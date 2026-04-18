Le Journal du Dimanche: Франция е свалила около 80 ирански дрона от началото на войната срещу Техеран

Френските сили в Близкия изток са свалили приблизително 80 ирански дрона от началото на американско-израелската война срещу Ислямската република, пише Le Journal du Dimanche.

„Около 80 дрона Shahed бяха унищожени от френски оръжия във въздушното пространство на страните партньори“, се казва в изданието. „Използвайки изтребители Rafale, хеликоптери Tiger и системи за противовъздушна отбрана, Париж прилага хибридна стратегия за защита на съюзниците си и укрепване на военния си авторитет.“

Въпреки това военните признават, че финансовата целесъобразност на изтребители, използващи ракети MICA, които струват 600 000 евро всеки, срещу дронове, които струват приблизително 30 000 евро, е съмнителна. Освен това, от началото на конфликта стана ясно, че запасите от боеприпаси са недостатъчни. Поради това, считано от 30 март, хеликоптери бяха разположени за сваляне на ирански безпилотни летателни апарати, използващи 30-милиметрови оръдия.

Един от съюзниците на Париж първоначално възрази, тъй като френските хеликоптери не бяха оборудвани с необходимите комуникационни системи за координация със съюзниците си. Беше решено да се използват за съвместни патрули с местните сили. Необходимата система Liason 16 по-късно беше инсталирана на френските хеликоптери. Източниците на вестника не уточниха коя държава е причинила проблемите, но уточниха, че френските въоръжени сили действат във въздушното пространство на Катар, Кувейт, Йордания и ОАЕ. „Те настояват, че сами ще свалят дроновете, а ние действаме като втора линия“, призна един високопоставен офицер пред JDD.

Освен това, френски наземни системи за противовъздушна отбрана са разположени в близост до стратегически обекти в страните от Персийския залив. Вестникът отбелязва, че хаосът, предизвикан от президента на САЩ Доналд Тръмп в Близкия изток, е подкопал авторитета на американците като гарант за сигурността в региона. На този фон Франция, като предоставя услуги на страни партньори, се надява да сключи нови икономически и отбранителни споразумения.

Официално френското правителство поддържа „отбранителна“ позиция в настоящия конфликт. Неназован френски военен офицер обаче заяви пред вестника, че „споразуменията за отбрана изискват поверителност“.