договор.

    Не можем да искаме от никоя държава да се откаже от своята територия. Ако го направи, ще бъде смятана за предател.

    22:05 16.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Оня с коня

    3 0 Отговор
    Легни и си поспи! Утре ,ще разберем какво ще си сънувал.?🎅😁

    22:10 16.04.2026

  • 35 ееееееее

    3 0 Отговор
    санитари , бързо !

    22:11 16.04.2026

  • 36 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    През 1942 до 1944 г, само за две години участие във ВСВ САЩ имат потопени 6 самолетоносача край Япония и островите й.
    Това, че са огромни, не означава, че са недосегаеми.

    22:12 16.04.2026

  • 37 Знаете ли, че?

    1 1 Отговор
    Ако утре Русия отвори границите си за българи подобно на Шенген и премахне всички документални проверки, подари на всички по един апартамент и им даде безплатен бензин, газ, ток и вода, абсолютно никой няма да се премести да живее там?

    22:16 16.04.2026

  • 38 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Урааааааа":

    Че защо да не скачат.Заради Тръмп,Москва печели над 800 млн долара на седмица от високата цена на нефта.И то при 100 долара на барел.Ще си бумкат по Киев колкото години искат пари-валяло.

    22:17 16.04.2026

  • 39 Мисля

    0 0 Отговор
    След няколко дни изтича 60 дневния срок в който Тръмп сам може да взема решения за военни конфликти.По конституция ще трябва да иска разрешение от Конгреса.Започват да излизат и първите прогнози за междинните избори наесен.Времето го притиска.

    22:19 16.04.2026

  • 40 Оранжева Божинка

    2 0 Отговор
    Човек когат не знае кво иска и той не знае кво иска.

    22:21 16.04.2026

  • 41 ами

    1 0 Отговор
    Дони още не е получил нареждания.

    22:24 16.04.2026

  • 42 Може бии

    0 0 Отговор
    този уикент нова среща може би .Ха ха колко дена има до уикенда ..Наближава избори ще замажете някак си нещата и както винаги ще кажете че сте победили.В филмите произведени вХоливуд американските войници винаги печелят.Дали ще ви се вярва от сега нататък .Не ,вие сами си се хвърлихте в тоя батак под натиска на Ушко..Печалбата на петролните гиганти и оръжейните е ясна.Нищо чудно дял да има и такива с перчемовци

    22:24 16.04.2026