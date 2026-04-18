Густаво Петро пред El País: Отказът на Тръмп да преразгледа политиката си към Латинска Америка вещае бунт в региона

Колумбийският президент Густаво Петро заяви в интервю за El País, че отказът на администрацията на Доналд Тръмп да преразгледа политиката си спрямо Латинска Америка ще доведе до „бунт“ в региона.
Петро посочи "двойните стандарти" на САЩ и методите за натиск, "сравними с историческата испанска експанзия".
„Когато бях добавен в списъка на OFAC, осъзнах, че този инструмент за борба с трафика на наркотици се е превърнал в политически. Той се използва като механизъм за изнудване срещу тези, които изразяват различни политики“, заяви Петро.
OFAC е агенцията в Министерството на финансите на САЩ, отговорна за контрола на чуждестранните активи. Тя налагане и прилагане икономически и търговски санкции за целите на националната сигурност и външната политика.
Според колумбийският президент Вашингтон използва черни списъци и санкции, за да оказва натиск върху нежелани управления, заплашвайки страни с икономическа изолация и дори военна интервенция, подобно на венецуелския сценарий.
„Това е система, подобна на тази, която испанският крал е имал преди векове. И каква беше реакцията на Латинска Америка? Бунт. Точно това ще се случи сега, ако правителството на САЩ не успее да преосмисли отношенията си с Латинска Америка“, предупреди колумбийският лидер.
Той нарече бомбардировките над Каракас в началото на 2026 г." историческа травма" за целия континент: „Каракас е първият латиноамерикански град, бомбардиран в историята; дори Панама не е била бомбардирана. Това нанесе рана, която настоящите управници възприемат със страх и пред която прекланят колене.“
Петро посочи, че отношенията с Тръмп остават „добри“ въпреки миналите напрежения. „Нямам намерение да атакувам Съединените щати и Тръмп изглежда няма намерение да създава проблеми на Колумбия. Говорих с него два пъти наскоро. Нашата среща разсея някои фалшиви стереотипи за Колумбия и мен“, отбеляза той.
Миналата година Тръмп нарече Петро „нелегален наркобос“. Американската администрация за борба с наркотиците (DEA) определи колумбийския президент за „приоритетна цел“. Той беше санкциониран миналия октомври.
1 Херодот
Коментиран от #3, #4
18:16 18.04.2026
2 Заблеяло е жално агънце
Заблеяло и проговорило, че с вълка имат добри отношения и Доналд няма да го изяде. ;)
18:17 18.04.2026
3 Някой
До коментар #1 от "Херодот":Е, ще му с наложи. Виждаме, че САЩ нямат достатъчно сили и ресурси да водят 2 войни едновременно. Иранците ги разкриха.
18:19 18.04.2026
4 Дедо Тръмп
До коментар #1 от "Херодот":е на изхвъргачката.
Чакат го хубаво да напълни памперса.
Че да ти го метнат на болната глава...
18:20 18.04.2026
