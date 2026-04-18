Папа Лъв XIV: Въобще не е в мой интерес да дебатирам с Тръмп

18 Април, 2026 23:40, обновена 18 Април, 2026 23:45 2 205 13

Повечето му речи били написани „много преди изявленията на президента на САЩ“ и неговото обкръжение

Папа Лъв XIV заяви, че речите му, които се смятат за насочени срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, са написани много преди ескалацията в Близкия изток.

Папата направи това изявление по време на пътуването си от Камерун до Ангола, където ще продължи апостолското му турне, съобщава CNN.

Той обясни, че повечето му речи са написани „много преди изявленията на президента на САЩ“ и неговото обкръжение.

„Дебатирането с президента абсолютно не е в мой интерес“, подчерта Лъв XIV.

След ескалацията на конфликта в Близкия изток папата заяви: „Абсурдно и нечовешко насилие бушува в свещените места на християнския Изток“. Той също така нарече войната на САЩ и Израел срещу Иран „позор за цялото човечество“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори, като нарече папата „ужасен във външната политика“ и добави, че „не иска папа, който критикува президента на САЩ“. Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс призова папа Лъв XIV да бъде „внимателен“ в изявленията си по богословски теми.

След това папа Лъв XIV разкритикува неназовани политици, които използват религията, за да постигнат целите си. Папата отбеляза, че светът ни в момента е ограбван от „куп тирани“. Забележките на папата дойдоха на фона на конфликта му с Вашингтон заради критиките му към операцията на САЩ в Иран.

Папата беше подкрепен от италианския премиер Джорджия Мелони, която нарече забележките на Тръмп неприемливи. Американският лидер отговори, като заяви, че „наистина единственото неприемливо нещо тук е тя, защото не я интересува дали Иран има ядрени оръжия“. Американският лидер преди това многократно е заявявал отличните си отношения с италианския премиер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напиши коментар

    7 1 Отговор
    Хелоу папа

    23:48 18.04.2026

  • 2 Папата

    17 2 Отговор
    защо изобщо обръща внимание на ненормални

    23:53 18.04.2026

  • 3 Анонимен

    14 2 Отговор
    Нормално е да не се обичат двамата. Папата е глава на Римокатолическата Църква а Тръмп кандидат за Аятолах на Иран. Преди има няма две седмици Тръмп каза, че "иранците го молили той да бъде новия върховен лидер" но отказал.

    След една седмица пък заяви, че мисли да учи испански и да се кандидатира за президент на Венецуела защото имал голяма подкрепа там.

    00:00 19.04.2026

  • 4 12340

    8 1 Отговор
    Едно време е имало фвама папи-в Рим и в Авиньон....
    ....ся --в Рим и Флорида:))

    00:03 19.04.2026

  • 5 Читател

    13 2 Отговор
    Клоуна настъпва мотиката редовно обижда всички като се започне от Европа, Южна Америка,сега от няколко дни и Папата.Тръмп няма да приключи добре скоро убождаше и ситото.

    00:12 19.04.2026

  • 6 Православието

    7 12 Отговор
    Еретичният папа трябва да се върне към истинската вяра. Стига. Той оправдава престъпленията на мюсюлманите, не казва и дума за тях. Не съм чувал мюсюлмански религиозен водач да осъжда престъпленията на фанатичните ислямисти. Стига с това самобичуване на християните.

    Коментиран от #8

    00:18 19.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    хай , лъве!поздрави от джунглата / пък Тръмпягата рано или късно ще се наиграе по борсите-споки

    01:05 19.04.2026

  • 11 Много правилно

    2 1 Отговор
    “Кесаревото, кесарю, Божието, Богу”.

    01:55 19.04.2026

  • 12 Между другото

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фют":

    няма дилема кокошка или яйце.
    Тези неща не стават без петел.
    Поредността е: Бог, човек, животно, петел, кокошка, яйце.
    Така, между другото.
    Да си знаеш.

    02:08 19.04.2026

  • 13 плюс минус

    1 4 Отговор
    Аз съм православна, но хилядите католици бяха на площада пред "Св. Петър" в Рим.
    А Папа Йоан Павел Втори ме погледна очи в очите ми.
    Беше през 2003 година.

    06:44 19.04.2026