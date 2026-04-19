Пхенян отново изстреля балистични ракети, Сеул и Токио и Пентагонът "координират" реакцията си

19 Април, 2026 05:17, обновена 19 Април, 2026 05:33 1 872 8

Ракетата е летяла около 10 минути и е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония. Не се съобщава за щети

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея изстреля балистични ракети от неопределен тип на изток, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, позовавайки се на Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея.

Изстрелването е засечено сутринта на 19 април в района на Синпо, където се намират корабостроителниците на Северна Корея и съоръжението за балистични ракети, изстрелвани от подводници. Това е седмото изстрелване на балистична ракета от Северна Корея от началото на годината и първото след серия от тестове на 8 април, които включваха ракети с малък обсег с касетъчни бойни глави.

Японското министерство на отбраната от своя страна заяви, че ще координира действията си с Южна Корея и Съединените щати по въпроса. Според Киодо ракета е летяла около 10 минути и е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония. Не се съобщава за щети.

Според правителствено съобщение, японското правителство е протестирало срещу Северна Корея.

Токио смята, че действията на Северна Корея „представляват заплаха за Япония, региона и международната общност“.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви по-рано, че Северна Корея е изстреляла няколко предполагаеми балистични ракети около 6:00 ч. местно време (около 00:00 ч. българско време). Той каза, че те са паднали извън изключителната икономическа зона на страната.

Изстрелването не е представлявало непосредствена заплаха за Съединените щати и техните съюзници, заяви Индо-тихоокеанското командване на САЩ.

„Пхенян изстреля няколко балистични ракети на 19 април 2026 г. Ние сме наясно с това и се консултираме с нашите съюзници и партньори. Нашата оценка е, че това изстрелване не представлява непосредствена заплаха за военните и територията на Съединените щати, нито за нашите съюзници“, се казва в изявление на командването.

В началото на април севернокорейските военни изстреляха няколко балистични ракети с малък обсег към Японско море, като те изминаха 240 километра.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    21 1 Отговор
    атомния Ким си стреля, а тия координират реакцията си в кенефа.

    05:31 19.04.2026

  • 2 Шопо

    17 2 Отговор
    Другаря Ким се подготвя да се включи на страната на Иран.
    Ким не е страхливец като Путин

    Коментиран от #8

    05:32 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    КИМ ЧО, УДРИИИИ БАЦЕ ТАА ШАШАВА КРАВА МЕЖДУ РОГИТЕ!

    05:36 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Накрая ще го качат на някоя ракета

    1 9 Отговор
    Кюфтето и ще го изстрелят

    07:15 19.04.2026

  • 8 джо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Това което казваш е вярно Америка и Европа " уважават " С. Корея и Иран даже племето хуси не от обич а от страх . Да не би С. Корея да нанесе Ядрен ракетен удар тъй като --те смятат Ким Чен е непредсказуем -- и същото време се страхуват ,че и Иран може да атакува Европа .. Русия ли ? по точно Путин ? той никога на никоя страна няма да навреди , да ги напада е абсурдно , каквото и да му направят той ще хленчи ,ще се оплаква , на Руският народ ,ще се усмихва като последният глу...пак и ще седне на зад...ника си без да е направил нещо ,обича да гледа и да не прави нищо и то вече 25 години от 27.12.1999 година откакто е на власт да гледа като теле пред аптека .

    10:17 19.04.2026

