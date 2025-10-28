Новини
Ракетната система „Орешник“ ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус до няколко седмици

28 Октомври, 2025 21:53 631 35

Миналият месец ракетите бяха включени в общи военни маневри на руската и беларуската армия

Ракетната система „Орешник“ ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус до няколко седмици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руска ракетна система "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус през декември, заяви за ТАСС говорителката на беларуския президент Александър Лукашенко, предаде БТА.

"Приключва работата по създаване на условия за разполагането на "Орешник" в Република Беларус", каза Наталия Ейсмонт. "Той ще бъде поставен на бойно дежурство през декември тази година и с това приключват всички разговори дали ще има или няма да има "Орешник", добави Ейсмонт.

Още новини от Украйна

По-рано Лукашенко каза, че разполагането на хиперзвукови балистични ракети "Орешник" в Беларус е в отговор на ескалация, предизвикана от Запада, отбелязва Ройтерс.

Миналият месец ракетите бяха включени в общи военни маневри на руската и беларуската армия.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува днес Литва за това, че затваря гранични пунктове с Беларус и каза, че това е "абсурдно", предаде Ройтерс. Лукашенко обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски медии.

Министър-председателката на Беларус Инга Ругиниене заяви вчера, че страната ѝ ще започне да сваля идващите от Беларус балони на контрабандисти, които многократно навлязоха във въздушното пространство на балтийската държава.

В същото време Лукашенко обяви, че разполагането на ракетна система "Орешник" в Беларус не е агресивен ход и има за цел да гарантира сигурността, съобщи беларуската агенция Белта. Русия и Беларус нямат интерес от ескалации, заяви президентът Лукашенко.


  • 1 Охааа

    10 4 Отговор
    Давайте!

    21:56 28.10.2025

  • 2 Летящ Чернобил

    5 14 Отговор
    Путин замърси радиоактивно целият свят с тази ракета с ядрен двигател, която летя 14 000 километра и изхвърля ядрени отпадъци!
    Къде падна този летящ Чернобил?

    Коментиран от #8, #9, #16, #23, #31

    21:57 28.10.2025

  • 3 Лопати падат

    9 1 Отговор
    от небето като лешници.

    21:58 28.10.2025

  • 4 Мускетарът Макрон

    1 4 Отговор
    Препуска начело на 1000 мускетари..
    Сега ще види Лукашенко!

    21:58 28.10.2025

  • 5 Варненец

    5 7 Отговор
    Ще, ще, ще, то само това се чува от бла.тото.Притях всичко е ще. Ореховката обезлеси една поляна, втората си падна още в раша. Но сега разполагаме, ще,ще, ще🤣Същото е и с вестника🤣

    21:58 28.10.2025

  • 6 руzко = боклук

    5 6 Отговор
    до няколко седмици няма да има московия вече...

    21:59 28.10.2025

  • 7 Рускините от Литва с ЕС паспорти

    5 6 Отговор
    бягат към България! Казват, че само тук ги пускали!
    Не искат във великата си матушка!

    21:59 28.10.2025

  • 8 Варненец

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Летящ Чернобил":

    Нещо не е ясно, дали я е имало тази ракета, пак е на ЩЕ, май🤣

    Коментиран от #13, #24

    21:59 28.10.2025

  • 9 Това беше врабче

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Летящ Чернобил":

    но ти от страх я виждаш като ракета. Ами те ракетите отдавна им свършиха я питай розавинкавите анализатори.

    22:00 28.10.2025

  • 10 иван костов

    11 1 Отговор
    С новите системи въоръжение, Русия става новият доминант в света! Просто трябва да ги проведе в действие и да се приключи с с ЛГБТ кочината на Сорос!

    22:00 28.10.2025

  • 11 Ко ше им се обеснявате на сатанистите

    3 2 Отговор
    Удрете ги с 50 мегатона и да се изпарят

    22:01 28.10.2025

  • 12 БУН КЕР НЪЙ

    3 7 Отговор
    След теста
    На Блатния Вестник (БуреВестник)

    Ким Чен Ун се обадил на Путин :

    Владимир дръж се като Мъж .

    Виж аз когато тествам Ракетите
    Присъствам лично
    И наблюдавам със Бинокъла .

    Ти Владимирович

    Какво се криеш в Бункера
    И зяпаш на екраните
    Като някакъв Плъх ?

    22:01 28.10.2025

  • 13 Разбира се....прав си

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Варненец":

    Ракетите отдавна свършиха в Русия. Беше бензиностанция с ракети сега и бензина свърши.

    22:02 28.10.2025

  • 14 Сатана Z

    7 1 Отговор
    А бай Дончо ще прати атомна подводница край бреговете на Беларус да ги страхува.

    22:03 28.10.2025

  • 15 Френския легион

    3 1 Отговор
    От цели 1000 мускетари / без мустаци- пристигат
    Малко със закъснение , но тръгват- последните завършили епилацията ще ги догонят..
    Идваме!
    С лешникотрошачката, трам та- рам..

    Коментиран от #18

    22:03 28.10.2025

  • 16 Тръмп каза, че има една подводница

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Летящ Чернобил":

    Не му трябват ракети, които да летят 14 часа!
    Фаташ ли?
    Русофилите по принцип трудно фатат!

    Коментиран от #22

    22:05 28.10.2025

  • 17 Мдаа!🤔

    6 2 Отговор
    Русофобите по цял свят, трябва да се молят по три пъти на ден за здравето на Путин, добрият либерал! Иначе няма да останат живи за дълго!

    Коментиран от #21

    22:08 28.10.2025

  • 18 ЗА Епилирания Ботокс

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Френския легион":

    Ли говориш ?

    Оня На Коня

    Епилиран Гол до кръста .

    22:08 28.10.2025

  • 19 Жълтопаветен гризач

    2 1 Отговор
    Само Лукашенко може да направи от Софийското поле картофена нива,което е стара мечта на Уинстън Чърчил ,която почна но не довърши

    22:08 28.10.2025

  • 20 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Балони на контрабандисти ,я пак 😂😂😂😂🤔🤔🤔тъпотиите наистина вече не са и смешни

    22:09 28.10.2025

  • 21 Мнеее

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа!🤔":

    Русофилите

    По Усърдно трябва да целувате КУРАнът.

    Там е истината .

    22:10 28.10.2025

  • 22 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмп каза, че има една подводница":

    Лично е на палубата на подводницата. Намества си черната превръзка на окото и ще остане на палубата докато се потапя. Лукашенко ще остане безмълвен от героизма му. Ще забрави да натисне копчето на Орешника. Какво ли не прави войната...

    22:10 28.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Варненец":

    А укрите стигнаха ли до Владивосток ,чувам вече че и деца и жени изкарвали от домовете и ги обличали в униформи

    22:12 28.10.2025

  • 25 кРЕМЪЛ ЗАГУБИ ВОЙНАТА

    0 2 Отговор
    Над 14 неуспешни опита със Буревестник от 1918 г. насам и заразени територии в Русия.Скоростта на ядрения реактор на Буревестника била под 1000 км в час, колкото граждански самолет.
    Основната черта на ватника е да обяви мечтаното за реално, когато е на колене от Украйна.Както и със Покровск.Те го били завзели, че и прреди седмица...

    Коментиран от #33

    22:13 28.10.2025

  • 26 На яз.Искър всичко е спокойно

    2 0 Отговор
    Елгебетейките изпаднаха в ужас!!!😂 Атанасов Атанасов се е скрил между кутийката с кламери и гумичката за моливи в чекмеджето на бюрото си и тихо плаче!🤣🤣🤣🤣

    22:14 28.10.2025

  • 27 Гориил

    3 0 Отговор
    Тази ракетна система може да бъде оборудвана както с ядрени, така и с конвенционални бойни глави.

    22:14 28.10.2025

  • 28 Изчакайте!

    2 0 Отговор
    Мерц и Урсула се бият за куфара със 370 милиарда. Боят е неравен , не пускайте Орешника , да видим кой ще надвие в неравната схватка...,може да се потопят и без Орешник

    22:16 28.10.2025

  • 29 тука е така

    1 2 Отговор
    "Министър-председателката на Беларус Инга Ругиниене", - мила родна картинка. Това е нивото на фронтовата територия -малоумно.

    22:16 28.10.2025

  • 30 така, така

    0 0 Отговор
    Аз не бих разположил ракети като Орешник извън Русия.

    22:16 28.10.2025

  • 31 кат чета въпроса ти,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Летящ Чернобил":

    вероятна на майката м/у краката и после от радиацията си се пръкнал ти...

    22:17 28.10.2025

  • 32 Бля Бля

    0 2 Отговор
    Поредните белаРуски фантасмагории!

    22:17 28.10.2025

  • 33 Как може да си толкова тъп

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "кРЕМЪЛ ЗАГУБИ ВОЙНАТА":

    Че дори да не можеш да пишеш?

    22:17 28.10.2025

  • 34 Факт

    2 2 Отговор
    Орешник е кремълска измишльотина за наивници,в русия само глад,мизерия,джендъри,с тия пенсии по 80 евро ,не знаят на кой свят са

    22:19 28.10.2025

  • 35 Спокойно

    0 0 Отговор
    Зеленият има достатъчно от бялото
    Летежът му е осигурен

    22:22 28.10.2025

