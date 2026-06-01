Директорът на АЕЦ в Запорожие: Киев атакува психологически персонала ни, сеейки хаос и паника

"Киевският режим и украинските военни превърнаха служителите на Запорожката атомна електроцентрала в основна цел на своите атаки, опитвайки се да дестабилизират ситуацията и да предизвикат психологическо изтощение", заяви Юрий Черничук, директор на централата, пред ТАСС.
„Врагът се стреми да дестабилизира ситуацията там, да създаде хаос и паника. Като цяло хората тук са основният актив и основна цел на врага, защото сигурността на съоръжението зависи от тях“, каза Черничук.
Според него ударите по транспортни средства, превозващи ядрени работници, по инфраструктурата на атомната електроцентрала и по Енергодар, където живеят семействата на служителите на централата, представляват психологически атаки.
На 31 май бе ударен транспортният цех на Запорожката атомна електроцентрала. Шест автобуса и два автомобила „Газел“ бяха унищожени. Нямаше пострадали сред персонала. От централата подчертаха, че в миналото са регистрирани многократни нападения срещу автобуси, превозващи служители на централата из града. Те отбелязаха, че това създава допълнителни рискове за стабилната работа на атомната електроцентрала и представлява заплаха за безопасността на служителите.
Същия ден са атакувани родилен дом, боксова школа, жилищни сгради, бензиностанции и административната сграда на Енергодар.
На 30 май украински въоръжен дрон, по твърдения на Москва използващ оптични влакна, удари турбинната зала на 6-ти блок на Запорожката атомна електроцентрала. Щетите бяха документирани от екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия. Мястото на атаката се намира само на метри от реактора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тоя
Коментиран от #4, #14
06:06 01.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Умрел руснак
Коментиран от #6
06:08 01.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И днес както и всеки ден
Коментиран от #19, #20
06:10 01.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Копейкин
До коментар #8 от "Така е":Така ли се роди или после изпростя?
06:15 01.06.2026
12 Град Козлодуй
06:21 01.06.2026
13 Може да се заемеш единствено с майка си
До коментар #1 от "Готов за бой":На магистралата да й разтваряш yмириcaния чатал на турските тираджии умрела копейка на задна😂🤣😅
06:27 01.06.2026
14 И кой я е построил централата?
До коментар #2 от "Тоя":Освен това земята там е на местните хора от дедите им, а не на бандерите и британските служби.
06:29 01.06.2026
15 Дон Корлеоне
06:42 01.06.2026
16 Къде са Йотова и Радев
Или гъбата от подобни действие не е директна заплаха за България?!
06:50 01.06.2026
17 Брюкселска политика
06:54 01.06.2026
18 Ха ха ха
06:57 01.06.2026
19 Едва ли,
До коментар #7 от "И днес както и всеки ден":Но ако допуснем, че това е така.
Тези, които някога се окажат в Русия, ще осъзнаят какви глупаци са били
07:07 01.06.2026
20 Както всеки ден
До коментар #7 от "И днес както и всеки ден":Милиарди хора се събуждат и се радват на живота. Само няколко безполезни трола изливат своите неосъществими фантазии тук.
07:14 01.06.2026
21 Тити
Коментиран от #24
07:15 01.06.2026
22 Гей европа
07:17 01.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Берлинер цайтунг
До коментар #21 от "Тити":Няма изгледи за нещо повече!
07:21 01.06.2026