Русия твърди, че е предотвратила атака с бомба, замесена е германска гражданка

20 Април, 2026 12:39 2 148 23

ФСБ обвинява украинското разузнаване в операция „под фалшив флаг“, Киев не е коментирал случая

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Федерална служба за сигурност съобщи, че е задържала 57-годишна германска гражданка, която според службата е носела бомба в раницата си в рамките на операция, определена като „под фалшив флаг“, ръководена от украинското разузнаване, предава БТА.

По данни на Reuters разпространени, но непроверени кадри показват жена, повалена на земята на паркинг, заобиколена от въоръжени мъже, насочили оръжие към нея и раницата ѝ. На записите се виждат и сапьори, които впоследствие взривяват багажа.

От ФСБ твърдят, че устройството е било с мощност, еквивалентна на около 1,5 кг тротил, а предполагаемата цел е бил обект на силовите структури в Ставрополския край.

Службата съобщава още, че е задържан и гражданин на държава от Централна Азия, който според тях е действал с убеждението, че изпълнява задача на „терористична организация“. По твърдения на ФСБ действията му са били координирани от украински специални служби, представящи се за членове на забранена международна групировка.

Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди тези твърдения, а от страна на Украйна към момента няма официална реакция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възобновяващият диалога с руZия

    13 34 Отговор
    Очакваме всеки момент Радев да се обади на Владимир Путин и да преговаря за мир.
    Руzкий мир

    Коментиран от #4, #14

    12:43 20.04.2026

  • 2 Сталин

    36 10 Отговор
    Щом е замесена германска гражданка ,това означава че Русия може да обяви война на Германия и да праща танковете към Берлин ,а от там и към България

    Коментиран от #6, #9

    12:43 20.04.2026

  • 3 стоян

    8 40 Отговор
    Смешки от детските филми - германска гражданка и мъж с азиатски черти- отишли в русия да правят атентати - нали чекистите трябва да отчетат дейност

    Коментиран от #5, #21

    12:49 20.04.2026

  • 4 БеZспорно

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Възобновяващият диалога с руZия":

    Има нужда да се въZстанови диалога и да се свалят санкциите. Но това няма да стане докато агент Краснов не каже.

    12:52 20.04.2026

  • 5 не са смешки

    30 8 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    В социалните мрежи предлагат лесни пари и разни откачалки се вързват без да предполагат, че ги използват като био-дронове. Заблудени хора..

    12:54 20.04.2026

  • 6 стоян

    7 25 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    До 2 ком - майтап ли е бе Уили ама кои танкове ще праща мюслюманската федерация че то хиляди километра до Берлин - то останаха само тия за парада после с какво ще се хвали путин

    Коментиран от #13

    13:05 20.04.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    8 17 Отговор
    Твърди ли Русия, прескочи статията.
    Аксиома на Питагор ☝️😁

    Коментиран от #15, #17

    13:08 20.04.2026

  • 8 Мишел

    16 6 Отговор
    Атентатът е планиран така, че атентаторът да занесе в раницата експлозиви до целта и да загине при взрива

    13:10 20.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Владимир Путин, президент

    4 20 Отговор
    С тревога забелязвам, напоследък Маша изчезна от медийното пространство и на хочет демонстрира своето станало притча Безпакойство ? 😁

    Коментиран от #18

    13:14 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха-ха

    6 9 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Още не е разбрала, че е бита карта.!

    13:51 20.04.2026

  • 13 1945

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "стоян":

    Ще пращат Десислава Димитрова като танкистка да обслужва екипажа ,че мажо и бил голем льольо и скучаела ...хахах .

    13:52 20.04.2026

  • 14 Това ще е след

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възобновяващият диалога с руZия":

    приключване на войната, сега Русия е под американски санкции.

    13:54 20.04.2026

  • 15 "Владимир Путин, президент"

    5 10 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    бърден братчед
    Опять голодньiй ???!
    A тьi читaeш И cлyшаеш тoлькo "нeмeцкaя вoлнa" / имeю в видy Дойче Велле /.
    Правда, тиваришч ???!
    За то тьi тakoй "мyдpьi" и вceгдa гoлoдньi

    Коментиран от #16

    14:07 20.04.2026

  • 16 Румен Радев, разведчика

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от ""Владимир Путин, президент"":

    Колкото и зле, повече вяра имам на Гласът на Германия , от на гласа на Путин ☝️ 😁

    14:13 20.04.2026

  • 17 Дали знаеш

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    въобще кой е Питагор?!Със сигурност-не!

    14:40 20.04.2026

  • 18 "Владимир Путин, президент"

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    с гоооолямо УДОВОЛСТВИЕ забелязваме, че вече трети ден няма ни вест ни кост от зилената нашмъркана марионетка, главатаря на киийюфската хунта де..........
    Очень мнОга "притеснуемся" братчед за твой усръинскийй братец

    15:09 20.04.2026

  • 19 Цвете

    1 2 Отговор
    НЕ ВЯРВАМ НА ИНТРИГАНТИ.ВСЕ ДРУГИТЕ ИМ ВИНОВНИ, А ТЕ ВИДИТЕ ЛИ, ЧИСТИ КАТО СЪЛЗА. 🪆📻🪆

    15:46 20.04.2026

  • 20 Цвете

    1 2 Отговор
  • 21 куку

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    И на бургаско летище ли беше измислица?.а другарю ББ..говореше за "дюнер политиката" но се случи тер.акт...А тук говорим за реална война..не са измислица..айде да ходиш да плюскаш дюнер..

    16:11 20.04.2026

  • 22 рускнак без член

    2 5 Отговор
    ЕС сами се закопаха като се захванаха с Велика Расия на великия Путин дете на
    хигиенистка и неизвестен чукча.

    16:18 20.04.2026

  • 23 а бе..

    4 0 Отговор
    Пращайте я във женскио пандиз във воркуте,сега там все още е минус15,вечерное къпанье потом ночная прогулка во дворе и конець..возпаление льогких

    17:54 20.04.2026

