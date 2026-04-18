Колумбийските наемници във ВСУ стигали до фронта в Украйна през Испания, Германия и Полша

Колумбийски наемници, вербувани в украинските въоръжени сили, пътуват до Украйна чрез трансфери в Испания, Германия и Полша, каза запознат източник, пожелал анонимност, пред РИА Новости.
„Те летят до Испания, след това пътуват до Германия, откъдето се качват на автобус до Полша и след това пътуват до Украйна“, каза той.
През март, на фона на масовото участие на колумбийци в бойни операции на страната на украинските въоръжени сили, Колумбия ратифицира законопроект за присъединяване към Международната конвенция от 1989 г. срещу набирането, използването, финансирането и обучението на наемници.
Колумбийският президент преди това нарече наемничеството „ограбване на страната“. Това изявление беше отговор на изявлението на руския посланик в Богота Николай Тавдумадзе, че броят на колумбийците, пътуващи до Украйна като наемници, остава висок.
Отношението на украинците към колумбийските бойци е предимно положително, тъй като те представляват най-големия чуждестранен контингент във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към началото на 2026 г..
Въпреки това, отношенията са белязани от сериозни практически предизвикателства и изолирани случаи на напрежение.
Украинските офицери често изразяват възхищение от бойната подготовка на колумбийците, много от които са ветерани от борбата срещу партизаните и наркокартелите в родината си. Командири от подразделения като 47-а механизирана бригада и 65-а бригада ги описват като силно мотивирани и ефективни, особено в щурмови операции и управление на дронове.
В подразделения, където колумбийците са интегрирани успешно, украинските войници ги приемат като „братя по оръжие“. Изтъква се, че тяхното присъствие позволява на местните бойци да получат необходимата почивка, тъй като чужденците поемат ротации на първа линия.
Основната пречка в отношенията е езикът. Повечето колумбийци не говорят нито украински, нито английски, което налага назначаването на испаноговорящи сержанти или използването на преводачи за координация по време на бойни задачи.
Появяват се оплаквания от страна на колумбийски бойци за грубо отношение от украински командири, дискриминация и използване като „пушечно месо“ в най-опасните сектори. Тези твърдения бяха официално подкрепени от президента на Колумбия Густаво Петро, който призова сънародниците си да се върнат поради съобщения за физическо и психическо насилие.
Докато украинските войници се борят за оцеляването на държавата си, много колумбийци открито признават, че са привлечени от високото заплащане (около $3000 – $4000 месечно), което е десет пъти повече от доходите им в Колумбия. Това понякога създава усещане за различие в мотивацията между местните и чужденците.
Има случаи, в които колумбийци твърдят, че са подведени при подписването на договори или че документите им са отнемани, за да не могат да напуснат зоната на конфликта.
Към април 2026 г. се оценява, че около 1500 – 2500 колумбийци са на активна служба, като общият брой на преминалите през ВСУ от началото на войната достига 7000 души.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 оня с коня
нали всеки месец тагаренко дето още не е във затова и кирето глупаавия ни казаха: да подаряваме по една заплата на зеления брадясал наркомн? ето сега къде са ни парите
войната продължава, ура другари!
намерихме месо в изобилие
Коментиран от #51, #61, #71
05:53 18.04.2026
4 мене какво ми пука?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":слабо ме интерсува къде ще си останат
05:54 18.04.2026
5 Наемниците са днешните гладиатори
Коментиран от #8
06:02 18.04.2026
Мурка
До коментар #2 от "Боташ":а ти ЩО се криеш тука зад компа?
06:04 18.04.2026
Мурка
До коментар #5 от "Наемниците са днешните гладиатори":изхода е ЯСЕН ------АЛТЪН ВЦ
06:06 18.04.2026
Дони
До коментар #2 от "Боташ":Густаво ПЕТРО -------- МНОГО СТРАННА ФАМИЛИЯ за КОЛУМБИЯ вероятно е на емигранти след ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЛЕД 9 МАЙ 1945 год
06:23 18.04.2026
12 Ние знаем и плащаме за всичко това
Наистина ли хората по върховете на ЕС мислят за народите си или и те са просто сбирка от корумпирани чиновници, които подобно на американците получават процент от парите, които се предполага, че се изпращат към Украйна.
06:45 18.04.2026
13 Плаща им Министерството на отбраната
До коментар #11 от "нннн":Плаща им Министерството на отбраната с европейски, разбирай руски, пари.
06:57 18.04.2026
Баце
08:41 18.04.2026
Парс
09:09 18.04.2026
Прям
Коментиран от #68
09:30 18.04.2026
Дъвка 404
Коментиран от #25, #46
10:09 18.04.2026
Правец
12:06 18.04.2026
25 Аятолах Български
До коментар #20 от "Дъвка 404":Гласувайте за моите партии всички без изключение. Революционната полиция и прокуратура са зад вас.
12:08 18.04.2026
Трошача
13:28 18.04.2026
Трошача
До коментар #30 от "руски десидент":Дисидент... Пффффффф но иначе ръсиш мозък евроутайка!?
13:30 18.04.2026
Гастарбайтери
13:54 18.04.2026
34 А нашите
Наркомана и Урсула фондер краден.
13:59 18.04.2026
Тръмпи
14:00 18.04.2026
Честен евроатлантик
14:30 18.04.2026
12345
Коментиран от #49
14:57 18.04.2026
Колко
Коментиран от #42, #45
15:11 18.04.2026
Възраждане
15:40 18.04.2026
42 Ха ха ха
До коментар #40 от "Колко":Колкото русофилите...
15:41 18.04.2026
Перо
15:42 18.04.2026
Перо
15:42 18.04.2026
45 Вие РУСОФИЛКИТЕ
До коментар #40 от "Колко":Затова ли не отивате да защитавате ПУТИН
И МАТУШКА .
ЗАЩОТО и да ви Плащат От ПАСОЛЯ
пак нямате желание да Ходите н Фронта
Страхливи Червени Плъхове.
На Фронта няма и седмица да изкарате .
Иначе на Приказки сте готови да Умрете
За Путин .
Коментиран от #50
16:18 18.04.2026
46 Как Няма да ти писне
До коментар #20 от "Дъвка 404":От Украйна?
Вече 5 та Година
Трепят Руските Пияндурници.
Даже и в Кремля вече им писна ....
От ДВИЖУХАТА.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #47
16:21 18.04.2026
47 Точно така
До коментар #46 от "Как Няма да ти писне":ПиснА ми от UKрайна! Зеления наркос, на незнаен държавен пост обикаля света, а законно избрания президент на Венецуела е отвлечен от редовна американска армия и затворен?! Хахаха ли, ма?! Хич никак, че даже изобщо!
17:05 18.04.2026
Ной
17:24 18.04.2026
49 Така е
До коментар #39 от "12345":Но опитай да живееш с няколко $ на месец и ще разбереш, че глада е по силен от тока.
17:29 18.04.2026
50 ДАСКАЛ ГЕНЧО
До коментар #45 от "Вие РУСОФИЛКИТЕ":БОЖЕ КАКВА ПРОСТОТИЯ.
Господине, госпожо, прочети какво пишат хората, помисли с това което ти е в черепната кутия ако го имаш и тогава пиши. Вникни в основния текст.
Въобще наемници е имало и ще има, но това са хора за атака и трудни за връщане в чували.
19:07 18.04.2026
51 ДАСКАЛ ГЕНЧО
До коментар #3 от "оня с коня":Допълнение,
300000 украинци в България.
живеят без пари в хотели по морето. Карат лъскави коли, Получават дневни. Медицинска помощ безплатна и екстренна. Обучение преференциално с постъпване в университет без изпит. Това са парите на всички българи. Нека нашите хора да гладуват.
Коментиран от #63
19:13 18.04.2026
Сърп и чук
Коментиран от #53
20:24 18.04.2026
53 А Животът
До коментар #52 от "Сърп и чук":На РУСКИЯ МУСОР
САМО 2 ХИЛЯДИ ДОЛАРА
ДАЖЕ И ТЯХ НЕ ГИ ВЗЕМАТ БЛАТНИТЕ.
СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
ЖИВОТ НА КАБЗОНЧИКА
НА ФРОНТА
3 ДО 15 ДНЯ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:51 18.04.2026
ВВП
20:55 18.04.2026
Дик диверсанта
Коментиран от #67
20:56 18.04.2026
ВВП
20:57 18.04.2026
ВВП
21:00 18.04.2026
Величко
Коментиран от #62
21:03 18.04.2026
Ти да видиш
21:23 18.04.2026
Чичко Батко
22:01 18.04.2026
61 Пешо
До коментар #3 от "оня с коня":Ето къде ти били парите? Къде са ти парите,бе цървул?!?За какви твои пари говориш,ти едвам изкарваш месеца...Това са моите пари и на такива като мен,ние плащаме данъци и искаме да даваме на Украйна.Вие путинофилите сте не повече от 10-15 % в България,утре ще ви преброим на изборите,няма да сте повече
Коментиран от #64
22:06 18.04.2026
62 Пешо
До коментар #58 от "Величко":Ами не могат да се погрижат руснаците-за 3 дни сме в Киев,ще ни посрещнат с цветя,за да ги освободим от нацизма...ами не са ги освободили вече повече от 4години...и още 4 няма да им стигнат...
22:10 18.04.2026
64 Оня с коня
До коментар #61 от "Пешо":Какъв си ти бе maлoymниk продупчен, че да казваш къде да отиват парите на българите, като си толкова отворен, продай си къщурката на село и отивай на фронта в nocpaйна да ги спонсорираш с твои пари, а не с чужди!
00:17 19.04.2026
Шивачът
Коментиран от #69
01:39 19.04.2026
А през къде пътуват
02:58 19.04.2026
67 Вероятно да
До коментар #55 от "Дик диверсанта":Но оказва се, че грешно било предположението.
03:01 19.04.2026
68 Не, бе
До коментар #18 от "Прям":Това са хамериканците и техните васали: хората на путин.
03:04 19.04.2026
69 Ами, като тръмп ги гони като
До коментар #65 от "Шивачът":империалисти и не ги пуска в сащ, хората поглеждат към зад океана - към Европа. Доста латиноси мечтаят да живеят в Европа. Пречка им е само пустият океан. Ако не беше океанът, германците щяха да си имат и латиноси, освен арабите от 2014 г.
03:08 19.04.2026
Четирихилядник
Коментиран от #73
13:21 19.04.2026
72 Ко викаш ?
Жалко за младите животи, които гаснат в тази братоубийствена война ...
Русия загуби във ВСВ близо 26 мил. мъже и за капак, ... сега още ! Ами с кого ще създават семейство руските жени - жена с жена ли ?!! Или Кремъл ще започне да внася мъжки роботи, да ??!
03:51 20.04.2026
73 КОРЕКТИВ
До коментар #70 от "Четирихилядник":А от корейско-руската дружба, трудно ли ти е да се възхищавш ?
03:57 20.04.2026