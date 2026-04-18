Le Journal du Dimanche: Франция е свалила около 80 ирански дрона от началото на войната срещу Техеран

18 Април, 2026 23:47, обновена 18 Април, 2026 23:54 2 615 16

Париж използва хибридна стратегия, за да защити съюзниците си и да укрепи военния си авторитет, пише вестникът

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френските сили в Близкия изток са свалили приблизително 80 ирански дрона от началото на американско-израелската война срещу Ислямската република, пише Le Journal du Dimanche.

„Около 80 дрона Shahed бяха унищожени от френски оръжия във въздушното пространство на страните партньори“, се казва в изданието. „Използвайки изтребители Rafale, хеликоптери Tiger и системи за противовъздушна отбрана, Париж прилага хибридна стратегия за защита на съюзниците си и укрепване на военния си авторитет.“

Въпреки това военните признават, че финансовата целесъобразност на изтребители, използващи ракети MICA, които струват 600 000 евро всеки, срещу дронове, които струват приблизително 30 000 евро, е съмнителна. Освен това, от началото на конфликта стана ясно, че запасите от боеприпаси са недостатъчни. Поради това, считано от 30 март, хеликоптери бяха разположени за сваляне на ирански безпилотни летателни апарати, използващи 30-милиметрови оръдия.

Един от съюзниците на Париж първоначално възрази, тъй като френските хеликоптери не бяха оборудвани с необходимите комуникационни системи за координация със съюзниците си. Беше решено да се използват за съвместни патрули с местните сили. Необходимата система Liason 16 по-късно беше инсталирана на френските хеликоптери. Източниците на вестника не уточниха коя държава е причинила проблемите, но уточниха, че френските въоръжени сили действат във въздушното пространство на Катар, Кувейт, Йордания и ОАЕ. „Те настояват, че сами ще свалят дроновете, а ние действаме като втора линия“, призна един високопоставен офицер пред JDD.

Освен това, френски наземни системи за противовъздушна отбрана са разположени в близост до стратегически обекти в страните от Персийския залив. Вестникът отбелязва, че хаосът, предизвикан от президента на САЩ Доналд Тръмп в Близкия изток, е подкопал авторитета на американците като гарант за сигурността в региона. На този фон Франция, като предоставя услуги на страни партньори, се надява да сключи нови икономически и отбранителни споразумения.

Официално френското правителство поддържа „отбранителна“ позиция в настоящия конфликт. Неназован френски военен офицер обаче заяви пред вестника, че „споразуменията за отбрана изискват поверителност“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бонсуаре

    13 3 Отговор
    А дьо мен ща сваляте гаргите с прашките на половинките си

    00:02 19.04.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    13 5 Отговор
    За тия 80 дрона са похарчили поне 80 000 000 долара, а Иран е похарчил около 700 000 долара 😂😂😂

    00:04 19.04.2026

  • 3 Дън Бай

    19 7 Отговор
    Тези лъжат повече и от ППДБ.

    00:05 19.04.2026

  • 4 Забелязах на снимката

    10 4 Отговор
    че тия самолети сякаш имат очила на извънземни👽

    00:06 19.04.2026

  • 5 Онзи

    17 6 Отговор
    Франция ги изритаха от Африка , сега се напъват при арабите ама там са големите играчи и няма кой да ги дондурка франсетата

    00:07 19.04.2026

  • 6 ДА БЕ ДА

    17 7 Отговор
    ВЯРНО Е КОЛКОТО Е ВЯРНО,ЧЕ НАПОЛЕОН Е ЗАВОЮВАЛ РУСИЯ. АХ ТЕЗИ ЖАБАРЧЕТА

    00:09 19.04.2026

  • 7 И ядоха

    9 5 Отговор
    папура в Ватерло

    00:11 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Требиен

    7 4 Отговор
    Нищо не става от вас освен за френска любов😋

    00:30 19.04.2026

  • 10 Али Турчинът

    6 4 Отговор
    Турция ще ви реши проблема за всичко. И в Близкия Изток, и в Либия, и в европейската отбрана без Сащ. Ако си мислите, че Украйна ще издържи до 2030 г.срещу Русия. Тя пък никога (Русия)не е мислела нещо подобно. Ще трябва да лижете топките и на Китай и на Сащ. Недоразвити африканци..

    00:42 19.04.2026

  • 11 Али Турчинът

    4 3 Отговор
    Палячовци..

    00:50 19.04.2026

  • 12 Тахран

    7 3 Отговор
    Така ще ви го фраскаме че ще седнета върху гъа си след сто години.

    00:53 19.04.2026

  • 13 Хи хи хи

    5 4 Отговор
    Ако не бяха им помогнали наште усръински брати и четвърт дрон нямаше а свалят.......

    Още новини от и за уср@йна ???!

    00:57 19.04.2026

  • 14 Тавариши и Таварашутки

    4 6 Отговор
    Даже и ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    Много се обидил на оная

    МОМА БОНЯ.

    Явно всички в Кремъл доста се засегнати
    От Клипа на Блогърката ,

    Щом СОЛОВЬОВ ЛИЧНО
    се нагърби
    Да защитава в Студиото

    БУНКЕРНИЯ КАРЛИК.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    01:12 19.04.2026

  • 15 Вярвам.

    6 4 Отговор
    Няколко десетки милиона гущера са отлетели за свалянето на няколко десетки дрона.
    Успеваемост едно към гьотере.

    01:44 19.04.2026

  • 16 дядото

    5 3 Отговор
    нали петлите не са обявявали война и не участваха в бойни действия в близкия изток.мър шо яди

    06:03 19.04.2026

