Папа Лъв XIV: Въобще не е в мой интерес да дебатирам с Тръмп

Папа Лъв XIV заяви, че речите му, които се смятат за насочени срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, са написани много преди ескалацията в Близкия изток.

Папата направи това изявление по време на пътуването си от Камерун до Ангола, където ще продължи апостолското му турне, съобщава CNN.

Той обясни, че повечето му речи са написани „много преди изявленията на президента на САЩ“ и неговото обкръжение.

„Дебатирането с президента абсолютно не е в мой интерес“, подчерта Лъв XIV.

След ескалацията на конфликта в Близкия изток папата заяви: „Абсурдно и нечовешко насилие бушува в свещените места на християнския Изток“. Той също така нарече войната на САЩ и Израел срещу Иран „позор за цялото човечество“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори, като нарече папата „ужасен във външната политика“ и добави, че „не иска папа, който критикува президента на САЩ“. Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс призова папа Лъв XIV да бъде „внимателен“ в изявленията си по богословски теми.

След това папа Лъв XIV разкритикува неназовани политици, които използват религията, за да постигнат целите си. Папата отбеляза, че светът ни в момента е ограбван от „куп тирани“. Забележките на папата дойдоха на фона на конфликта му с Вашингтон заради критиките му към операцията на САЩ в Иран.

Папата беше подкрепен от италианския премиер Джорджия Мелони, която нарече забележките на Тръмп неприемливи. Американският лидер отговори, като заяви, че „наистина единственото неприемливо нещо тук е тя, защото не я интересува дали Иран има ядрени оръжия“. Американският лидер преди това многократно е заявявал отличните си отношения с италианския премиер.