САЩ удариха ирански радар и контролни съоръжения за дронове

Американските военни са извършили удари срещу ирански радар и контролни съоръжения за дроновете на Ислямската република, обяви Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„CENTCOM, в самозащита, е извършил удари срещу ирански радар и контролни и мониторингови съоръжения в Гарук и остров Кезм“, се казва в изявление, публикувано на страницата X на командването.

Според CENTCOM ударите са извършени на 30 и 31 май и са били в отговор на предполагаемото сваляне от Иран на американски дрон MQ-1.

„Американският изтребител е реагирал бързо, унищожавайки иранските системи за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе“, добави командването.

Няма пострадали американски служители при инцидента. CENTCOM заяви, че командването „ще продължи да защитава американските активи и интереси“ по време на продължаващото прекратяване на огъня.

От Корпуса на гвардейците на иранската революция заявиха, че са "отмъстили" на американската база, от която е извършена атаката срещу иранския остров.