Пхенян отново изстреля балистични ракети, Сеул и Токио и Пентагонът "координират" реакцията си

Северна Корея изстреля балистични ракети от неопределен тип на изток, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, позовавайки се на Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея.

Изстрелването е засечено сутринта на 19 април в района на Синпо, където се намират корабостроителниците на Северна Корея и съоръжението за балистични ракети, изстрелвани от подводници. Това е седмото изстрелване на балистична ракета от Северна Корея от началото на годината и първото след серия от тестове на 8 април, които включваха ракети с малък обсег с касетъчни бойни глави.

Японското министерство на отбраната от своя страна заяви, че ще координира действията си с Южна Корея и Съединените щати по въпроса. Според Киодо ракета е летяла около 10 минути и е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония. Не се съобщава за щети.

Според правителствено съобщение, японското правителство е протестирало срещу Северна Корея.

Токио смята, че действията на Северна Корея „представляват заплаха за Япония, региона и международната общност“.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви по-рано, че Северна Корея е изстреляла няколко предполагаеми балистични ракети около 6:00 ч. местно време (около 00:00 ч. българско време). Той каза, че те са паднали извън изключителната икономическа зона на страната.

Изстрелването не е представлявало непосредствена заплаха за Съединените щати и техните съюзници, заяви Индо-тихоокеанското командване на САЩ.

„Пхенян изстреля няколко балистични ракети на 19 април 2026 г. Ние сме наясно с това и се консултираме с нашите съюзници и партньори. Нашата оценка е, че това изстрелване не представлява непосредствена заплаха за военните и територията на Съединените щати, нито за нашите съюзници“, се казва в изявление на командването.

В началото на април севернокорейските военни изстреляха няколко балистични ракети с малък обсег към Японско море, като те изминаха 240 километра.