Полицията извърши арести след антиправителствен протест в Тирана

Общо 11 души са арестувани след антиправителствен протест в Тирана снощи, съобщиха днес от полицията в албанската столица, цитирани от информационния портал „Шчиптаря“. Вчерашният антиправителствен протест беше организиран от основната опозиционна Демократическа партия на Албания, предаде БТА.

По информация на полицията задържаните са на възраст между 18 и 50 години, като някои от тях са арестувани в момента, в който са хвълляли коктейли „Молотов“ по институционални сгради в центъра на Тирана. Както съобщава порталът, други 15 лица, включително двама демократи, се разследват за нарушаване на обществения ред.

По време на протеста са били ранени петима полицаи, чието състояние не се съобщава.

В чантите на лица на протеста са били открити и иззети общо 45 невзривени коктейла „Молотов“, съобщиха още от полицията в Тирана.

За разлика от предните протести на опозицията, този път не се стигна до ескалация на напрежението, тъй като събралото се множество беше разръснато бързо чрез водни оръжия, сълзотворен газ и спрейове под ръководството на новия генерален директор на албанската полиция Скъндер Хита, отбелязва „Шчиптаря“.

Според информация на „Шчиптаря“ бившият генерален директор на полицията Илир Прода е бил отстранен от поста заради неуспешното му справяне със ситуацията около антиправителствения протест в Тирана на 28 февруари.

В последните месеци Демократическата партия на Албания, ръководена от бившия албански президент и премиер Сали Бериша, и нейните съюзници организират чести протести с искане за оставка на правителството на социалиста Еди Рама, за сформиране на преходен (технически) кабинет и за провеждане на свободни избори. Причина за протестите станаха твърдения от страна на демократите, че гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година са били манипулирани. Напрежението допълнително ескалира след обвинения в корупция срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която впоследствие бе отстранена от поста.