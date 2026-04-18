Вицепрезидентът на Тайван подчерта ангажимента към мир и стабилност в протока
  Тема: Тайван

Вицепрезидентът на Тайван подчерта ангажимента към мир и стабилност в протока

18 Април, 2026 20:01 871 4

Тайпе залага на икономическо развитие и по-силна отбрана на фона на глобалните рискове

Вицепрезидентът на Тайван подчерта ангажимента към мир и стабилност в протока - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Тайван Сяо Би-кхим подчерта ангажимента на правителството към поддържането на мир и стабилност в Тайванския проток, като прие делегация от т Съвета по външни отношения на 15 април в Президентството в Тайпе.

Според нея икономическите отношения между Тайван и САЩ са претърпели структурни промени през последните години, като се наблюдава засилено сътрудничество в областта на инвестициите, търговията и индустриалните партньорства. Тя допълни, че въпреки глобалните предизвикателства, включително търговските тарифи, брутният вътрешен продукт на Тайван е нараснал с 8,68% през 2025 г. — впечатляващо постижение сред развитите икономики.

Сяо отбеляза, че индустриалната сила на Тайван се основава на полупроводниците и хардуерното производство, които са ключови за развитието на изкуствения интелект в световен мащаб. Тя добави, че президентът Лай Чинг-те има визия да превърне страната в център за управление на активи в Азия, способен да интегрира изкуствения интелект в различни индустрии.

Вицепрезидентът подчерта, че войната между Русия и Украйна показва, че мирът не бива да се приема за даденост. В съответствие с принципа „мир чрез сила“, тя заяви, че отбранителният бюджет на Тайван ще достигне 3% от БВП тази година и 5% до 2030 г., като средствата ще бъдат насочени към реформи и развитие на асиметрични отбранителни способности с цел избягване на конфликти и гарантиране на стабилност.

Сяо благодари на базирания в Ню Йорк мозъчен тръст за посещението и възможността за обсъждане на въпроси от взаимен интерес. Тя също така потвърди ангажимента на Тайван да разширява международното си участие и да споделя опита си в насърчаването на жените и развитието на малките и средни предприятия.


  • 1 Шопо

    3 2 Отговор
    С помощ от САЩ Тайван може да победи Китай

    20:06 18.04.2026

  • 2 Мир чрез сила

    2 1 Отговор
    Не знам дали президентката съзнава, че тази фраза може да затрие страната и за по-малко от 24 часа. Американските марионетки провокират китайското търпение.

    20:06 18.04.2026

  • 3 чан кай ши

    1 1 Отговор
    Тайван е по-добрия китай!

    20:08 18.04.2026

  • 4 Измерения

    0 0 Отговор
    КНР е миролюбива страна и винаги има и друго освен военно решение, а също така и желязно търпение, но всичко си има граници.

    20:26 18.04.2026