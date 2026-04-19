Техеран към Кая Калас: Лицемерите от Брюксел да не ни поучават, докато подкрепят войната срещу Иран

19 Април, 2026 04:36, обновена 19 Април, 2026 05:14 4 092 57

Европа е неспособна да прилага това, което проповядва, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей

Есмаил Багаей,Снимка: YouTube
Милен Ганев

Искането на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас за отваряне на Ормузкия проток е върхът на европейското лицемерие, написа говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей в социалните мрежи.

„Стига морализиране; хроничната неспособност на Европа да практикува това, което проповядва, превърна разговорите ѝ за „международно право“ във връх на лицемерието“, каза той.

Според дипломата никоя норма на международното право не забранява на Иран да предприема мерки в Ормузкия проток за защита на Ислямската република. Той смята, че клаузата за „безусловен транзит“ през пролива е изчезнала с разполагането на американски военни сили в региона.

Както подчерта Багаей, ЕС няма право да поучава Иран за спазването на международното право, „докато самият той подкрепя военните престъпления на САЩ и Израел“.

В началото на април Калас заяви, че Ормузкият проток е „глобално обществено благо“ и че блокирането му заплашва световната търговия. Тя отбеляза също, че Иран не трябва да начислява такси за преминаването на кораби, тъй като международното право не предвижда подобни споразумения.

В следобедните часове на 17 април Иран официално обяви пълното отваряне на Ормузкия проток за търговски кораби за срока на прекратяване на огъня. Още на следващия ден обаче Иран обяви възстановяване на военния контрол над Ормузкия проток поради „пиратските“ действия на Съединените щати.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че европейските страни разработват план за международна мисия за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след края на военните действия, без участието на Съединените щати. Френският президент Еманюел Макрон уточни, че това ще бъде „отбранителна мисия“, която няма да включва „воюващите страни“ – Съединените щати, Израел и Иран.

След операцията на САЩ и Израел Иран обяви спиране на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 То баш

    Европа отказа на САЩ да им бъде съочастник във Войната им срещу вас и за това фантата плюе по Европа и лидерите и, чак до папата стигна. Явно Европа май трябва да се включи като член на Нато и да подкрепи САЩ поне да е вярно това което говорите чалми пробити...

  • 2 ЕС друга песен ще запей

    когато сащ ги нападне както нападна Иран.

  • 3 Б Машалов

    До коментар #1 от "То баш":

    Най мразим да мислим

  • 4 Мухахаха

    До коментар #1 от "То баш":

    И какво ще направи европа едно голямо нищо

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Искането на ръководителя на европейската

    Искането на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас за отваряне на Ормузкия проток е върхът на европейското лицемерие
    СТАРАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИЛЕМА - "НАКОВАЛНЯ ИЛИ ЧУК". ЧАЛМИТЕ СЕ ДЪРЖАТ, КАТО ЕДНОКЛЕТЪЧНИ - "БИЙТЕ НИ, ЗА ДА ВИ УВАЖАВАМЕ". ПОКАЗАХА, ЧЕ УВАЖАВАТ САМО СИЛАТА.

  • 7 Как каво ще

    направи, в Европа има две ядрени държави, има собствено производсто на изтребители, танкове, боеприпаси и дронове. В Самоков има завод за дронове същите като шахедите. Европа единствено може да си позволи да налива 4 години толкова много милиони пари и оръжие в Украйна, Русия има ли да извади толкова пари и оръжие да даде на Иран а.

  • 8 Всичко е театър,

    селски, за пред овцете вярващи в демокрацията, евроbokлyците подкрепят укроbokлуците, а краварските отпадъци подкрепят ционистките отпадъци, които винаги са помагали на укрите. Руснаците така здраво надъниха нато и европката, че дори и да искат не могат да помогнат на ционистите от сращ и и$peл.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СССР

    България вън от ЕС и виза за българите за всяка една европейска държава, българина не трябва да работи, учи и почива в ЕС, руското черноморие е много по хубаво от Гръцкото и защо да подкрепя българина икономиката на Гърция като може да подкрепя Руската и огромни мита за внос и износ да може да фалира българския производител който изнася стока, също така огромни мита за внос, колкото ти струва мерцедеса толкова да е и митото за да може да се отвори вноса на нови Лади от братска Русия! Вън от ЕС!

  • 11 Д-р Ментал

    Светът не е сляп за наведената позиция на Европа….

  • 12 Дзак

    Трябва да се защитават не само евроатлантически, а и глобални ценности!

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

    До коментар #7 от "Как каво ще":

    ДЕЕБИЛ СИ ЩОМ НЕ РАЗБРА,ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕСЕС И ОБОРА ГИНАТ НЕВИННИ ХОРА!

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

    46 5 Отговор
    Освен че е ненормална, Кая е и много тъпа.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

    Тоя макрон щял да регулира движението през протока след сключването на примирие. Щял да разполага сили в украйна след приключване на войната. Смел човек. А бе Мунчо, ела ми на гости след като изкарам чевермето от фурната.

  • 20 Артилерист

    Туй дето го е казала Кая за "глобално обществено благо" на протока много прилича на заявеното от Нюланд преди, че руските природни богатства "принадлежат на цялото човечество"!!! Много правилно е подчертаването лицемерието на ЕС за "загрижеността" на свободата на корабоплаването, а в същото време мълчи за агресията на САЩ и Израел...

  • 21 хихихи

    И тоя смешен страхливец седи там, където е седял Наполеон.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

    Кайчето Калас е с ментални отклонения и вече я ползват за клоун в ЕС.
    Пускат я да говори за да развеселява политиците.

  • 24 Дай малко

    По Пламенно и Надъхано
    Червен Гейзак.

    Много ВЯЛО .

  • 25 Парс

    Е, точно това е позицията на европа. Европа жалка и презрена

  • 26 Макаронец

    ...отбранителна мисия“, която няма да включва „воюващите страни“ .... това е някаква новост в военното дело, хем не участваш във войната, хем си в отбранителна мисия на 5000 км. от теб. Макаронецо, макаронецо - пропагандата на ЕС ви е слаба, прави са хората да ви казват, че само с пропаганда вече не може да се живее - трябват и дела.

  • 27 Покажи как

    reйzep синьожълт.

  • 28 Парс

    Освен задници други аргументи имате ли ? Или това са единствени европейский цености сега?

  • 29 добро да е

    Накъдри ли плитките, епилирано
    reйzep4e, сложи ли си ермулката, ционистка подметко.

  • 30 А ГДЕ

    Кая Калната ?

  • 31 Гресиран козяк

    И въпреки всичкп продължаваш да сигго суагаш в Гаza .

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

    Всички много бързо разбраха за ЛИЦЕМЕРИЕТО на т. нар. европейски "лидери" !

  • 35 Отто скорЦЕНИ

    Мислиш ли , че ЕВРОПАта трябва да Очаства / с О / във войната срещу ИРАН ? Това Очастие как да бъде направено ? Само с думи или с войска ? И какви войски , като те са орел-рак-щука !
    Пак помисли - ще О-очастваме ли във чужда война ,за чужди интереси и за чужд кеф ?

  • 36 Двуок ЦИКЛОП

    Защо света се държи така , сякаш ИРАН е нападнал Израел и САЩ ?

  • 37 И какво ще направи Европа с туй ЯО?

    Ще отвори протока ли с него?
    Иран защо мислиш че има обогатен уран на прага от 60% след като не иска никога да има ЯО и каквото и да е оръжие за масово унижожение, по религиозни причини! И при издадена Фетва дори?

    Да ти обясня: Защото религията им и Фетвата разрешават използването на ЯО, само ако Иран е нападнат с ЯО!!!
    И не е лъжа, че за дни могат да произведат такова ако бъдат нападнати с такова!
    А Иран има хиперзвукови ракети каквито нито Европа нито НАТО има.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

    За пореден път Европа показва , че е в тотален хаос , неориентираност и незнание как да реагира !
    Чуди се накъде да тръгне и какво да каже , като всичко , което кажат лидерите й звучи АБСУРДНО , лицемерно , ДВУЛИЧНО , неадекватно.
    Направо трагедия !

  • 40 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    Знаете ли , Кая след време няма вече да заема този пост и ще е някъде на топло , уютно , охолно живееща с парите , които получава и привилегиите , които ползва !
    А ние ще плащаме грешките им и ще сърбаме попарата , които такива юнаци като Калас са надробили !

  • 41 Хахахахаха

    Всеки гъбарка Нато, хахахах никой не ги уважава и не ги бръсне за нищо, аз ако съм на Нато ще се крия в последна дупка, просто всички ги гъбаркат, руснаците 5 година им се подиграват, сега и иранците им се смеят, а Натото отива към жесток фалит и разпад, вече колко държави взеха да мислят да се оттеглят от потъващия кораб

  • 42 Добро утро и на теб

    Верно ли ? А има ли международно публично право или няма???Ако няма или се прилага избирателно предстои хаос.

  • 43 Слоностозъбест Абракадабър

    Що пък Кая да не отиде като мед. сестра , доброволка на фронта ! Да даде личен пример ! Ще вдъхнови много модерни евро-либерало-прогресивни хуманисти !

  • 44 Пища ХУФнагел

    НАТО и ЕС има ли ги въобще и каква функция изпълняват ? Струват много , много , много пари . Костват ни много правила , забрани и задължения. Натрапват на мнозинството неща , които малцинството е решило и иска. И.....?

  • 45 Петер Брьогел - СТАРИ

    На гол гъ.3 - чиФте пищоФи !

  • 46 Лъжовната ИСТИНА

    Европа се държи по-скора като в поговорката - видяла жабата , че подковават вола и тя си вдигнала крака !
    Или - барабар Петко с мъжете !

  • 47 А Европа какво оръжие има

    излишно за, да даде на Израел и САЩ???

    А и Иран не е искал от Русия оръжие, защото се справя чудесно! Има си достатъчно, дори ХИПЕРзвукови, каквито НАТО няма още.
    Докато Зеления еротичен, танцьор рИве непрекъснато за оръжия и изпразни военните складове на Европа, че и до рецесия я докара.

  • 48 юначен страх

    Я Европа да спретне една армия и да атакува ! Няма само лидерите им да се плюнчат и да говорят глупости , а водачите да правят изявления без никаква стойност ! Я да покажат какво "страшилище" е една обединена от "някакви ЦЕННОСТИ " Европа. И Как може да отстоява своите интереси / които никой не знае какви са/ !

  • 49 Баба Меца

    Това , което виждаме е , че света /особено САЩ/ не може да живее без да има ВОЙНА , конфликти , борба за надмощие , налагане на право със сила !

  • 50 Това

    трябва да го кажат и за Гюровците + ИдиЙотова.

  • 51 ЯЗЪК

    Чудя се как видните ни юнаци - герои - главатари Бойко и Делян , все още не са взели и те становище , казвайки тежката си / поне на килограми и живото им тегло / дума ? Все са на всяка манджа мерудия , логично е да ни осветлят с думите си и тук !

  • 52 ЕшерихиЯ Коли ще ни заКОЛИ

    А не трябва ли да го кажат и БОЙКОВЦИТЕ и ПЕЕВЦИТЕ например ? Защо ги обиждаш , защо не ги зачиташ като НЕОБИКОЛИМ ФАКТОР в нашия живот ? Те колят и бесят в България !

  • 53 Анонимен

    А семейните ценности кой защитава?

  • 54 си пън

    очевидно,русия има най много ядрени бомби и ракети дет могат да ударят където си искат по света,затуй и жендърята си натискат гладните задници

  • 55 А50

    С това изречение иранците даже са отделилили твърде много внимание на европейците. Можеха да го вметнат някак да мине заедно в едно изречение с правата на индийските слонове на 4 дневна работна седмица

  • 56 веско

    Браво на Иранският дипломат . Кои са те Европейците да заповядват Иран на какво има право и на какво няма и да ги учат? . Само техните правила важат в ЕС и в Русия когато Путин даже няма смелостта -- имам предвид Външното Министерство -- да изкаже своето мнение . Путин никого не може да обиди особено Западните си колеги или да каже нещо лошо за тях каквото и да направят --те финансират войната Украйна предоставят оръжие , боеприпаси , техните военни специалисти да участват в нанасяне на удари с дронове по Руските територии , въвеждат санкции, блокиране на Милиарди всичко което прави Европа за Путин това няма никакво значение .к
    Какво има значение за тоя Кремълски ..... тъй с години не разбрах .? Никаква реакция , никаква дипломация , никой не я взема за сериозно и не се съобразява с нея даже племето хуси Западът уважава повече от колкото Русия не уважение да имат и страх не изпитват не я смята за нищо въпреки ,че Путин се опитва да ги плаши с новите си ракети те само се усмихват лицемерно защото те знаят той никога няма да им навреди да ги напада е невъзможно да използва Ядрените си ракети --Никога само ако Америка нанесе масиран Ядрен удар --Може би тогава да отвърне --мисля ,че и тогава няма да го направи най много да се оплачи в ООН или да помоли Тръмп да не го прави .Меката Мария с розовата поличка на това е способен -- да гледа и да не прави нищо да се усмихва като .....

    10:07 19.04.2026

  • 57 БОЙКО НЕ СЕ ЛИ НАМЕСИ В ИРАН

    САЩ И ЕВРЕИТЕ ЩЕ ЯДАТ СВИНСКАТА ОПАШКА ! АКО ОБАЧЕ СЕ НАМЕСИ КОЕТО ТОЙ НЯМА ДА НАПРАВИ ЩОТО Е СТРАХЛИВЕЦ .........И ТОЙ ЩЕ ХАПНЕ ДЪРВОТО !

