Ракетната система „Орешник“ ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус до няколко седмици

Руска ракетна система "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус през декември, заяви за ТАСС говорителката на беларуския президент Александър Лукашенко, предаде БТА.
"Приключва работата по създаване на условия за разполагането на "Орешник" в Република Беларус", каза Наталия Ейсмонт. "Той ще бъде поставен на бойно дежурство през декември тази година и с това приключват всички разговори дали ще има или няма да има "Орешник", добави Ейсмонт.
По-рано Лукашенко каза, че разполагането на хиперзвукови балистични ракети "Орешник" в Беларус е в отговор на ескалация, предизвикана от Запада, отбелязва Ройтерс.
Миналият месец ракетите бяха включени в общи военни маневри на руската и беларуската армия.
Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува днес Литва за това, че затваря гранични пунктове с Беларус и каза, че това е "абсурдно", предаде Ройтерс. Лукашенко обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски медии.
Министър-председателката на Беларус Инга Ругиниене заяви вчера, че страната ѝ ще започне да сваля идващите от Беларус балони на контрабандисти, които многократно навлязоха във въздушното пространство на балтийската държава.
В същото време Лукашенко обяви, че разполагането на ракетна система "Орешник" в Беларус не е агресивен ход и има за цел да гарантира сигурността, съобщи беларуската агенция Белта. Русия и Беларус нямат интерес от ескалации, заяви президентът Лукашенко.
