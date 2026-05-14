Тръмп към Си: Водя невероятни хора, нетърпеливи за бизнес! Това може да е най-великата среща в историята ВИДЕО

В началото на разговорите с китайския президент Си Дзинпин в Голямата зала на народа, президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че между двамата лидери са възниквали трудности по време на дългогодишните им отношения, но че са успели да ги разрешат.

„Вие и аз се познаваме отдавна. Всъщност това е най-дългата връзка между нашите страни, която двама лидери някога са имали, и за мен е чест да го кажа. Имахме фантастични отношения. Разбирахме се и когато възникнаха трудности, ги разрешихме. Аз ви се обадих, а вие ми се обадихте, когато имахме проблем“, каза настоящият президент на Белия дом във встъпителните си думи.

„Хората не знаят това, но когато имахме проблем, го разрешихме много бързо“, добави президентът на САЩ.

Тръмп заяви, че американската страна възнамерява да осъществява търговия с Китай на принципа на реципрочност.

Той отбеляза, че е довел висши ръководители от големи американски компании в Китай като част от своята делегация. „Имаме невероятни хора и всички те са с мен. Всеки един от тях. Свързахме се с 30 от най-добрите компании в света. Всяка една от тях каза „да“ и аз не исках компании от втора или трета страна. Исках само най-доброто. И днес те са тук, за да изразят уважението си към вас и към Китай, и са нетърпеливи да търгуват и да правят бизнес, и това ще бъде абсолютно взаимно от наша страна“, каза американският лидер.

„Поради тази причина наистина очаквам с нетърпение нашата дискусия. Това е чудесна дискусия. Има хора, които казват, че това може да е най-великата среща на върха в историята“, добави американският президент.

Противостоянието между Китай и САЩ ще доведе до взаимна вреда, двете страни трябва да бъдат партньори, а не съперници, заяви от своя страна китайския президент Си Дзинпин.

„Конфронтацията между нашите страни ще доведе до взаимна вреда, така че трябва да бъдем партньори, а не съперници“, подчерта Си Дзинпин по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Срещата беше излъчена от Fox News.

Китайският президент поясни, че взаимната подкрепа и споделеният просперитет ще позволят на Пекин и Вашингтон да „разработят нов подход към сътрудничеството между двете велики сили в новата ера“. Той повтори, че „очакват с нетърпение обмен на мнения по важни въпроси, засягащи както двете страни, така и света“.