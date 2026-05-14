Заради тайна визита на Нетаняху в ОАЕ: Арагчи предупреди държавите, които „влизат в заговор с Израел“ срещу Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи обеща да държи под отговорност държавите, които „влязат в заговор с Израел“ срещу Ислямската република.

Той публикува изявление по този въпрос в X, коментирайки съобщение от кабинета на израелския министър-председател, че израелският премиер Бенямин Нетаняху тайно е посетил ОАЕ по време на неотдавнашната военна кампания срещу Иран.

Според него „Нетаняху публично е разкрил това, което иранските служби за сигурност отдавна са предали“ на иранското ръководство.

„Враждата с великата нация Иран е безразсъдно приключение. Заговорът с Израел в това отношение е непростим“, подчерта външният министър. „Тези, които се заговорничат с Израел, за да сеят раздори, ще бъдат подведени под отговорност“, добави Арагчи.

По-рано Министерството на външните работи на ОАЕ отрече съобщенията за посещението на Нетаняху или за приемането на израелска военна делегация на своя територия.