Пакистан предложил на САЩ и Иран съвместни патрули за Ормузкия пролив

Пакистан предложил на САЩ и Иран да въведат съвместни патрули в Ормузкия проток, съобщи "Ал Джазира Арабик".

Според пакистански дипломат, запознат с въпроса, Исламабад, който беше домакин и посредник в последния кръг от преговорите между Вашингтон и Техеран, е споделил предложение за регулиране на корабоплаването през Ормузкия пролив. Предложението е включвало и споменатата точка.

По-рано иранското правителство потвърди информацията, че преговорите ще продължат още един ден, въпреки предполагаемите разногласия относно статута на пролива.