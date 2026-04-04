Охранители на лондонския кмет забравили на улицата пълна чанта с оръжие

4 Април, 2026 12:37 2 496 33

Петима членове на охраната са временно отстранени от работа

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британската столична полиция е започнала вътрешно разследване, след като един от членовете на охраната на кмета на Лондон Садик Хан е забравил чанта, пълна с огнестрелни оръжия, на улицата, съобщи Sky News.

Минувач е съобщил за откритието пред дома на кмета в южен Лондон. В чантата той е открил картечен пистолет Heckler & Koch, пистолет Glock, електрошоков пистолет Taser и боеприпаси. Правоохранителните органи потвърдиха инцидента, който се е случил на 31 март, като заявиха, че „служителите са пристигнали на мястото в рамките на седем минути след обаждането в полицията и са възстановили безопасно предметите“.

Според Sky News, петима членове на охраната на кмета са временно отстранени от работа в очакване на разследване. Разследването се провежда от Дирекцията за професионални стандарти на столичната полиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На бас,

    40 2 Отговор
    че е бил индиец.

    Коментиран от #10, #24

    12:40 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пенчо

    30 6 Отговор
    и са възстановили безопасно предметите“.

    12:43 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Искал да го

    16 1 Отговор
    препродаде. Кво толкоз?

    12:44 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НСО

    32 1 Отговор
    А тук веднъж издирвахме една чанта вибратори на една депутатка...
    По големият резил беше куфара с вибрациите на водач на модерна парламентарна група, забравен на летище Ла Гуардия....

    12:47 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Син прогресивен либерунгел

    28 1 Отговор

    До коментар #11 от "Червен кхмер":

    Да, а кметът им е от "Захарна фабрика".

    13:06 04.04.2026

  • 13 А бе

    31 1 Отговор
    Тия на фотото всичките ли са ингилизи....?🙄

    Коментиран от #17

    13:09 04.04.2026

  • 14 2013001768

    6 1 Отговор
    ТЕНКЮ

    13:10 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хмммм

    11 0 Отговор
    И какво лайквате тая новина?

    13:51 04.04.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    7 1 Отговор
    що сте изтипосали тия от Столипиново тука кмето не е ли рус синеок?

    13:57 04.04.2026

  • 21 Нормално за тук

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    Те тук ги избират със специален конкурс.

    14:11 04.04.2026

  • 22 Откъдя накъдя

    11 1 Отговор
    Даването на права за носене на огнестрелно оръжие във Великобритания е изключително трудно, дори патрулиращите полицаи нямат право на оръжие. Недоумявам как такива хора може да им дават право да носят толкова оръжие, дори автоматично.

    Коментиран от #25

    14:20 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "На бас,":

    Как си представяш индиец да охранява пакистанец. Че и плюсове ти слагат.

    14:48 04.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Откъдя накъдя":

    Кво се чудиш, бе. Охраняват кмета на Лондон с 8 милиона население, повече от цяла България. Тук нашите политици имат по един конвой охрана от НСО , дето някой път плашат хората с автомати.

    14:52 04.04.2026

  • 26 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Случайно ли го е забравил или без да иска но малко нарочно?

    15:04 04.04.2026

  • 27 АМИ НОСЕЛ Е ДРОГАТА

    2 0 Отговор
    И КЕША
    НЯМАЛ Е РЪКА ЗА ПУШКАЛАТА
    ЩЯЛ ДА СИ ГИ ЗЕМЕ ПО КЪСНО

    15:21 04.04.2026

  • 28 МНОО УБАВО ФОТО

    4 0 Отговор
    КОРЕНЯЦИ ЛОНДОНЧАНИ СА СЕ СЪБРАЛИ В НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
    АЙДЕ НА КРАЛИЦАТА ДА И Е ЧЕСТИТО

    15:23 04.04.2026

  • 29 Чърчил

    1 0 Отговор
    ФАКТИ.БГ , извиняваме се снимката е от Максуда Варна , а не от Лондон ...

    15:51 04.04.2026

  • 30 И КМЕТА НА ЛОНДОН

    1 0 Отговор
    ВЕЧЕ Е ИНДИЕЦ ......... КИРО ЯПОНЕЦА Е АЛБИНОС ПРЕД ТОЯ !

    16:16 04.04.2026

  • 31 Цървул

    1 0 Отговор
    Ох , котьо .

    17:21 04.04.2026

  • 32 Студопор

    1 0 Отговор
    Преди няколко месеца Кхан каза, че Лондон бил най-сигурният и безопасен град в Англия. Много ясно, баце! Коги горилите ти имат торба с патлаци....!! 😂😂😂

    17:36 04.04.2026

  • 33 ТАКИВА РАСТАТ ПО ТОЯ КРАЙ

    2 0 Отговор
    ЕЙ ТАКИВА ГЛАВОЧИ НАЗНАЧАВТ ОТ ТЕЯ НАГИРЕ ,ЧЕ И ОЩЕ ПО- ДАРОВИТИ !!
    А В Т.Н. ЕС ,ОТ ПСИХОПОВРЕДЕН ДО ТОТАЛЕН ПСИХОПАТ, УРСУЛАНСКАТА ПСИХОПАТНА ВЪРХУШКА Е ОЧЕВАДЕН ПРИМЕР . ТАМ СА ВСЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ ЦАПАРОСАН ПО-ЦАПАРДОСАН . ДА ,ТЕ НЕ СА ИЗБИРАНИ , ТЕ СА ТОЧНО НАЗНАЧЕНИ ОТ ГОЛЕМИЯ!!! ВИЖДАТЕ ИМ КОЛКО ДУПКИ ИМАТ В МОЗЪЦИТЕ СИ , НО НЕ ИМ ПУКА ДА СЕ ПЕРЧАТ С ПРОСТАШКАТА СИ ИНФАНТИЛНИСТ .
    ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ЛИ ,ЧЕ НАПОСЛЕДЪК И НАРКОТО ЗЕЛЬО ВЗЕ ДА СЕ ЗАЧДВА НА ТЪПОТО ИМ ПРАЗНОДУМИЕ!!

    18:22 04.04.2026

