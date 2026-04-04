Охранители на лондонския кмет забравили на улицата пълна чанта с оръжие

Британската столична полиция е започнала вътрешно разследване, след като един от членовете на охраната на кмета на Лондон Садик Хан е забравил чанта, пълна с огнестрелни оръжия, на улицата, съобщи Sky News.
Минувач е съобщил за откритието пред дома на кмета в южен Лондон. В чантата той е открил картечен пистолет Heckler & Koch, пистолет Glock, електрошоков пистолет Taser и боеприпаси. Правоохранителните органи потвърдиха инцидента, който се е случил на 31 март, като заявиха, че „служителите са пристигнали на мястото в рамките на седем минути след обаждането в полицията и са възстановили безопасно предметите“.
Според Sky News, петима членове на охраната на кмета са временно отстранени от работа в очакване на разследване. Разследването се провежда от Дирекцията за професионални стандарти на столичната полиция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 НСО
По големият резил беше куфара с вибрациите на водач на модерна парламентарна група, забравен на летище Ла Гуардия....
12:47 04.04.2026
12 Син прогресивен либерунгел
До коментар #11 от "Червен кхмер":Да, а кметът им е от "Захарна фабрика".
13:06 04.04.2026
21 Нормално за тук
До коментар #2 от "Хи хи хи":Те тук ги избират със специален конкурс.
14:11 04.04.2026
22 Откъдя накъдя
Коментиран от #25
14:20 04.04.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "На бас,":Как си представяш индиец да охранява пакистанец. Че и плюсове ти слагат.
14:48 04.04.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Откъдя накъдя":Кво се чудиш, бе. Охраняват кмета на Лондон с 8 милиона население, повече от цяла България. Тук нашите политици имат по един конвой охрана от НСО , дето някой път плашат хората с автомати.
14:52 04.04.2026
27 АМИ НОСЕЛ Е ДРОГАТА
НЯМАЛ Е РЪКА ЗА ПУШКАЛАТА
ЩЯЛ ДА СИ ГИ ЗЕМЕ ПО КЪСНО
15:21 04.04.2026
28 МНОО УБАВО ФОТО
АЙДЕ НА КРАЛИЦАТА ДА И Е ЧЕСТИТО
15:23 04.04.2026
33 ТАКИВА РАСТАТ ПО ТОЯ КРАЙ
А В Т.Н. ЕС ,ОТ ПСИХОПОВРЕДЕН ДО ТОТАЛЕН ПСИХОПАТ, УРСУЛАНСКАТА ПСИХОПАТНА ВЪРХУШКА Е ОЧЕВАДЕН ПРИМЕР . ТАМ СА ВСЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ ЦАПАРОСАН ПО-ЦАПАРДОСАН . ДА ,ТЕ НЕ СА ИЗБИРАНИ , ТЕ СА ТОЧНО НАЗНАЧЕНИ ОТ ГОЛЕМИЯ!!! ВИЖДАТЕ ИМ КОЛКО ДУПКИ ИМАТ В МОЗЪЦИТЕ СИ , НО НЕ ИМ ПУКА ДА СЕ ПЕРЧАТ С ПРОСТАШКАТА СИ ИНФАНТИЛНИСТ .
ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ЛИ ,ЧЕ НАПОСЛЕДЪК И НАРКОТО ЗЕЛЬО ВЗЕ ДА СЕ ЗАЧДВА НА ТЪПОТО ИМ ПРАЗНОДУМИЕ!!
18:22 04.04.2026