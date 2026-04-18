Густаво Петро пред El País: Отказът на Тръмп да преразгледа политиката си към Латинска Америка вещае бунт в региона

Колумбийският президент Густаво Петро заяви в интервю за El País, че отказът на администрацията на Доналд Тръмп да преразгледа политиката си спрямо Латинска Америка ще доведе до „бунт“ в региона.

Петро посочи "двойните стандарти" на САЩ и методите за натиск, "сравними с историческата испанска експанзия".

„Когато бях добавен в списъка на OFAC, осъзнах, че този инструмент за борба с трафика на наркотици се е превърнал в политически. Той се използва като механизъм за изнудване срещу тези, които изразяват различни политики“, заяви Петро.

OFAC е агенцията в Министерството на финансите на САЩ, отговорна за контрола на чуждестранните активи. Тя налагане и прилагане икономически и търговски санкции за целите на националната сигурност и външната политика.

Според колумбийският президент Вашингтон използва черни списъци и санкции, за да оказва натиск върху нежелани управления, заплашвайки страни с икономическа изолация и дори военна интервенция, подобно на венецуелския сценарий.

„Това е система, подобна на тази, която испанският крал е имал преди векове. И каква беше реакцията на Латинска Америка? Бунт. Точно това ще се случи сега, ако правителството на САЩ не успее да преосмисли отношенията си с Латинска Америка“, предупреди колумбийският лидер.

Той нарече бомбардировките над Каракас в началото на 2026 г." историческа травма" за целия континент: „Каракас е първият латиноамерикански град, бомбардиран в историята; дори Панама не е била бомбардирана. Това нанесе рана, която настоящите управници възприемат със страх и пред която прекланят колене.“

Петро посочи, че отношенията с Тръмп остават „добри“ въпреки миналите напрежения. „Нямам намерение да атакувам Съединените щати и Тръмп изглежда няма намерение да създава проблеми на Колумбия. Говорих с него два пъти наскоро. Нашата среща разсея някои фалшиви стереотипи за Колумбия и мен“, отбеляза той.

Миналата година Тръмп нарече Петро „нелегален наркобос“. Американската администрация за борба с наркотиците (DEA) определи колумбийския президент за „приоритетна цел“. Той беше санкциониран миналия октомври.