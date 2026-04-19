Неловко: Кметът на Лвов се обърна към краля на Швеция с "Your Emergency"

Кметът на Лвов Андрий Садовий допусна нелеп гаф по време на среща с краля на Швеция Карл XVI Густав, обръщайки се към монарха не с „Ваше Величество“ (Your Majesty), а с „Ваш спешен случай“ (Your Emergency).

Част от записа бе публикуван от кмета в Х.

По-късно Садовий публикува публикация, в която признава грешката.

Так я сказав «йор емердженсі»

Можете робити меми.

Дозволяю — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2026

Срещата между Садовий и краля на Швеция се състоя на 17 април 2026 г. Посещението бе израз на солидарност със страната и подчерта ангажимента на Швеция към Украйна.

Кметът Садовий проведе на краля кратка обиколка на Лвов, по време на която разгледаха историческия център и площада пред кметството.

Кралят посети обекти, пострадали от руски атаки, включително историческата църква „Св. Андрей“ и жилищни сгради, ударени от дронове.

Заедно с президента Зеленски, крал Карл XVI Густав посети Личаковското гробище, за да отдаде почит на падналите украински войници.

Кралят се пошегува, че преди да дойде, е потърсил информация за Лвов в Google и е бил впечатлен от красотата на града.



По време на посещението си в Лвов кралят бе придружен и от шведския министър на външните работи Мария Малмер Стенергард.