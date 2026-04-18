Axios: Войната между САЩ и Иран може да започне пак до дни

Войната между САЩ и Иран може да се възобнови през следващите дни, освен ако скоро не се постигне пробив в преговорите, съобщи Axios, позовавайки се на висш американски служител.

Според изданието ситуацията е в критична точка, тъй като двуседмичното прекратяване на огъня, подписано на 8 април, изтича след три дни, а дата за нови преговори все още не е определена.

Ситуацията около Ормузкия проток е критична и силно променлива, белязана от ответни действия между Иран и САЩ.

След краткотрайно обявяване на протока за отворен на 17 април, Иран отново затвори преминаването днес.. Техеран аргументира решението си като отговор на продължаващата морска блокада от страна на САЩ, насочена конкретно срещу ирански пристанища.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че американската блокада ще остане в сила, докато не бъде постигната „пълна сделка“ с Иран. Вашингтон настоява, че протокът трябва да бъде свободен за международна търговия, но ще продължи да ограничава иранския износ.

Обявяването на временното отваряне вчера доведе до срив на цените с над 11%, но новата ескалация създава несигурност на пазарите. Държави като Пакистан вече изпитват тежки последици, включително скок в цените на горивата и прекъсвания на тока.

Напрежението ескалира по-рано през април 2026 г., като Иран първоначално спря движението през стратегическия маршрут на 8 април. Ситуацията е пряко свързана и с по-широкия конфликт в Близкия изток, включително прекратяването на огъня между Израел и Ливан.

Вашингтон изпитва сериозни трудности в осигуряването на подкрепа от традиционните си съюзници. Ключови държави от НАТО, като Великобритания, Франция и Германия, отказват директно участие в конфликта и ограничават достъпа до свои бази. Това доведе до заплахи от страна на държавния секретар Марко Рубио за цялостна преоценка на отношенията на САЩ с Алианса.

Последните опити за дипломатическо решение, проведени в Исламабад с посредничеството на Пакистан, завършиха без успех. Въпреки това президентът Тръмп наскоро заяви, че САЩ ще се стремят да „вземат“ обогатения уран на Иран и да го изнесат от страната, което показва продължаващ фокус върху иранската ядрена програма дори в условия на война.

САЩ координират действията си тясно с Израел, докато регионални играчи като Турция запазват дистанция. Китай продължава да поддържа икономически връзки с Иран, но избягва пряко военно въвличане.