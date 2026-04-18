Вицепрезидентът на Тайван подчерта ангажимента към мир и стабилност в протока

Вицепрезидентът на Тайван Сяо Би-кхим подчерта ангажимента на правителството към поддържането на мир и стабилност в Тайванския проток, като прие делегация от т Съвета по външни отношения на 15 април в Президентството в Тайпе.

Според нея икономическите отношения между Тайван и САЩ са претърпели структурни промени през последните години, като се наблюдава засилено сътрудничество в областта на инвестициите, търговията и индустриалните партньорства. Тя допълни, че въпреки глобалните предизвикателства, включително търговските тарифи, брутният вътрешен продукт на Тайван е нараснал с 8,68% през 2025 г. — впечатляващо постижение сред развитите икономики.

Сяо отбеляза, че индустриалната сила на Тайван се основава на полупроводниците и хардуерното производство, които са ключови за развитието на изкуствения интелект в световен мащаб. Тя добави, че президентът Лай Чинг-те има визия да превърне страната в център за управление на активи в Азия, способен да интегрира изкуствения интелект в различни индустрии.

Вицепрезидентът подчерта, че войната между Русия и Украйна показва, че мирът не бива да се приема за даденост. В съответствие с принципа „мир чрез сила“, тя заяви, че отбранителният бюджет на Тайван ще достигне 3% от БВП тази година и 5% до 2030 г., като средствата ще бъдат насочени към реформи и развитие на асиметрични отбранителни способности с цел избягване на конфликти и гарантиране на стабилност.

Сяо благодари на базирания в Ню Йорк мозъчен тръст за посещението и възможността за обсъждане на въпроси от взаимен интерес. Тя също така потвърди ангажимента на Тайван да разширява международното си участие и да споделя опита си в насърчаването на жените и развитието на малките и средни предприятия.