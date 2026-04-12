Новини
Свят »
Пакистан »
Пакистан предложил на САЩ и Иран съвместни патрули за Ормузкия пролив

12 Април, 2026 11:23 1 304 20

  • иран-
  • сащ-
  • пакистан-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Пакистан предложил на САЩ и Иран съвместни патрули за Ормузкия пролив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пакистан предложил на САЩ и Иран да въведат съвместни патрули в Ормузкия проток, съобщи "Ал Джазира Арабик".

Според пакистански дипломат, запознат с въпроса, Исламабад, който беше домакин и посредник в последния кръг от преговорите между Вашингтон и Техеран, е споделил предложение за регулиране на корабоплаването през Ормузкия пролив. Предложението е включвало и споменатата точка.

По-рано иранското правителство потвърди информацията, че преговорите ще продължат още един ден, въпреки предполагаемите разногласия относно статута на пролива.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    10 3 Отговор
    Какво ще пазят? Нали приключиха с ударите!

    Коментиран от #4, #5, #11, #17

    11:27 12.04.2026

  • 2 Още и още

    11 2 Отговор
    "спасители" !!! А масрафа кой ще плаща ? Потребителите естествено !

    11:28 12.04.2026

  • 3 00014

    12 3 Отговор
    Тези от слугинажа се правят на улави. Там САЩ нямат никаква работа, а Пакистан да си гледа Индия и Афганистан. Проливът е работа на държавите от района.

    11:28 12.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    КОГА е имало удари по танкери? те не са чак толкоз тъпи да си зяалеят с нафта бреговете

    11:29 12.04.2026

  • 5 Европеец

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Истина е че корабите на краварите нямат работа там, освен да си приберат кравите и да ги върнат и вържат в обора, защото преяждат с люцерина в ирански имот,а това е вредно за тяхното здраве.....

    11:33 12.04.2026

  • 6 кая калас ъ

    6 1 Отговор
    Хи хи хи
    сички се втурнаа да "помагат" и
    " контролират" ???!
    а где зельонная усръинская амеба ???!

    Коментиран от #14

    11:41 12.04.2026

  • 7 Гробар

    5 1 Отговор
    Сюлейман Пейръси и Тагарчук да ходят да патрулират с гумените лодки тези жадни и лакоми еврейски кърлежи.

    11:41 12.04.2026

  • 8 Някой

    6 1 Отговор
    САЩ вече карат войниците за сухопътна операция. Най-вероятно като предишните "преговори" просто се хвърля прах в очите, докато се подготвят.

    Коментиран от #13

    11:41 12.04.2026

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор
    Иран трябва да следва примера на Вселенски, да сключат двустранни договори с всички ползватели.

    11:43 12.04.2026

  • 10 А МОЧАТА?

    3 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    11:44 12.04.2026

  • 11 ЪХЪ

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Американците винаги си вземат това,което са решили.

    11:48 12.04.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    Много разумна идея, нравится ☝
    Руснаци и украинци също биха могли съвместно да патрулират спорните украински територии вкючително Крим, само дето нито американците имат работа при Иран, нито руснаците в Украйна. Накратко руснаци, американци гоу домой, таваришчи !!!

    11:50 12.04.2026

  • 13 "Злобното Джуджи"

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Хи хи хи
    пак ще има усръински синдром,
    сорри размяна 1000 към 41
    1000 охладени ианки срещу 41 иранци

    Коментиран от #15

    11:51 12.04.2026

  • 14 То е ясно

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "кая калас ъ":

    След 13 год Без- аналогов щурм на Пи ДЕР могучая, у... ЙЛО и Оризо-Гризачите на Ким,..вече са на 12 км..от селата ПОКРОВСК и Купянск. А от там до... Киев, ОДЕСА, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ... монголски навсегда са има нема.... 7--- 8.... Петилетки... минимум и поне...още 5 Милиона ватенки... Фира
    )))))

    11:53 12.04.2026

  • 15 Последния софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от ""Злобното Джуджи"":

    И какво общо има размяната?!? Повечето пленени и грузирани отиват... ЧЕРНОЗЕМ!
    Кой ше събира монголска ЛЕШ?!?
    Без- казармен Пен ДЕЛ, да? 😄

    11:57 12.04.2026

  • 16 Иран

    3 1 Отговор
    Който иска може да се пробва.

    12:03 12.04.2026

  • 17 Разумно?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Вълкът ще пази агнето.

    12:06 12.04.2026

  • 18 кравария

    3 1 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    12:08 12.04.2026

  • 19 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви американци не ми трябват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    12:27 12.04.2026

