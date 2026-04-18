Новини
Свят »
Русия »
  Тема: Украйна

Украински дронове подпалиха петролни терминали в Тихорецк и Севастопол

18 Април, 2026 05:44, обновена 18 Април, 2026 06:48 1 789 25

  • украйна-
  • тихорецк-
  • русия-
  • севастопол-
  • нефтени бази-
  • атаки-
  • дронове-
  • пожари

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в нефтобаза в Тихорецк, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„Няма жертви и ранени“, уточни оперативната група.

224 души и 56 единици техника, включително персонал от Министерството на извънредните ситуации за Краснодарския край, са разположени за потушаване на пожара.

Представители на центъра за реагиране при извънредни ситуации не уточниха причината за пожара.

Тихорецк е важен железопътен възел и административен център на Тихорецкия район. Намира се в степната зона на Кубан, на около 150 км североизточно от Краснодар.
Населението му е около 57 000 души. Градът е център на железопътния транспорт и хранително-вкусовата промишленост.

Градът е ключова точка, свързваща железопътните линии към Ростов на Дон, Краснодар и Волгоград. В него се намира голямо локомотивно депо и завод за ремонт на железопътна техника.

Резервоар за гориво се е запалил близо до района на „Казачя бухта“, съобщи кметът на Севастопол Михаил Развожаев.

Според предварителни данни пожарът е причинен от падане на дрон.

„Димът, който се вижда в Гагарински район, е горящият резервоар, съдържащ остатъчно гориво“, обясни той.

На мястото на инцидента работят аварийни служби. Губернаторът уточни, че пожарът е малък и няма пострадали.

Пожарът няма да повлияе по никакъв начин на снабдяването с гориво на Севастопол, тъй като е бил празен, обясни Развожаев.

В 00:48 ч. московско време в града е обявена тревога за въздушна тревога. Двадесет минути по-късно Развожаев съобщи, че военните са унищожили две въздушни цели в района на Северната страна и общинския район Балаклава. В 02:53 ч. московско време губернаторът обяви, че въздушната тревога е прекратена.

Според областния губернатор Александър Дрозденко, сили за противовъздушна отбрана са унищожили поне 15 дрона над Ленинградска област.

В 4:18 ч. московско време областният губернатор написа, че военните са свалили две цели над региона. Половин час по-късно са били прихванати още шест дрона.

Десет минути по-късно Дрозденко написа, че броят на унищожените дронове се е увеличил до 11. В 5:19 ч. московско време губернаторът на Ленинградска област съобщи за 15 свалени дрона.

В 1:51 ч. московско време в Ленинградска област е обявена тревога за дронове. Заплаха от дронове е издадена и в съседната Псковска област.

На летищата Пулково и Псков са въведени ограничения за кацане и излизане на самолети.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И такаааа

    21 21 Отговор
    Германия призовава за спиране на помощта за Украйна заради прекъсването на газопровода „Северен поток 2“

    06:06 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Искаха война дадоха им

    17 10 Отговор
    Сега ще сърбат попарата която надробиха

    06:09 18.04.2026

  • 4 Ех,

    19 11 Отговор
    Ех пак отломки.

    06:12 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Tи не си ФАКТ, а си пълен ФЕЙК

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Единственото, което е ФАКТ при теб е пълната злоба и липсата на елементарен интелект.

    06:22 18.04.2026

  • 9 Дежурната доза ФЕЙК-ове на този сайт

    19 17 Отговор
    Досега не сте дали никакви адекватни данни от линията на бойно съприкосновение.
    В момента се готви голямо настъпление на руските войски, което ще завърши с
    превземането на Одеса.
    В момента бандерите трескаво се изнасят от Одеса, а администрацията на Зеля
    се опитва да продаде промишлени предприятия на американците за да се
    закеши преди да дойдат руснаците.
    Тия дрончета и снимки генерирани от ИИ може да радват някакви клинично-
    болни русофобни старци, които никога не излизат от копторите си.

    06:28 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тези

    9 13 Отговор
    дронове не са Украински а изпратени от ЕСто. Русия ги предупреди и се надявам да ги удари скоро, иначе само със заплахи няма да стане, освен ако и Путин е фалшив.

    То вече никой не знай кой е, всички лъжат.

    Коментиран от #15

    06:33 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин

    11 8 Отговор

    До коментар #11 от "Тези":

    Не съм фалшив веее. Страхлив съм.

    06:54 18.04.2026

  • 16 да де

    7 8 Отговор
    европейски дронове изстреляни от украинска територия палят петрол заради плячката от борсите , грижи за населението по европейски

    07:30 18.04.2026

  • 17 киро ципата от жепето

    6 5 Отговор
    и после мамо що ма бият ма.......................

    07:35 18.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 подпалили ууукрите

    3 4 Отговор
    епилираните си розови бузки

    08:42 18.04.2026

  • 20 Просиягуби войната

    7 4 Отговор
    Бензиностанцията остава без бензин, започва подготовката за отстраняване на пуcито.

    08:49 18.04.2026

  • 21 Васил

    6 3 Отговор
    Кочината гори каква хубава новина.

    09:08 18.04.2026

  • 22 Въх

    3 2 Отговор
    Ццц.... айде сега Германия. Ми откога съчетанието от полезни идиоти и путински агенти в AFD (алтернативата) са Германия. Не са , и никога няма да дойдат на власт, щото ако трябва в краен случай всички ще се обединят срещу тях. Така че Путинските мечти за Северен паток2 са.....влажни а не реални. Иначе тези несбъдваеми мечти издават само едно..... страх. Ситуацията за жужето почва да става неудъежима. Дори вътре в самата Русия почнаха да говорят. Който не вярва да види скорошните изяви на академик Нигматулин.

    09:26 18.04.2026

  • 23 Мишел

    3 3 Отговор
    И втория от двата най-големи петролни терминали в Новоросийск вече функционира нормално. Престоят на единия след удар на украински дрон бе 6 часа, на този 11часа.

    09:28 18.04.2026

  • 25 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    .... ВЕЧЕ СИ Е КЛАСИКА --- КАТО НАДПИСЪТ : " Х| -ти КОНГРЕС НА БКП -ЛОКУМ ОБИКНОВЕН " !?!??

    13:53 18.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания