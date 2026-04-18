Axios: Войната между САЩ и Иран може да започне пак до дни

18 Април, 2026 21:19, обновена 18 Април, 2026 21:31 2 560 27

Само пробив в преговорите може да предотврати това

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната между САЩ и Иран може да се възобнови през следващите дни, освен ако скоро не се постигне пробив в преговорите, съобщи Axios, позовавайки се на висш американски служител.

Според изданието ситуацията е в критична точка, тъй като двуседмичното прекратяване на огъня, подписано на 8 април, изтича след три дни, а дата за нови преговори все още не е определена.

Ситуацията около Ормузкия проток е критична и силно променлива, белязана от ответни действия между Иран и САЩ.

След краткотрайно обявяване на протока за отворен на 17 април, Иран отново затвори преминаването днес.. Техеран аргументира решението си като отговор на продължаващата морска блокада от страна на САЩ, насочена конкретно срещу ирански пристанища.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че американската блокада ще остане в сила, докато не бъде постигната „пълна сделка“ с Иран. Вашингтон настоява, че протокът трябва да бъде свободен за международна търговия, но ще продължи да ограничава иранския износ.

Обявяването на временното отваряне вчера доведе до срив на цените с над 11%, но новата ескалация създава несигурност на пазарите. Държави като Пакистан вече изпитват тежки последици, включително скок в цените на горивата и прекъсвания на тока.

Напрежението ескалира по-рано през април 2026 г., като Иран първоначално спря движението през стратегическия маршрут на 8 април. Ситуацията е пряко свързана и с по-широкия конфликт в Близкия изток, включително прекратяването на огъня между Израел и Ливан.

Вашингтон изпитва сериозни трудности в осигуряването на подкрепа от традиционните си съюзници. Ключови държави от НАТО, като Великобритания, Франция и Германия, отказват директно участие в конфликта и ограничават достъпа до свои бази. Това доведе до заплахи от страна на държавния секретар Марко Рубио за цялостна преоценка на отношенията на САЩ с Алианса.

Последните опити за дипломатическо решение, проведени в Исламабад с посредничеството на Пакистан, завършиха без успех. Въпреки това президентът Тръмп наскоро заяви, че САЩ ще се стремят да „вземат“ обогатения уран на Иран и да го изнесат от страната, което показва продължаващ фокус върху иранската ядрена програма дори в условия на война.

САЩ координират действията си тясно с Израел, докато регионални играчи като Турция запазват дистанция. Китай продължава да поддържа икономически връзки с Иран, но избягва пряко военно въвличане.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека Нека

    12 2 Отговор
    Обслужването по бензиностанции те ще стане още по-бързо

    21:33 18.04.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    13 2 Отговор
    Може да вали, може и да не вали.

    21:33 18.04.2026

  • 3 Див селянин

    5 4 Отговор
    Милене,яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    21:33 18.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Войната между Хазарите и Ариите продължава хилядолетия.

    21:34 18.04.2026

  • 5 5 Евро да стане литър гориво

    8 2 Отговор
    Кару-цар съм (цар на племето Кару)

    21:34 18.04.2026

  • 6 Той

    13 3 Отговор
    Защо до дни, като ти стиска, започваш веднага. Даже, не знам, във военното дело да има задължително предупреждение. Явно на някой не му стиска да мери сили с Персите?

    21:34 18.04.2026

  • 7 мдаааа

    8 1 Отговор
    Два дебила - Это Сила ...

    21:35 18.04.2026

  • 8 Пич

    25 4 Отговор
    Тръмп отчаяно търси някой, който да му хвърли соасително въже, и да го измъкне от тази каша!!! Бурята която се надига в САЩ, е срещу Израел!!! Все повече американци задават въпроса - Кой командва в нашата държава...?!

    Коментиран от #13, #14

    21:36 18.04.2026

  • 9 Русофилска мъка

    6 14 Отговор
    Безмилостен бой за терористичните чалми!!!

    21:37 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И3/сраел

    8 4 Отговор
    Ще ядем пача от две големи уши

    21:39 18.04.2026

  • 12 Дзак

    9 2 Отговор
    Очевидно съдбата на войната ще се реши от Пакистан, който явно се ползва с доверието на Иран. Ако нападне, САЩ може да катализира тяхното сближаване.

    21:40 18.04.2026

  • 13 Костадин Костадинов

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Што ве нали русуфилякъ мнооо са радвахти на Тръмп,ко стана ся,скъп лий бинзиня

    Коментиран от #15

    21:41 18.04.2026

  • 14 Феникс

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Мда, редовите американци може да са тъпи като на индийски слон гЪЗУ, но и те милите усещат че евреите са обсебили напълно политическият и финансов елит там!

    21:42 18.04.2026

  • 15 Глупака

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "Костадин Костадинов":

    пак троли!

    Коментиран от #18

    21:42 18.04.2026

  • 16 Демократ

    2 11 Отговор
    Войната трябвя да попне с баластични удари по Пекин там е кучето което аятолаха гали.

    21:43 18.04.2026

  • 17 Лора Крумова

    10 5 Отговор
    На мен пък хамериканците ми купиха Линкълн. Вече съм горда дебела реднечка.

    Коментиран от #26

    21:45 18.04.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Глупака":

    И на меня тва ми прай фпечатление

    Коментиран от #20

    21:49 18.04.2026

  • 19 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор
    Нали русуфилякъ мнооо са радвахти на Тръмп, ся ко стана? Ас кът ви обясняаах ми скачахти, а ся са крийти мишоци и плаштати скъп бинзиня,уфце

    21:51 18.04.2026

  • 20 Само

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    трябва да го осъзнаеш, че с трплене се занимава винаги глупака!

    Коментиран от #21

    21:58 18.04.2026

  • 21 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Само":

    Ийм мнооо сори,май пак та напраях на две стинки и ся на дебниш ми го върниш. Добре,признаам са запобеден, както секи път,штом ма побиди с глоооопаштинътъси. Брау победителю,еваллла

    Коментиран от #23

    22:04 18.04.2026

  • 22 ЕВРЕЙСКА ВЪРТЕЛЕШКА

    1 1 Отговор
    ДОГОВАРЯТ СЕ СЪС НОВИЯ АЯТОЛАХ И ТУКА ИМА ТУКА НЕМА, ТАКА ПОНЕ 6 МЕСЕЦА, ЦЕЛИЯ СВЯТ ПЛАЩА НА САЩ ГОРИВАТА И НА РУСИЯ

    22:07 18.04.2026

  • 23 Само трябва да осъзнаеш

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Костадин Костадинов":

    че глупака и 2 стотинки не струва, и затова е ползван за парцал да троли. Тъжно за глупака, но факт!

    22:18 18.04.2026

  • 24 А50

    7 3 Отговор
    Сащ искат Иран да вдигне блокадата, но те да продължат да преследват танкари с ирански петрол. Е па това е върховна наглост, когъто са те наврели в Индийския океан на 2000км от сушата

    22:20 18.04.2026

  • 25 нннн

    6 2 Отговор
    И къде ще се води войната? В Персийския залив? На 10 хиляди километра от САЩ?
    Що не си стоят американците до Американския залив(бивш Мексикански)?

    22:20 18.04.2026

  • 26 Костя ,

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Лора Крумова":

    На мен па Си Дзинпин ми подари най-новият Москвич 9 ...

    23:20 18.04.2026

  • 27 Иван

    0 3 Отговор
    И така.....до унищожението на нацисткия хазарски Израел( и Украйна).

    01:25 19.04.2026

