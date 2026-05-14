Дяволът носи Prada, Папата носи Nike

14 Май, 2026 07:17 2 165 17

Папският "уличен стил" вдигна цените на този модел маратонки в сайтовете за препродажба

Венелина Маринова

Папа Лъв XIV определено не е като останалите папи. Той е първият американски папа, родом от Чикаго, първият папа, който свободно показва любовта си към спортните отбори от родния си град и първият папа, който е споделял марка обувки с Майкъл Джордан, Серена Уилямс и Кристиано Роналдо, пише businessnovinite.bg.

Тези снимки напомнят на шегаджийските генерирани от изкуствен интелект, изображения на папа Франциск с пухено яке, но този път папският "уличен стил" е напълно реален. В поредица от снимки, които заливат интернет, папа Лъв наистина се вижда с чифт маратонки Nike, съчетани с традиционните му църковни одежди.

В трейлъра на документалния филм, който може да намерим в официалния сайт за новини около Папата - Vatican News, той се появава с маратонки Nike. Любителите на маратонки са инспектирали изображенията в опит да отгатнат какъв е точно модела на обувките. Докато някои предполагат, че това е Air Force 1 или SB Force, експертите са идентифицирали обувките като Franchise Low Plus на Nike, маратонка, продавана през 70-те и 80-те години, която е била преиздадена за кратко през 2008 г, пише Vanity Fair. Според източници на медията цената им в сайтове за препродажба като eBay вече е скочила драстично.

В сайтове за препродаване намираме чифт за 259 долара, намален от 490 долара.

Последваха реакции в социалните мрежи.

Много потребители на X, особено от поколението Z, похвалиха избора му за обувки и заявиха, че той ясно следва модните тенденции.

„Кой казва, че Папата не може да бъде готин?“,

„ Паоло Сорентино (един от най-разпознаваемите съвременни италиански филмови режисьори, бел. ред.) никога не би могъл да си представи нещо подобно“,

„Човек може да може да напусне Чикаго, но Чикаго никога не напуска човека“, са някои от коментарите.

Това всъщност е по-стара снимка и можете да гледате трейлъра на въпросния документален филм тук:

Leone a Roma е нов документален филм на Vatican Media, който проследява близо двете десетилетия, които Робърт Франсис Превост, както е наричан папата, е прекарал в Рим, преди да стане папа Лъв XIV. Филмът, заснет по случай първата годишнина от неговия понтификат, събира свидетелства, снимки и лични спомени на негови приятели, братя, свещеници и семейство, които са го придружавали в различни моменти от живота му.

  • 1 кой мy дpeмe

    13 1 Отговор
    дяволът носи праЙда 🌈💋🍌

    07:18 14.05.2026

  • 2 Папомобил

    7 0 Отговор
    Бели маратонки и изтъркани джинси носи.

    07:20 14.05.2026

  • 3 Папата

    12 0 Отговор
    е пич !

    07:25 14.05.2026

  • 4 ннннннннн

    3 0 Отговор
    Голочифте Нехрани.

    07:29 14.05.2026

  • 5 щом е от бургас само адидас

    8 0 Отговор
    ето сега папата загуби бургаските си фенове…

    07:30 14.05.2026

  • 6 Баш Майстора

    3 1 Отговор
    Дилърите на дрога носят найк с тези раздути цени .... ама дяволи или светци са папата да каже .....

    08:00 14.05.2026

  • 7 Лена

    3 0 Отговор
    Папата ползва и крилете на Redbul!

    08:00 14.05.2026

  • 8 +++

    4 0 Отговор
    Air pope е модела

    08:04 14.05.2026

  • 9 Ройтерс

    2 0 Отговор
    Чи ко?!
    Нали не е на високи токчета!

    08:12 14.05.2026

  • 10 ИВАН

    6 4 Отговор
    Ватикана вече съвсем не е никакъв фактор, какво направи за човечеството, войните ли спря, замърсяванията и отровите ли спря, или чалмите напъплили европа, даже им миеха краката ... мизерия и разруха навсякъде в тоя световен хаос.

    08:12 14.05.2026

  • 11 Точка Омега Последни Времена

    1 3 Отговор
    Емблемата на Найк значи Сатурн. Сатурн значи Сатана.

    08:16 14.05.2026

  • 12 Сивата котка

    3 0 Отговор
    А ние втора употреба.

    08:53 14.05.2026

  • 13 Тиква

    3 0 Отговор
    Католическите лицемери, колко хора уничтожиха,във името на господа,

    08:59 14.05.2026

  • 14 Папата носи Найк

    2 1 Отговор
    Дявола ПраВда

    09:01 14.05.2026

  • 15 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    ИТ смуутаняците се разпознават лесно - носят маратонки Хока и шофират тойота хибрид със 30-40 км/ч в час пик 🤭

    Коментиран от #16

    09:40 14.05.2026

  • 16 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "таксиджия 🚖":

    Аз нося New Balance, ама като се загледаш емблемата баш си наподобява Z.

    09:50 14.05.2026

  • 17 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Маратонките са удобни ,най вече за хора които живеят в голям град.Найк ми е една любимите марки и за дрехи много яко я раздвижиха но нямат хубави чисто бели маратонки и кожата им е груба и не са удобни , без искам попаднах на най удобните маратонки lacoste Net LOW 126 понеже ми трябва чисто бели маратонки да ги съчетая с друга марка дрехи ,хипер удобни все едно ходя боса .

    11:41 14.05.2026