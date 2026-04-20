Ескалация край Черно море: загинал при атака с дрон в Туапсе

Един мъж е загинал при атака с дрон в Туапсе - руски град на брега на Черно море, който беше атакуван за втори път за по-малко от седмица, съобщиха властите, цитирани от ТАСС и Франс прес, предава БТА.

Градът е бил подложен на „нова масирана атака с дронове“, като „според първоначалната информация един мъж е бил убит“ на пристанището, заяви губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев. Още един човек е ранен, уточни той в Телеграм.

В резултат на удара на пристанището е избухнал пожар.

На 16 април властите съобщиха за смъртта на 14-годишно момиче и млада жена при нощна атака с украински дронове в същия град.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Русия извършва редовни удари по украинската територия, включително по критична инфраструктура. В отговор Украйна нанася удари по цели в Русия, като заявява, че се прицелва в обекти с военно и енергийно значение, за да ограничи ресурсите за военните действия на Москва.