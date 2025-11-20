Албанският парламент одобри проектобюджета за следващата година

Албанският парламент одобри проектобюджета за 2026 г. с 83 гласа "за" от управляващата Социалистическа партия на Албания и 32 "против" от депутати от опозицията, съобщи Евронюз Албания, предаде БТА.

Проектобюджетът на Албания за 2026 г. достига 886,8 милиарда албански леки (близо 9,2 милиарда евро).

Чрез бюджета ще бъде финансирано увеличението на минималната заплата до 50 хиляди леки (517 евро) и индексация на заплатите в публичната администрация с 2,5 процента, считано от 1 януари 2026 г., информира АТА.

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда също фондове за увеличение на минималната пенсия до 200 евро и средната до 400 евро на месец.

Според информационния портал "Шчиптаря" най-голям бюджет в рамките на проектобюджета за следващата година ще получи албанското Министерство на здравеопазването (820 милиона евро), а Министерството на инфраструктурата и енергетиката ще разполага със 770 милиона евро. Бюджетът и на двете министерства е увеличен с 20 милиона евро, отбелязва порталът.

Албанският финансов министър Петрит Маляй, цитиран от Евронюз Албания, заяви по време на представянето на бюджета в парламента, че се очаква бюджетните приходи за 2026 г. да възлизат на 823,1 милиарда леки (8,5 милиарда евро) или 29,6 процента от БВП, което е увеличение с около 52,9 милиарда леки (близо 548 милиона евро) в сравнение с 2025 г.

Той допълни, че бюджетните разходи се очаква да възлизат на 886,8 милиарда леки (близо 9,2 милиарда евро) или 31,9 процента от БВП, което е увеличение от 55 милиарда леки (близо 570 милиона евро).

Според него увеличението на разходите е еквивалентно на около 550 милиона евро повече в сравнение с предходната година.