Новини
Свят »
САЩ »
Петролът поевтиня в очакване на новите преговори между САЩ и Иран

Петролът поевтиня в очакване на новите преговори между САЩ и Иран

21 Април, 2026 06:02, обновена 21 Април, 2026 06:07 2 620 20

  • сащ-
  • иран-
  • преговори-
  • петрол-
  • цени

Вторият кръг от разговорите е насрочен за сряда, 22 април в пакистанската столица Исламабад

Петролът поевтиня в очакване на новите преговори между САЩ и Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цените на петрола паднаха на фона на съобщенията за нов кръг от преговори между САЩ и Иран, пише The ​​Wall Street Journal.

Фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през май паднаха с 1,7% до 88,07 долара за барел, докато фючърсите на суровия петрол Brent за следващия месец паднаха с 1,0% до 94,55 долара за барел.

„Има вероятност за по-дълбок спад в цените на петрола, тъй като и двете страни имат убедителни причини да прекратят конфликта“, каза Никос Цабурас, старши пазарен анализатор в Tradu.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер са пристигнали Исламабад, в очакване на преговори с Техеран, информира New York Post.

Вторият кръг от преговори е насрочен за сряда, 22 април, но все още не е обявена официална дата, според CNN.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    12 11 Отговор
    Радев ще купува евтин петрол от Русия.

    Коментиран от #9, #16

    06:14 21.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Няма

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    бре нали сме гласували да него, вътре е за "щипка сол" !

    06:39 21.04.2026

  • 6 Тръмпаецът

    16 2 Отговор
    пак е залагал.

    06:47 21.04.2026

  • 7 БСП УМРЕ

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    СТОЛЕТНИЦАТА са спомина

    06:53 21.04.2026

  • 8 Расте, но не старее!

    11 4 Отговор
    Поевтинее с 5 долара, после се качи с 10 долара.

    06:57 21.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баш селяк си!

    5 2 Отговор
    А 9/девет/ милиарда за седем дни? Факт! А 365х1,5 милиона? И един метър асфалт НЯМА при неговите "служебни" и неговите пъ.пъ. и де.бъ.!

    07:16 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Домакин

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ха ха преди войната в Украйна купувахме най скъпия газ, защото сме "братушки".

    Коментиран от #17, #20

    08:15 21.04.2026

  • 17 т-п трол соpocoиден

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Домакин":

    2021г купувахме най-скъпия газ щото умните урсули премахнаха дългосрочните договори с Газпром и решиха, че ще купуват на борсови цени. Беше им ОК 2020 когато цената падна, но 21г сoрoснята изрева, че руснаците не заливали пазара с евтина газ, че да паднат цените. Тогава руснаците държаха 45-50% от пазара на газта в ЕССР, а американците 35%. Никой от вас нищо не каза за американците. Сега руснаците ги няма и вие, соpocнята, пак не питате къде е евтиния американски газ и петрол.

    Коментиран от #18

    08:30 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ФАКТИ

    3 0 Отговор
    Защо не говорите за спекулата с горивата. Цените на горива се определят от цената на петрола основно и след това от акциза и ДДС-то. Как така при цени на петрола около 100 долара се озоваване с зени на горивата близо 3,8лв съпоставено със стари цени. Само да ви напомня, че през 2008 или 2009 имаше скок на цената на петрола до близо 200 долара, но тогава повече от 3,1лв горива нямахме.
    За това трябва да се говори всеки ден. Че покрай ситуацията наричана война с Иран куцо, кьораво и сакато ни смъкват по 10 кожи от горива. Къде е вържавата? Няма я.

    11:19 21.04.2026

  • 20 глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Домакин":

    Не е защото си братушка, а защото мислиш със седалните си части и обичаш да се храниш с омраза.

    11:21 21.04.2026