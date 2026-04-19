Пхенян отново изстреля балистични ракети, Сеул и Токио и Пентагонът "координират" реакцията си

Северна Корея изстреля балистични ракети от неопределен тип на изток, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, позовавайки се на Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея.
Изстрелването е засечено сутринта на 19 април в района на Синпо, където се намират корабостроителниците на Северна Корея и съоръжението за балистични ракети, изстрелвани от подводници. Това е седмото изстрелване на балистична ракета от Северна Корея от началото на годината и първото след серия от тестове на 8 април, които включваха ракети с малък обсег с касетъчни бойни глави.
Японското министерство на отбраната от своя страна заяви, че ще координира действията си с Южна Корея и Съединените щати по въпроса. Според Киодо ракета е летяла около 10 минути и е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония. Не се съобщава за щети.
Според правителствено съобщение, японското правителство е протестирало срещу Северна Корея.
Токио смята, че действията на Северна Корея „представляват заплаха за Япония, региона и международната общност“.
Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви по-рано, че Северна Корея е изстреляла няколко предполагаеми балистични ракети около 6:00 ч. местно време (около 00:00 ч. българско време). Той каза, че те са паднали извън изключителната икономическа зона на страната.
Изстрелването не е представлявало непосредствена заплаха за Съединените щати и техните съюзници, заяви Индо-тихоокеанското командване на САЩ.
„Пхенян изстреля няколко балистични ракети на 19 април 2026 г. Ние сме наясно с това и се консултираме с нашите съюзници и партньори. Нашата оценка е, че това изстрелване не представлява непосредствена заплаха за военните и територията на Съединените щати, нито за нашите съюзници“, се казва в изявление на командването.
В началото на април севернокорейските военни изстреляха няколко балистични ракети с малък обсег към Японско море, като те изминаха 240 километра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
05:31 19.04.2026
2 Шопо
Ким не е страхливец като Путин
Коментиран от #8
05:32 19.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боруна Лом
05:36 19.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Накрая ще го качат на някоя ракета
07:15 19.04.2026
8 джо
До коментар #2 от "Шопо":Това което казваш е вярно Америка и Европа " уважават " С. Корея и Иран даже племето хуси не от обич а от страх . Да не би С. Корея да нанесе Ядрен ракетен удар тъй като --те смятат Ким Чен е непредсказуем -- и същото време се страхуват ,че и Иран може да атакува Европа .. Русия ли ? по точно Путин ? той никога на никоя страна няма да навреди , да ги напада е абсурдно , каквото и да му направят той ще хленчи ,ще се оплаква , на Руският народ ,ще се усмихва като последният глу...пак и ще седне на зад...ника си без да е направил нещо ,обича да гледа и да не прави нищо и то вече 25 години от 27.12.1999 година откакто е на власт да гледа като теле пред аптека .
10:17 19.04.2026