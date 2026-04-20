Ескалация край Черно море: загинал при атака с дрон в Туапсе
20 Април, 2026 07:27, обновена 20 Април, 2026 07:44

Пристанището в черноморския град е поразено за втори път за по-малко от седмица

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един мъж е загинал при атака с дрон в Туапсе - руски град на брега на Черно море, който беше атакуван за втори път за по-малко от седмица, съобщиха властите, цитирани от ТАСС и Франс прес, предава БТА.

Градът е бил подложен на „нова масирана атака с дронове“, като „според първоначалната информация един мъж е бил убит“ на пристанището, заяви губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев. Още един човек е ранен, уточни той в Телеграм.

В резултат на удара на пристанището е избухнал пожар.

На 16 април властите съобщиха за смъртта на 14-годишно момиче и млада жена при нощна атака с украински дронове в същия град.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Русия извършва редовни удари по украинската територия, включително по критична инфраструктура. В отговор Украйна нанася удари по цели в Русия, като заявява, че се прицелва в обекти с военно и енергийно значение, за да ограничи ресурсите за военните действия на Москва.


Украйна
Подобни новини


  • 1 Размяна

    8 10 Отговор
    Путин и Тръмп да си сменят местата за да приключат най после войните

    07:36 20.04.2026

  • 2 дядото

    14 17 Отговор
    така и трябва.който повежда война,която не иска или не знае как да я спечели обикновено губи.

    Коментиран от #9

    07:42 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 а бе..

    17 13 Отговор
    Кога зеленио мухал ще обяви ден за траур в столицата на кiевската хунта,оти один масковски спецназь батиса над половин дузина бандерци,а още толкоз са у реанимацию и ги чекат да издадат багажо

    Коментиран от #13

    08:09 20.04.2026

  • 7 Шиши и Тиквун плачат

    17 8 Отговор
    Радев ги приключи

    08:15 20.04.2026

  • 8 Румен Радев, разведчика

    13 30 Отговор
    Русия е абсолютно безполезна, дори вредна за България !!! Бедна, изостанала, вечно хленчеща за някви паметници, пълна с черномази и узкоглази.
    Пфууу.... че гадно....☝️

    08:17 20.04.2026

  • 9 Даааам, личи си кой губи

    21 11 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    на фронта линията се мести ежедневно на запад, пушечното месо свършва и зеления наркоман реве на наzzzиста Шмърц да му върне прясното месец избягало в Джендермания. С терористични атаки по жени и деца война не се печели. А, както предупреди Путин с изнесените адреси в западналите страни произвеждащи дронове за укропотаzzzистите, хептен нещата ще загрубеят за тях и ще ги върнат в каменния век за 48 часа. Както подчерта той в интервю от 05.12.2025г.,есщалацията може да доведе до момент в, който няма да има с кого да се договаряме. Дърто на лягай си дирите и не се опитва да остроумничиш, че русщите шамар са звучни кървави и дълго държат влага.

    Коментиран от #14, #16

    08:23 20.04.2026

  • 10 Русия да го има в предвид!

    8 8 Отговор
    Вениамин е евреин на важен държавен пост! Това не трябва да се допуска никъде по света. Виждате какво стана с окраина ръководена от евреин. Тотална разпродажба и разруха. Стигнало Ло се е до разграбване на чернозема и изнасяне на запад с камиони и влакови композиции.

    08:45 20.04.2026

  • 11 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    11 14 Отговор
    Руският слугинаж от Факти нарича подпалването на блатната рафинерия, "ескалация" ,дай боже повечко такива ескалации за да може просиятите в следващите 30 години до кусат само треви......😂😂😂😂😂

    Коментиран от #12

    08:46 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъъъъ

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "а бе..":

    Гледам, че нацизма в България е на много високо ниво. Готови сте за рф!

    09:16 20.04.2026

  • 14 Лука

    7 8 Отговор

    До коментар #9 от "Даааам, личи си кой губи":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    09:49 20.04.2026

  • 15 Лука

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "а ма..":

    Рашисти нямат място в БГ сайтове ,да си ползват рашистки !

    Коментиран от #19, #21

    09:51 20.04.2026

  • 16 В тази война

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Даааам, личи си кой губи":

    най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    09:52 20.04.2026

  • 17 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    А безаналоговото ПВО къде е?

    10:46 20.04.2026

  • 18 Киев

    3 2 Отговор
    Лют режим на тока. Няма вода и канализация. Акаме в дупки пред блока, но там мъжете ги лови ТЦК и ги праща на фронта. Хунтата ни е взела страха и не смеем да гъкнем. Който се опита да избяга го преследват и убиват. Границата е заприличала на гробище.

    12:36 20.04.2026

  • 19 Рублевка

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Лука":

    Петроханецо, изгубихте изборите. Аутсайдери сте. Българският народ избира Русия! Какво не ти е ясно? Белене те чака. Ще строиш АЕЦ.

    Коментиран от #20

    12:40 20.04.2026

  • 20 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Рублевка":

    Не манипулирай,става въпрос за 45% от българите . Но и те като разберат че им готвите рашистки режим ще се откажат от вас рашистите !

    Коментиран от #22

    15:02 20.04.2026

  • 21 някой си

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Лука":

    русофобите нямат място в България!

    Коментиран от #31

    15:30 20.04.2026

  • 22 някой си

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Лука":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
    на който не му изнася да събира чантичката,да слага токчетата и марш в евр0гейск@та к0чин@!!!

    Коментиран от #28

    15:32 20.04.2026

  • 23 руски десидент

    3 3 Отговор
    ЕС сами се закопаха като се захванаха с Велика Расия на великия Путин дете на
    хигиенистка и неизвестен чукча.

    16:19 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
    на който не му изнася да събира чантичката,да слага токчетата и марш в евр0гейск@та к0чин@!!!

    17:11 20.04.2026

  • 26 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    всички русофоби вън от България или изтреп@ни публично!

    Коментиран от #27

    17:13 20.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "някой си":

    Ние сме си тука в ЕС . Ти къде си ?

    Коментиран от #30

    19:21 20.04.2026

  • 29 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    а на теб специално ти е обещано приключване с групово изн@силв@не от десетина цветни!

    19:23 20.04.2026

  • 30 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Лука":

    като ми дадат адреса ти ще разбереш къде съм

    19:25 20.04.2026

  • 31 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "някой си":

    Мнението на някой си не е ОТ ЗНАЧЕНИЕ !

    Коментиран от #32

    19:27 20.04.2026

  • 32 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    като не искате да се махате,з@р0вени,пак е вариант

    19:39 20.04.2026

  • 33 Руски далекобойни бомбардировачи Ту-22М

    0 0 Отговор
    са извършили планиран полет над неутралните води на Балтийско море. Това е било съобщено от Министерството на отбраната на Русия. "Далекобойните бомбардировачи Ту-22М3 на Руските въздушно-космически сили са извършили планиран полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът на изтребителите е бил осигурен от екипажите на самолети Су-35 от Въздушно-космическите сили. Продължителността на полета е бил повече от 4 часа", са съобщили от военния отдел.

    На някои етапи от маршрута далекобойните бомбардировачи са били придружавани от изтребители от чужди държави, уточнило ведомството. Екипажи за далечна авиация редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети на самолетите на Руските въздушно-космически сили се извършват в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, подчертало Министерството на отбраната на Русия.

    19:50 20.04.2026

