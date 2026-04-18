За първи път от 10 дни: Три кораба съобщиха за понесени щети след атаки в Ормузкия проток

За първи път от 10 дни: Три кораба съобщиха за понесени щети след атаки в Ормузкия проток

18 Април, 2026 19:29, обновена 18 Април, 2026 19:43 3 582 21

По-рано въоръжените сили на Ислямската република обявиха, че са си възвърнали контрола над Ормузкия проток на фона на американската блокада

За първи път от 10 дни: Три кораба съобщиха за понесени щети след атаки в Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За първи път от 7 април насам кораби в Ормузкия проток съобщават, че са претърпели щети, като от управлението на Морските търговски операции на Кралския флот (UKMTO) потвърдиха за три такива сигнала от плавателни съдове.

По-рано говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили съобщи, че въоръжените сили на Ислямската република са си възвърнали контрола над Ормузкия проток на фона на американската блокада. По това време в пролива са се намирали приблизително 30 търговски кораба. Те са се опитвали да преминат през Ормузкия проток след обявяването на Ислямската република, че той е отворен за свободно корабоплаване от вечерта на 17 април.

UKMTO заяви, че е получила сигнал за щети от екипажа на танкер, преминаващ през Ормузкия проток, на около 37 км от брега на Оман. В съобщението на UKMTO се посочва, че корабът „е бил атакуван от две канонерки - малки бойни лодки с оръдие - на Корпуса на гвардейците на ислямската революция“.

Вторият инцидент е включвал контейнеровоз, също преминаващ през Ормузкия проток край бреговете на Оман. Корабът е бил ударен от снаряд.

Третият инцидент е свързан с круизен кораб, който е съобщил за „пръски вода в непосредствена близост до кораба“.

Според ТАСС, по това време четири кораба са преминавали през Ормузкия проток: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia и Celestyal Journey.

Към 17:20 ч. българско време е известно само, че Celestyal Journey е в транзит. Информация за останалите три кораба е получена за последно около 15:00 ч. българско време. По това време те са излизали от Ормузкия проток, приблизително на мястото, отбелязано от UKMTO като място на инцидента с круизния кораб.

От ескалацията на конфликта в Близкия изток, над 20 търговски кораба са съобщили за щети в Ормузкия проток - сред тях 11 танкера, 4 контейнеровози, 3 кораба за насипни товари, 2 баржи, самоподемна сондажна платформа и влекач.

В резултат на тези инциденти е потвърдена смъртта на десет моряци. Иранските власти от своя страна предоставиха на Международната морска организация информация за 54 „нарушения на морската сигурност“ в териториалните води на страната, регистрирани през март, при които са убити 20 и ранени 22-ма души. Инцидентите включваха осем пътнически кораба, осем влекача, шест частни и риболовни кораба, пет търговски кораба и три спасителни кораба.

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично двустранно прекратяване на огъня с Иран. След преговорите между САЩ и Иран на 11 април, Централното командване на САЩ обяви, че ще започне морска блокада на Иран на 13 април, възпрепятствайки движението на всички плавателни съдове, насочващи се към пристанища в Ислямската република или опитващи се да отплават от бреговете ѝ.


Иран (Ислямска Република)
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 18 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #2, #4, #9

    19:47 18.04.2026

  • 2 Любопитен

    15 24 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Някой ако знае утре в коя комисия ще е последният софиянец, да пише, че да отида утре да му начупа зурлата

    Коментиран от #3, #21

    19:48 18.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 12 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    В район Витоша съм председател на избирателна комисия.Чакам.

    Коментиран от #5, #19

    19:50 18.04.2026

  • 4 Шопо

    35 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Черните самолети на САЩ продължава да излитат от летището в София.
    Другарю Хаменей кво се чудиш, нямаш ли ракети ?

    19:51 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 осраински

    16 7 Отговор
    Жиж украинец да не мине

    19:58 18.04.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    24 4 Отговор
    КЪДЕ Е ШИ..БА..НИЯ ЕС ЕК И ЕП ..КЪДЕ Е УРСУЛАТА ИЛИ КАЛАСА ?? КВО ЩЕ КАЖАТ ПО ВЪПРОСА,,ЩЕ НАПАДНАТ ЛИ ТРЪМП ЩЕ ГО СПРАТ ЛИ ЩЕ ОБЯВЯТ ЛИ ВОЙНА НА ИЗРАЕЛ И САЩ...КВО ЩЕ НАПРАВИ ЕС ..КЪДЕ Е ШИ..БА..НИЯ ИЗМЕ..КЯРСКИ ЕС

    Коментиран от #20

    20:05 18.04.2026

  • 8 осраински

    22 5 Отговор
    БАЙ Дончо не само че няма да получи обогатения уран на Иран но и ще почне да изнася за Аятоласите

    20:08 18.04.2026

  • 9 Петър

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А Иран ще ни плаща за атентата на Сарафово.

    20:08 18.04.2026

  • 10 Българин

    5 31 Отговор
    Ще играе атома довечера! Танкерите от София вече излетяха, след два часа бомбардировачите са на Крит и от там три часа и в аятоласите ще се запознаят с Голямото Нощно Слънце!
    Игричките на абстрактен хуманизъм и общочовешки ценности свършиха!

    Коментиран от #13

    20:09 18.04.2026

  • 11 Моряк

    10 2 Отговор
    Ама някъде на котва ли са или свободно плават, нямат гориво, екипаж или навигац,система... иначе други какви щети
    Нали корабът е застрахован... да не го мислим

    20:15 18.04.2026

  • 12 Мнение

    20 2 Отговор
    За всичко са виновни Тръмп и САЩ

    Коментиран от #15

    20:21 18.04.2026

  • 13 Българче

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Май не си от най-умните ...айде със здаве

    Коментиран от #16

    20:28 18.04.2026

  • 14 Готов съм!

    5 0 Отговор
    Днес смених гумите на ...... колелото!

    20:35 18.04.2026

  • 15 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Ама што ве нали Тръмп ви беше любимяц надежда да махни либерализма

    20:36 18.04.2026

  • 16 Тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българче":

    Българин - юнак не го ли разбра от коментара му?

    Коментиран от #17

    20:36 18.04.2026

  • 17 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Тоя":

    Ми и той и Путин вокахти чи ши ползва,,атома". Мноо корназ бяхти. Ко стана ко са обърка,што Русия тъни ф кълттъ вече... забравих колко години станнааа

    20:40 18.04.2026

  • 18 оон

    8 2 Отговор
    Ами ако не са си платили или без разрешение , така е

    20:53 18.04.2026

  • 19 Тръмпи

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Идвам, кажи към колко ще си там

    20:56 18.04.2026

  • 20 Тиква

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Окрабандера кой те пита,бандер.

    21:10 18.04.2026

  • 21 ганев

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    ..ЖАЛКО..ЗА ТЕБ..МНОГО СИ.....ПЪТ

    21:34 18.04.2026

