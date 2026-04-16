Шефът на Пентагона: В пълна готовност сме да възобновим ударите срещу Иран при липса на споразумение

16 Април, 2026 17:18 539 18

Пийт Хегсет каза също, че Китай е уверил Съединените щати, че няма да изпраща оръжие на Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските сили в Близкия изток са готови да възобновят бойните операции, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет по време на брифинг в Пентагона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Иран може да избере проспериращо бъдеще и да бъде един "златен мост". Надяваме се да го направи за своя народ", каза Хегсет.

Той предупреди, че при отказ от сделка ще последват блокада и удари по инфраструктурата и енергийния сектор.

Като част от засиления си натиск срещу Техеран, американските военни въведоха морска блокада, насочена към всички кораби, които се опитват да влязат или напуснат Иран.

Хегсет, обръщайки се към иранското ръководство, заяви: "Това не е честна битка и ние знаем какви военни ресурси премествате и къде ги премествате."

Той каза също, че Китай е уверил Съединените щати, че няма да изпраща оръжие на Иран.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн заяви, че ще бъдат преследвани кораби под ирански флаг или такива, които оказват "материална подкрепа" на страната.

Кейн обясни, че корабите, които се опитат да пробият блокадата, ще бъдат прехващани и предупреждавани, че при отказ да се съобразят "ще бъде използвана сила", като мерките ще се прилагат както в териториалните води на Иран, така и в международни води.

Американският флот също обяви разширяване на блокадата, включвайки товари, определени като контрабанда. Сред тях са оръжия, боеприпаси, ядрени материали, както и суров и рафиниран петрол и метали като желязо, стомана и алуминий.

Военноморските сили предупредиха, че всички подозрителни кораби могат да бъдат прехванати, взети на абордаж, претърсени и иззети, независимо от местоположението им.

"Американските сили сa готови да възобновят мащабниte бойни операции буквално за миг", каза Дан Кейн.

Тринадесет кораба вече предпочетоха да сменят курса, вместо да се опитат да пробият блокадата, посочи той, като добави, че досега нито един плавателен не е бил подложен на проверка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 ХЕГСЕТ....ЩАТСКИЯ ЯЗТРЕБ

    Почвам ги моментално. Нема да ги бавя.

  • 2 Баце ЕООД

    Пак ли ще побеждават? Тия американци излязоха големи клоуни

  • 3 Българин

    САЩ изглежда са много жалки, щом молят Китай да не дава оръжие на Иран.

  • 4 Тръмп може да затвори Ормуз,

    но не може да го отвори!

    Този проблем трябваше да бъде обсъден и решен още преди началото на войната!
    Но нито Тръмп, нито аматьорите му се сетиха.
    За това сега цял свят седи и чака Тръмп да се намъдри!

    Иран му пуснаха една кукичка, да видим дали ще клъвне!

  • 5 Горски

    Великия Уж миротворец тръмп, се чуди кви Войни да запали! Естествено по поръчка на Ционистите, защото краварника е тяхна собственост отдавна. Интересно какво ли би станало ако България му определя морското право край Калифорния? Така че хайде за захарен памук няма как да определя действията в чуждо териториално море. То , че принципите на закона за САЩ отдавна не важат е ясно, но поне да сключат някой и друг договор за да има регулатор . Сделка по смисъла на прякото разбиране е задължение за едните и права за другите, тъй че бай Дончо стига с тия твои сделки дай да подписваш двустранни договори, че вече се не трае. П.с. Лично на 80 годишни тикви според мен не следва да се дава да управляват дори васални княжества камоли империи.

  • 6 Путин

    И аз така

  • 7 Ваууъ

    От удари вече незнаете какво да пвиказвате през пет минути сменяте изявленията си Ако ще нападате давайте.Като погледнем нещатата отначало на кофликта постояно мрънкате.Иранците са твърдо заявили ако ще нападате ни сме готови.Дори циганин не лъже колкото американеца.Отваряме,затваряме неминават кораби блокирахме и куп лъжи .Ако ще нападайте ако върнете Иран в камената ера давайте. Пропагандата сте майстори.Какво като имате модерни оръжия .

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    Иран ще ви ликвидира мръсни американски еврейски терористи

  • 10 Сатана Z

    Алкохоликът Пийт отново се изхвърля като ръчно изработено "семе на мокър пясък" .

  • 11 УЧИ СА

    До коментар #5 от "Горски":

    От Тръмп.

  • 12 Свободен

    Ормузки проток и контрол върху ядрената програма на Иран са задължителни условия

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Американците не побеждават...те подчиняват, главно икономически.

  • 14 Истинско обещание 🇮🇷

    Жа.лки американски еврейски сви.не ,,ИРАН Е В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ДА ВИ ПОТОПИ КОРИТАТА ЗАЕДНО С НЕФУНКЦИОНИРАЩИТЕ ВИ САМОЛЕТЧЕТА БА ДЪНОТО НА МОРЕТО,АМЕРИКАНЦИТЕ ЩЕ СТАНАТ ХРАНА НА РИБИТЕ А КИТАЙ ВЕЧЕ ИЗПРАТИ СТОТИЦИ ПВО СИСТЕМИ С КОИТО ИРАН ЩЕ ВИ СВАЛЯ РАКЕТИТЕ....СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ КОН БОБ ЯДЕ ЛИ ....НЕ ЗНАЕТЕ СРЕЩУ КАКЪВ НАРОД СЕ ИЗПРАВЯТЕ ЖА.ЛКИ ЧИ..ФУТСКИ СЛУГИ

  • 15 Превод от американски

    До коментар #1 от "ХЕГСЕТ....ЩАТСКИЯ ЯЗТРЕБ":

    Купувайте нефт сега, докато е ефтин

  • 16 дядото

    войни,агресия,грабежи.това е "великата" история на краварника

  • 17 Горски

    До коментар #11 от "УЧИ СА":

    Последно от Тръмп, или Путин?

  • 18 Много

    съм притеснен, че Тръмпчо може да затвори яз. Ивайловград, за откриването на риболова!

