Axios: Войната между САЩ и Иран може да започне пак до дни

Войната между САЩ и Иран може да се възобнови през следващите дни, освен ако скоро не се постигне пробив в преговорите, съобщи Axios, позовавайки се на висш американски служител.
Според изданието ситуацията е в критична точка, тъй като двуседмичното прекратяване на огъня, подписано на 8 април, изтича след три дни, а дата за нови преговори все още не е определена.
Ситуацията около Ормузкия проток е критична и силно променлива, белязана от ответни действия между Иран и САЩ.
След краткотрайно обявяване на протока за отворен на 17 април, Иран отново затвори преминаването днес.. Техеран аргументира решението си като отговор на продължаващата морска блокада от страна на САЩ, насочена конкретно срещу ирански пристанища.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че американската блокада ще остане в сила, докато не бъде постигната „пълна сделка“ с Иран. Вашингтон настоява, че протокът трябва да бъде свободен за международна търговия, но ще продължи да ограничава иранския износ.
Обявяването на временното отваряне вчера доведе до срив на цените с над 11%, но новата ескалация създава несигурност на пазарите. Държави като Пакистан вече изпитват тежки последици, включително скок в цените на горивата и прекъсвания на тока.
Напрежението ескалира по-рано през април 2026 г., като Иран първоначално спря движението през стратегическия маршрут на 8 април. Ситуацията е пряко свързана и с по-широкия конфликт в Близкия изток, включително прекратяването на огъня между Израел и Ливан.
Вашингтон изпитва сериозни трудности в осигуряването на подкрепа от традиционните си съюзници. Ключови държави от НАТО, като Великобритания, Франция и Германия, отказват директно участие в конфликта и ограничават достъпа до свои бази. Това доведе до заплахи от страна на държавния секретар Марко Рубио за цялостна преоценка на отношенията на САЩ с Алианса.
Последните опити за дипломатическо решение, проведени в Исламабад с посредничеството на Пакистан, завършиха без успех. Въпреки това президентът Тръмп наскоро заяви, че САЩ ще се стремят да „вземат“ обогатения уран на Иран и да го изнесат от страната, което показва продължаващ фокус върху иранската ядрена програма дори в условия на война.
САЩ координират действията си тясно с Израел, докато регионални играчи като Турция запазват дистанция. Китай продължава да поддържа икономически връзки с Иран, но избягва пряко военно въвличане.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #14
21:36 18.04.2026
9 Русофилска мъка
21:37 18.04.2026
13 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "Пич":Што ве нали русуфилякъ мнооо са радвахти на Тръмп,ко стана ся,скъп лий бинзиня
Коментиран от #15
21:41 18.04.2026
14 Феникс
До коментар #8 от "Пич":Мда, редовите американци може да са тъпи като на индийски слон гЪЗУ, но и те милите усещат че евреите са обсебили напълно политическият и финансов елит там!
21:42 18.04.2026
15 Глупака
До коментар #13 от "Костадин Костадинов":пак троли!
Коментиран от #18
21:42 18.04.2026
17 Лора Крумова
Коментиран от #26
21:45 18.04.2026
18 Костадин Костадинов
До коментар #15 от "Глупака":И на меня тва ми прай фпечатление
Коментиран от #20
21:49 18.04.2026
20 Само
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":трябва да го осъзнаеш, че с трплене се занимава винаги глупака!
Коментиран от #21
21:58 18.04.2026
21 Костадин Костадинов
До коментар #20 от "Само":Ийм мнооо сори,май пак та напраях на две стинки и ся на дебниш ми го върниш. Добре,признаам са запобеден, както секи път,штом ма побиди с глоооопаштинътъси. Брау победителю,еваллла
Коментиран от #23
22:04 18.04.2026
23 Само трябва да осъзнаеш
До коментар #21 от "Костадин Костадинов":че глупака и 2 стотинки не струва, и затова е ползван за парцал да троли. Тъжно за глупака, но факт!
22:18 18.04.2026
25 нннн
Що не си стоят американците до Американския залив(бивш Мексикански)?
22:20 18.04.2026
26 Костя ,
До коментар #17 от "Лора Крумова":На мен па Си Дзинпин ми подари най-новият Москвич 9 ...
23:20 18.04.2026
