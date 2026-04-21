Петролът поевтиня в очакване на новите преговори между САЩ и Иран

Цените на петрола паднаха на фона на съобщенията за нов кръг от преговори между САЩ и Иран, пише The ​​Wall Street Journal.

Фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през май паднаха с 1,7% до 88,07 долара за барел, докато фючърсите на суровия петрол Brent за следващия месец паднаха с 1,0% до 94,55 долара за барел.

„Има вероятност за по-дълбок спад в цените на петрола, тъй като и двете страни имат убедителни причини да прекратят конфликта“, каза Никос Цабурас, старши пазарен анализатор в Tradu.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер са пристигнали Исламабад, в очакване на преговори с Техеран, информира New York Post.

Вторият кръг от преговори е насрочен за сряда, 22 април, но все още не е обявена официална дата, според CNN.