Новини
Свят »
Колумбия »
Густаво Петро пред El País: Отказът на Тръмп да преразгледа политиката си към Латинска Америка вещае бунт в региона

18 Април, 2026 17:58, обновена 18 Април, 2026 18:11 1 306 8

  • густаво петро-
  • колумбия-
  • сащ

Когато бях добавен в списъка на OFAC, осъзнах, че този инструмент за борба с трафика на наркотици се е превърнал в политически, заяви президентът на Колумбия

Густаво Петро пред El País: Отказът на Тръмп да преразгледа политиката си към Латинска Америка вещае бунт в региона
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийският президент Густаво Петро заяви в интервю за El País, че отказът на администрацията на Доналд Тръмп да преразгледа политиката си спрямо Латинска Америка ще доведе до „бунт“ в региона.

Петро посочи "двойните стандарти" на САЩ и методите за натиск, "сравними с историческата испанска експанзия".

„Когато бях добавен в списъка на OFAC, осъзнах, че този инструмент за борба с трафика на наркотици се е превърнал в политически. Той се използва като механизъм за изнудване срещу тези, които изразяват различни политики“, заяви Петро.

OFAC е агенцията в Министерството на финансите на САЩ, отговорна за контрола на чуждестранните активи. Тя налагане и прилагане икономически и търговски санкции за целите на националната сигурност и външната политика.

Според колумбийският президент Вашингтон използва черни списъци и санкции, за да оказва натиск върху нежелани управления, заплашвайки страни с икономическа изолация и дори военна интервенция, подобно на венецуелския сценарий.

„Това е система, подобна на тази, която испанският крал е имал преди векове. И каква беше реакцията на Латинска Америка? Бунт. Точно това ще се случи сега, ако правителството на САЩ не успее да преосмисли отношенията си с Латинска Америка“, предупреди колумбийският лидер.

Той нарече бомбардировките над Каракас в началото на 2026 г." историческа травма" за целия континент: „Каракас е първият латиноамерикански град, бомбардиран в историята; дори Панама не е била бомбардирана. Това нанесе рана, която настоящите управници възприемат със страх и пред която прекланят колене.“

Петро посочи, че отношенията с Тръмп остават „добри“ въпреки миналите напрежения. „Нямам намерение да атакувам Съединените щати и Тръмп изглежда няма намерение да създава проблеми на Колумбия. Говорих с него два пъти наскоро. Нашата среща разсея някои фалшиви стереотипи за Колумбия и мен“, отбеляза той.

Миналата година Тръмп нарече Петро „нелегален наркобос“. Американската администрация за борба с наркотиците (DEA) определи колумбийския президент за „приоритетна цел“. Той беше санкциониран миналия октомври.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Херодот

    2 13 Отговор
    Бунт в региона, вещае ядрени бомбардировки в региона. Тръмп винаги е искал нещата да се уреждат мирно, но няма как да направи компромис с интересите на САЩ и американския бизнес. Те са на първо място и са гарантирани с всички ядрени ракети на Америка!

    Коментиран от #3, #4

    18:16 18.04.2026

  • 2 Заблеяло е жално агънце

    3 5 Отговор
    пред рижавия вълк Доналд.

    Заблеяло и проговорило, че с вълка имат добри отношения и Доналд няма да го изяде. ;)

    18:17 18.04.2026

  • 3 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Херодот":

    Е, ще му с наложи. Виждаме, че САЩ нямат достатъчно сили и ресурси да водят 2 войни едновременно. Иранците ги разкриха.

    18:19 18.04.2026

  • 4 Дедо Тръмп

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Херодот":

    е на изхвъргачката.

    Чакат го хубаво да напълни памперса.

    Че да ти го метнат на болната глава...

    18:20 18.04.2026

  • 5 Така Така

    1 0 Отговор
    Защо сте си давали кинтите на сащ и то не само вие а всички!? Колосална грешка. Са саваш на крадец да ти пази парите хахаха

    18:26 18.04.2026

  • 6 Анонимен

    1 1 Отговор
    И списъка Магнитски е политически.

    18:32 18.04.2026

  • 7 Ел Трафиканте

    0 0 Отговор
    Кой срещу кого щял да се бунтува, казваш?

    18:47 18.04.2026

  • 8 Казуар

    2 0 Отговор
    Президентът на Колумбия да не се петляви защото ако Тръмп обяви милионна награда за него, спукана е работата му.

    19:19 18.04.2026