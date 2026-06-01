Новини
Свят »
САЩ »
САЩ удариха ирански радар и контролни съоръжения за дронове

САЩ удариха ирански радар и контролни съоръжения за дронове

1 Юни, 2026 06:51, обновена 1 Юни, 2026 06:56 1 543 18

  • сащ-
  • иран-
  • удари-
  • радар-
  • дронове

Иран заяви, че е "отмъстил" на американската база, от която е извършена атаката

САЩ удариха ирански радар и контролни съоръжения за дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са извършили удари срещу ирански радар и контролни съоръжения за дроновете на Ислямската република, обяви Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„CENTCOM, в самозащита, е извършил удари срещу ирански радар и контролни и мониторингови съоръжения в Гарук и остров Кезм“, се казва в изявление, публикувано на страницата X на командването.

Според CENTCOM ударите са извършени на 30 и 31 май и са били в отговор на предполагаемото сваляне от Иран на американски дрон MQ-1.

„Американският изтребител е реагирал бързо, унищожавайки иранските системи за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе“, добави командването.

Няма пострадали американски служители при инцидента. CENTCOM заяви, че командването „ще продължи да защитава американските активи и интереси“ по време на продължаващото прекратяване на огъня.

От Корпуса на гвардейците на иранската революция заявиха, че са "отмъстили" на американската база, от която е извършена атаката срещу иранския остров.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Борят се за мир янките.

    06:57 01.06.2026

  • 2 Чорбара

    24 6 Отговор
    По подли и долни от краварите са само мръсните мошета.

    07:03 01.06.2026

  • 3 Тити

    13 3 Отговор
    Явно примирие няма да има

    Коментиран от #7

    07:08 01.06.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 5 Отговор
    Значи ГНУСНИТЕ кравари пак са се "отбранявали"...

    07:10 01.06.2026

  • 5 Биби

    8 9 Отговор
    Иран Никога Няма да Има ЯО

    Коментиран от #8

    07:12 01.06.2026

  • 6 оня с коня

    12 19 Отговор
    Прекалено дълго Иранските чалми бяха оставени да тероризират Западния свят с блокиране на корабоплаването през НЕУТРАЛНИ ВОДИ,представяйки ги за Свои.Ще събират такса от 2 млн Долара от всеки танкер които ще плаща Европеецът за да могат Аятоласите да си пълнят банковите сметки и да се надсмиват над "Слабаците" които протестират?И съвсем естествено че Иран ще се стреми към ЯО - за да запази Заграбеното,ама прекалено дълго Западът ги гъделичкаше само със Санкции вместо да ги подпука от всички страни!

    Коментиран от #11, #16

    07:16 01.06.2026

  • 7 Примирието е фалш

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    затова руснаците искат в траен мир, а не примирие.. за въоръжаване

    07:17 01.06.2026

  • 8 Да знаеш

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Биби":

    Ще има, ще има, и познай къде ще го изпробва!

    07:23 01.06.2026

  • 9 Дааааа

    12 4 Отговор
    Иран е нанесъл удар по военновъздушната база Али ал-Салем в Кувейт

    07:24 01.06.2026

  • 10 Някой

    11 5 Отговор
    Айде, пак някоя американска база в региона ще го отнесе. Тези американци са мазохисти.
    Иначе, грам доверие не трябва да се има към американците. Докато преговарят, удрят противника. Уж за самозащита, но без никой да ги е заплашвал.

    07:29 01.06.2026

  • 11 Какво

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Точно е заграбил Иран не разбрах?! Колко е била територията на Израел когато ООН го е признал и колко е нарастнала сега и за чия сметка?!

    Коментиран от #12

    07:37 01.06.2026

  • 12 оня с коня

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "Какво":

    След като не разбираш написаното от мен,явно и хабер си нямаш защо се води война с Иран.Както и да е - няма лошо да има и такива като тебе ,щото иначе животът ще е скучен:)

    Коментиран от #13, #14, #17

    07:45 01.06.2026

  • 13 Странно

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Явно ти липсват факти и само ти си разбираш написаното?! И не говори от името на запада

    07:54 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така Така

    6 4 Отговор
    Иран ще има ядрено оръжие и никой не може да го спре. И трябва да има защото това е гаранция за защита от сащ и израел най големите терористи на земяга

    07:55 01.06.2026

  • 16 С магарето

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Много точно казано.

    07:56 01.06.2026

  • 17 Нищо де, повтори пак

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    това, което от 30 години повтаря Нетаняху

    08:25 01.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.