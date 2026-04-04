Охранители на лондонския кмет забравили на улицата пълна чанта с оръжие

Британската столична полиция е започнала вътрешно разследване, след като един от членовете на охраната на кмета на Лондон Садик Хан е забравил чанта, пълна с огнестрелни оръжия, на улицата, съобщи Sky News.

Минувач е съобщил за откритието пред дома на кмета в южен Лондон. В чантата той е открил картечен пистолет Heckler & Koch, пистолет Glock, електрошоков пистолет Taser и боеприпаси. Правоохранителните органи потвърдиха инцидента, който се е случил на 31 март, като заявиха, че „служителите са пристигнали на мястото в рамките на седем минути след обаждането в полицията и са възстановили безопасно предметите“.

Според Sky News, петима членове на охраната на кмета са временно отстранени от работа в очакване на разследване. Разследването се провежда от Дирекцията за професионални стандарти на столичната полиция.