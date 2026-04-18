Украински дронове подпалиха петролни терминали в Тихорецк и Севастопол

Пожар избухна в нефтобаза в Тихорецк, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.
„Няма жертви и ранени“, уточни оперативната група.
224 души и 56 единици техника, включително персонал от Министерството на извънредните ситуации за Краснодарския край, са разположени за потушаване на пожара.
Представители на центъра за реагиране при извънредни ситуации не уточниха причината за пожара.
Тихорецк е важен железопътен възел и административен център на Тихорецкия район. Намира се в степната зона на Кубан, на около 150 км североизточно от Краснодар.
Населението му е около 57 000 души. Градът е център на железопътния транспорт и хранително-вкусовата промишленост.
Градът е ключова точка, свързваща железопътните линии към Ростов на Дон, Краснодар и Волгоград. В него се намира голямо локомотивно депо и завод за ремонт на железопътна техника.
Резервоар за гориво се е запалил близо до района на „Казачя бухта“, съобщи кметът на Севастопол Михаил Развожаев.
Според предварителни данни пожарът е причинен от падане на дрон.
„Димът, който се вижда в Гагарински район, е горящият резервоар, съдържащ остатъчно гориво“, обясни той.
На мястото на инцидента работят аварийни служби. Губернаторът уточни, че пожарът е малък и няма пострадали.
Пожарът няма да повлияе по никакъв начин на снабдяването с гориво на Севастопол, тъй като е бил празен, обясни Развожаев.
В 00:48 ч. московско време в града е обявена тревога за въздушна тревога. Двадесет минути по-късно Развожаев съобщи, че военните са унищожили две въздушни цели в района на Северната страна и общинския район Балаклава. В 02:53 ч. московско време губернаторът обяви, че въздушната тревога е прекратена.
Според областния губернатор Александър Дрозденко, сили за противовъздушна отбрана са унищожили поне 15 дрона над Ленинградска област.
В 4:18 ч. московско време областният губернатор написа, че военните са свалили две цели над региона. Половин час по-късно са били прихванати още шест дрона.
Десет минути по-късно Дрозденко написа, че броят на унищожените дронове се е увеличил до 11. В 5:19 ч. московско време губернаторът на Ленинградска област съобщи за 15 свалени дрона.
В 1:51 ч. московско време в Ленинградска област е обявена тревога за дронове. Заплаха от дронове е издадена и в съседната Псковска област.
На летищата Пулково и Псков са въведени ограничения за кацане и излизане на самолети.
