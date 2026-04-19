Лукашенко е готов да се срещне с Тръмп, но едва след като бъде подготвено голямо споразумение

Беларуският лидер Александър Лукашенко заяви, че е готов да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, но едва след като бъде подготвено голямо споразумение между САЩ и Беларус, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Готови сме за сделка, но тя трябва да бъде замислена така, че да отразява интересите както на САЩ, така и на Беларус", каза Лукашенко в интервю за руската телевизия Ар Ти.
През март пратеникът на Тръмп Джон Коул заяви, че беларуският лидер може скоро да посети САЩ - визита, която би означавала пробив за дългогодишния авторитарен ръководител, изолиран с години заради нарушения на правата на човека и подкрепата му за Путин във войната срещу Украйна.
В интервюто си за Ар Ти Лукашенко посочи, че Минск се е приспособил вследствие на западните санкции и че евентуално споразумение с Вашингтон не бива да се ограничава само до тяхното облекчаване.
"Имаме много повече въпроси за решаване и именно това стои в основата на едно голямо споразумение. След като уточним всичко на по-ниско равнище, ще сме готови да се срещнем с Доналд и да подпишем договор", каза още той.
1 Варна 3
Коментиран от #15
13:20 19.04.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #13
13:24 19.04.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #16
13:25 19.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БеларусФильм
Коментиран от #18
13:41 19.04.2026
6 хмммм
Коментиран от #11
13:43 19.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без сантименти
Коментиран от #10
13:49 19.04.2026
9 Кривоверен алкаш
Коментиран от #12
13:50 19.04.2026
10 Герги
До коментар #8 от "Без сантименти":При този американски Президент...ПАДЕНИЕТО е велико....направо...Грейс...
13:51 19.04.2026
11 А мислете де
До коментар #6 от "хмммм":Ами важен е поне за нас в Европа-на територията му има ядрено оръжие а преди месеци му дадоха и Орешници. Неможеш да си представиш даже колко е важен.
13:52 19.04.2026
12 Айде бе
До коментар #9 от "Кривоверен алкаш":Ти като си васал на Урсула-по читавл ли си от Лукашенко...-едва ли
Коментиран от #22
13:53 19.04.2026
13 Има я
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Цепи дърва с една ръка..
Нашия Ас. Вазилев каква стойка има, а?
Коментиран от #17
13:58 19.04.2026
14 видял
13:58 19.04.2026
15 По-скоро
До коментар #1 от "Варна 3":Теб може да те пратят да броиш прелетните дронове..
13:59 19.04.2026
16 Не си разбрал
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Не му се бие път напразно.
14:00 19.04.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Има я":и кара Беларус с другата , нали?
Коментиран от #19
14:01 19.04.2026
18 Белаз
До коментар #5 от "БеларусФильм":Само дето, управлява република, която си произвежда всичко и навсякъде има ред и чистота.
Коментиран от #21
14:03 19.04.2026
19 Може
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и Белаз да кара..с дистанционно
14:05 19.04.2026
20 Този
14:07 19.04.2026
21 Този
До коментар #18 от "Белаз":Засега насмогва само с картофите. Виж им БВП на глава от населението.
14:09 19.04.2026
22 Кривоверен алкаш
До коментар #12 от "Айде бе":с конкурс ли Ви събират Вас...рускопоклонниците..ами като те кефи Русия защо не живееш там...ами харчиш европейският въздух...ама много сте открехнати...като врата на общибски ке....ф
Коментиран от #23
16:52 19.04.2026
23 абе пипи
До коментар #22 от "Кривоверен алкаш":Ами не дават визи за Русия-заради вас джадаи и розови пипчета...-
18:17 19.04.2026
21:03 19.04.2026