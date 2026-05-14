Тръмп към Си: Водя невероятни хора, нетърпеливи за бизнес! Това може да е най-великата среща в историята ВИДЕО

14 Май, 2026 06:17, обновена 14 Май, 2026 06:24

Конфронтацията между нашите страни ще доведе до взаимна вреда, така че трябва да бъдем партньори, а не съперници, заяви китайският президент

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В началото на разговорите с китайския президент Си Дзинпин в Голямата зала на народа, президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че между двамата лидери са възниквали трудности по време на дългогодишните им отношения, но че са успели да ги разрешат.

„Вие и аз се познаваме отдавна. Всъщност това е най-дългата връзка между нашите страни, която двама лидери някога са имали, и за мен е чест да го кажа. Имахме фантастични отношения. Разбирахме се и когато възникнаха трудности, ги разрешихме. Аз ви се обадих, а вие ми се обадихте, когато имахме проблем“, каза настоящият президент на Белия дом във встъпителните си думи.

„Хората не знаят това, но когато имахме проблем, го разрешихме много бързо“, добави президентът на САЩ.

Тръмп заяви, че американската страна възнамерява да осъществява търговия с Китай на принципа на реципрочност.

Той отбеляза, че е довел висши ръководители от големи американски компании в Китай като част от своята делегация. „Имаме невероятни хора и всички те са с мен. Всеки един от тях. Свързахме се с 30 от най-добрите компании в света. Всяка една от тях каза „да“ и аз не исках компании от втора или трета страна. Исках само най-доброто. И днес те са тук, за да изразят уважението си към вас и към Китай, и са нетърпеливи да търгуват и да правят бизнес, и това ще бъде абсолютно взаимно от наша страна“, каза американският лидер.

„Поради тази причина наистина очаквам с нетърпение нашата дискусия. Това е чудесна дискусия. Има хора, които казват, че това може да е най-великата среща на върха в историята“, добави американският президент.

Тръмп към Си: Водя невероятни хора, нетърпеливи за бизнес! Това може да е най-великата среща в историята ВИДЕО
Противостоянието между Китай и САЩ ще доведе до взаимна вреда, двете страни трябва да бъдат партньори, а не съперници, заяви от своя страна китайския президент Си Дзинпин.

„Конфронтацията между нашите страни ще доведе до взаимна вреда, така че трябва да бъдем партньори, а не съперници“, подчерта Си Дзинпин по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Срещата беше излъчена от Fox News.

Китайският президент поясни, че взаимната подкрепа и споделеният просперитет ще позволят на Пекин и Вашингтон да „разработят нов подход към сътрудничеството между двете велики сили в новата ера“. Той повтори, че „очакват с нетърпение обмен на мнения по важни въпроси, засягащи както двете страни, така и света“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    43 3 Отговор
    Тръмп е бизнесмен а войната е бизнес, печеливш бизнес

    Коментиран от #7, #10, #76

    06:24 14.05.2026

  • 2 Д-р Ментал

    70 2 Отговор
    Среща между възхода на една нация и падението на друга

    06:25 14.05.2026

  • 3 хехе

    59 0 Отговор
    Около "миротвореца" всичко е невероятно, ако го слушаш той е самия Господ.

    06:37 14.05.2026

  • 4 ООрана държава

    48 3 Отговор
    Накъркал се е на борда на Еърфорс и ръси простотии

    06:38 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Демек

    67 5 Отговор
    Водя прочути крадци, готови да ви ограбят и превърнат в роби. Знаем за добрините на краварите, от дето минат, трева не никне.

    06:41 14.05.2026

  • 7 Механик

    62 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Тръмп е деградат. И тия дето ги води, и те са такива като него.
    Си изобщо няма да се впечатли от американските пиявици.
    САЩ изпуснаха влака още когато тръгнаха да си изнасят производството в Китай. Запада, също.
    Алчността е смъртен грях. Пише го в една много стара книга, а сегашното положение на световните паразити доказва горния факт.

    Коментиран от #68

    06:42 14.05.2026

  • 8 Рублевка

    39 1 Отговор
    Трудно се приема отстъпването на първото място в света, но добре за всички е това да НЕ стане със световна война.

    06:48 14.05.2026

  • 9 На наглоскасите

    36 2 Отговор
    само бизнес и растеж им е в главите.
    Всъщност само експлоатация на хора и ресурси.

    Коментиран от #64

    06:51 14.05.2026

  • 10 Рублевка

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    За никого не е печеливш бизнес войната. Парите от война са кървави и Господ наказва за тях.

    Коментиран от #69

    06:53 14.05.2026

  • 11 Истината

    28 2 Отговор
    Тръмп отиде да се моли за спасението на Боинг. Моли Си за поръчки на самолети, защото Боинг е пред фалит и само Китайската народна република, ръководена от Комунистическата партия на Китай може да спаси огромната американска корпорация. Или световна война и производство на бомбардировачи.
    КАКВО СТАНА С ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, А?
    А С БОРБАТА ПРОТИВ КОМУНИЗМА ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА ДЪФКИ, ДЪНКИ И БАНАНИ?
    Хахахаха 🤣😀❗😁😉

    Коментиран от #14, #18, #19

    07:03 14.05.2026

  • 12 Ройтерс

    12 1 Отговор
    Бай Дончо с едната ръка глади,с другата-ХХХ вади !?:))

    07:07 14.05.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 1 Отговор
    През август 2025 г. се появиха съобщения, че американският авиационен гигант Boeing води преговори за продажбата на до 500 самолета на китайски компании.
    Ключови моменти от информацията:
    Сделка с Китай: Според източници на Bloomberg, Boeing е близо до сключване на голяма сделка.
    Брой самолети:
    Преговорите включват продажбата на около 500 самолета.
    Контекст: Тази сделка е значима предвид сложните търговски отношения между САЩ и Китай в сферата на авиацията през последните години.

    Това информираха от...ПОСОЛЯ

    07:08 14.05.2026

  • 14 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    1 21 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Купува 500 БОЙНГ от най могъщата държава...САЩ.

    Коментиран от #22

    07:09 14.05.2026

  • 15 Е, не може да

    27 1 Отговор
    му се отрече, че онази черта в характера на човек "скромност" при този индивид напълно липсва и е заместена от граничещ с патология нарцисизъм и невероятен егоцентризъм...

    Коментиран от #21, #72

    07:10 14.05.2026

  • 16 Kaлпазанин

    22 1 Отговор
    Клоуна си е клоун ,и упорито да си вярват че китайците са като тях палячовци контролирани от Ротшилд

    07:11 14.05.2026

  • 17 Тромпета дали му прави впечатление

    18 1 Отговор
    Военния строй който го посреща...
    Сега е момента Китай да си вземе Тайван...
    $@ш са в кофти позиция с Иранката заигравка...

    07:12 14.05.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 17 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Къде го тоя комунизъм бре.
    Че никъде го нема по света.
    Само КИМЧО остана, като екзотика.

    Коментиран от #23, #70

    07:14 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ае КИТАЙЧЕТА

    1 20 Отговор
    Ша ви пусне ли Тръмп стоте китайски танкерчета блокирани в Залива.

    07:16 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истината

    19 2 Отговор

    До коментар #14 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":

    Откога най-могъщата страна в света стана молеща се на комунистите страна? Или вече не е най-могъщата?
    А правата на уйгурите защо ги забравихме?
    А демокрацията и многопартийната система и парите за избори?
    А Китайския Майдан?
    Хахахаха 🤣😀🤣😀❗

    07:16 14.05.2026

  • 23 Истината

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Колко партии има в Китайската народна република, ако мога да попитам? Там не управляват ли САМО КОМУНИСТИ?

    07:18 14.05.2026

  • 24 гумата

    15 2 Отговор
    Вече всички си мислят едно и също за Тръмп и президентът на Китай също не е много по- далече от тези мисли. Като го го гледам на снимките как гледа към Тръмп въобще не е в сферата на доверието. С Тръмп всяко отделено време е напълно загубено. По- лошото е, че Тръмп е абсолютно неспособен да поддържа елементарно постоянство. Преди говореше "Америка на първо място!" Говореше за защита на американските производства, а сега води американски бизнесмени, които да правят бизнес с Китай или просто да произвеждат в Китай, което е точно обратното на лозунгите му. Такава е политиката- първо те убеждават колко сте умни и красиви, а после настъпва реалността- вие сте тъпи и грозни, а те са назначили умните и красивите да украсяват всички.

    07:20 14.05.2026

  • 25 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    2 13 Отговор
    Върти бизнес за милиарди със САЩ.
    Две могъщи държави, диктуващи световната икономика, са на път да подпишат значими споразумения в областта на бизнеса.
    Явно проблемите с Тайван и Иран не са считани за
    разрешаване сега.

    Коментиран от #32

    07:23 14.05.2026

  • 26 СИ Е МЪДЪР

    16 2 Отговор
    При пристигането си Тръмп беше посрещнат от вицепрезидента. Лекичка поставен на място.

    07:24 14.05.2026

  • 27 Дзак

    10 1 Отговор
    Тръмп е притеснен. Дано да успее да представи оттеглянето от войната като голяма търговска сделка.

    07:27 14.05.2026

  • 28 ЕДИНСТВЕНО НЕ Е ЯСНО

    14 2 Отговор
    Обора или западащата Британия ще платят за вековните престъпления на англосаксите към Китай. Китайците не забравят.

    07:27 14.05.2026

  • 29 Най - великата

    2 4 Отговор
    среща на най - великите екскременти във всички вселени.

    07:28 14.05.2026

  • 30 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    4 13 Отговор
    Търси бизнес със САЩ в областта на високите технологии и космическите изследвания, изкуствения интелект.
    Китай използва Русия като СУРОВИНЕН придатък за своята икономика.

    07:28 14.05.2026

  • 31 ПРЕДСЕДАТЕЛ СИ

    13 1 Отговор
    Е вижда, че Тръмп е слуга на евреите и се отнася с него като със слуга.

    07:29 14.05.2026

  • 32 Истината

    17 0 Отговор

    До коментар #25 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":

    Как тъй комунисти управляват КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ? А защо няма лустрация и ликвидационни съвети, като в капиталистическа България? Значи едни комунисти можаха да направят беден Китай богат, а други комунисти ги изкараха виновни за всички грехове в България.

    Коментиран от #71

    07:31 14.05.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    16 0 Отговор
    Какво точно може да предложии Тръмп, което Китай го няма??
    Даже и долари вече не им трябват на Китай.

    07:32 14.05.2026

  • 34 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    15 0 Отговор
    Тръмп отишъл при хегемона да моли за пари.

    Коментиран от #38

    07:34 14.05.2026

  • 35 Истината

    13 1 Отговор
    Китайците помнят доброто. Единствено Русия и СССР са помагали на Китай през вековете. От Опиумните войни до японската интервенция. СССР подари на Китайската народна република атомната технология и зациментира китайската независимост.

    07:35 14.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    17 0 Отговор
    Англосаксите при разговорите с Китай вече "НЕ НАСТОЯВАТ" и "НЕ СЕ ОБРЪЩАТ ВНИМАНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА". Много внимават какво говорят.

    07:37 14.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    2 16 Отговор
    Дали ша са помоли на Тръмп, да му освободи танкерчета в персийския залив.

    07:38 14.05.2026

  • 40 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    0 14 Отговор
    Ша купи от САЩ..500 Бойнга.
    От Путин Китай купува само ....суровини.

    07:40 14.05.2026

  • 41 ДОНИ НЯМА КАРТИ

    16 0 Отговор
    След унижението в Иран за всеки е ясно упадъка на англосаксите.

    Коментиран от #45

    07:40 14.05.2026

  • 42 Истината

    12 0 Отговор

    До коментар #38 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    С Китай не минава номера. През предишния си мандат Тръмп изпрати авионосна групировка в Южно китайско море, а адмирала избяга чак е Австралия, изплашен от героизма на китайските летци!

    07:42 14.05.2026

  • 43 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    4 5 Отговор
    Тръмп получи подарък от САУАДИТСКА Арабия....БОЙНГ.
    Какво ли ша получи от СИ.

    07:42 14.05.2026

  • 44 СИ Е РАЗУМЕН

    14 0 Отговор
    Няма да фалира обора бързо. Ще го направи плавно.

    07:43 14.05.2026

  • 45 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    0 12 Отговор

    До коментар #41 от "ДОНИ НЯМА КАРТИ":

    Ша моли Тръмп да му освободи танкерчета в залива.
    Картите с кодовете са в Тръмп.

    Коментиран от #49

    07:43 14.05.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    12 0 Отговор
    Обърнете внимание, как посрещат в Китайската народна република американския и руския президенти и как посрещат европейците. Помнят още Опиумните войни и геноцида, предизвикан от англичаните!

    07:46 14.05.2026

  • 47 ЕВЕИТЕ УНИЖИХА САЩ НАЙ ЯВНО

    13 0 Отговор
    Показаха на цял свят, че американците са слуги. Сега СИ се отнася с тях точки като към слуги.

    07:49 14.05.2026

  • 48 Геро

    15 0 Отговор
    Това не е за вярване! Тръмпито водел невероятни хора, жадни за успехи и бизнес!
    Такива хора в Краварията вече няма, всичките са хвани единия и удари другия!
    Да виждаш, как американец се мазни на китаец, нещо невиждано до сега!

    07:50 14.05.2026

  • 49 Истината

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":

    Откога на молителя ходят да му се молят? Китайската народна република и китайските комунисти видяха последиците за СССР от приятелството със Запада и се поучиха от чуждата грешка.

    07:50 14.05.2026

  • 50 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    10 0 Отговор
    Тръмп какви мита наложи на Китай.

    07:51 14.05.2026

  • 51 Васил

    7 0 Отговор
    Явно кукуто не си е пил пак лекарствата.

    07:52 14.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Нямам какво повече да добавя!

    07:55 14.05.2026

  • 54 НЕВЕРОЯТНИТЕ ХОРА ПРАВЕЩИ БИЗНЕС

    14 0 Отговор
    Отдавна са в Китай. Тръмп може да доведе само някой от класата Епщайн.

    07:56 14.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Истината

    9 0 Отговор
    Ще присъства ли на срещата американския адмирал, който избяга в Австралия от Южно китайско море, изплашен от героизма на китайските летци?

    07:57 14.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 НА ТАЗИ СРЕЩА СИ ЩЕ РЕШИ

    10 0 Отговор
    Колко бърз ще е упадъка на англосаксите.

    07:58 14.05.2026

  • 59 Стига трили коментари другари путинисти

    0 7 Отговор
    Станахте за смях.

    07:58 14.05.2026

  • 60 ТРЪМП ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСА

    10 0 Отговор
    Тайван китайски ли е?

    07:59 14.05.2026

  • 61 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 11 Отговор
    Тръмп ша продава технологии на Китай.
    За разлика от Путин.

    07:59 14.05.2026

  • 62 точка

    8 0 Отговор
    плагиат. Разликата между САЩ и Китай е че няма прилика. Личи си по мисленето им. Докато саксите говорят за бизнес и растеж/ ЕКСПЛОАТАЦИЯ на хора и ресурси , то Китай говори за взаимно изгодно сътрудничество между две велики сили в НОВАТА ЕРА.

    08:00 14.05.2026

  • 63 центавос

    10 0 Отговор
    лаладжията пак плещи глупости кат тиквата и киртака и си мисли,че си пасе трева,с това си ходене просто потвърди това което разбраха всички,че мага яде тояга в иран и ся баламосва китай ама те не са с 250г.история

    08:00 14.05.2026

  • 64 факуса

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "На наглоскасите":

    за тях бизнес и грабеж е едно и също

    08:02 14.05.2026

  • 65 Бай онзи

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Си е като сфинкс,а рижака е лаладжия.Както казвате,Китай е древна нация и през хилядите години са натрупали опит и мъдрост и това си личи по осанката на Китайския лидер.

    08:02 14.05.2026

  • 66 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    2 9 Отговор
    Не коментира войната в Залива.
    На СИ не му стиска.

    08:02 14.05.2026

  • 67 Оракула от Делфи

    12 0 Отговор
    До вчера плюеше Китай , днеска им водил хора , нетърпеливи да правят бизнес, "Миротвореца"
    пак е с каруцата пред коня ???

    Поне едно извенение да беше отронил???

    08:03 14.05.2026

  • 68 Бай онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Точно!

    08:03 14.05.2026

  • 69 Атина Паднала

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рублевка":

    Напротив,войната е печелив бизнес за евреите и затова те казват че това е "еврейската жътва".

    08:05 14.05.2026

  • 70 си пън

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    смешко,комунизъм няма никъде,остана си цел,ама и демокрация няма никъде,всичко е по закона на джунглата,оцелява по силния и приспособимимия

    08:06 14.05.2026

  • 71 Факти

    3 9 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    Какви комунисти те гонят? Китай започна с капитализма още през 1978 г. когато върна земите на хората, разреши частния бизнес и отвори икономиката си за Запада. Китай построи всичко със западни инвестиции, технологии и ноу-хау. Преди това с комунизма там умираха от глад. Цели 11 години преди нас прегърнаха капитализма и може би затова се развиха така. Това, че в Китай има партийна диктатура и тая партия се казва комунистическа не означава, че в Китай има икономически комунизъм. Там е див капитализъм. Китай има най-много милиардери в света. Днес комунизъм има само в Северна Корея, която е пълен леш.

    Коментиран от #75, #94

    08:06 14.05.2026

  • 72 Бай онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Е, не може да":

    Точно!

    08:08 14.05.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    9 1 Отговор
    Идеята на Тръмп е ясна. Давай сега да ограбим Китай, както ограбихме СССР и соц лагера и да си платим дълговете. Но Си не е глупав, като Горбачов и пияницата Елцин. Ще точи Щатите бавно, като коктейл със сламка.

    Коментиран от #80, #82

    08:10 14.05.2026

  • 74 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    1 11 Отговор
    И Тръмп ша си поделят Русия.

    08:10 14.05.2026

  • 75 Истината

    8 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    Я ни просветили, коя партия управлява Китайската народна република? Комунистическата партия на Китай със своето мъдро управление направи Китай богат. Там друга партия няма!

    Коментиран от #79, #91

    08:13 14.05.2026

  • 76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ти си коз ло д уйско Л а й н,о//нали? к о з лодуйско си?

    08:13 14.05.2026

  • 77 русия аут

    2 9 Отговор
    Това са новите полюси на света! САЩ и Китай! русия е агресор и не става за бизнес!

    Коментиран от #83

    08:14 14.05.2026

  • 78 Сталин

    6 0 Отговор
    Цирк "Дони Епщайн" на турне при чинките

    08:15 14.05.2026

  • 79 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Истината":

    Не е важно името на партията.

    И в Западна Европа управляват социалисти, но там социализЪм нема щом

    08:16 14.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    0 11 Отговор
    Що не купи 500 самолета от Путин.
    СИ знае кой е най силният.

    Коментиран от #85

    08:18 14.05.2026

  • 82 социализЪма си отиде

    2 10 Отговор

    До коментар #73 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Руската корупция и тъпи команди провалиха утопията комунизъм!

    08:19 14.05.2026

  • 83 Откъде накъде?

    8 3 Отговор

    До коментар #77 от "русия аут":

    Срещите между Путин и Си са редовни приятелски срещи. РФ доставя на Китайската народна република огромни количества суровини, а Щатите само соя за китайските прасета и скрап от мъртвата американска промишленост.

    Коментиран от #84

    08:19 14.05.2026

  • 84 САЩ ЕС и Китай !

    2 13 Отговор

    До коментар #83 от "Откъде накъде?":

    САЩ ЕС и Китай движат световния прогрес! Агресорска русия е една бензиностанция с много бомби от СССР!

    Коментиран от #88

    08:21 14.05.2026

  • 85 Хахаха!🎺🥳😀

    10 0 Отговор

    До коментар #81 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":

    Китайската народна република ОТКАЗВА ПОКУПКАТА НА САМОЛЕТИ БОИНГ И ТРЪМП ОТИДЕ ДА СЕ МОЛИ. Какво не е ясно? Работниците и инженерите от корпорацията Боинг не могат вечно да чакат работа, защото имат ипотеки и ще се разбягат. Може и в Китай да отидат на работа.

    Коментиран от #87

    08:23 14.05.2026

  • 86 Русия....суровинен придатък на Китай

    1 9 Отговор
    Това е Русия.

    08:24 14.05.2026

  • 87 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    1 11 Отговор

    До коментар #85 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Нищо не е отказал Китай.
    СИ са моли да му продадат Бойните.

    Коментиран от #89

    08:25 14.05.2026

  • 88 Хахаха!🎺🥳😀

    10 0 Отговор

    До коментар #84 от "САЩ ЕС и Китай !":

    Само за Китай е вярно, че е мотор на прогреса. САЩ и ЕС са източник на скрап от мъртвите си заводи за китайската промишленост.

    08:27 14.05.2026

  • 89 Хахаха!🎺🥳😀

    10 0 Отговор

    До коментар #87 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":

    Отказа не веднъж да купува самолети от САЩ и Боинг е пред закриване. Китай може да му изкупи акциите и да го закара в Китай. Там му е мястото, а не във фалиращите Щати.

    08:30 14.05.2026

  • 90 Икономист

    8 0 Отговор
    Абе краварчето нещо насрано ми се вижда...

    По-нисък от тревата

    09:00 14.05.2026

  • 91 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Истината":

    Не бъркайте комунизъм със диктатура, в случая Северна Корея!
    Китай не се вписва , нито в комунизма нито в капитализма ,
    причината Китай да не е капитапистическа страна, е най-вече
    липса на демокрация и еднопартийната и състема която е уникална като държава по рода си!
    Държава с еднопартийна система ,но с капиталистически превес в икономиката!
    Което я прави политически нова хибридна система за управление но успешна
    на фона на резултатите които показва!
    С две думи , името и е (Китайската политическа хибрдна система )!

    Коментиран от #93

    09:36 14.05.2026

  • 92 Туман

    6 0 Отговор
    Пълни глупости, всичко което САЩ са направили във външната си политика през последните 30 години е било насочено срещу Китай, конфликта там е неизбежен, и китайците го знаят много добре

    09:40 14.05.2026

  • 93 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Оракула от Делфи":

    Много думи за да не кажеш направо, че Китай се управлява от комунисти.

    09:46 14.05.2026

  • 94 КИТАЙСКИ ТЕКЕЗЕСАР

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    Не бързай да пишеш, първо се научи да четеш. В Китай НЯМА частни собственици на земя, всичко е собственост на държавата, която отдава земя под аренда на текезесета. Ама не като това, от което са дошли майка ти и баща ти.

    10:00 14.05.2026

