Русия твърди, че е предотвратила атака с бомба, замесена е германска гражданка

Федерална служба за сигурност съобщи, че е задържала 57-годишна германска гражданка, която според службата е носела бомба в раницата си в рамките на операция, определена като „под фалшив флаг“, ръководена от украинското разузнаване, предава БТА.
По данни на Reuters разпространени, но непроверени кадри показват жена, повалена на земята на паркинг, заобиколена от въоръжени мъже, насочили оръжие към нея и раницата ѝ. На записите се виждат и сапьори, които впоследствие взривяват багажа.
От ФСБ твърдят, че устройството е било с мощност, еквивалентна на около 1,5 кг тротил, а предполагаемата цел е бил обект на силовите структури в Ставрополския край.
Службата съобщава още, че е задържан и гражданин на държава от Централна Азия, който според тях е действал с убеждението, че изпълнява задача на „терористична организация“. По твърдения на ФСБ действията му са били координирани от украински специални служби, представящи се за членове на забранена международна групировка.
Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди тези твърдения, а от страна на Украйна към момента няма официална реакция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
