Техеран към Кая Калас: Лицемерите от Брюксел да не ни поучават, докато подкрепят войната срещу Иран

Искането на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас за отваряне на Ормузкия проток е върхът на европейското лицемерие, написа говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей в социалните мрежи.
„Стига морализиране; хроничната неспособност на Европа да практикува това, което проповядва, превърна разговорите ѝ за „международно право“ във връх на лицемерието“, каза той.
Според дипломата никоя норма на международното право не забранява на Иран да предприема мерки в Ормузкия проток за защита на Ислямската република. Той смята, че клаузата за „безусловен транзит“ през пролива е изчезнала с разполагането на американски военни сили в региона.
Както подчерта Багаей, ЕС няма право да поучава Иран за спазването на международното право, „докато самият той подкрепя военните престъпления на САЩ и Израел“.
В началото на април Калас заяви, че Ормузкият проток е „глобално обществено благо“ и че блокирането му заплашва световната търговия. Тя отбеляза също, че Иран не трябва да начислява такси за преминаването на кораби, тъй като международното право не предвижда подобни споразумения.
В следобедните часове на 17 април Иран официално обяви пълното отваряне на Ормузкия проток за търговски кораби за срока на прекратяване на огъня. Още на следващия ден обаче Иран обяви възстановяване на военния контрол над Ормузкия проток поради „пиратските“ действия на Съединените щати.
По-рано The Wall Street Journal съобщи, че европейските страни разработват план за международна мисия за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след края на военните действия, без участието на Съединените щати. Френският президент Еманюел Макрон уточни, че това ще бъде „отбранителна мисия“, която няма да включва „воюващите страни“ – Съединените щати, Израел и Иран.
След операцията на САЩ и Израел Иран обяви спиране на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG).
До коментар #1 от "То баш":Най мразим да мислим
4 Мухахаха
До коментар #1 от "То баш":И какво ще направи европа едно голямо нищо
6 Искането на ръководителя на европейската
СТАРАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИЛЕМА - "НАКОВАЛНЯ ИЛИ ЧУК". ЧАЛМИТЕ СЕ ДЪРЖАТ, КАТО ЕДНОКЛЕТЪЧНИ - "БИЙТЕ НИ, ЗА ДА ВИ УВАЖАВАМЕ". ПОКАЗАХА, ЧЕ УВАЖАВАТ САМО СИЛАТА.
7 Как каво ще
До коментар #4 от "Мухахаха":направи, в Европа има две ядрени държави, има собствено производсто на изтребители, танкове, боеприпаси и дронове. В Самоков има завод за дронове същите като шахедите. Европа единствено може да си позволи да налива 4 години толкова много милиони пари и оръжие в Украйна, Русия има ли да извади толкова пари и оръжие да даде на Иран а.
8 Всичко е театър,
До коментар #1 от "То баш":селски, за пред овцете вярващи в демокрацията, евроbokлyците подкрепят укроbokлуците, а краварските отпадъци подкрепят ционистките отпадъци, които винаги са помагали на укрите. Руснаците така здраво надъниха нато и европката, че дори и да искат не могат да помогнат на ционистите от сращ и и$peл.
10 СССР
До коментар #4 от "Мухахаха":България вън от ЕС и виза за българите за всяка една европейска държава, българина не трябва да работи, учи и почива в ЕС, руското черноморие е много по хубаво от Гръцкото и защо да подкрепя българина икономиката на Гърция като може да подкрепя Руската и огромни мита за внос и износ да може да фалира българския производител който изнася стока, също така огромни мита за внос, колкото ти струва мерцедеса толкова да е и митото за да може да се отвори вноса на нови Лади от братска Русия! Вън от ЕС!
14 Боруна Лом
До коментар #7 от "Как каво ще":ДЕЕБИЛ СИ ЩОМ НЕ РАЗБРА,ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕСЕС И ОБОРА ГИНАТ НЕВИННИ ХОРА!
17 Правилно е натирил Кая тъпото
19 ужас
20 Артилерист
21 хихихи
23 жоро
Пускат я да говори за да развеселява политиците.
06:09 19.04.2026
24 Дай малко
До коментар #10 от "СССР":По Пламенно и Надъхано
Червен Гейзак.
Много ВЯЛО .
25 Парс
До коментар #16 от "Дреме ми":Е, точно това е позицията на европа. Европа жалка и презрена
27 Покажи как
До коментар #24 от "Дай малко":reйzep синьожълт.
28 Парс
До коментар #22 от "А Добро утро":Освен задници други аргументи имате ли ? Или това са единствени европейский цености сега?
29 добро да е
До коментар #22 от "А Добро утро":Накъдри ли плитките, епилирано
reйzep4e, сложи ли си ермулката, ционистка подметко.
31 Гресиран козяк
До коментар #24 от "Дай малко":И въпреки всичкп продължаваш да сигго суагаш в Гаza .
35 Отто скорЦЕНИ
До коментар #1 от "То баш":Мислиш ли , че ЕВРОПАта трябва да Очаства / с О / във войната срещу ИРАН ? Това Очастие как да бъде направено ? Само с думи или с войска ? И какви войски , като те са орел-рак-щука !
Пак помисли - ще О-очастваме ли във чужда война ,за чужди интереси и за чужд кеф ?
37 И какво ще направи Европа с туй ЯО?
До коментар #7 от "Как каво ще":Ще отвори протока ли с него?
Иран защо мислиш че има обогатен уран на прага от 60% след като не иска никога да има ЯО и каквото и да е оръжие за масово унижожение, по религиозни причини! И при издадена Фетва дори?
Да ти обясня: Защото религията им и Фетвата разрешават използването на ЯО, само ако Иран е нападнат с ЯО!!!
И не е лъжа, че за дни могат да произведат такова ако бъдат нападнати с такова!
А Иран има хиперзвукови ракети каквито нито Европа нито НАТО има.
39 хер ФЛИК
Чуди се накъде да тръгне и какво да каже , като всичко , което кажат лидерите й звучи АБСУРДНО , лицемерно , ДВУЛИЧНО , неадекватно.
Направо трагедия !
40 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
А ние ще плащаме грешките им и ще сърбаме попарата , които такива юнаци като Калас са надробили !
42 Добро утро и на теб
До коментар #22 от "А Добро утро":Верно ли ? А има ли международно публично право или няма???Ако няма или се прилага избирателно предстои хаос.
46 Лъжовната ИСТИНА
До коментар #45 от "Петер Брьогел - СТАРИ":Европа се държи по-скора като в поговорката - видяла жабата , че подковават вола и тя си вдигнала крака !
Или - барабар Петко с мъжете !
47 А Европа какво оръжие има
До коментар #7 от "Как каво ще":излишно за, да даде на Израел и САЩ???
А и Иран не е искал от Русия оръжие, защото се справя чудесно! Има си достатъчно, дори ХИПЕРзвукови, каквито НАТО няма още.
Докато Зеления еротичен, танцьор рИве непрекъснато за оръжия и изпразни военните складове на Европа, че и до рецесия я докара.
52 ЕшерихиЯ Коли ще ни заКОЛИ
До коментар #50 от "Това":А не трябва ли да го кажат и БОЙКОВЦИТЕ и ПЕЕВЦИТЕ например ? Защо ги обиждаш , защо не ги зачиташ като НЕОБИКОЛИМ ФАКТОР в нашия живот ? Те колят и бесят в България !
53 Анонимен
До коментар #12 от "Дзак":А семейните ценности кой защитава?
54 си пън
До коментар #7 от "Как каво ще":очевидно,русия има най много ядрени бомби и ракети дет могат да ударят където си искат по света,затуй и жендърята си натискат гладните задници
56 веско
Какво има значение за тоя Кремълски ..... тъй с години не разбрах .? Никаква реакция , никаква дипломация , никой не я взема за сериозно и не се съобразява с нея даже племето хуси Западът уважава повече от колкото Русия не уважение да имат и страх не изпитват не я смята за нищо въпреки ,че Путин се опитва да ги плаши с новите си ракети те само се усмихват лицемерно защото те знаят той никога няма да им навреди да ги напада е невъзможно да използва Ядрените си ракети --Никога само ако Америка нанесе масиран Ядрен удар --Може би тогава да отвърне --мисля ,че и тогава няма да го направи най много да се оплачи в ООН или да помоли Тръмп да не го прави .Меката Мария с розовата поличка на това е способен -- да гледа и да не прави нищо да се усмихва като .....
