След полунощната атака в Одеса: Русия удари Харков, има разрушения и пострадали
  Тема: Украйна

1 Юни, 2026 06:30, обновена 1 Юни, 2026 06:42 1 138 12

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази сутрин руските сили нанесоха серия от въздушни удари с дронове по втория по големина украински град Харков.

По информация от кмета на града Игор Терехов и ръководителя на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов, атаките са довели до ранени цивилни и материални щети.

Ударите са регистрирани главно в Слободски и Основянски райони на града. В покрайнините на Слободския район, близо до околовръстния път, са преброени поне 10 удара. До момента се съобщава за поне двама ранени граждани в Основянски район (включително 34-годишна жена), на които е оказана спешна медицинска помощ.

В Основянски район има директно попадение в пететажна жилищна сграда. В резултат на обстрела са възникнали пожари в гаражни кооперации, като няколко гаража и автомобила са напълно унищожени или тежко повредени.На мястото на инцидентите работят аварийно-спасителни екипи и специализирани градски служби за овладяване на пожарите и разчистване на отломките.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че общо в страната са изстреляни 299 дрона, от които противовъздушната отбрана е успяла да свали 212. 14 дрона са достигнали своите цели, а отломки от други са паднали на 5 различни места в страната

В град Богодухов руски дрон рани 39-годишна жена.

Вчера руски дронове поразиха складова база на популярната украинска куриерска компания „Нова поща“, в резултат на което сградата е изгоряла напълно.

Местните власти съобщиха за един загинал и девет ранени след руските атаки.Черниговска област. В северната част на страната отломки и директни удари от дронове засегнаха паркинг, при което загина шофьор на камион.

В Ровненска област властите потвърдиха за възникнал пожар в местна нефтена рафинерия след въздушен удар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Какво означава "полунощна атака" била е в полунощ или е била половин нощ...

    06:45 01.06.2026

  • 2 Така ще е

    19 3 Отговор
    Украйна ще удря, а Русия ще удря двойно, докато една от двете държави изчезне и Европа колапсира окончателно.

    Коалиция на желаещите

    06:49 01.06.2026

  • 3 гумата

    3 7 Отговор
    Както се вижда, орки има не само по филмите.

    06:54 01.06.2026

  • 4 Оня

    12 3 Отговор
    Тия урки са голема работа, ако руснаците изстрелят 100 дрона те прехващат поне 101 а разрушенията са от марсианците! Иначе ПВО то им бачкало перфектно ама тез пусти марсианци им бъркат работата! Ама кайчето обещала че ще се оправи с тия гадни марсианци, тя лично щяла да поеме ролята на плашило! Виж това може и да помогне!

    07:00 01.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руснаци

    13 2 Отговор
    Малко обективно мнение за фронта-руснаците почти са обкръжили Константиновка, там положението е трагично за украинците, напредват здраво към Суми, напредване към Харковска област, горе долу почти навсякъде има успехи за руската армия, предприети са мерки за ударите с дронове по магистрали, украинците взеха да удрят камиони и цивилни коли и е луганска област, единствените им успехи са това на укрите - удари по цистерни, цивилни коли и някоя военна техника, успехи на фронта почти никакви

    Коментиран от #8

    07:05 01.06.2026

  • 7 Мурка

    2 0 Отговор
    100%-ЗАВИСТ----------ИСКАТ ДА СЪБОРЯТ ГОЛДЪН ВЦ

    07:09 01.06.2026

  • 8 Оня

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаци":

    Константиновка е затворена напълно, руснаците са решили да не вземат пленници!

    07:10 01.06.2026

  • 9 Хм...

    4 0 Отговор
    Дали пък руснаците не запрегнаха най сетне? Че след простотията на бандерчетата в Старобелск дори и на Путин изглежда започнаха да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ.

    07:21 01.06.2026

  • 10 Обратното е, укро ПВО-то свали

    4 0 Отговор
    299 дрона от 212 и всеки който твърди обратното е копейка.

    07:24 01.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 а бе..

    1 0 Отговор
    С една дума..бравос на красная,салютът в одессу е за трите масковски корабчета отплавали за равините,пълни с бандерско зърно а това означава свежие денги за още орешници за столицата на кieвската хунта

    07:31 01.06.2026

