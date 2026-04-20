"Американската армия порази поредна лодка, пренасяща наркотици в Карибско море."

Американската армия предприе пореден удар по лодка, пренасяща наркотици в Карибско море. При удара загинаха трима души, съобщава Асошиейтед прес.
Кампанията на администрацията на Тръмп за унищожаване на предполагаеми кораби за трафик на наркотици във водите на Латинска Америка продължава от началото на септември. При атаките срещу такива плавателни съдове загинаха най-малко 181 души. САЩ извършват подобни удари и в Тихия океан.
Въпреки войната с Иран, серията от удари отново се засили през последната седмица. Това показва, че агресивните мерки на администрацията за спиране на наркотероризма в Западното полукълбо, не отслабват. Военните обаче все още не са предоставили доказателства, че някой от корабите е превозвал наркотици.
При последната атака на 19 април, Южното командване на САЩ повтори предишни изявления, като посочи, че е атакувало предполагаемите наркотрафиканти по известни контрабандни маршрути. То публикува видеоклип в X, показващ лодка, движеща се по водата, преди плавателния съд да избухне в пламъци след масивна експлозия.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с картели в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация, за да се спре потокът от наркотици в Съединените щати.
1 Жалка и пропаднала бивша империя
Коментиран от #7, #14, #15
15:49 20.04.2026
2 Може да е всякакъв
Коментиран от #5
15:51 20.04.2026
3 Евгений Онанегин
15:53 20.04.2026
4 Иван
Коментиран от #6, #19
15:53 20.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Може да е всякакъв":Ти сериозно ли 🤔❗ Сам ли написа тази глупост или ти помогнаха ОТпосолствоТО🤔❗
15:54 20.04.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Иван":Самолетоносачи и атомни подводници срещу рибарски лодки и училища 🤔❗
"Най- великата армия"🤔❗
Коментиран от #20
15:55 20.04.2026
7 36 трилиона са
До коментар #1 от "Жалка и пропаднала бивша империя":и подминават !!!
Коментиран от #10, #17
16:00 20.04.2026
8 Владимир Путин, президент
Коментиран от #25
16:02 20.04.2026
9 Тия ще
16:06 20.04.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "36 трилиона са":По-точно вече е НАД
39 111 111 111 111 $$$
и продължава да расте,
като член в дамски ръце❗
16:06 20.04.2026
11 Сатана Z
16:13 20.04.2026
12 Новини
16:18 20.04.2026
13 Синдбад Мореплавателя
Това добре, но какво се случва в Ормузко море?
16:19 20.04.2026
14 САЩ е най-мощната икономика в света
До коментар #1 от "Жалка и пропаднала бивша империя":Дълга не го гледайте, важен е БВП, а на САЩ той е огромен - 30 ТРИЛИОНА долара годишно.
16:19 20.04.2026
15 Дълга им е много над 100 трилиона
До коментар #1 от "Жалка и пропаднала бивша империя":Не останаха числа във вселената да се опише колко е дълга им
16:19 20.04.2026
16 1945
16:20 20.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НАРКОБОСОВЕ
16:29 20.04.2026
19 Учи са от путин
До коментар #4 от "Иван":Вервай ми
16:33 20.04.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":в океана и водния флот на САЩ ли да бъде с рибарски лодки.....я по сериозно.
Коментиран от #22, #24
16:35 20.04.2026
21 Хейт
16:39 20.04.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Е колко по-сериозно да е 🤔-
те самолетоБЕГАЧИТЕ им се изтеглиха на 1000 мили от Иран с оср@ни палуби❗
И да , можеха да арестуват екипажите и да покажат наркотика, ама като НЯМА такъв по-лесно е да ги потопят и да обявят, че ВЕРОЯТНО Е ИМАЛО НАРКОТИЦИ НА БОРДА❗
16:52 20.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Абе да питам освен ВОДЕН ФЛОТ, янките да не би да имат и сухоземен флот🤔❗❓
Щото нали щяха с VI US флот да акостират на границата на Беларус🤔❗
Това е съвсем сериозно изказване на говорител на Белия дом‼️
Коментиран от #26, #27
16:54 20.04.2026
25 "Владимир Путин, президент"
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
цельi ден гoлoдньi, жрать ему нечего.....пожалейте...... Дайте ему что то посососать.....
17:11 20.04.2026
26 Хи хи хи
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Абе остави а си вегетира.....тий си е наистина "ГОЛЕМ СМЕХ"
Тоа и подобните му ще ти обЯснят, че ианките имат не само " воден флот", ами и военноморска кавалерия......
17:43 20.04.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Имат и въздушен флот.....ама ти откъде да знаеш....
Не са искали не са го направили...да акостират кораби на границата с беларус
18:55 20.04.2026