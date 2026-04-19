Лукашенко е готов да се срещне с Тръмп, но едва след като бъде подготвено голямо споразумение

19 Април, 2026 13:20 1 436 24

Лукашенко посочи, че Минск се е приспособил вследствие на западните санкции

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Беларуският лидер Александър Лукашенко заяви, че е готов да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, но едва след като бъде подготвено голямо споразумение между САЩ и Беларус, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Готови сме за сделка, но тя трябва да бъде замислена така, че да отразява интересите както на САЩ, така и на Беларус", каза Лукашенко в интервю за руската телевизия Ар Ти.

През март пратеникът на Тръмп Джон Коул заяви, че беларуският лидер може скоро да посети САЩ - визита, която би означавала пробив за дългогодишния авторитарен ръководител, изолиран с години заради нарушения на правата на човека и подкрепата му за Путин във войната срещу Украйна.

В интервюто си за Ар Ти Лукашенко посочи, че Минск се е приспособил вследствие на западните санкции и че евентуално споразумение с Вашингтон не бива да се ограничава само до тяхното облекчаване.

"Имаме много повече въпроси за решаване и именно това стои в основата на едно голямо споразумение. След като уточним всичко на по-ниско равнище, ще сме готови да се срещнем с Доналд и да подпишем договор", каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    8 7 Отговор
    Я да бъде пратен на фронта тази копейка

    Коментиран от #15

    13:20 19.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    ква стойка има само ,а?

    Коментиран от #4, #13

    13:24 19.04.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    6 3 Отговор
    И тоя се прави на много велик, ама иска голямо споразумение за санкциите!

    Коментиран от #16

    13:25 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БеларусФильм

    4 3 Отговор
    Комедиантът на републиката.

    Коментиран от #18

    13:41 19.04.2026

  • 6 хмммм

    6 3 Отговор
    Кой го интересува картофеният бос все едно е важен за нещо?

    Коментиран от #11

    13:43 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без сантименти

    8 1 Отговор
    Докаде се докараха американците.,...., Преди трийсет години американският президент избираше с кого и кога да се срещне-а сега Президента на Беларус му поставя условия за среща-ще има среща само ако.... и тн...Вече няма страх от САЩ - а за уважение към тях даже да не говорим....Реално с тези агресии към суверени държави в последните десетилетия, САЩ изгубиха надмощието си и лицето си на водеща сила в света-както военна така и политическа...

    Коментиран от #10

    13:49 19.04.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    4 6 Отговор
    Откаченко...васала на Путин се взе много на сериозно...кой си ти.та се навираш между големите...тоталитарен индивид...несменяем титуляр...

    Коментиран от #12

    13:50 19.04.2026

  • 10 Герги

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Без сантименти":

    При този американски Президент...ПАДЕНИЕТО е велико....направо...Грейс...

    13:51 19.04.2026

  • 11 А мислете де

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    Ами важен е поне за нас в Европа-на територията му има ядрено оръжие а преди месеци му дадоха и Орешници. Неможеш да си представиш даже колко е важен.

    13:52 19.04.2026

  • 12 Айде бе

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кривоверен алкаш":

    Ти като си васал на Урсула-по читавл ли си от Лукашенко...-едва ли

    Коментиран от #22

    13:53 19.04.2026

  • 13 Има я

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Цепи дърва с една ръка..
    Нашия Ас. Вазилев каква стойка има, а?

    Коментиран от #17

    13:58 19.04.2026

  • 14 видял

    8 0 Отговор
    Незнам какъв е Лукашенко ама няколко пъти съм карал товар за Беларус и мога да кажа,че половината държави от ЕС не могат и на малкият им пръст да стъпят набеларусците. А за нас даже да не говоря . И 10 процента неможем да им се изперчим.

    13:58 19.04.2026

  • 15 По-скоро

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Теб може да те пратят да броиш прелетните дронове..

    13:59 19.04.2026

  • 16 Не си разбрал

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Не му се бие път напразно.

    14:00 19.04.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Има я":

    и кара Беларус с другата , нали?

    Коментиран от #19

    14:01 19.04.2026

  • 18 Белаз

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "БеларусФильм":

    Само дето, управлява република, която си произвежда всичко и навсякъде има ред и чистота.

    Коментиран от #21

    14:03 19.04.2026

  • 19 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и Белаз да кара..с дистанционно

    14:05 19.04.2026

  • 20 Този

    2 4 Отговор
    Картофеният фюрер условия ли поставя?

    14:07 19.04.2026

  • 21 Този

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Белаз":

    Засега насмогва само с картофите. Виж им БВП на глава от населението.

    14:09 19.04.2026

  • 22 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Айде бе":

    с конкурс ли Ви събират Вас...рускопоклонниците..ами като те кефи Русия защо не живееш там...ами харчиш европейският въздух...ама много сте открехнати...като врата на общибски ке....ф

    Коментиран от #23

    16:52 19.04.2026

  • 23 абе пипи

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кривоверен алкаш":

    Ами не дават визи за Русия-заради вас джадаи и розови пипчета...-

    18:17 19.04.2026

  • 24 ЛУКАШЕНКО Е ГОТОВ

    1 0 Отговор
    ДА ГО НАМАМИ НА ТРЪМП !

    21:03 19.04.2026

