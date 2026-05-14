Рубио: Възходът на Китай не може да е за сметка на САЩ, няма как да го допуснем

Американската администрация се надява да убеди Китай да повлияе на Иран за разрешаване на конфликта в Близкия изток и стабилизиране на ситуацията в Персийския залив, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
„В техен интерес е да разрешат това. Надяваме се да ги убедим да играят по-активна роля в принуждаването на Иран да се откаже от това, което в момента правят и се опитват да правят в Персийския залив“, каза той в интервю за Fox News.
Според Рубио китайските кораби са „заседнали в Персийския залив“. Конфликтът в Близкия изток носи „рискове от дестабилизация за Азия“, която е зависима от енергийните доставки от Близкия изток, заяви държавният секретар на САЩ.
Рубио смята, че Китай е основният геополитически съперник на Вашингтон.
„Да, от геополитическа гледна точка това е нашето основно предизвикателство, но в същото време работата по отношенията ни с Китай е от решаващо значение“, каза той.
Рубио призна, че американските интереси могат да се сблъскат с китайските. „Трябва да управляваме това, за да избегнем войни и да поддържаме мир и стабилност“, добави държавният секретар.
Съединените щати са информирали Китай, че предоставянето на помощ на Иран би навредило на отношенията между САЩ и Китай.
„Ясно им заявихме, че предоставянето на всякаква подкрепа на Иран определено би навредило на отношенията ни. Този въпрос със сигурност ще бъде повдигнат в разговорите между лидерите.
По-рано постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви, че Китай не сътрудничи с Иран във военно отношение и отхвърля подобни обвинения. Дипломатът подчерта, че Китай „изпитва голямо съчувствие към това, през което преминава иранският народ заради незаконната война, наложена му“.
Съединените щати разбират намерението на Китай да увеличи влиянието си на световната сцена, но не са готови да позволят това да се случи за сметка на ролята на Вашингтон, каза Рубио.
„Те са уверени, че ще се превърнат в най-влиятелната страна в света, надминавайки Съединените щати. Те имат план за постигане на тази цел и го изпълняват. И аз не ги обвинявам - ако бях в китайското правителство, щях да имам абсолютно същия план“, каза Рубио.
„Не се опитваме да сдържаме Китай, но техният възход не трябва да идва за наша сметка. Техният възход не трябва да бъде съпроводен с нашето падение“, продължи държавният секретар. „Когато плановете им противоречат на националните интереси на САЩ, ние трябва да направим това, което е правилно за нас, и това ще бъде обсъдено по време на посещението на президента ни там. По-важното е, че това ще бъде характеристика на тези отношения в дългосрочен план“, каза държавният секретар.
Гласуване по проекта за резолюция на САЩ и Бахрейн за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток може да се проведе тази седмица, обяви държавният секретар на САЩ.
„Представихме нашата позиция пред Китай. Надявам се, че я намериха за убедителна и ще имат възможност да предприемат действия в ООН по-късно тази седмица относно резолюцията, осъждаща действията на Иран в протоците“, каза той в интервю за Fox News.
По-рано Амир Саид Иравани, постоянен представител на Ислямската република в ООН, призова членовете на Съвета за сигурност на ООН да отхвърлят проекта за резолюция на САЩ и Бахрейн за сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Постоянното представителство на Русия в ООН от своя страна заяви, че съставителите на новата резолюция се опитват да наситят документа с небалансиран език и едностранни искания към Техеран. Руската мисия призова членовете на Съвета за сигурност да се въздържат от насърчаване на едностранчиви проектодокументи, които носят риска от нова вълна на ескалация в Близкия изток.
В сряда, 13 май, президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Китай. По време на посещението президентът на САЩ ще проведе разговори с китайския президент Си Дзинпин. По време на консултациите се очаква двамата лидери да дадат приоритет на разрешаването на двустранните търговски и икономически спорове. Очаква се да бъдат обсъдени и ключови глобални въпроси. Американският премиер ще остане в Китай до 15 май.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #13 от "Миролюб Войнов, аналитик":С пройзводството на хай тек джаджи човек просто си угажда и се глези и става мал оумен консуматор и нищо повече така че телефон с 20 милиарда цвята и какъв ли не дисплей и форма отдавна е изчерпано като необходимости същото е и до перални компове и така насетне потребителска електроника...русия не произвежда такива продукти защото е насочена към нещо много по значимо и влиятелно в други направления
20 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #17 от "Глей са":"...русия не произвежда такива продукти защото е насочена към нещо много по значимо и влиятелно в други направления..."
И кои са тия направления ?
Да преправя прастари 50-годишни съветски ракети и плаши белите хора наоколо ? Реално Русия за тия 26 години не направи абсолютно нищо нито за себе си, нито за Света, нито за човечеството. Пълна летаргия, която доведе до сегашната руска катастрофа. Нито икономика, нито производство, нито техтологии. Страна от третия свят, изнасяща суровини, тор и дървесина.
Точка ☝️
Коментиран от #26, #40, #45
06:43 14.05.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #19 от "Миролюб Войнов,аналитик":"...къде е България освен с изобретението чушкопек с 5гнезда..."
Тоя "чушкопек" спря руската инвазия в Украйна !
Тоя "чушкопек" прати 500 000 в Руския Мир.
Тия "чушкопеци" ги търсят дори руснаците.
Това което направи България световно известна е Флекса, па руски Болгарката. Запомни го ☝️
Коментиран от #25, #41
06:48 14.05.2026
До коментар #13 от "Миролюб Войнов, аналитик":Защо американската администрация търси разговор с Китай относно кризата, която САЩ и Израел създадоха там?
До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не прекалявай с патоса ,наблягай на греста ☝️!
26 Кой го интересува кво дала на света
До коментар #20 от "Миролюб Войнов, анализатор":Света да си произвежда квото иска русия нема нужда да дава на света нищо аз дори ако бях президен дори ще забраня да се изнасят каквито и да било суровини на каквато и било цена е там жерманците да са топлат и живеят у метавселената🤣🤣🤣 а а пък американския интелект там да им произведе уран дефицитни суровини и ракетни двигатели🤣🤣🤣
07:00 14.05.2026
39 факуса
До коментар #12 от "НЕ СЕ ВИЖДА НИЩО ВЪЗПИРАЩО":що тогаз говедата ще правят златен купол кат руските оръжия нищо не струват
40 си пън
До коментар #20 от "Миролюб Войнов, анализатор":люПчо,произвежда ги ги щот гладните задлъжнели хиени немат ресурси и ги искат безплатно,и затуй са тез оръжия дет русия е принудена да произвежда и подобрява ако иска да не поредната опоскана държава
До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":Рано ,рано те хапят и теб мухите!
До коментар #2 от "Култура Миянко":Камбалото хлопна. Силно помогнахте Китай да се възвиси и сега очаквате да ви бъде подчинен. Няма логика.
До коментар #44 от "Русофил":но си се изкашляй. Щади околните от четене на безсмислия.
