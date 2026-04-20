31-годишен ветеран от армията на САЩ уби осем деца в Луизиана ВИДЕО

20 Април, 2026 03:39, обновена 20 Април, 2026 03:50 1 108 4

Седем от жертвите са деца на убиеца

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

31-годишният Шамар Епкинс, ветеран от армията на САЩ, уби осем деца в Шривпорт, щата Луизиана, пише The ​​New York Post.

Седем от децата били негови. Жертвите са на възраст между 1 и 14 години.

Според вестника осмото убито дете се е опитало да избяга, но е било простреляно от убиеца. Според KSLA друго дете е успяло да избяга, скачайки от покрив.

В резултат на стрелбата, станала сутринта на 19 април, две жени също са получили огнестрелни рани в главата, като едната от тях е имала връзка с стрелеца. Раните на една от жертвите се считат за животозастрашаващи.

След стрелбата Елкинс, според The ​​New York Post, е откраднал кола и се е опитал да избяга в съседен град, но е бил застрелян от преследващи го полицаи.


Подобни новини


  • 1 Какъв ветеран си на 31г😅😅😅

    11 0 Отговор
    Тоя щом има на 31г 14 дете значи ги е почнал от 16 г да ги прави

    03:55 20.04.2026

  • 2 Гатанка

    9 0 Отговор
    Елкинс, а не Епкинс. Познайте от коя боя е?

    04:13 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ван Дал

    1 0 Отговор
    Афро сектант, вуду магесник.

    05:43 20.04.2026