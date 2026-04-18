За първи път от 10 дни: Три кораба съобщиха за понесени щети след атаки в Ормузкия проток

За първи път от 7 април насам кораби в Ормузкия проток съобщават, че са претърпели щети, като от управлението на Морските търговски операции на Кралския флот (UKMTO) потвърдиха за три такива сигнала от плавателни съдове.
По-рано говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили съобщи, че въоръжените сили на Ислямската република са си възвърнали контрола над Ормузкия проток на фона на американската блокада. По това време в пролива са се намирали приблизително 30 търговски кораба. Те са се опитвали да преминат през Ормузкия проток след обявяването на Ислямската република, че той е отворен за свободно корабоплаване от вечерта на 17 април.
UKMTO заяви, че е получила сигнал за щети от екипажа на танкер, преминаващ през Ормузкия проток, на около 37 км от брега на Оман. В съобщението на UKMTO се посочва, че корабът „е бил атакуван от две канонерки - малки бойни лодки с оръдие - на Корпуса на гвардейците на ислямската революция“.
Вторият инцидент е включвал контейнеровоз, също преминаващ през Ормузкия проток край бреговете на Оман. Корабът е бил ударен от снаряд.
Третият инцидент е свързан с круизен кораб, който е съобщил за „пръски вода в непосредствена близост до кораба“.
Според ТАСС, по това време четири кораба са преминавали през Ормузкия проток: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia и Celestyal Journey.
Към 17:20 ч. българско време е известно само, че Celestyal Journey е в транзит. Информация за останалите три кораба е получена за последно около 15:00 ч. българско време. По това време те са излизали от Ормузкия проток, приблизително на мястото, отбелязано от UKMTO като място на инцидента с круизния кораб.
От ескалацията на конфликта в Близкия изток, над 20 търговски кораба са съобщили за щети в Ормузкия проток - сред тях 11 танкера, 4 контейнеровози, 3 кораба за насипни товари, 2 баржи, самоподемна сондажна платформа и влекач.
В резултат на тези инциденти е потвърдена смъртта на десет моряци. Иранските власти от своя страна предоставиха на Международната морска организация информация за 54 „нарушения на морската сигурност“ в териториалните води на страната, регистрирани през март, при които са убити 20 и ранени 22-ма души. Инцидентите включваха осем пътнически кораба, осем влекача, шест частни и риболовни кораба, пет търговски кораба и три спасителни кораба.
На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично двустранно прекратяване на огъня с Иран. След преговорите между САЩ и Иран на 11 април, Централното командване на САЩ обяви, че ще започне морска блокада на Иран на 13 април, възпрепятствайки движението на всички плавателни съдове, насочващи се към пристанища в Ислямската република или опитващи се да отплават от бреговете ѝ.
