Полицията в Тирана е използвала отрова за мечки на антиправителствен протест

Полицията в Тирана е използвала отрова за мечки на антиправителствен протест

19 Април, 2026 14:21 1 684 14

Осъждам този безпрецедентен терор спрямо мирно протестиращи, заяви Бериша след протеста

Полицията в Тирана е използвала отрова за мечки на антиправителствен протест - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на основната опозиционна Демократическа партия на Албания Сали Бериша твърди, че сълзотворният газ, който полицията е използвала на антиправителствен протест в Тирана, организиран от партията му на 17 април, е бил отрова за мечки, съобщиха Евронюз Албания и информационният портал „Шчиптаря“, предаде БТА.

Лидерът на демократите, цитиран от „Шчиптаря“, определи това като безпрецедентен случай и допълни, че на протеста служители на реда са удряли представители на Демократическата партия и нейни поддръжници, както и че по протестиращи са хвърляни коктейли „Молотов“.

„Осъждам този безпрецедентен терор спрямо мирно протестиращи“, заяви Бериша след протеста.

В по-късна публикация в социалните мрежи Бериша повтори твърденията за използвана отрова за мечки и насилие от страна на полиция срещу протестиращи и членове на партията му.

„Осъждам по най-категоричен начин насилието срещу протестиращи и откритото и програмирано насилие спрямо основнни ръководни лица от Демократическата партия и нейни депутати, абсолютно всички от които бяха на най-мирния протест и даваха най-голям принос за запазване на мирния характер на протеста. За тази цел, по програмиран начин те (полицията) използва оръжие с известно смъртоносно действие, каквото е спреят против мечки, който е десетки пъти по-силен от спрея (със сълзотворен газ), който се използва срещу хора“, заяви Бериша в публикацията, цитиран от Евронюз Албания.

Според опозиционния лидер служители на реда „селективно“ са удряли основни ръководни лица от Демократическата партия и нейните депутати Флямур Нока, Лучиано Бочи, Клевис Балиу, Иви Касо, Бленди Химчи, Аульон Каляя и, както заяви Бериша, много други.

Бериша твърди, че протестиращи са „измъчвани“ и в полицейски управления, където са били задържани след протеста.

По информация на албанската полиция във връзка с протеста са арестувани общо 11 души.

В последните месеци Демократическата партия на Албания, ръководена от бившия албански президент и премиер Сали Бериша, и нейните съюзници организират чести протести с искане за оставка на правителството на социалиста Еди Рама, за сформиране на преходен (технически) кабинет и за провеждане на свободни избори. Причина за протестите станаха твърдения от страна на демократите, че гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година са били манипулирани. Напрежението допълнително ескалира след обвинения в корупция срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която впоследствие бе отстранена от поста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    28 1 Отговор
    Бе, присетих са да питам, кво стана с пумата? Фанаа ли я вече?

    Коментиран от #3

    14:23 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хмммм

    11 1 Отговор
    Рама няма милост към хората!

    14:30 19.04.2026

  • 5 Светът се побърка

    8 11 Отговор
    съвсем. Радефф и той така.

    14:31 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 абракадабра

    11 1 Отговор
    като в епруветката на К.Пауел ?

    14:44 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 изгубени в превода

    17 0 Отговор
    Няма отрова за мечки, а има специализирани спрейове за мечки.

    14:52 19.04.2026

  • 11 отрова за мечки

    2 2 Отговор
    Чие е меверето има значение. Правят го в защита на реда и спокойствието на гражданите.

    14:55 19.04.2026

  • 12 Нека да пиша

    7 1 Отговор
    Аз ще използвам срещу глигани-Дебелан Свинян Пеевски ,иИскра Фидосова.

    16:36 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Правите ли разлика между отрова и дразнещо вещество?

    00:19 20.04.2026

