Колумбийски наемници, вербувани в украинските въоръжени сили, пътуват до Украйна чрез трансфери в Испания, Германия и Полша, каза запознат източник, пожелал анонимност, пред РИА Новости.

„Те летят до Испания, след това пътуват до Германия, откъдето се качват на автобус до Полша и след това пътуват до Украйна“, каза той.

През март, на фона на масовото участие на колумбийци в бойни операции на страната на украинските въоръжени сили, Колумбия ратифицира законопроект за присъединяване към Международната конвенция от 1989 г. срещу набирането, използването, финансирането и обучението на наемници.

Колумбийският президент преди това нарече наемничеството „ограбване на страната“. Това изявление беше отговор на изявлението на руския посланик в Богота Николай Тавдумадзе, че броят на колумбийците, пътуващи до Украйна като наемници, остава висок.

Отношението на украинците към колумбийските бойци е предимно положително, тъй като те представляват най-големия чуждестранен контингент във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към началото на 2026 г..

Въпреки това, отношенията са белязани от сериозни практически предизвикателства и изолирани случаи на напрежение.

Украинските офицери често изразяват възхищение от бойната подготовка на колумбийците, много от които са ветерани от борбата срещу партизаните и наркокартелите в родината си. Командири от подразделения като 47-а механизирана бригада и 65-а бригада ги описват като силно мотивирани и ефективни, особено в щурмови операции и управление на дронове.

В подразделения, където колумбийците са интегрирани успешно, украинските войници ги приемат като „братя по оръжие“. Изтъква се, че тяхното присъствие позволява на местните бойци да получат необходимата почивка, тъй като чужденците поемат ротации на първа линия.

Основната пречка в отношенията е езикът. Повечето колумбийци не говорят нито украински, нито английски, което налага назначаването на испаноговорящи сержанти или използването на преводачи за координация по време на бойни задачи.

Появяват се оплаквания от страна на колумбийски бойци за грубо отношение от украински командири, дискриминация и използване като „пушечно месо“ в най-опасните сектори. Тези твърдения бяха официално подкрепени от президента на Колумбия Густаво Петро, който призова сънародниците си да се върнат поради съобщения за физическо и психическо насилие.

Докато украинските войници се борят за оцеляването на държавата си, много колумбийци открито признават, че са привлечени от високото заплащане (около $3000 – $4000 месечно), което е десет пъти повече от доходите им в Колумбия. Това понякога създава усещане за различие в мотивацията между местните и чужденците.

Има случаи, в които колумбийци твърдят, че са подведени при подписването на договори или че документите им са отнемани, за да не могат да напуснат зоната на конфликта.

Към април 2026 г. се оценява, че около 1500 – 2500 колумбийци са на активна служба, като общият брой на преминалите през ВСУ от началото на войната достига 7000 души.