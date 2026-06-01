След полунощната атака в Одеса: Русия удари Харков, има разрушения и пострадали

Тази сутрин руските сили нанесоха серия от въздушни удари с дронове по втория по големина украински град Харков.

По информация от кмета на града Игор Терехов и ръководителя на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов, атаките са довели до ранени цивилни и материални щети.

Ударите са регистрирани главно в Слободски и Основянски райони на града. В покрайнините на Слободския район, близо до околовръстния път, са преброени поне 10 удара. До момента се съобщава за поне двама ранени граждани в Основянски район (включително 34-годишна жена), на които е оказана спешна медицинска помощ.

В Основянски район има директно попадение в пететажна жилищна сграда. В резултат на обстрела са възникнали пожари в гаражни кооперации, като няколко гаража и автомобила са напълно унищожени или тежко повредени.На мястото на инцидентите работят аварийно-спасителни екипи и специализирани градски служби за овладяване на пожарите и разчистване на отломките.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че общо в страната са изстреляни 299 дрона, от които противовъздушната отбрана е успяла да свали 212. 14 дрона са достигнали своите цели, а отломки от други са паднали на 5 различни места в страната

В град Богодухов руски дрон рани 39-годишна жена.

Вчера руски дронове поразиха складова база на популярната украинска куриерска компания „Нова поща“, в резултат на което сградата е изгоряла напълно.

Местните власти съобщиха за един загинал и девет ранени след руските атаки.Черниговска област. В северната част на страната отломки и директни удари от дронове засегнаха паркинг, при което загина шофьор на камион.

В Ровненска област властите потвърдиха за възникнал пожар в местна нефтена рафинерия след въздушен удар.