Самолет Cessna се разби в задния двор на къща край Тампа, Флорида, пилотът загина ВИДЕО

Пилот загина при катастрофа на лек самолет близо до Тампа, Флорида, съобщи CBS News.

Според новинарската агенция, самолетът Cessna е излетял рано сутринта на 19 април местно време и е катастрофирал при неясни обстоятелства около 8:35 ч. (15:35 ч. българско време).

Катастрофата е причинила пожар в задния двор на жилищна сграда, а самата сграда е претърпяла леки щети.

Националният съвет за безопасност на транспорта и Федералната авиационна администрация разследват инцидента.

Доклад по случая ще бъде публикуван в рамките на 30 дни.