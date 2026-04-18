Тръмп за примирието с Иран: Ако не се разберем до сряда, ще трябва отново да бомбардираме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи възможността Вашингтон да възобнови военните действия срещу Ислямската република, ако преговорите с Иран се провалят.
„Може да не удължа примирието. Блокадата е в сила и за съжаление ще трябва да започнем отново да бомбардираме“, каза той в отговор на въпрос на репортери относно възможността за удължаване на прекратяването на огъня, ако Вашингтон и Техеран не постигнат споразумение преди изтичането му в сряда.
Тръмп каза, че Съединените щати ще действат „по-малко приятелски“, ако Иран откаже да сътрудничи за премахването на обогатен уран.
„Ще отидем там с Иран, ще го вземем заедно и ще изпратим 100 процента от него в Съединените щати. Ако това не се случи, ще го направим по различен, много по-малко приятелски начин“, заяви американският лидер.
Въпреки това Тръмп заяви, че е получил някои „доста добри новини“ относно Иран, но не предостави подробности.
„Нещата в Близкия изток, що се отнася до Иран, изглежда вървят добре“, каза Тръмп. „Ще разберете. Това е нещо, което ще се случи“, отговори държавният глава на уточняващи въпроси от репортери на борда на самолета му по пътя към Вашингтон.
Тръмп заяви, че възможността за използване на сила срещу Куба зависи от това какво се определя като „военни действия“.
„Зависи какво се определя като военни действия“, каза той в отговор на въпрос дали САЩ биха могли да използват военна сила срещу Куба. Президентът разговаря с репортери в самолета си на път за Вашингтон.
Президентът на САЩ изрази надежда, че срещата му с китайския президент Си Дзинпин ще бъде историческа.
„Президентът Си е много доволен, че Ормузкият проток е отворен или се отваря бързо. Нашата среща в Китай ще бъде специална и потенциално историческа. Очаквам с нетърпение срещата с президента Си – ще се постигне много“, написа той в Truth Social.
Посещението на американския лидер в Пекин е насрочено за 14-15 май.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Рижавия ще се наиграе
Демонстрациите осъждат агресивните усилия за депортация на емигранти, войната в Иран и други политики на Тръмп.
Коментиран от #18
06:13 18.04.2026
4 Шопо
06:14 18.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Георги
06:20 18.04.2026
7 Kaлпазанин
06:20 18.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гого
06:39 18.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТРЪМП СТРАШНИИ
06:49 18.04.2026
14 Мнение
06:51 18.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "стоян георгиев":Тоя същия бомби Путин и аятоласите....дава РАЗРЕШЕНИЯ на Путин...по сериозно от това накъде
06:54 18.04.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
Тръмп РАЗРЕШИ на Путин...такова унижение за путин не е имало.
06:58 18.04.2026
18 Протести срещу депортация на нелегални
До коментар #3 от "Рижавия ще се наиграе":не бива да са прикачени към протестите срещу нападението срещу Иран.
Нелегалната имиграция престъпление и няма нищо общо с легалната.
Не само депортация си трябва, но и солени глоби.
06:59 18.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тука има тука нема !
Тръмп си играе на хазарт с целия свят все едно, че е негово казино !
Дано накрая не ни наиграе безвъвратно !
И не на последно място Тръмп не е Императора на света !!!
Евентуално на САЩ но и това е под въпрос !!!
07:11 18.04.2026
21 Путине, Путине...
07:13 18.04.2026
22 Много
07:28 18.04.2026
23 Фактите
Нека да не забравяме и че ционистите, включително евреите и американците, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…
07:35 18.04.2026
24 Тото 1 и Тото 2
07:36 18.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мишел
07:37 18.04.2026
27 Само питам
07:37 18.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Шушу Мушу
Коментиран от #71
07:39 18.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То затова Путин го бомбят с американско оръжие, щото не слушка САЩ.
08:00 18.04.2026
34 ТРЪМП СТРАШНИИ
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не преговаря. Той разпорежда.....
08:03 18.04.2026
35 дончовци
Коментиран от #40
08:21 18.04.2026
36 То е казано
08:24 18.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ццц
08:35 18.04.2026
39 С Пентагона шега не бива!
Коментиран от #46, #70
08:38 18.04.2026
40 Учат са от
До коментар #35 от "дончовци":Путинистите свинари.
08:39 18.04.2026
41 Мишел
08:40 18.04.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "НЕ НЕ МОЯ СИ ИЗПИЯ":Той сега си бомби Путин и Иран. Това е вече ежедневие
08:40 18.04.2026
43 Симо
Коментиран от #45
08:46 18.04.2026
44 Ха ...Що така бе рижио...
Ще ви се и уран да краднете ...на готово...
Ма персите тоа път ке ви челастрят от далечко....
08:49 18.04.2026
45 ТРЪМП СТРАШНИИ
До коментар #43 от "Симо":Не слушай кво говоря, а гледай как бомбя Путин и Моджтабата.
Коментиран от #50
08:54 18.04.2026
46 Мишел
До коментар #39 от "С Пентагона шега не бива!":Грешиш .В сферата на стратегическите оръжия САЩ са са назад с поколения от противниците . Кел файда е да твърдиш, че имаш най силната армия в света, когато Авангард, Циркон, Орешник , Трепетлика, ДФ-20 и др. те атакуват в рамките на 5-10 мин., а на твоите аналози на тези оръжия им трябва два-пет пъти повече време да ударят го ударят.
08:55 18.04.2026
47 Калъчев
08:56 18.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тръмп се мята като риба на сухо!
И никой от аматьиорите около него нему даде акъл по вупроса.
09:03 18.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Това
09:12 18.04.2026
52 Хи хи
Коментиран от #55, #68
09:13 18.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 това
До коментар #52 от "Хи хи":няма да е за дълго, а освен това руснаците трябва да питат украинците дали са съгласни!
09:22 18.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Копейката
До коментар #57 от "стоян георгиев":е ощетена от природата животинка.
Коментиран от #64
09:26 18.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Дудов
09:33 18.04.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 стоян георгиев
До коментар #60 от "Копейката":Ощетения си тии ,четте перрат яков дивия и даже си плащаш за това ,ами кой както се уреди 😂🍌😂
09:34 18.04.2026
65 Рижавото търси
09:40 18.04.2026
66 Цял свят видя
09:42 18.04.2026
67 Кую
Коментиран от #75
09:45 18.04.2026
68 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #52 от "Хи хи":Бомбят и Русия, ама ти явно не знаеш....
10:00 18.04.2026
69 Ти не се сили
11:00 18.04.2026
70 Дивуй
До коментар #39 от "С Пентагона шега не бива!":В Пентагона съм , Пентагона съм.
11:01 18.04.2026
71 Ама те точно и за
До коментар #29 от "Шушу Мушу":Това са били гонени от всички народи. Понеже са по-хитри, въртят алъж-вериж и ги оплитат в машинациите си. И хоп, всички, даже и царе, барони, феодали.... са им длъжни на тях... И даже и в Германия те са били на ключови места по държавните администрации и са работели за себе си... А и с Балфордската декларация, германците на Версайските преговори за капитулацията са разбрали, кой жестоко ги е прецакал... И вече идват на власт хитлеристите с техните жестокости... Мани ама и 30 милиона руснаци бяха убити в тази война, заради интригантите...
11:06 18.04.2026
72 Успокой се малко
Коментиран от #74
11:34 18.04.2026
73 Цвете
13:03 18.04.2026
74 ТРЪМП СТРАШНИИ
До коментар #72 от "Успокой се малко":Давайте урана и отпускам примката.
13:27 18.04.2026
75 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #67 от "Кую":Тоя същия бомби Путин. Кой ли е боклукът.
13:30 18.04.2026
76 ГОЛЕМ СМЕХ
13:33 18.04.2026
77 Тръмпи
14:02 18.04.2026
78 1246
14:31 18.04.2026