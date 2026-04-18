Тръмп за примирието с Иран: Ако не се разберем до сряда, ще трябва отново да бомбардираме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи възможността Вашингтон да възобнови военните действия срещу Ислямската република, ако преговорите с Иран се провалят.

„Може да не удължа примирието. Блокадата е в сила и за съжаление ще трябва да започнем отново да бомбардираме“, каза той в отговор на въпрос на репортери относно възможността за удължаване на прекратяването на огъня, ако Вашингтон и Техеран не постигнат споразумение преди изтичането му в сряда.

Тръмп каза, че Съединените щати ще действат „по-малко приятелски“, ако Иран откаже да сътрудничи за премахването на обогатен уран.

„Ще отидем там с Иран, ще го вземем заедно и ще изпратим 100 процента от него в Съединените щати. Ако това не се случи, ще го направим по различен, много по-малко приятелски начин“, заяви американският лидер.

Въпреки това Тръмп заяви, че е получил някои „доста добри новини“ относно Иран, но не предостави подробности.

„Нещата в Близкия изток, що се отнася до Иран, изглежда вървят добре“, каза Тръмп. „Ще разберете. Това е нещо, което ще се случи“, отговори държавният глава на уточняващи въпроси от репортери на борда на самолета му по пътя към Вашингтон.

Тръмп заяви, че възможността за използване на сила срещу Куба зависи от това какво се определя като „военни действия“.

„Зависи какво се определя като военни действия“, каза той в отговор на въпрос дали САЩ биха могли да използват военна сила срещу Куба. Президентът разговаря с репортери в самолета си на път за Вашингтон.

Президентът на САЩ изрази надежда, че срещата му с китайския президент Си Дзинпин ще бъде историческа.

„Президентът Си е много доволен, че Ормузкият проток е отворен или се отваря бързо. Нашата среща в Китай ще бъде специална и потенциално историческа. Очаквам с нетърпение срещата с президента Си – ще се постигне много“, написа той в Truth Social.

Посещението на американския лидер в Пекин е насрочено за 14-15 май.