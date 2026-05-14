Рубио: Възходът на Китай не може да е за сметка на САЩ, няма как да го допуснем

14 Май, 2026 05:56, обновена 14 Май, 2026 06:10 2 791 50

Американската администрация се надява да убеди Китай да повлияе на Иран за разрешаване на конфликта в Близкия изток и стабилизиране на ситуацията в Персийския залив

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация се надява да убеди Китай да повлияе на Иран за разрешаване на конфликта в Близкия изток и стабилизиране на ситуацията в Персийския залив, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

„В техен интерес е да разрешат това. Надяваме се да ги убедим да играят по-активна роля в принуждаването на Иран да се откаже от това, което в момента правят и се опитват да правят в Персийския залив“, каза той в интервю за Fox News.

Според Рубио китайските кораби са „заседнали в Персийския залив“. Конфликтът в Близкия изток носи „рискове от дестабилизация за Азия“, която е зависима от енергийните доставки от Близкия изток, заяви държавният секретар на САЩ.

Рубио смята, че Китай е основният геополитически съперник на Вашингтон.

„Да, от геополитическа гледна точка това е нашето основно предизвикателство, но в същото време работата по отношенията ни с Китай е от решаващо значение“, каза той.

Рубио призна, че американските интереси могат да се сблъскат с китайските. „Трябва да управляваме това, за да избегнем войни и да поддържаме мир и стабилност“, добави държавният секретар.

Съединените щати са информирали Китай, че предоставянето на помощ на Иран би навредило на отношенията между САЩ и Китай.

„Ясно им заявихме, че предоставянето на всякаква подкрепа на Иран определено би навредило на отношенията ни. Този въпрос със сигурност ще бъде повдигнат в разговорите между лидерите.

По-рано постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви, че Китай не сътрудничи с Иран във военно отношение и отхвърля подобни обвинения. Дипломатът подчерта, че Китай „изпитва голямо съчувствие към това, през което преминава иранският народ заради незаконната война, наложена му“.

Съединените щати разбират намерението на Китай да увеличи влиянието си на световната сцена, но не са готови да позволят това да се случи за сметка на ролята на Вашингтон, каза Рубио.

„Те са уверени, че ще се превърнат в най-влиятелната страна в света, надминавайки Съединените щати. Те имат план за постигане на тази цел и го изпълняват. И аз не ги обвинявам - ако бях в китайското правителство, щях да имам абсолютно същия план“, каза Рубио.

„Не се опитваме да сдържаме Китай, но техният възход не трябва да идва за наша сметка. Техният възход не трябва да бъде съпроводен с нашето падение“, продължи държавният секретар. „Когато плановете им противоречат на националните интереси на САЩ, ние трябва да направим това, което е правилно за нас, и това ще бъде обсъдено по време на посещението на президента ни там. По-важното е, че това ще бъде характеристика на тези отношения в дългосрочен план“, каза държавният секретар.

Гласуване по проекта за резолюция на САЩ и Бахрейн за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток може да се проведе тази седмица, обяви държавният секретар на САЩ.

„Представихме нашата позиция пред Китай. Надявам се, че я намериха за убедителна и ще имат възможност да предприемат действия в ООН по-късно тази седмица относно резолюцията, осъждаща действията на Иран в протоците“, каза той в интервю за Fox News.

По-рано Амир Саид Иравани, постоянен представител на Ислямската република в ООН, призова членовете на Съвета за сигурност на ООН да отхвърлят проекта за резолюция на САЩ и Бахрейн за сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Постоянното представителство на Русия в ООН от своя страна заяви, че съставителите на новата резолюция се опитват да наситят документа с небалансиран език и едностранни искания към Техеран. Руската мисия призова членовете на Съвета за сигурност да се въздържат от насърчаване на едностранчиви проектодокументи, които носят риска от нова вълна на ескалация в Близкия изток.

В сряда, 13 май, президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Китай. По време на посещението президентът на САЩ ще проведе разговори с китайския президент Си Дзинпин. По време на консултациите се очаква двамата лидери да дадат приоритет на разрешаването на двустранните търговски и икономически спорове. Очаква се да бъдат обсъдени и ключови глобални въпроси. Американският премиер ще остане в Китай до 15 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой няма и да ви пита

    70 0 Отговор
    Вашата хегемония е приключила вече.

    06:04 14.05.2026

  • 2 Култура Миянко

    65 1 Отговор
    Китай изобщо няма да пита потъващия кораб Сащ какво допуска или не допуска 😂 .

    Коментиран от #48

    06:09 14.05.2026

  • 3 Д-р Ментал

    64 0 Отговор
    Разбутахте огъня, сложихте картофите и сега чакате някой да ги извади и да забърше нацапаното

    06:09 14.05.2026

  • 4 Д-р Ментал

    56 2 Отговор
    Тръмп показа пред света колко е слаба Америка всъщност

    06:10 14.05.2026

  • 5 Е нали иран е победен

    53 0 Отговор
    Що искате помош от китай🤣🤣🤣🤣

    06:13 14.05.2026

  • 6 Оооо ,

    55 0 Отговор
    да ! Китай ще спре възхода си и ще ви пита ? А и 50 години да спре и ви чака , няма да го стигнете .

    06:14 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Саш и европата са в мега фалит

    49 0 Отговор
    Предсъмртната им агония ще трае десетилетия но вече се вижда как горят и се опитват панически да си спасяват каквото може

    06:15 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НЕ СЕ ВИЖДА НИЩО ВЪЗПИРАЩО

    1 43 Отговор
    В ПРОСЛОВУТИТЕ СССР ВЕЛИКИ ОРЪЖИЯ. РАШКИТЕ СА СПУКАНИ ОТ БОЙ ПО СУША И МОРЕ НИЩО СВОБОДНО НЕ МОГАТ ДА ПРОДАВАТ......СЕ НЯКВИ ВРЪТКИ ЗАОБИКОЛКИ ЦЕНИТЕ СА ДИГНАХА АМА КАТО НЕ МОГАТ ДА ПРОДАВАТ СЕ ТАЯ....ЯЗЪК ЗА ХУБАВИТЕ РАКЕТИ И БУРЕВСТНИЦИ.......

    Коментиран от #27, #39

    06:24 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Глей са

    29 1 Отговор

    До коментар #13 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    С пройзводството на хай тек джаджи човек просто си угажда и се глези и става мал оумен консуматор и нищо повече така че телефон с 20 милиарда цвята и какъв ли не дисплей и форма отдавна е изчерпано като необходимости същото е и до перални компове и така насетне потребителска електроника...русия не произвежда такива продукти защото е насочена към нещо много по значимо и влиятелно в други направления

    Коментиран от #20

    06:35 14.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Миролюб Войнов, анализатор

    4 39 Отговор

    До коментар #17 от "Глей са":

    "...русия не произвежда такива продукти защото е насочена към нещо много по значимо и влиятелно в други направления..."

    И кои са тия направления ?
    Да преправя прастари 50-годишни съветски ракети и плаши белите хора наоколо ? Реално Русия за тия 26 години не направи абсолютно нищо нито за себе си, нито за Света, нито за човечеството. Пълна летаргия, която доведе до сегашната руска катастрофа. Нито икономика, нито производство, нито техтологии. Страна от третия свят, изнасяща суровини, тор и дървесина.
    Точка ☝️

    Коментиран от #26, #40, #45

    06:43 14.05.2026

  • 21 Закъснели сте пич

    32 0 Отговор
    Китай ви задминава, а долара утива за тапети.

    06:45 14.05.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    2 22 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов,аналитик":

     "...къде е България освен с изобретението чушкопек с 5гнезда..."

    Тоя "чушкопек" спря руската инвазия в Украйна !
    Тоя "чушкопек" прати 500 000 в Руския Мир.
    Тия "чушкопеци" ги търсят дори руснаците.
    Това което направи България световно известна е Флекса, па руски Болгарката. Запомни го ☝️

    Коментиран от #25, #41

    06:48 14.05.2026

  • 23 Да те върна към темата

    31 0 Отговор

    До коментар #13 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Защо американската администрация търси разговор с Китай относно кризата, която САЩ и Израел създадоха там?

    06:53 14.05.2026

  • 24 Дзак

    26 0 Отговор
    Доста остри изявления. Предопределят провал на посещението на Тръмп.

    06:55 14.05.2026

  • 25 Гресиран козяк

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не прекалявай с патоса ,наблягай на греста ☝️!

    06:58 14.05.2026

  • 26 Кой го интересува кво дала на света

    24 1 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Света да си произвежда квото иска русия нема нужда да дава на света нищо аз дори ако бях президен дори ще забраня да се изнасят каквито и да било суровини на каквато и било цена е там жерманците да са топлат и живеят у метавселената🤣🤣🤣 а а пък американския интелект там да им произведе уран дефицитни суровини и ракетни двигатели🤣🤣🤣

    07:00 14.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ИМПЕРИАЛИЗМЪТ НА САЩ

    28 0 Отговор
    В последните 20 години, Китай е моторът на светът. Но САЩ винаги правят така, че възходът им да е за сметка на светът.

    07:04 14.05.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    21 0 Отговор
    Янките ще молят Великата поднебесна за вдигане на ограничението над износа на редки елементи към Сащ.На янките им намаляха критично запасите от офанзивни и дефанзивни ракети до 10% , без тези три елемента не става производството им ,а в момента в Китай съсредоточено производството на 99 % от тях ☝️.

    07:06 14.05.2026

  • 30 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Само какъв поглед и самочувствие ,,,,,,!!!!!!!!под въздействие на Бело

    07:14 14.05.2026

  • 31 Някой

    20 0 Отговор
    Като нищо САЩ нямаше да съществува без китайските изобретения като барута, компаса, становете, хартията и други. Нали са в конкурентна среда. Да намаляват заплатите в САЩ и да бачкат като в Китай.

    07:14 14.05.2026

  • 32 Госあ

    20 0 Отговор
    Това емигрантче, което се отнася към родината си като еничар, е много противно.

    07:14 14.05.2026

  • 33 Коста

    17 0 Отговор
    Възходът на Китай е в момента но в същият този момент е и падението на САЩ, и лицето М. Рубио е със значителен принос в това.

    07:15 14.05.2026

  • 34 Олга

    21 1 Отговор
    “Величието” им отби мозъка. Рубио:” … няма да го допуснем”. Въпрос: КАК? Ако искате да останете без редкоземелни метали и да ви спре техническия прогрес: высокотехнологична продукция, електроника, алтернативна енергетика противоракетна отбрана, радари, средства на радиоелектронна борьба и т.н. и т.н. Напред към провала!

    07:22 14.05.2026

  • 35 гумата

    14 0 Отговор
    Противоречивите изявления на всеки един от американските политици е следствие от противоречивите послания на лидера им. Това показва, че губят лидерството си и няма как да го задържат. Да водиш своите търговци в Китай , да ги убеждават да натискат Иран, да говориш в същото време как нямало да се допуска за сметка на САЩ да се прави възход на Китай са все противоречиви послания и в този водовъртеж на идеи нищо добро не може да чака САЩ. И без това попържиха европейските лидери и сега не се виждат че са отишли сами в пустинята на обсебващото лидерство при Путин, Си, Ун, Силва, Орбан, Моди и Силва- все напрегнати

    07:28 14.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 кравария

    13 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    08:00 14.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 факуса

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "НЕ СЕ ВИЖДА НИЩО ВЪЗПИРАЩО":

    що тогаз говедата ще правят златен купол кат руските оръжия нищо не струват

    08:15 14.05.2026

  • 40 си пън

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    люПчо,произвежда ги ги щот гладните задлъжнели хиени немат ресурси и ги искат безплатно,и затуй са тез оръжия дет русия е принудена да произвежда и подобрява ако иска да не поредната опоскана държава

    08:18 14.05.2026

  • 41 хи хих их

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Рано ,рано те хапят и теб мухите!

    08:31 14.05.2026

  • 42 ОБЕКТИВЕН

    6 0 Отговор
    Просто казано, за да не четете цялата статия, Рубио казва: Ние сме 1 (вече не, ма много ни се иска!), а Китай да идат на друга планета извън Млечния път да са 1. Тук всичко е наше и никой друг няма право да се развива освен доколкото НИЕ ПОВОЛИМ!

    08:39 14.05.2026

  • 43 Възхода на Китай си е

    9 1 Отговор
    негов и не можете нищо да направите освен да зяпате зяпълчета. СрАЩ не са никакъв фактор дори и военен. Доказателство за това е конфликта с Иран.

    08:42 14.05.2026

  • 44 Русофил

    0 8 Отговор
    Русия има нужда от по добра дипломация а НЕ да прави опити да разрешава проблемите със сила, защото така или иначе ще получи обратна реакция, защото светът видя какво направи па време на втората световна война КОЛКО ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ ЗАВЗЕ И ОКУПИРА ПОЛОВИН ЕВРОПА, ВМЕСТО ХИТЛЕР РУСИЯ СЕ СЪБУДИ С НАЙ ГОЛЯМАТА ТЕРИТОРИЯ В СВЕТА. НЕ ЕЧЕСТНО

    Коментиран от #49

    08:45 14.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 За краварската деградация

    4 0 Отговор
    са виновни единствено краварите и кравите!

    09:11 14.05.2026

  • 47 дядо поп

    5 0 Отговор
    Пръдльо , нямало как да го допуснат , ще ви го наложат!

    09:56 14.05.2026

  • 48 Късно е, чадо!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Култура Миянко":

    Камбалото хлопна. Силно помогнахте Китай да се възвиси и сега очаквате да ви бъде подчинен. Няма логика.

    09:59 14.05.2026

  • 49 нещо си искал да кажеш,

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Русофил":

    но си се изкашляй. Щади околните от четене на безсмислия.

    10:01 14.05.2026

  • 50 А бре

    0 0 Отговор
    Някой да те пита за възхода на Китай? Хайде, отивай да го спреш

    10:21 14.05.2026