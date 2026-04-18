The Wall Street Journal: САЩ се готвят да задържат кораби, свързани с Иран, по целия свят

Американските военни се готвят да задържат свързани с Иран петролни танкери и търговски кораби в международни води, пише The Wall Street Journal.

Според източници на изданието, САЩ планират да се качват на такива кораби през следващите дни, като по този начин разширяват морската блокада отвъд Близкия изток. Вестникът отбелязва, че по този начин Вашингтон се опитва да контролира свързани с Иран кораби по целия свят, включително танкери, превозващи ирански петрол извън Персийския залив, и кораби, потенциално превозващи оръжия за Ислямската република.

След разговори между Вашингтон и Техеран на 11 април, Централното командване на САЩ обяви, че на 13 април американските военни ще започнат морска блокада на Иран, стопирайки движението на всички кораби, насочващи се към пристанищата на Иран и опитващи се да напуснат бреговете му.