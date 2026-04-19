Техеран към Кая Калас: Лицемерите от Брюксел да не ни поучават, докато подкрепят войната срещу Иран

Искането на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас за отваряне на Ормузкия проток е върхът на европейското лицемерие, написа говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей в социалните мрежи.

„Стига морализиране; хроничната неспособност на Европа да практикува това, което проповядва, превърна разговорите ѝ за „международно право“ във връх на лицемерието“, каза той.

Според дипломата никоя норма на международното право не забранява на Иран да предприема мерки в Ормузкия проток за защита на Ислямската република. Той смята, че клаузата за „безусловен транзит“ през пролива е изчезнала с разполагането на американски военни сили в региона.

Както подчерта Багаей, ЕС няма право да поучава Иран за спазването на международното право, „докато самият той подкрепя военните престъпления на САЩ и Израел“.

В началото на април Калас заяви, че Ормузкият проток е „глобално обществено благо“ и че блокирането му заплашва световната търговия. Тя отбеляза също, че Иран не трябва да начислява такси за преминаването на кораби, тъй като международното право не предвижда подобни споразумения.

В следобедните часове на 17 април Иран официално обяви пълното отваряне на Ормузкия проток за търговски кораби за срока на прекратяване на огъня. Още на следващия ден обаче Иран обяви възстановяване на военния контрол над Ормузкия проток поради „пиратските“ действия на Съединените щати.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че европейските страни разработват план за международна мисия за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след края на военните действия, без участието на Съединените щати. Френският президент Еманюел Макрон уточни, че това ще бъде „отбранителна мисия“, която няма да включва „воюващите страни“ – Съединените щати, Израел и Иран.

След операцията на САЩ и Израел Иран обяви спиране на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG).