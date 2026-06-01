Директорът на АЕЦ в Запорожие: Киев атакува психологически персонала ни, сеейки хаос и паника
Директорът на АЕЦ в Запорожие: Киев атакува психологически персонала ни, сеейки хаос и паника

1 Юни, 2026 05:56, обновена 1 Юни, 2026 06:04 975 24

Хората са основният ни актив и водеща цел на врага, заяви Юрий Черничук

Юрий Черничук, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Киевският режим и украинските военни превърнаха служителите на Запорожката атомна електроцентрала в основна цел на своите атаки, опитвайки се да дестабилизират ситуацията и да предизвикат психологическо изтощение", заяви Юрий Черничук, директор на централата, пред ТАСС.

„Врагът се стреми да дестабилизира ситуацията там, да създаде хаос и паника. Като цяло хората тук са основният актив и основна цел на врага, защото сигурността на съоръжението зависи от тях“, каза Черничук.

Според него ударите по транспортни средства, превозващи ядрени работници, по инфраструктурата на атомната електроцентрала и по Енергодар, където живеят семействата на служителите на централата, представляват психологически атаки.

На 31 май бе ударен транспортният цех на Запорожката атомна електроцентрала. Шест автобуса и два автомобила „Газел“ бяха унищожени. Нямаше пострадали сред персонала. От централата подчертаха, че в миналото са регистрирани многократни нападения срещу автобуси, превозващи служители на централата из града. Те отбелязаха, че това създава допълнителни рискове за стабилната работа на атомната електроцентрала и представлява заплаха за безопасността на служителите.

Същия ден са атакувани родилен дом, боксова школа, жилищни сгради, бензиностанции и административната сграда на Енергодар.

На 30 май украински въоръжен дрон, по твърдения на Москва използващ оптични влакна, удари турбинната зала на 6-ти блок на Запорожката атомна електроцентрала. Щетите бяха документирани от екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия. Мястото на атаката се намира само на метри от реактора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тоя

    25 18 Отговор
    Юрий знае ли че се намира на чужда окупирана територия в чужда електроцентрала?

    Коментиран от #4, #14

    06:06 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Умрел руснак

    10 10 Отговор
    Ударена е турбина,а турбините са на Сименс.

    Коментиран от #6

    06:08 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И днес както и всеки ден

    13 16 Отговор
    Милиарди хора по света се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #19, #20

    06:10 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копейкин

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Така ли се роди или после изпростя?

    06:15 01.06.2026

  • 12 Град Козлодуй

    5 4 Отговор
    Бегайте бърже да не ви хване голямата радиация.

    06:21 01.06.2026

  • 13 Може да се заемеш единствено с майка си

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    На магистралата да й разтваряш yмириcaния чатал на турските тираджии умрела копейка на задна😂🤣😅

    06:27 01.06.2026

  • 14 И кой я е построил централата?

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя":

    Освен това земята там е на местните хора от дедите им, а не на бандерите и британските служби.

    06:29 01.06.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    10 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    06:42 01.06.2026

  • 16 Къде са Йотова и Радев

    5 2 Отговор
    Защо мълчат?+

    Или гъбата от подобни действие не е директна заплаха за България?!

    06:50 01.06.2026

  • 17 Брюкселска политика

    5 2 Отговор
    ,,Това е опасна игра, демонстрираща нихилизма на европейския елит, който прилага принципа „след нас, потопът“. По този начин те се насочват директно към ядрена експлозия и гъбообразен облак“, "

    06:54 01.06.2026

  • 18 Ха ха ха

    4 2 Отговор
    Така ще е , ще убиват хора, деца студенти и ще бомбардират всичко , защото много се церемоните с тях вече 4 години. А от техните така наречени бежанци е пропищяла цяла Европа, че и целият свят. Нагли, неблагодарни, криминални и каквито още се сетите.Изравнете ги със земята, че да си отдъхнем и ние защото ми завлякоха и нас в кереча.

    06:57 01.06.2026

  • 19 Едва ли,

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "И днес както и всеки ден":

    Но ако допуснем, че това е така.
    Тези, които някога се окажат в Русия, ще осъзнаят какви глупаци са били

    07:07 01.06.2026

  • 20 Както всеки ден

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "И днес както и всеки ден":

    Милиарди хора се събуждат и се радват на живота. Само няколко безполезни трола изливат своите неосъществими фантазии тук.

    07:14 01.06.2026

  • 21 Тити

    0 1 Отговор
    Зеленски не е толкова тъп че да атакува атомната си централа която е под носа му.

    Коментиран от #24

    07:15 01.06.2026

  • 22 Гей европа

    0 1 Отговор
    Мълчи за действията на тези чудовища , но дано когато се случи вятъра да духа на запад .

    07:17 01.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Берлинер цайтунг

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити":

    Няма изгледи за нещо повече!

    07:21 01.06.2026

