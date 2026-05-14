Заради тайна визита на Нетаняху в ОАЕ: Арагчи предупреди държавите, които „влизат в заговор с Израел“ срещу Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи обеща да държи под отговорност държавите, които „влязат в заговор с Израел“ срещу Ислямската република.
Той публикува изявление по този въпрос в X, коментирайки съобщение от кабинета на израелския министър-председател, че израелският премиер Бенямин Нетаняху тайно е посетил ОАЕ по време на неотдавнашната военна кампания срещу Иран.
Според него „Нетаняху публично е разкрил това, което иранските служби за сигурност отдавна са предали“ на иранското ръководство.
„Враждата с великата нация Иран е безразсъдно приключение. Заговорът с Израел в това отношение е непростим“, подчерта външният министър. „Тези, които се заговорничат с Израел, за да сеят раздори, ще бъдат подведени под отговорност“, добави Арагчи.
По-рано Министерството на външните работи на ОАЕ отрече съобщенията за посещението на Нетаняху или за приемането на израелска военна делегация на своя територия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Израел
05:26 14.05.2026
3 Да се знае
Коментиран от #6
06:09 14.05.2026
4 Факт
06:59 14.05.2026
5 Васил
07:54 14.05.2026
6 Дали са
До коментар #3 от "Да се знае":също и шахмата!
Коментиран от #7
08:07 14.05.2026
7 Персите
До коментар #6 от "Дали са":Не са били мюсюлмани.
Цивилизацията е различна, за съжаление.
13:32 14.05.2026