Тръмп за примирието с Иран: Ако не се разберем до сряда, ще трябва отново да бомбардираме

18 Април, 2026 06:02, обновена 18 Април, 2026 07:51 3 065 78

Американският президент очаква "историческа" среща със Си Дзинпин, отговори уклончиво за военна намеса в Куба

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи възможността Вашингтон да възобнови военните действия срещу Ислямската република, ако преговорите с Иран се провалят.

„Може да не удължа примирието. Блокадата е в сила и за съжаление ще трябва да започнем отново да бомбардираме“, каза той в отговор на въпрос на репортери относно възможността за удължаване на прекратяването на огъня, ако Вашингтон и Техеран не постигнат споразумение преди изтичането му в сряда.

Тръмп каза, че Съединените щати ще действат „по-малко приятелски“, ако Иран откаже да сътрудничи за премахването на обогатен уран.

„Ще отидем там с Иран, ще го вземем заедно и ще изпратим 100 процента от него в Съединените щати. Ако това не се случи, ще го направим по различен, много по-малко приятелски начин“, заяви американският лидер.

Въпреки това Тръмп заяви, че е получил някои „доста добри новини“ относно Иран, но не предостави подробности.

„Нещата в Близкия изток, що се отнася до Иран, изглежда вървят добре“, каза Тръмп. „Ще разберете. Това е нещо, което ще се случи“, отговори държавният глава на уточняващи въпроси от репортери на борда на самолета му по пътя към Вашингтон.

Тръмп заяви, че възможността за използване на сила срещу Куба зависи от това какво се определя като „военни действия“.

„Зависи какво се определя като военни действия“, каза той в отговор на въпрос дали САЩ биха могли да използват военна сила срещу Куба. Президентът разговаря с репортери в самолета си на път за Вашингтон.

Президентът на САЩ изрази надежда, че срещата му с китайския президент Си Дзинпин ще бъде историческа.

„Президентът Си е много доволен, че Ормузкият проток е отворен или се отваря бързо. Нашата среща в Китай ще бъде специална и потенциално историческа. Очаквам с нетърпение срещата с президента Си – ще се постигне много“, написа той в Truth Social.

Посещението на американския лидер в Пекин е насрочено за 14-15 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рижавия ще се наиграе

    60 7 Отговор
    Най-малко 8 млн. души се включиха в протести във всички 50 щата на САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп.

    Демонстрациите осъждат агресивните усилия за депортация на емигранти, войната в Иран и други политики на Тръмп.

    Коментиран от #18

    06:13 18.04.2026

  • 4 Шопо

    61 8 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    06:14 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    55 6 Отговор
    тромб е като Робин Худ, само дето краде за себеси и не от богатите, а от който може! Иначе е същото.

    06:20 18.04.2026

  • 7 Kaлпазанин

    66 5 Отговор
    Очаквам скоро тази голяма поразяващ уста да обяви вселената за тяхно притежание ,дали ще му е достатъчно 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔,жалко само това че заради такъв клоун измряха и ще умират хиляди

    06:20 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гого

    42 5 Отговор
    Боже отърви ни от тоя лудия сасипа земята

    06:39 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТРЪМП СТРАШНИИ

    8 26 Отговор
    До сряда отпускам въжето на Аятоласите. Нема ли договор, пак го затягам около врата им. Не дават ли урана, пак ги подхващам.

    06:49 18.04.2026

  • 14 Мнение

    49 4 Отговор
    Осемдесетгодишно изкукало старче, което се прави на млад, енергичен мъж на средна възраст, но когато слиза по стъби си гледа в краката и се държи яко за парапета. Природата не можеш да я излъжеш нито с макиаж, нито с перхидрол. Тя винаги те изпреварва.

    06:51 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 28 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Тоя същия бомби Путин и аятоласите....дава РАЗРЕШЕНИЯ на Путин...по сериозно от това накъде

    06:54 18.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 28 Отговор
    Отмяната е валидна до 16 май 2026 г. Тя не се прилага за транзакции и дейности, свързани с Иран, иранското правителство или стоки и услуги с ирански произход.
    Тръмп РАЗРЕШИ на Путин...такова унижение за путин не е имало.

    06:58 18.04.2026

  • 18 Протести срещу депортация на нелегални

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Рижавия ще се наиграе":

    не бива да са прикачени към протестите срещу нападението срещу Иран.

    Нелегалната имиграция престъпление и няма нищо общо с легалната.
    Не само депортация си трябва, но и солени глоби.

    06:59 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тука има тука нема !

    25 4 Отговор
    Блокадата е в сила(на Тръмп) НЕ е отворен Ормузки проток !

    Тръмп си играе на хазарт с целия свят все едно, че е негово казино !
    Дано накрая не ни наиграе безвъвратно !

    И не на последно място Тръмп не е Императора на света !!!
    Евентуално на САЩ но и това е под въпрос !!!

    07:11 18.04.2026

  • 21 Путине, Путине...

    7 21 Отговор
    Изпрати ли прошение до Тръмп, да ти РАЗРЕШИ и търговия с ГАЗ.

    07:13 18.04.2026

  • 22 Много

    20 5 Отговор
    го натиснаха евреите и е принуден да лавира. Но ще бъде на къс повод до края. Всички президенти на САЩ след края на Втората световна война са имали подобна участ по време на управленията си. При Трампо нещата са по-драматични поради инфантилния му характер.

    07:28 18.04.2026

  • 23 Фактите

    20 3 Отговор
    Фактите са: ционистки агресии (наричани кампании или операции), бомби, държавен тероризъм и масово избиване на хора - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”, в изпълнение на заповедите на еврейските лобита.

    Нека да не забравяме и че ционистите, включително евреите и американците, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    07:35 18.04.2026

  • 24 Тото 1 и Тото 2

    23 3 Отговор
    Още ли си мислите , че само Русия и Путин са зли , лоши , агресивни и убийци ?

    07:36 18.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишел

    18 3 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    07:37 18.04.2026

  • 27 Само питам

    12 3 Отговор
    С какво???

    07:37 18.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Шушу Мушу

    20 4 Отговор
    В миналото , векове наред , евреите са били гонени и мачкани , а сега те правят същото с другите !

    Коментиран от #71

    07:39 18.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 16 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То затова Путин го бомбят с американско оръжие, щото не слушка САЩ.

    08:00 18.04.2026

  • 34 ТРЪМП СТРАШНИИ

    6 11 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не преговаря. Той разпорежда.....

    08:03 18.04.2026

  • 35 дончовци

    17 3 Отговор
    най-обикновени бандити - кравари

    Коментиран от #40

    08:21 18.04.2026

  • 36 То е казано

    14 3 Отговор
    Луд умора няма...!!!!!!

    08:24 18.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ццц

    9 6 Отговор
    Сроковете са за това цар Доналд да фърст! Да се удължават. Разделят се на два вида - къс от 48 часа и дълъг от 10 дни. Късите се дават на държави като Венецуела, Танзания, Шри Ланка или остров Бали, с които американската армия може да се бие сама като с равен. Дългите срокове са за държави, които разполагат с кавалерия - талибани на магарета. Там трябва да си по-гъвкав, защото с тях майк цирк агейн енд агейн. А за държави като Русия и Китай сроковете се дават само за самочувствие. 🤣🤣🤣

    08:35 18.04.2026

  • 39 С Пентагона шега не бива!

    7 20 Отговор
    Мяукат тук комунистите,на никога няма да разберат, че не само с Тръмп, но с Пентагона шега не бива, защото това е единствената космическа армия в света. Може много скоро да узнаете какви тайни оръжия ще използват от Пентагона, но продължавайте да фантазирате!

    Коментиран от #46, #70

    08:38 18.04.2026

  • 40 Учат са от

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "дончовци":

    Путинистите свинари.

    08:39 18.04.2026

  • 41 Мишел

    14 5 Отговор
    Русия продава нефт и газ в рекордни количества на рекордни цени, и не иска разрешение от никого за това . Основните купувачи са големите световни производители на промишлени стоки стоки, които не могат да си набавят тези суровини от Близкия Изток и Иран.

    08:40 18.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 12 Отговор

    До коментар #37 от "НЕ НЕ МОЯ СИ ИЗПИЯ":

    Той сега си бомби Путин и Иран. Това е вече ежедневие

    08:40 18.04.2026

  • 43 Симо

    14 2 Отговор
    На този малоумник коментарите можем да ги четем само като забавно четиво, но не и като сериозно изявление. Човекът е болен, трябва да бъдем търпеливи с него.

    Коментиран от #45

    08:46 18.04.2026

  • 44 Ха ...Що така бе рижио...

    7 3 Отговор
    Нале беше сключил сделка...
    Ще ви се и уран да краднете ...на готово...
    Ма персите тоа път ке ви челастрят от далечко....

    08:49 18.04.2026

  • 45 ТРЪМП СТРАШНИИ

    6 12 Отговор

    До коментар #43 от "Симо":

    Не слушай кво говоря, а гледай как бомбя Путин и Моджтабата.

    Коментиран от #50

    08:54 18.04.2026

  • 46 Мишел

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "С Пентагона шега не бива!":

    Грешиш .В сферата на стратегическите оръжия САЩ са са назад с поколения от противниците . Кел файда е да твърдиш, че имаш най силната армия в света, когато Авангард, Циркон, Орешник , Трепетлика, ДФ-20 и др. те атакуват в рамките на 5-10 мин., а на твоите аналози на тези оръжия им трябва два-пет пъти повече време да ударят го ударят.

    08:55 18.04.2026

  • 47 Калъчев

    12 2 Отговор
    Господ Доналд пак се прозя на воля. Кой си ти да разрешаваш и забраняваш всичко в тоя свят?! Кой??! Лудпараноик и нарцис.

    08:56 18.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тръмп се мята като риба на сухо!

    11 3 Отговор
    Понеже е слаб стратег и не загря, че не бива да започва война преди да е решил въпроса за Ормуз!
    И никой от аматьиорите около него нему даде акъл по вупроса.

    09:03 18.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Това

    5 2 Отговор
    означава, ли че предишното ви бомбардиране не е дало резултат, неможачи!

    09:12 18.04.2026

  • 52 Хи хи

    4 5 Отговор
    Ама разбира се, че трябва да се бомбардира, цената на петрола трябва да е висока, за да печели Русия !!

    Коментиран от #55, #68

    09:13 18.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 това

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Хи хи":

    няма да е за дълго, а освен това руснаците трябва да питат украинците дали са съгласни!

    09:22 18.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Копейката

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    е ощетена от природата животинка.

    Коментиран от #64

    09:26 18.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Дудов

    6 3 Отговор
    тръмп се и изака в гащите си и седна на масата с другите.Сега се опитва да стане, да каже "довиждане" и да си тръгне , но без никой да разбере се че се е надрискал.За това е "дипломацията" в момента.Но пък иначе всички знаем че царят е гол и Иран направи за смях великите кравари и техинте лакеи евреите.

    09:33 18.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Копейката":

    Ощетения си тии ,четте перрат яков дивия и даже си плащаш за това ,ами кой както се уреди 😂🍌😂

    09:34 18.04.2026

  • 65 Рижавото търси

    4 2 Отговор
    да отърве въжето.

    09:40 18.04.2026

  • 66 Цял свят видя

    5 2 Отговор
    че рижавия юрдек е един хвалипръцко и не може да му се вярва дори на една дума.

    09:42 18.04.2026

  • 67 Кую

    5 3 Отговор
    Рижав боклук.

    Коментиран от #75

    09:45 18.04.2026

  • 68 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Хи хи":

    Бомбят и Русия, ама ти явно не знаеш....

    10:00 18.04.2026

  • 69 Ти не се сили

    4 1 Отговор
    Много. Че днес е възможно някоя иранска подводница да излезе близко до статуята на свободата и да ви удари дебел шамар. Свърши времето, когато голямата локва ви защитаваше от другите по света. Днеска даже е опасна. Невидима може да се добере някой дълбоко под водата до вас и айдеее, полетяха хиляди Шахеди...

    11:00 18.04.2026

  • 70 Дивуй

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "С Пентагона шега не бива!":

    В Пентагона съм , Пентагона съм.

    11:01 18.04.2026

  • 71 Ама те точно и за

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Шушу Мушу":

    Това са били гонени от всички народи. Понеже са по-хитри, въртят алъж-вериж и ги оплитат в машинациите си. И хоп, всички, даже и царе, барони, феодали.... са им длъжни на тях... И даже и в Германия те са били на ключови места по държавните администрации и са работели за себе си... А и с Балфордската декларация, германците на Версайските преговори за капитулацията са разбрали, кой жестоко ги е прецакал... И вече идват на власт хитлеристите с техните жестокости... Мани ама и 30 милиона руснаци бяха убити в тази война, заради интригантите...

    11:06 18.04.2026

  • 72 Успокой се малко

    5 1 Отговор
    Отегли се достойно и си изживей старини .Не можеш някой да те прегъне на сила.Видя се кой удържа на думата.Евала на иранците.

    Коментиран от #74

    11:34 18.04.2026

  • 73 Цвете

    2 0 Отговор
    ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПЛАШИТЕ ХОРАТА. ТИ, КАКВО ПОСТИГНА С ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УКРАЙНА И РУСИЯ? ПЛЯМПАЛО. ЛЪВА ВИНАГИ НАПАДА НЕВИННИ ЖИВОТИНКИ.🥹🫠😉🤔🙄

    13:03 18.04.2026

  • 74 ТРЪМП СТРАШНИИ

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Успокой се малко":

    Давайте урана и отпускам примката.

    13:27 18.04.2026

  • 75 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Кую":

    Тоя същия бомби Путин. Кой ли е боклукът.

    13:30 18.04.2026

  • 76 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор
    УРАНА....това е ябълката на раздора. Колкото аятоласите по рано го разберат, толкова по добре.

    13:33 18.04.2026

  • 77 Тръмпи

    0 2 Отговор
    Във учебниците по история скоро ще пише следното: След изтичане на крайният срок на 14 дневното примирие между САЩ и Иран на 23 Април 2026 година, в 08 15 часа сутринта два бомбардировача В-2 на военно-въздушните сили на САЩ пуснаха две атомни бомби над Техеран с мощност по 150 килотона! Три часа по късно два американски стратегически бомбардировачи В-52 пуснаха общо 63 тона бомбен товар отново над Техеран, като така окончателно унищожиха иранската столица! Светът беше изумен! Един час след това иранският режим се предаде! Иранският режим трябваше да внимава кой дърпа за опашката, но явно аятоласите са започнали да изучават историята на света след Септември 1945 година!

    14:02 18.04.2026

  • 78 1246

    2 1 Отговор
    Тия евреи яко са го хванали Рижавия за гушата.

    14:31 18.04.2026