Тръмп към Си: Водя невероятни хора, нетърпеливи за бизнес! Това може да е най-великата среща в историята ВИДЕО

В началото на разговорите с китайския президент Си Дзинпин в Голямата зала на народа, президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че между двамата лидери са възниквали трудности по време на дългогодишните им отношения, но че са успели да ги разрешат.
„Вие и аз се познаваме отдавна. Всъщност това е най-дългата връзка между нашите страни, която двама лидери някога са имали, и за мен е чест да го кажа. Имахме фантастични отношения. Разбирахме се и когато възникнаха трудности, ги разрешихме. Аз ви се обадих, а вие ми се обадихте, когато имахме проблем“, каза настоящият президент на Белия дом във встъпителните си думи.
„Хората не знаят това, но когато имахме проблем, го разрешихме много бързо“, добави президентът на САЩ.
Тръмп заяви, че американската страна възнамерява да осъществява търговия с Китай на принципа на реципрочност.
Той отбеляза, че е довел висши ръководители от големи американски компании в Китай като част от своята делегация. „Имаме невероятни хора и всички те са с мен. Всеки един от тях. Свързахме се с 30 от най-добрите компании в света. Всяка една от тях каза „да“ и аз не исках компании от втора или трета страна. Исках само най-доброто. И днес те са тук, за да изразят уважението си към вас и към Китай, и са нетърпеливи да търгуват и да правят бизнес, и това ще бъде абсолютно взаимно от наша страна“, каза американският лидер.
„Поради тази причина наистина очаквам с нетърпение нашата дискусия. Това е чудесна дискусия. Има хора, които казват, че това може да е най-великата среща на върха в историята“, добави американският президент.
Противостоянието между Китай и САЩ ще доведе до взаимна вреда, двете страни трябва да бъдат партньори, а не съперници, заяви от своя страна китайския президент Си Дзинпин.
„Конфронтацията между нашите страни ще доведе до взаимна вреда, така че трябва да бъдем партньори, а не съперници“, подчерта Си Дзинпин по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Срещата беше излъчена от Fox News.
Китайският президент поясни, че взаимната подкрепа и споделеният просперитет ще позволят на Пекин и Вашингтон да „разработят нов подход към сътрудничеството между двете велики сили в новата ера“. Той повтори, че „очакват с нетърпение обмен на мнения по важни въпроси, засягащи както двете страни, така и света“.
1 Шопо
06:24 14.05.2026
2 Д-р Ментал
06:25 14.05.2026
3 хехе
06:37 14.05.2026
4 ООрана държава
06:38 14.05.2026
6 Демек
06:41 14.05.2026
7 Механик
До коментар #1 от "Шопо":Тръмп е деградат. И тия дето ги води, и те са такива като него.
Си изобщо няма да се впечатли от американските пиявици.
САЩ изпуснаха влака още когато тръгнаха да си изнасят производството в Китай. Запада, също.
Алчността е смъртен грях. Пише го в една много стара книга, а сегашното положение на световните паразити доказва горния факт.
06:42 14.05.2026
8 Рублевка
06:48 14.05.2026
9 На наглоскасите
Всъщност само експлоатация на хора и ресурси.
06:51 14.05.2026
10 Рублевка
До коментар #1 от "Шопо":За никого не е печеливш бизнес войната. Парите от война са кървави и Господ наказва за тях.
06:53 14.05.2026
11 Истината
КАКВО СТАНА С ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, А?
А С БОРБАТА ПРОТИВ КОМУНИЗМА ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА ДЪФКИ, ДЪНКИ И БАНАНИ?
Хахахаха 🤣😀❗😁😉
07:03 14.05.2026
12 Ройтерс
07:07 14.05.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Ключови моменти от информацията:
Сделка с Китай: Според източници на Bloomberg, Boeing е близо до сключване на голяма сделка.
Брой самолети:
Преговорите включват продажбата на около 500 самолета.
Контекст: Тази сделка е значима предвид сложните търговски отношения между САЩ и Китай в сферата на авиацията през последните години.
Това информираха от...ПОСОЛЯ
07:08 14.05.2026
14 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
До коментар #11 от "Истината":Купува 500 БОЙНГ от най могъщата държава...САЩ.
07:09 14.05.2026
15 Е, не може да
07:10 14.05.2026
16 Kaлпазанин
07:11 14.05.2026
17 Тромпета дали му прави впечатление
Сега е момента Китай да си вземе Тайван...
$@ш са в кофти позиция с Иранката заигравка...
07:12 14.05.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Истината":Къде го тоя комунизъм бре.
Че никъде го нема по света.
Само КИМЧО остана, като екзотика.
07:14 14.05.2026
20 Ае КИТАЙЧЕТА
07:16 14.05.2026
22 Истината
А правата на уйгурите защо ги забравихме?
А демокрацията и многопартийната система и парите за избори?
А Китайския Майдан?
Хахахаха 🤣😀🤣😀❗
07:16 14.05.2026
23 Истината
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Колко партии има в Китайската народна република, ако мога да попитам? Там не управляват ли САМО КОМУНИСТИ?
07:18 14.05.2026
24 гумата
07:20 14.05.2026
25 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
Две могъщи държави, диктуващи световната икономика, са на път да подпишат значими споразумения в областта на бизнеса.
Явно проблемите с Тайван и Иран не са считани за
разрешаване сега.
07:23 14.05.2026
26 СИ Е МЪДЪР
07:24 14.05.2026
27 Дзак
07:27 14.05.2026
28 ЕДИНСТВЕНО НЕ Е ЯСНО
07:27 14.05.2026
29 Най - великата
07:28 14.05.2026
30 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
Китай използва Русия като СУРОВИНЕН придатък за своята икономика.
07:28 14.05.2026
31 ПРЕДСЕДАТЕЛ СИ
07:29 14.05.2026
32 Истината
До коментар #25 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":Как тъй комунисти управляват КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ? А защо няма лустрация и ликвидационни съвети, като в капиталистическа България? Значи едни комунисти можаха да направят беден Китай богат, а други комунисти ги изкараха виновни за всички грехове в България.
07:31 14.05.2026
33 РЕАЛИСТ
Даже и долари вече не им трябват на Китай.
07:32 14.05.2026
34 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
07:34 14.05.2026
35 Истината
07:35 14.05.2026
37 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
07:37 14.05.2026
39 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
07:38 14.05.2026
40 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
От Путин Китай купува само ....суровини.
07:40 14.05.2026
41 ДОНИ НЯМА КАРТИ
07:40 14.05.2026
42 Истината
До коментар #38 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":С Китай не минава номера. През предишния си мандат Тръмп изпрати авионосна групировка в Южно китайско море, а адмирала избяга чак е Австралия, изплашен от героизма на китайските летци!
07:42 14.05.2026
43 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
Какво ли ша получи от СИ.
07:42 14.05.2026
44 СИ Е РАЗУМЕН
07:43 14.05.2026
45 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
До коментар #41 от "ДОНИ НЯМА КАРТИ":Ша моли Тръмп да му освободи танкерчета в залива.
Картите с кодовете са в Тръмп.
07:43 14.05.2026
46 Хахаха!🎺🥳😀
07:46 14.05.2026
47 ЕВЕИТЕ УНИЖИХА САЩ НАЙ ЯВНО
07:49 14.05.2026
48 Геро
Такива хора в Краварията вече няма, всичките са хвани единия и удари другия!
Да виждаш, как американец се мазни на китаец, нещо невиждано до сега!
07:50 14.05.2026
49 Истината
До коментар #45 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":Откога на молителя ходят да му се молят? Китайската народна република и китайските комунисти видяха последиците за СССР от приятелството със Запада и се поучиха от чуждата грешка.
07:50 14.05.2026
50 ПРИПОМНЕТЕ МИ
07:51 14.05.2026
51 Васил
07:52 14.05.2026
53 Оракула от Делфи
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Нямам какво повече да добавя!
07:55 14.05.2026
54 НЕВЕРОЯТНИТЕ ХОРА ПРАВЕЩИ БИЗНЕС
07:56 14.05.2026
07:56 14.05.2026
56 Истината
07:57 14.05.2026
58 НА ТАЗИ СРЕЩА СИ ЩЕ РЕШИ
07:58 14.05.2026
59 Стига трили коментари другари путинисти
07:58 14.05.2026
07:58 14.05.2026
60 ТРЪМП ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСА
07:59 14.05.2026
61 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
За разлика от Путин.
07:59 14.05.2026
62 точка
08:00 14.05.2026
63 центавос
08:00 14.05.2026
64 факуса
До коментар #9 от "На наглоскасите":за тях бизнес и грабеж е едно и също
08:02 14.05.2026
65 Бай онзи
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Си е като сфинкс,а рижака е лаладжия.Както казвате,Китай е древна нация и през хилядите години са натрупали опит и мъдрост и това си личи по осанката на Китайския лидер.
08:02 14.05.2026
66 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
На СИ не му стиска.
08:02 14.05.2026
67 Оракула от Делфи
пак е с каруцата пред коня ???
Поне едно извенение да беше отронил???
08:03 14.05.2026
68 Бай онзи
До коментар #7 от "Механик":Точно!
08:03 14.05.2026
69 Атина Паднала
До коментар #10 от "Рублевка":Напротив,войната е печелив бизнес за евреите и затова те казват че това е "еврейската жътва".
08:05 14.05.2026
70 си пън
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":смешко,комунизъм няма никъде,остана си цел,ама и демокрация няма никъде,всичко е по закона на джунглата,оцелява по силния и приспособимимия
08:06 14.05.2026
71 Факти
До коментар #32 от "Истината":Какви комунисти те гонят? Китай започна с капитализма още през 1978 г. когато върна земите на хората, разреши частния бизнес и отвори икономиката си за Запада. Китай построи всичко със западни инвестиции, технологии и ноу-хау. Преди това с комунизма там умираха от глад. Цели 11 години преди нас прегърнаха капитализма и може би затова се развиха така. Това, че в Китай има партийна диктатура и тая партия се казва комунистическа не означава, че в Китай има икономически комунизъм. Там е див капитализъм. Китай има най-много милиардери в света. Днес комунизъм има само в Северна Корея, която е пълен леш.
08:06 14.05.2026
72 Бай онзи
До коментар #15 от "Е, не може да":Точно!
08:08 14.05.2026
73 Хахаха!🎺🥳😀
08:10 14.05.2026
74 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
08:10 14.05.2026
75 Истината
До коментар #71 от "Факти":Я ни просветили, коя партия управлява Китайската народна република? Комунистическата партия на Китай със своето мъдро управление направи Китай богат. Там друга партия няма!
08:13 14.05.2026
76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Шопо":ти си коз ло д уйско Л а й н,о//нали? к о з лодуйско си?
08:13 14.05.2026
77 русия аут
08:14 14.05.2026
78 Сталин
08:15 14.05.2026
79 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
До коментар #75 от "Истината":Не е важно името на партията.
И в Западна Европа управляват социалисти, но там социализЪм нема щом
08:16 14.05.2026
81 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
СИ знае кой е най силният.
08:18 14.05.2026
82 социализЪма си отиде
До коментар #73 от "Хахаха!🎺🥳😀":Руската корупция и тъпи команди провалиха утопията комунизъм!
08:19 14.05.2026
83 Откъде накъде?
До коментар #77 от "русия аут":Срещите между Путин и Си са редовни приятелски срещи. РФ доставя на Китайската народна република огромни количества суровини, а Щатите само соя за китайските прасета и скрап от мъртвата американска промишленост.
08:19 14.05.2026
84 САЩ ЕС и Китай !
До коментар #83 от "Откъде накъде?":САЩ ЕС и Китай движат световния прогрес! Агресорска русия е една бензиностанция с много бомби от СССР!
08:21 14.05.2026
85 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #81 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":Китайската народна република ОТКАЗВА ПОКУПКАТА НА САМОЛЕТИ БОИНГ И ТРЪМП ОТИДЕ ДА СЕ МОЛИ. Какво не е ясно? Работниците и инженерите от корпорацията Боинг не могат вечно да чакат работа, защото имат ипотеки и ще се разбягат. Може и в Китай да отидат на работа.
08:23 14.05.2026
86 Русия....суровинен придатък на Китай
08:24 14.05.2026
08:24 14.05.2026
87 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
До коментар #85 от "Хахаха!🎺🥳😀":Нищо не е отказал Китай.
СИ са моли да му продадат Бойните.
08:25 14.05.2026
88 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #84 от "САЩ ЕС и Китай !":Само за Китай е вярно, че е мотор на прогреса. САЩ и ЕС са източник на скрап от мъртвите си заводи за китайската промишленост.
08:27 14.05.2026
89 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #87 от "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ":Отказа не веднъж да купува самолети от САЩ и Боинг е пред закриване. Китай може да му изкупи акциите и да го закара в Китай. Там му е мястото, а не във фалиращите Щати.
08:30 14.05.2026
90 Икономист
По-нисък от тревата
09:00 14.05.2026
91 Оракула от Делфи
До коментар #75 от "Истината":Не бъркайте комунизъм със диктатура, в случая Северна Корея!
Китай не се вписва , нито в комунизма нито в капитализма ,
причината Китай да не е капитапистическа страна, е най-вече
липса на демокрация и еднопартийната и състема която е уникална като държава по рода си!
Държава с еднопартийна система ,но с капиталистически превес в икономиката!
Което я прави политически нова хибридна система за управление но успешна
на фона на резултатите които показва!
С две думи , името и е (Китайската политическа хибрдна система )!
09:36 14.05.2026
92 Туман
09:40 14.05.2026
93 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #91 от "Оракула от Делфи":Много думи за да не кажеш направо, че Китай се управлява от комунисти.
09:46 14.05.2026
94 КИТАЙСКИ ТЕКЕЗЕСАР
До коментар #71 от "Факти":Не бързай да пишеш, първо се научи да четеш. В Китай НЯМА частни собственици на земя, всичко е собственост на държавата, която отдава земя под аренда на текезесета. Ама не като това, от което са дошли майка ти и баща ти.
10:00 14.05.2026