"Американската армия порази поредна лодка, пренасяща наркотици в Карибско море."

Американската армия предприе пореден удар по лодка, пренасяща наркотици в Карибско море. При удара загинаха трима души, съобщава Асошиейтед прес.

Кампанията на администрацията на Тръмп за унищожаване на предполагаеми кораби за трафик на наркотици във водите на Латинска Америка продължава от началото на септември. При атаките срещу такива плавателни съдове загинаха най-малко 181 души. САЩ извършват подобни удари и в Тихия океан.

Въпреки войната с Иран, серията от удари отново се засили през последната седмица. Това показва, че агресивните мерки на администрацията за спиране на наркотероризма в Западното полукълбо, не отслабват. Военните обаче все още не са предоставили доказателства, че някой от корабите е превозвал наркотици.

При последната атака на 19 април, Южното командване на САЩ повтори предишни изявления, като посочи, че е атакувало предполагаемите наркотрафиканти по известни контрабандни маршрути. То публикува видеоклип в X, показващ лодка, движеща се по водата, преди плавателния съд да избухне в пламъци след масивна експлозия.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с картели в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация, за да се спре потокът от наркотици в Съединените щати.