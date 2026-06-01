САЩ удариха ирански радар и контролни съоръжения за дронове

Американските военни са извършили удари срещу ирански радар и контролни съоръжения за дроновете на Ислямската република, обяви Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„CENTCOM, в самозащита, е извършил удари срещу ирански радар и контролни и мониторингови съоръжения в Гарук и остров Кезм“, се казва в изявление, публикувано на страницата X на командването.
Според CENTCOM ударите са извършени на 30 и 31 май и са били в отговор на предполагаемото сваляне от Иран на американски дрон MQ-1.
„Американският изтребител е реагирал бързо, унищожавайки иранските системи за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе“, добави командването.
Няма пострадали американски служители при инцидента. CENTCOM заяви, че командването „ще продължи да защитава американските активи и интереси“ по време на продължаващото прекратяване на огъня.
От Корпуса на гвардейците на иранската революция заявиха, че са "отмъстили" на американската база, от която е извършена атаката срещу иранския остров.
7 Примирието е фалш
До коментар #3 от "Тити":затова руснаците искат в траен мир, а не примирие.. за въоръжаване
07:17 01.06.2026
8 Да знаеш
До коментар #5 от "Биби":Ще има, ще има, и познай къде ще го изпробва!
07:23 01.06.2026
10 Някой
Иначе, грам доверие не трябва да се има към американците. Докато преговарят, удрят противника. Уж за самозащита, но без никой да ги е заплашвал.
07:29 01.06.2026
11 Какво
До коментар #6 от "оня с коня":Точно е заграбил Иран не разбрах?! Колко е била територията на Израел когато ООН го е признал и колко е нарастнала сега и за чия сметка?!
Коментиран от #12
07:37 01.06.2026
12 оня с коня
До коментар #11 от "Какво":След като не разбираш написаното от мен,явно и хабер си нямаш защо се води война с Иран.Както и да е - няма лошо да има и такива като тебе ,щото иначе животът ще е скучен:)
Коментиран от #13, #14, #17
07:45 01.06.2026
13 Странно
До коментар #12 от "оня с коня":Явно ти липсват факти и само ти си разбираш написаното?! И не говори от името на запада
07:54 01.06.2026
16 С магарето
До коментар #6 от "оня с коня":Много точно казано.
07:56 01.06.2026
17 Нищо де, повтори пак
До коментар #12 от "оня с коня":това, което от 30 години повтаря Нетаняху
08:25 01.06.2026
