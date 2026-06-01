Директорът на АЕЦ в Запорожие: Киев атакува психологически персонала ни, сеейки хаос и паника

"Киевският режим и украинските военни превърнаха служителите на Запорожката атомна електроцентрала в основна цел на своите атаки, опитвайки се да дестабилизират ситуацията и да предизвикат психологическо изтощение", заяви Юрий Черничук, директор на централата, пред ТАСС.

„Врагът се стреми да дестабилизира ситуацията там, да създаде хаос и паника. Като цяло хората тук са основният актив и основна цел на врага, защото сигурността на съоръжението зависи от тях“, каза Черничук.

Според него ударите по транспортни средства, превозващи ядрени работници, по инфраструктурата на атомната електроцентрала и по Енергодар, където живеят семействата на служителите на централата, представляват психологически атаки.

На 31 май бе ударен транспортният цех на Запорожката атомна електроцентрала. Шест автобуса и два автомобила „Газел“ бяха унищожени. Нямаше пострадали сред персонала. От централата подчертаха, че в миналото са регистрирани многократни нападения срещу автобуси, превозващи служители на централата из града. Те отбелязаха, че това създава допълнителни рискове за стабилната работа на атомната електроцентрала и представлява заплаха за безопасността на служителите.

Същия ден са атакувани родилен дом, боксова школа, жилищни сгради, бензиностанции и административната сграда на Енергодар.

На 30 май украински въоръжен дрон, по твърдения на Москва използващ оптични влакна, удари турбинната зала на 6-ти блок на Запорожката атомна електроцентрала. Щетите бяха документирани от екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия. Мястото на атаката се намира само на метри от реактора.