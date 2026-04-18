Колумбийските наемници във ВСУ стигали до фронта в Украйна през Испания, Германия и Полша
Колумбийските наемници във ВСУ стигали до фронта в Украйна през Испания, Германия и Полша

18 Април, 2026 05:23, обновена 18 Април, 2026 05:44 51 917 73

Предполага се, че към момента на активна служба са до 2 500 латиноамериканци, заплатите им стигат 4 000 долара

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийски наемници, вербувани в украинските въоръжени сили, пътуват до Украйна чрез трансфери в Испания, Германия и Полша, каза запознат източник, пожелал анонимност, пред РИА Новости.

„Те летят до Испания, след това пътуват до Германия, откъдето се качват на автобус до Полша и след това пътуват до Украйна“, каза той.

През март, на фона на масовото участие на колумбийци в бойни операции на страната на украинските въоръжени сили, Колумбия ратифицира законопроект за присъединяване към Международната конвенция от 1989 г. срещу набирането, използването, финансирането и обучението на наемници.

Колумбийският президент преди това нарече наемничеството „ограбване на страната“. Това изявление беше отговор на изявлението на руския посланик в Богота Николай Тавдумадзе, че броят на колумбийците, пътуващи до Украйна като наемници, остава висок.

Отношението на украинците към колумбийските бойци е предимно положително, тъй като те представляват най-големия чуждестранен контингент във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към началото на 2026 г..

Въпреки това, отношенията са белязани от сериозни практически предизвикателства и изолирани случаи на напрежение.

Украинските офицери често изразяват възхищение от бойната подготовка на колумбийците, много от които са ветерани от борбата срещу партизаните и наркокартелите в родината си. Командири от подразделения като 47-а механизирана бригада и 65-а бригада ги описват като силно мотивирани и ефективни, особено в щурмови операции и управление на дронове.

В подразделения, където колумбийците са интегрирани успешно, украинските войници ги приемат като „братя по оръжие“. Изтъква се, че тяхното присъствие позволява на местните бойци да получат необходимата почивка, тъй като чужденците поемат ротации на първа линия.

Основната пречка в отношенията е езикът. Повечето колумбийци не говорят нито украински, нито английски, което налага назначаването на испаноговорящи сержанти или използването на преводачи за координация по време на бойни задачи.

Появяват се оплаквания от страна на колумбийски бойци за грубо отношение от украински командири, дискриминация и използване като „пушечно месо“ в най-опасните сектори. Тези твърдения бяха официално подкрепени от президента на Колумбия Густаво Петро, който призова сънародниците си да се върнат поради съобщения за физическо и психическо насилие.

Докато украинските войници се борят за оцеляването на държавата си, много колумбийци открито признават, че са привлечени от високото заплащане (около $3000 – $4000 месечно), което е десет пъти повече от доходите им в Колумбия. Това понякога създава усещане за различие в мотивацията между местните и чужденците.

Има случаи, в които колумбийци твърдят, че са подведени при подписването на договори или че документите им са отнемани, за да не могат да напуснат зоната на конфликта.

Към април 2026 г. се оценява, че около 1500 – 2500 колумбийци са на активна служба, като общият брой на преминалите през ВСУ от началото на войната достига 7000 души.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    140 34 Отговор
    туй със наще пари ги вербуват !

    нали всеки месец тагаренко дето още не е във затова и кирето глупаавия ни казаха: да подаряваме по една заплата на зеления брадясал наркомн? ето сега къде са ни парите

    войната продължава, ура другари!

    намерихме месо в изобилие

    Коментиран от #51, #61, #71

    05:53 18.04.2026

  • 4 мене какво ми пука?

    50 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    слабо ме интерсува къде ще си останат

    05:54 18.04.2026

  • 5 Наемниците са днешните гладиатори

    58 9 Отговор
    “ Аве Цезаре, готовите да умрат те поздравяват”. Днес се използва като метафора за хора,които поемат към трудно начинание с неясен изход.

    Коментиран от #8

    06:02 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мурка

    30 7 Отговор

    До коментар #2 от "Боташ":

    а ти ЩО се криеш тука зад компа?

    06:04 18.04.2026

  • 8 Мурка

    24 10 Отговор

    До коментар #5 от "Наемниците са днешните гладиатори":

    изхода е ЯСЕН ------АЛТЪН ВЦ

    06:06 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дони

    22 14 Отговор

    До коментар #2 от "Боташ":

    Густаво ПЕТРО -------- МНОГО СТРАННА ФАМИЛИЯ за КОЛУМБИЯ вероятно е на емигранти след ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЛЕД 9 МАЙ 1945 год

    06:23 18.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ние знаем и плащаме за всичко това

    124 12 Отговор
    С какви пари им се плаща на тези хора? С парите от нашите данъци и заемите, които взехме и ще вземем.
    Наистина ли хората по върховете на ЕС мислят за народите си или и те са просто сбирка от корумпирани чиновници, които подобно на американците получават процент от парите, които се предполага, че се изпращат към Украйна.

    06:45 18.04.2026

  • 13 Плаща им Министерството на отбраната

    17 72 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    Плаща им Министерството на отбраната с европейски, разбирай руски, пари.

    06:57 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баце

    81 3 Отговор
    Това е лесната част. Трудната е, че няма път назад.

    08:41 18.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Парс

    88 6 Отговор
    И кой ги наема? Украина париняма. Вопроса е риторичен.

    09:09 18.04.2026

  • 18 Прям

    107 17 Отговор
    Е кой е размирника, разпалващ войните ? Това са американците и техните вечни васали - евро-атлантиците ! Фактите говорят !!!

    Коментиран от #68

    09:30 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дъвка 404

    87 16 Отговор
    Работа, като работа с плюсове и минуси, но така е по цял свят, писна МИ от тая УКРАЙНА!!!

    Коментиран от #25, #46

    10:09 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Правец

    31 2 Отговор
    Ще наторят.

    12:06 18.04.2026

  • 25 Аятолах Български

    10 8 Отговор

    До коментар #20 от "Дъвка 404":

    Гласувайте за моите партии всички без изключение. Революционната полиция и прокуратура са зад вас.

    12:08 18.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Трошача

    24 5 Отговор
    Трупове...

    13:28 18.04.2026

  • 32 Трошача

    15 5 Отговор

    До коментар #30 от "руски десидент":

    Дисидент... Пффффффф но иначе ръсиш мозък евроутайка!?

    13:30 18.04.2026

  • 33 Гастарбайтери

    31 4 Отговор
    Чули, милите, че много се печели от войната, та и те решили да припечелят нещичко. Човещинка!

    13:54 18.04.2026

  • 34 А нашите

    59 13 Отговор
    Пенсионери взимат 4 000 на година заради
    Наркомана и Урсула фондер краден.

    13:59 18.04.2026

  • 35 Тръмпи

    11 56 Отговор
    Скоро ще намират трупове на русначета обезобразени с колумбийска врътовръзка!

    14:00 18.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Честен евроатлантик

    17 36 Отговор
    Копейките газ пикаят ами те също ползват сев.корейци Китай и и някой от близките републики че даже и от Африка

    14:30 18.04.2026

  • 39 12345

    41 7 Отговор
    Средният живот на колумбийки наемник е максимум 3 месеца, после при Бандера, накрая нищо не им и плащат, но сега като имат желание момчетата, тяхна си работа.

    Коментиран от #49

    14:57 18.04.2026

  • 40 Колко

    43 5 Отговор
    трябва да си малоумен за да отидеш да се биеш за тия пари при условие че едва ли ще изкараш повече от три месеца

    Коментиран от #42, #45

    15:11 18.04.2026

  • 41 Възраждане

    3 2 Отговор
    Супер

    15:40 18.04.2026

  • 42 Ха ха ха

    5 9 Отговор

    До коментар #40 от "Колко":

    Колкото русофилите...

    15:41 18.04.2026

  • 43 Перо

    31 6 Отговор
    Пушечно месо в подкрепа на ционисткия режим!

    15:42 18.04.2026

  • 44 Перо

    27 5 Отговор
    Пушечно месо в подкрепа на ционисткия режим!

    15:42 18.04.2026

  • 45 Вие РУСОФИЛКИТЕ

    11 38 Отговор

    До коментар #40 от "Колко":

    Затова ли не отивате да защитавате ПУТИН
    И МАТУШКА .

    ЗАЩОТО и да ви Плащат От ПАСОЛЯ

    пак нямате желание да Ходите н Фронта

    Страхливи Червени Плъхове.

    На Фронта няма и седмица да изкарате .

    Иначе на Приказки сте готови да Умрете
    За Путин .

    Коментиран от #50

    16:18 18.04.2026

  • 46 Как Няма да ти писне

    6 32 Отговор

    До коментар #20 от "Дъвка 404":

    От Украйна?

    Вече 5 та Година

    Трепят Руските Пияндурници.

    Даже и в Кремля вече им писна ....

    От ДВИЖУХАТА.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #47

    16:21 18.04.2026

  • 47 Точно така

    38 7 Отговор

    До коментар #46 от "Как Няма да ти писне":

    ПиснА ми от UKрайна! Зеления наркос, на незнаен държавен пост обикаля света, а законно избрания президент на Венецуела е отвлечен от редовна американска армия и затворен?! Хахаха ли, ма?! Хич никак, че даже изобщо!

    17:05 18.04.2026

  • 48 Ной

    19 2 Отговор
    Извадете си главите от ззз3адниците и вижте истината за сделките с имоти! Държавата нарочно съботира пазара,като непозволява да продаваш през първите 3 години от придобиването и слага ОГРОМНИ такси при сключване на сделки и по този начин Тя нарочно надува цените при вторичния пазар с което успешно се отчита пред олигарсите.

    17:24 18.04.2026

  • 49 Така е

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "12345":

    Но опитай да живееш с няколко $ на месец и ще разбереш, че глада е по силен от тока.

    17:29 18.04.2026

  • 50 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    16 1 Отговор

    До коментар #45 от "Вие РУСОФИЛКИТЕ":

    БОЖЕ КАКВА ПРОСТОТИЯ.
    Господине, госпожо, прочети какво пишат хората, помисли с това което ти е в черепната кутия ако го имаш и тогава пиши. Вникни в основния текст.
    Въобще наемници е имало и ще има, но това са хора за атака и трудни за връщане в чували.

    19:07 18.04.2026

  • 51 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    40 9 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Допълнение,
    300000 украинци в България.
    живеят без пари в хотели по морето. Карат лъскави коли, Получават дневни. Медицинска помощ безплатна и екстренна. Обучение преференциално с постъпване в университет без изпит. Това са парите на всички българи. Нека нашите хора да гладуват.

    Коментиран от #63

    19:13 18.04.2026

  • 52 Сърп и чук

    26 4 Отговор
    Защо живеят само не знам ?!Те са си избрали пътя към свети Петър . Никой насила не ги е викал ! Щом си оценяват живота на 4000$ явно са малоумници . Общо били 6000 до сега а сега са около 2500 дават яко фира но са смели и на първа линия . Идиоти !

    Коментиран от #53

    20:24 18.04.2026

  • 53 А Животът

    5 23 Отговор

    До коментар #52 от "Сърп и чук":

    На РУСКИЯ МУСОР

    САМО 2 ХИЛЯДИ ДОЛАРА

    ДАЖЕ И ТЯХ НЕ ГИ ВЗЕМАТ БЛАТНИТЕ.

    СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
    ЖИВОТ НА КАБЗОНЧИКА
    НА ФРОНТА

    3 ДО 15 ДНЯ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:51 18.04.2026

  • 54 ВВП

    5 0 Отговор
    Даже има дошли през Северния ледовит ,да лапат по 4 К доларес..Еййй,ууух тез ги ликвидират на място ..Но вече не ги дават по Тикнтока ..

    20:55 18.04.2026

  • 55 Дик диверсанта

    4 2 Отговор
    Някой е очаквал да минават през русия ли?

    Коментиран от #67

    20:56 18.04.2026

  • 56 ВВП

    21 4 Отговор
    Зеления плъх реве за пари ден и нощ ..Как им плаща ??.Чрез банков превод , чек ,или в брой ..Биткойн??

    20:57 18.04.2026

  • 57 ВВП

    23 4 Отговор
    Реалността е ,2,2 Млн ликвидирани окропа 15млн офейкали окропитека,120000 наемници в трапа ..160К км анексирани..Колкото повече мърда Киев ,повече му влиза ..

    21:00 18.04.2026

  • 58 Величко

    18 5 Отговор
    Чудесно ... ! По същия маршрут дивите гъски да се върнат в Колумбия добре опаковани , и по възможност в хладилни камери ... Руснаците да се погрижат за това ... !

    Коментиран от #62

    21:03 18.04.2026

  • 59 Ти да видиш

    21 5 Отговор
    Ток нямат, за колумбийци реват ...На зеля хората тук там, че и у нас все на пачка, а умната Европа плаща на колумбийци щот в Украйна явно мъж не остана....Някой врътна нещо и съвсем се побърка и света и политиката....Пълна лицензирана олигофрения....

    21:23 18.04.2026

  • 60 Чичко Батко

    17 4 Отговор
    Откъде влизат не знам ама не излизат.

    22:01 18.04.2026

  • 61 Пешо

    3 23 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ето къде ти били парите? Къде са ти парите,бе цървул?!?За какви твои пари говориш,ти едвам изкарваш месеца...Това са моите пари и на такива като мен,ние плащаме данъци и искаме да даваме на Украйна.Вие путинофилите сте не повече от 10-15 % в България,утре ще ви преброим на изборите,няма да сте повече

    Коментиран от #64

    22:06 18.04.2026

  • 62 Пешо

    5 16 Отговор

    До коментар #58 от "Величко":

    Ами не могат да се погрижат руснаците-за 3 дни сме в Киев,ще ни посрещнат с цветя,за да ги освободим от нацизма...ами не са ги освободили вече повече от 4години...и още 4 няма да им стигнат...

    22:10 18.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Оня с коня

    18 3 Отговор

    До коментар #61 от "Пешо":

    Какъв си ти бе maлoymниk продупчен, че да казваш къде да отиват парите на българите, като си толкова отворен, продай си къщурката на село и отивай на фронта в nocpaйна да ги спонсорираш с твои пари, а не с чужди!

    00:17 19.04.2026

  • 65 Шивачът

    6 1 Отговор
    Живот срещу 4000 $! ......

    Коментиран от #69

    01:39 19.04.2026

  • 66 А през къде пътуват

    5 5 Отговор
    наемниците от Непал, вербувани от Русия, за да стигнат до фронтовата линия на Русия? И това искаме да знаем, важно е! Дайте една хубава статийка с информация за непалците.

    02:58 19.04.2026

  • 67 Вероятно да

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дик диверсанта":

    Но оказва се, че грешно било предположението.

    03:01 19.04.2026

  • 68 Не, бе

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Прям":

    Това са хамериканците и техните васали: хората на путин.

    03:04 19.04.2026

  • 69 Ами, като тръмп ги гони като

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "Шивачът":

    империалисти и не ги пуска в сащ, хората поглеждат към зад океана - към Европа. Доста латиноси мечтаят да живеят в Европа. Пречка им е само пустият океан. Ако не беше океанът, германците щяха да си имат и латиноси, освен арабите от 2014 г.

    03:08 19.04.2026

  • 70 Четирихилядник

    3 2 Отговор
    Боже чак и аз се възхитих от колумбийско бандерската дружба

    Коментиран от #73

    13:21 19.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ко викаш ?

    0 0 Отговор
    Това е в отговор на корейските и китайските наемници !
    Жалко за младите животи, които гаснат в тази братоубийствена война ...
    Русия загуби във ВСВ близо 26 мил. мъже и за капак, ... сега още ! Ами с кого ще създават семейство руските жени - жена с жена ли ?!! Или Кремъл ще започне да внася мъжки роботи, да ??!

    03:51 20.04.2026

  • 73 КОРЕКТИВ

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Четирихилядник":

    А от корейско-руската дружба, трудно ли ти е да се възхищавш ?

    03:57 20.04.2026

