Неловко: Кметът на Лвов се обърна към краля на Швеция с "Your Emergency"
Неловко: Кметът на Лвов се обърна към краля на Швеция с "Your Emergency"

19 Април, 2026 05:34, обновена 19 Април, 2026 06:00

Андрий Садовой призна грешката си

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Лвов Андрий Садовий допусна нелеп гаф по време на среща с краля на Швеция Карл XVI Густав, обръщайки се към монарха не с „Ваше Величество“ (Your Majesty), а с „Ваш спешен случай“ (Your Emergency).

Част от записа бе публикуван от кмета в Х.

По-късно Садовий публикува публикация, в която признава грешката.

Срещата между Садовий и краля на Швеция се състоя на 17 април 2026 г. Посещението бе израз на солидарност със страната и подчерта ангажимента на Швеция към Украйна.

Кметът Садовий проведе на краля кратка обиколка на Лвов, по време на която разгледаха историческия център и площада пред кметството.

Кралят посети обекти, пострадали от руски атаки, включително историческата църква „Св. Андрей“ и жилищни сгради, ударени от дронове.

Заедно с президента Зеленски, крал Карл XVI Густав посети Личаковското гробище, за да отдаде почит на падналите украински войници.

Кралят се пошегува, че преди да дойде, е потърсил информация за Лвов в Google и е бил впечатлен от красотата на града.

По време на посещението си в Лвов кралят бе придружен и от шведския министър на външните работи Мария Малмер Стенергард.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤭🤭🤭🤭

    104 6 Отговор
    Украта не славят с много акъл, масово са празни картуни, но затова пък много са нагли.

    Коментиран от #2, #3, #4, #25

    06:03 19.04.2026

  • 2 Така е

    85 5 Отговор

    До коментар #1 от "🤭🤭🤭🤭":

    виждаме ги и у нас.

    Коментиран от #17

    06:05 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Калкулатора

    57 0 Отговор

    До коментар #1 от "🤭🤭🤭🤭":

    По-късно Садовий публикува публикация, ....И Оперира операция ?!

    06:08 19.04.2026

  • 5 БАРС

    66 3 Отговор
    КРАЛЯ ДАЖЕ И НЕ ПОДАДЕ РЪКА НА ЗЕЛИНСКИ.КОЛКОТО ДО ЦЪРКВАТА ТЯ Е ОДАРЕНА ОТ УКРО ПВО РАКЕТА КОЯТО НЕ Е Е ИОГЛА ДА СВАЛИ РУСКАТА .ЗАДИ ЦЪРКВАТА Е ИМАЛО СГРАДА В КОЯТО СА БИЛЕ НАСТАНЕНИ НАЕМНИЦИ И СГРАДАТА НАПЪЛНО Е УНИЩОЖЕНА БАРАБАР С ТЯХ.ВЧЕРА ПО ПРЕДАВАНЕТО СТОП ФЕЙК НА РОСИЯ 24 ИМЕННО ТОВА И ПОКАЗАХАРАШКИТЕ ДЕТО НЕ КАЗВАТ ИСТИНАТА УКРИТЕ..ИНТЕРЕСТНО ЗАЩО НЕ ПОКАЗАХА НА КРАЛЯ ЗАРАЗЕНИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦЪРКВИ КАК ВЧЕРА ТЦК ЗАБРА СВИЩЕНИКА НА ЕДНА КАНОНИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НАПРАВО ОТ ЦЪРКВАТА И МОЖЕБИ УТРЕ ИЛИ В ДРУГИ ЛЕН ЩЕ Е НА ФРОНТА ВЕЧЕ..ИНТЕРЕСТНО ЗАЩО КРАЛЯ НЕ ПОДАДЕ РЪКАТА СИ ЗА РЪКУВАНЕ С ЗЕЛИНСКИ КОЙТО ТАКА СЕ РАДВАШЕ И СИ ПРОТЕГНА РЪКАТА ИСКАШЕ ДА ПОКАЖЕ ,ЧЕ КРАЛЯ КОЛКО ОБИЧА УКРАИНА НО УВИ НЕЩО НЕ СЕ Е ХАРЕСАЛ ЗЕ НА КРАЛЯ .

    Коментиран от #39

    06:13 19.04.2026

  • 6 Хи их хи

    71 2 Отговор
    Ако пуснете клипа от посрещането,ще видите как Зеленката разтваря ръце да се прегръща, но "негово спешен случай" го пресече с ръкостискане и застана за снимката на два метра от клоуна.

    Коментиран от #8

    06:13 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    54 2 Отговор
    Гнусния евреин Еленски иска спешно пари.

    Коментиран от #33

    06:23 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КОТ.ар.АК 😼

    54 1 Отговор
    Ами тоя крал къв го дири в Лвов ,там за краденене няма ,освен хохохолите него да го откраднат и да искат откуп .

    Коментиран от #42, #50

    06:27 19.04.2026

  • 12 а бе..

    35 4 Отговор
    Зеленио мухал е помолил кремля в понеделник да не нападае столицата на кieвската хунта..кличкото ще го обяви ден за траур,оти некакъв масковец батисъл половин дузина бандерци,и още толкова са на командно дихание

    06:40 19.04.2026

  • 13 Амеро

    35 1 Отговор
    Добър познавацч на английския.::: Трябвало да използва за комуникация с шведте на родния си език - руския

    06:45 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 КИЕВ Е ШВЕДСКИ

    3 25 Отговор
    Киев е основан от шведите Рус. Няма Poccияни няма Русия, а Рус.

    06:51 19.04.2026

  • 16 Факт

    36 1 Отговор
    Който е бил в Украйна и е контактувал с туземните екземпляри знае за какво става дума-пази и варди.Войната не е най -страшното в случая,страшното е,че плъзнаха в ЕС.

    Коментиран от #18

    06:52 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българите - дунавските конекрадци

    2 26 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Това българин да го каже, е като циганин да вика "Ти си циганин".

    Айде моля ви се - в СССР все крадци и разбойници.

    06:54 19.04.2026

  • 19 Бъзиктар

    28 1 Отговор
    Нашенски ,,футболист на годината",премиер и тути-кванти на среща на министрите в Европа изяде 3 парчета торта,,Сахер" докато разбере какво го питат-едва му свалиха инсулина.Захарта го удари в менускуса.

    06:57 19.04.2026

  • 20 Тикви много,

    22 0 Отговор
    не само Тиквата в България. Много плевел също. Трябва да го изкореним напълно !!

    Коментиран от #31, #34

    07:03 19.04.2026

  • 21 Хахахахаха

    32 3 Отговор
    Защо не дадохте клипчето как зеления подава ръка на краля и ония го поглежда с насмешка и не му подава ръка, никой не иска проклятието Зеленски да го хване хахахаха

    07:10 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Казанлъшкия

    18 2 Отговор
    Т.по к.пеле руско..:) пардон... у.краинско. Но нали говориш и пишеш само на руски и се обърках. Да знаете,че аз съм немец ,но не знам немски, пиша само на български. Същата работа са и тия измисляняци.

    07:24 19.04.2026

  • 24 Един

    19 2 Отговор
    Банкянски Ентелигент , при посрещането на Макрон на летището във Варна му каза "Тук всички парле ву Франсе" .

    07:33 19.04.2026

  • 25 Хахахаха

    1 29 Отговор

    До коментар #1 от "🤭🤭🤭🤭":

    Путлера даже не говори английски.

    Коментиран от #28, #35, #47

    07:38 19.04.2026

  • 26 Хаха

    20 1 Отговор
    И този кмет сигурно се обзавел с имоти за милиони! Диана ПАНЧЕНКО разказа за кмета на Днепро , купил си човека вила за 4 000 000 милиона! Слугата Гюро може още пари да дава, а нашите баби и дядовци да тънат в мизерия!

    07:48 19.04.2026

  • 27 Селянин

    19 1 Отговор
    Ако беше в България кмета на София ще ще да ги заведе на хита Петрохан да им покаже с дарение какво е направил

    07:50 19.04.2026

  • 28 Хаха

    15 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Сигурно е с английския на Киро Тъпака или с английския на Ася Василева!

    07:51 19.04.2026

  • 29 Защо осем години

    3 3 Отговор
    Краля на Швеция не доиде в България

    Коментиран от #41

    07:54 19.04.2026

  • 30 Никога не е късно

    19 1 Отговор
    да се изложиш и да станеш за подигравка на целия свят.
    Пък и той откъде да знае човека каква е разликата между тези две думи, за него е все едно. Важното е лаф и джумбиш да става.

    07:54 19.04.2026

  • 31 Селянин

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Тикви много,":

    Ако беше асковския каун президент Сигурно би дошъл А сега за какво да идва всички рлигарси да пригранично за купуване на гласуве

    07:59 19.04.2026

  • 32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    Така става, когато тъпоъгълници се подмазват, като не говорят на родния си език.
    Бойко Тъпото пък преди години посрещна френския президент с думите "Парле ву франсе"...

    08:04 19.04.2026

  • 33 Лука

    2 20 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    Зеленски е герой ,защитава родината си! Копейките само плюват и нямат родина,опитват да седят на два стора!

    Коментиран от #36, #40

    08:15 19.04.2026

  • 34 Лука

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Тикви много,":

    Това с изкореняването си е чист фашизъм !

    08:21 19.04.2026

  • 35 Казанлъшкия

    16 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Бъркаш, поне проверявай преди да се излагаш на:) Путин говори перфектно немски ( живял и работил е в ГДР,)и говорим английски.

    08:36 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АМИ НОРМАЛНО

    15 1 Отговор
    ТЪП КАТО УКРАИНЕЦ.

    08:42 19.04.2026

  • 38 На шведите още им

    13 1 Отговор
    Държи влага от пердаха който то отнесоха от Петър1

    08:45 19.04.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "БАРС":

    Зеленски е един клоун, случайно попаднал в политиката и се взе много насериозно. По протокол монархът решава да подаде ли ръка, а Зеленото сам се изложи. Покойната Елизабет се здрависваше само с ръкавица.

    08:53 19.04.2026

  • 40 а бе..

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    По големи,,герой,,от бгбандерците нема,със кефь неизлазат одweцeтo нaшишо

    08:57 19.04.2026

  • 41 ами..

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Защо осем години":

    Знае че нашио цар посрами монархиите в целио юръп,оти излага бг-тата че ще ги опрай за 800 дена

    09:01 19.04.2026

  • 42 Госта..

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "КОТ.ар.АК 😼":

    Посещението на краля маркира новаа столица ,все пак тези земи дълго време бяха владение на Швеция.А това че не се ръкува със Зеленски -оказва че не го приема за равностоен /законен/

    09:01 19.04.2026

  • 43 Обективни истини

    7 1 Отговор
    А зеления нарко фюрер му беше отказано ръкостискането

    09:09 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "Анти украинско настроение":

    Не си чел за фашизма и пишеш глупости !

    Коментиран от #46

    09:18 19.04.2026

  • 46 а ма..

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лука":

    По големи фашаги и укрунатцисти от бандерците нема,питай паляките как степан и шухевич през 1943 г..батисаха над сто хиляди цивилни мирни граждани във волино

    09:34 19.04.2026

  • 47 Диамантената ръка

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Да се научат да говорят руски

    10:00 19.04.2026

  • 48 Григор

    2 0 Отговор
    А когато Борисов се обърна към Макрон с "Парле ву франсе?"/говорите ли френски/, забравихте ли?Ама това не му пречи вече толкова години да управлява държавата и да е в парламента. Нищо, че е неграмотен. А оная реплика за простата кърджалийска п---а забравихте ли я? Тя на кого е? На стринка ми Гюрга ли?

    10:54 19.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "КОТ.ар.АК 😼":

    Именно ... и аз се учудвам защо този кмет е казал your Emeregency /спешен случай /а не your Misunderstanding недоразумение/!?

    13:52 19.04.2026

