Лукашенко разпореди на външния си министър да проведе преговори с Литва. Вилнюс отказа

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви днес, че отказва да води разговори с Беларус за повторно отваряне на граничните пунктове между двете страни, след като по-рано беларуският президент Александър Лукашенко нареди на външния министър Максим Риженков да започне такива преговори, съобщи Ройтер, предаде БТА.
Миналия месец Литва затвори два гранични пункта с Беларус до края на ноември, след поредица нарушения на въздушното ѝ пространство с метеорологични балони, излитащи от Беларус. Те предизвикаха смущения във въздушния трафик и дори доведоха до временно затваряне на летище Вилнюс. Според литовските власти балоните се използват от контрабандисти на цигари, а Беларус умишлено не спира тази практика, която Вилнюс определя като "хибридна атака".
"Лукашенко не определя правилата. Настоятелно ще призова правителството да не тръгва по пътя, който той се опитва да ни наложи", заяви литовският външен министър пред литовска онлайн медия.
Будрис, който се срещна вчера във Вашингтон с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и специалния пратеник на Доналд Тръмп за Беларус - Джон Коъл, подчерта, че Литва не е сама в ситуацията и че Щатите са напълно ангажирани с нея.
Тръмп засили американското присъствие в отношенията с авторитарния режим в Минск, като тази година изпрати няколко делегации в Беларус. В същото време Лукашенко се стреми да възстанови контактите с Вашингтон след дългогодишна международна изолация и санкции.
През септември Беларус освободи 52 затворници, след като Тръмп призова Лукашенко, управляващ страната вече повече от 30 години, да освободи още 1400 арестувани, описани от американския президент като заложници.
По-рано беларуската новинарска агенция Белта съобщи, че Лукашенко е разпоредил започването на преговори с Литва за граничните пунктове между двете страни след среща с външния министър, ръководителя на КГБ и шефа на Държавния граничен комитет. Той е наредил на външния си министър да "организира разговори за нормализиране на ситуацията и възстановяване на пълноценното функциониране на граничните пунктове по общата граница".
В отговор литовският външен министър е препоръчал да не се водят разговори с Беларус за повторното отваряне на граничните пунктове, но според агенция Белта Вилнюс е представил свои предложения за разрешаване на кризата.
