Новини
Свят »
Албания »
Албанският парламент одобри проектобюджета за следващата година

Албанският парламент одобри проектобюджета за следващата година

20 Ноември, 2025 11:50 758 3

  • албания-
  • проектобюджет-
  • бюджет-
  • тирана

Чрез бюджета ще бъде финансирано увеличението на минималната заплата до 50 хиляди леки (517 евро)

Албанският парламент одобри проектобюджета за следващата година - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Албанският парламент одобри проектобюджета за 2026 г. с 83 гласа "за" от управляващата Социалистическа партия на Албания и 32 "против" от депутати от опозицията, съобщи Евронюз Албания, предаде БТА.

Проектобюджетът на Албания за 2026 г. достига 886,8 милиарда албански леки (близо 9,2 милиарда евро).

Чрез бюджета ще бъде финансирано увеличението на минималната заплата до 50 хиляди леки (517 евро) и индексация на заплатите в публичната администрация с 2,5 процента, считано от 1 януари 2026 г., информира АТА.

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда също фондове за увеличение на минималната пенсия до 200 евро и средната до 400 евро на месец.

Според информационния портал "Шчиптаря" най-голям бюджет в рамките на проектобюджета за следващата година ще получи албанското Министерство на здравеопазването (820 милиона евро), а Министерството на инфраструктурата и енергетиката ще разполага със 770 милиона евро. Бюджетът и на двете министерства е увеличен с 20 милиона евро, отбелязва порталът.

Албанският финансов министър Петрит Маляй, цитиран от Евронюз Албания, заяви по време на представянето на бюджета в парламента, че се очаква бюджетните приходи за 2026 г. да възлизат на 823,1 милиарда леки (8,5 милиарда евро) или 29,6 процента от БВП, което е увеличение с около 52,9 милиарда леки (близо 548 милиона евро) в сравнение с 2025 г.

Той допълни, че бюджетните разходи се очаква да възлизат на 886,8 милиарда леки (близо 9,2 милиарда евро) или 31,9 процента от БВП, което е увеличение от 55 милиарда леки (близо 570 милиона евро).

Според него увеличението на разходите е еквивалентно на около 550 милиона евро повече в сравнение с предходната година.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обикновен

    4 0 Отговор
    Излиза,че дори албанският реотан загрява по-бързо от нашия!!!

    12:01 20.11.2025

  • 2 режим и облъчване

    2 0 Отговор
    Пълните ни главите с всички останали само за България темата бюджет не се засяга....

    12:31 20.11.2025

  • 3 Умирам от смях

    1 0 Отговор
    Важна новина. Местя

    12:52 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан