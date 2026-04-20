Американската армия порази поредна лодка, пренасяща наркотици в Карибско море

20 Април, 2026 15:47 1 121 27

  • сащ-
  • пентагон-
  • тихи океан-
  • наркотици-
  • дрога-
  • венецуела

При атаките срещу такива плавателни съдове загинаха най-малко 181 души. САЩ извършват подобни удари и в Тихия океан

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Американската армия предприе пореден удар по лодка, пренасяща наркотици в Карибско море. При удара загинаха трима души, съобщава Асошиейтед прес.

Кампанията на администрацията на Тръмп за унищожаване на предполагаеми кораби за трафик на наркотици във водите на Латинска Америка продължава от началото на септември. При атаките срещу такива плавателни съдове загинаха най-малко 181 души. САЩ извършват подобни удари и в Тихия океан.

Въпреки войната с Иран, серията от удари отново се засили през последната седмица. Това показва, че агресивните мерки на администрацията за спиране на наркотероризма в Западното полукълбо, не отслабват. Военните обаче все още не са предоставили доказателства, че някой от корабите е превозвал наркотици.

При последната атака на 19 април, Южното командване на САЩ повтори предишни изявления, като посочи, че е атакувало предполагаемите наркотрафиканти по известни контрабандни маршрути. То публикува видеоклип в X, показващ лодка, движеща се по водата, преди плавателния съд да избухне в пламъци след масивна експлозия.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с картели в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация, за да се спре потокът от наркотици в Съединените щати.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалка и пропаднала бивша империя

    20 6 Отговор
    с дълг от над 30 трилиона долара !!!

    Коментиран от #7, #14, #15

    15:49 20.04.2026

  • 2 Може да е всякакъв

    9 5 Отговор
    Но при Байдън нямаше войни

    Коментиран от #5

    15:51 20.04.2026

  • 3 Евгений Онанегин

    11 1 Отговор
    Аятуласите кога ще ударят...?

    15:53 20.04.2026

  • 4 Иван

    16 7 Отговор
    Избиват деца и взривяват лодки

    Коментиран от #6, #19

    15:53 20.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Може да е всякакъв":

    Ти сериозно ли 🤔❗ Сам ли написа тази глупост или ти помогнаха ОТпосолствоТО🤔❗

    15:54 20.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 4 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Самолетоносачи и атомни подводници срещу рибарски лодки и училища 🤔❗
    "Най- великата армия"🤔❗

    Коментиран от #20

    15:55 20.04.2026

  • 7 36 трилиона са

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка и пропаднала бивша империя":

    и подминават !!!

    Коментиран от #10, #17

    16:00 20.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    6 12 Отговор
    Само вметна че тоя месец Русия не превзе нито една деревня или населен пункт ☝️ Какво се случи таваришчи, пролетта и цъфналите клонки ли пречат ?

    Коментиран от #25

    16:02 20.04.2026

  • 9 Тия ще

    9 1 Отговор
    надрусат акулите...

    16:06 20.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "36 трилиона са":

    По-точно вече е НАД
    39 111 111 111 111 $$$
    и продължава да расте,
    като член в дамски ръце❗

    16:06 20.04.2026

  • 11 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Глупавите мисирки не правят разлика между армия и флот.Дебили.

    16:13 20.04.2026

  • 12 Новини

    4 4 Отговор
    В момента всичко е лудост. Ако мине от там някоя яхта или кораб в която хората са на ваканция са пътници защото са предполагаеми .

    16:18 20.04.2026

  • 13 Синдбад Мореплавателя

    2 6 Отговор
    "Американската армия порази поредна лодка, пренасяща наркотици в Карибско море."
    Това добре, но какво се случва в Ормузко море?

    16:19 20.04.2026

  • 14 САЩ е най-мощната икономика в света

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка и пропаднала бивша империя":

    Дълга не го гледайте, важен е БВП, а на САЩ той е огромен - 30 ТРИЛИОНА долара годишно.

    16:19 20.04.2026

  • 15 Дълга им е много над 100 трилиона

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка и пропаднала бивша империя":

    Не останаха числа във вселената да се опише колко е дълга им

    16:19 20.04.2026

  • 16 1945

    5 2 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    16:20 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НАРКОБОСОВЕ

    1 0 Отговор
    Тръмп ша ни остави без препитание

    16:29 20.04.2026

  • 19 Учи са от путин

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Вервай ми

    16:33 20.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    в океана и водния флот на САЩ ли да бъде с рибарски лодки.....я по сериозно.

    Коментиран от #22, #24

    16:35 20.04.2026

  • 21 Хейт

    5 1 Отговор
    Карибските пирати отново пиратстват. В името на Доброто разбира се.

    16:39 20.04.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Е колко по-сериозно да е 🤔-
    те самолетоБЕГАЧИТЕ им се изтеглиха на 1000 мили от Иран с оср@ни палуби❗
    И да , можеха да арестуват екипажите и да покажат наркотика, ама като НЯМА такъв по-лесно е да ги потопят и да обявят, че ВЕРОЯТНО Е ИМАЛО НАРКОТИЦИ НА БОРДА❗

    16:52 20.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Абе да питам освен ВОДЕН ФЛОТ, янките да не би да имат и сухоземен флот🤔❗❓
    Щото нали щяха с VI US флот да акостират на границата на Беларус🤔❗
    Това е съвсем сериозно изказване на говорител на Белия дом‼️

    Коментиран от #26, #27

    16:54 20.04.2026

  • 25 "Владимир Путин, президент"

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    цельi ден гoлoдньi, жрать ему нечего.....пожалейте...... Дайте ему что то посососать.....

    17:11 20.04.2026

  • 26 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Абе остави а си вегетира.....тий си е наистина "ГОЛЕМ СМЕХ"
    Тоа и подобните му ще ти обЯснят, че ианките имат не само " воден флот", ами и военноморска кавалерия......

    17:43 20.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Имат и въздушен флот.....ама ти откъде да знаеш....
    Не са искали не са го направили...да акостират кораби на границата с беларус

    18:55 20.04.2026