Лукашенко разпореди на външния си министър да проведе преговори с Литва. Вилнюс отказа
  Тема: Украйна

Лукашенко разпореди на външния си министър да проведе преговори с Литва. Вилнюс отказа

11 Ноември, 2025 20:16 884 21

Литва обяви, че граничните пунктове с Беларус ще останат затворени за повечето пътници до края на ноември

Лукашенко разпореди на външния си министър да проведе преговори с Литва. Вилнюс отказа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви днес, че отказва да води разговори с Беларус за повторно отваряне на граничните пунктове между двете страни, след като по-рано беларуският президент Александър Лукашенко нареди на външния министър Максим Риженков да започне такива преговори, съобщи Ройтер, предаде БТА.

Миналия месец Литва затвори два гранични пункта с Беларус до края на ноември, след поредица нарушения на въздушното ѝ пространство с метеорологични балони, излитащи от Беларус. Те предизвикаха смущения във въздушния трафик и дори доведоха до временно затваряне на летище Вилнюс. Според литовските власти балоните се използват от контрабандисти на цигари, а Беларус умишлено не спира тази практика, която Вилнюс определя като "хибридна атака".

Още новини от Украйна

"Лукашенко не определя правилата. Настоятелно ще призова правителството да не тръгва по пътя, който той се опитва да ни наложи", заяви литовският външен министър пред литовска онлайн медия.

Будрис, който се срещна вчера във Вашингтон с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и специалния пратеник на Доналд Тръмп за Беларус - Джон Коъл, подчерта, че Литва не е сама в ситуацията и че Щатите са напълно ангажирани с нея.

Тръмп засили американското присъствие в отношенията с авторитарния режим в Минск, като тази година изпрати няколко делегации в Беларус. В същото време Лукашенко се стреми да възстанови контактите с Вашингтон след дългогодишна международна изолация и санкции.

През септември Беларус освободи 52 затворници, след като Тръмп призова Лукашенко, управляващ страната вече повече от 30 години, да освободи още 1400 арестувани, описани от американския президент като заложници.

По-рано беларуската новинарска агенция Белта съобщи, че Лукашенко е разпоредил започването на преговори с Литва за граничните пунктове между двете страни след среща с външния министър, ръководителя на КГБ и шефа на Държавния граничен комитет. Той е наредил на външния си министър да "организира разговори за нормализиране на ситуацията и възстановяване на пълноценното функциониране на граничните пунктове по общата граница".

В отговор литовският външен министър е препоръчал да не се водят разговори с Беларус за повторното отваряне на граничните пунктове, но според агенция Белта Вилнюс е представил свои предложения за разрешаване на кризата.


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    10 17 Отговор
    Свърши се вашата. Избрахте си азиатската koчина на московските татаро-монголи !

    20:19 11.11.2025

  • 2 И Киев е Руски

    17 9 Отговор
    Може би е време Литва да си спомни корените си? Да си спомни на кого дължи както успехите, така и неуспехите си? Колкото и да се съпротивлява страната, Литва не може да съществува сама, без никого. Може би затова е толкова нетърпелива да бъде посрещната отново? Тя крещи на Беларус и Русия с всички сили: вземете ме отново под крилото си. Изглежда, че времето е дошло

    Коментиран от #6

    20:20 11.11.2025

  • 3 Марш от тука бе!

    7 16 Отговор
    Кой ще преговаря с миризливи ватенки.

    20:20 11.11.2025

  • 4 Антимилиционер

    6 9 Отговор
    В Русия има 4.5 милиона щатни милиционери ахаха

    Коментиран от #17

    20:20 11.11.2025

  • 5 И Киев е Руски

    16 5 Отговор
    Разговарях с литовци преди

    време и чух хората да признават: страната става негодна за живеене. А ако към това добавим и опитите на Брюксел да превърне балтийските страни във военни зверове, за да се противопостави на Русия (което означава допълнителни разходи за отбрана и набиране на техни граждани за участие във военните дела на страната), тогава Литва бързо се трансформира от някога процъфтяваща република в злобно, тежко въоръжено и свирепо европейско джудже

    Коментиран от #8

    20:21 11.11.2025

  • 6 Ужасен ужас

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Антифриз ли пиеш?

    Коментиран от #14

    20:22 11.11.2025

  • 7 И Киев е Руски

    16 6 Отговор
    Но литовците остават горди носители на титлата най-глупавите членове на ЕС, изкуствено преувеличавайки собствената си важност. В европейската психиатрична болница им е позволено да правят това, стига пациентът да не полудее. И той полудява

    Коментиран от #10

    20:22 11.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стара притча

    6 11 Отговор
    Най - добрата ватенка е ватенката с летален изход.

    20:24 11.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Pyccкий Карлик

    4 3 Отговор
    Еще Четири Года и никой няма да си харчи коментарите за Русия, както сега се случва с картофената Белорус.

    20:32 11.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Няма проблеми с беларус.да не влизат в ес и всичко е наред!може някой бг мераклия да иде там ако иска!

    20:36 11.11.2025

  • 14 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ужасен ужас":

    Не се гледай в огледалото и няма да имаш проблем с ужаса

    Коментиран от #19

    20:36 11.11.2025

  • 15 Дедо

    4 3 Отговор
    Няма парички в Беларус. Западните кредитори не дават , западните инвеститори се изнесоха. Западните пазари са недостъпни. Китай е вълк в овча кожа и Лукашенко го знае много добре. Богатите номенклатурчици от Беларус не могат да пътуват до вилите си в Швейцария и Италия. А Русия е под санкции и не дава пари на Беларус.
    Историята е показала ,че комунистическите диктатроски режими винаги са съществували с помощта на западните банки.

    20:37 11.11.2025

  • 16 ?????

    4 3 Отговор
    Ха ха.
    В статията има доста премълчани неща.
    Литва затвори сухопътната граница с Беларус и там останаха около две хиляди литовски ТИР-ове, които не могат да се приберат щото техните умни управници затвориха границата.
    Та Лукашенко е имал предвид включително и този проблем.

    20:37 11.11.2025

  • 17 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Антимилиционер":

    А руските и. диоти са избрали да ги управлява най-големият палячо от милиционерите.

    20:41 11.11.2025

  • 18 касата

    3 2 Отговор
    Лукашенко е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    20:41 11.11.2025

  • 19 Тихо пръдльо!

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Тихо.

    20:42 11.11.2025

  • 20 ТОДОР СТОЯНОВ

    2 2 Отговор
    ГЛЕДАХ ИНТЕРВЮ НА ЛУКАШЕНКО ИМЕННО ЗА ТЕЗИ БАЛОНИ...И ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО КАЗА...САМИТЕ ЛИТОВЦИ ПУСКАЛИ БАЛОНИТЕ...ПРЕНАСЯЛИ СИ ЕВТИНИ ЦИГАРИ С ТЯХ, РАЗБИРА СЕ ЗАКУПЕНИ ОТ БЕЛАРУСИ, ПРОДАДЕНИ ИМ С НАДЦЕНКА!ЛУКАШЕНКО КАЗА; ЩЕ ГИ НАКАЖЕМ НАШИТЕ..., НО ЗАЩО?!ТЕ СА СИ КУПИЛИ ЗАКОННО ЦИГАРИТЕ, ПРОДАЛИ СА ГИ ПО-СКЪПО , ИЗКАРАЛИ СА МАЛКО ПАРИ, ЛИТОВЦИТЕ СИ ГИ ПРЕКАРВАТ С БАЛОНИТЕ И ОТ ТАМ ЦИГАРИТЕ ЗАМИНАВАТ ГЛАВНО ЗА ХОЛАНДИЯ, КЪДЕТО СТРУВАТ 10 ПЪТИ ПОВЕЧЕ...ДАЛАВЕРКА ВЕ...

    Коментиран от #21

    20:45 11.11.2025

  • 21 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Фейк.

    20:50 11.11.2025

