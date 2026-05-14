Заради тайна визита на Нетаняху в ОАЕ: Арагчи предупреди държавите, които „влизат в заговор с Израел“ срещу Иран

14 Май, 2026 05:14, обновена 14 Май, 2026 05:21 2 064 7

Враждата с великата ни нация е безразсъдно приключение, отбеляза първият дипломат на Техеран

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи обеща да държи под отговорност държавите, които „влязат в заговор с Израел“ срещу Ислямската република.

Той публикува изявление по този въпрос в X, коментирайки съобщение от кабинета на израелския министър-председател, че израелският премиер Бенямин Нетаняху тайно е посетил ОАЕ по време на неотдавнашната военна кампания срещу Иран.

Според него „Нетаняху публично е разкрил това, което иранските служби за сигурност отдавна са предали“ на иранското ръководство.

„Враждата с великата нация Иран е безразсъдно приключение. Заговорът с Израел в това отношение е непростим“, подчерта външният министър. „Тези, които се заговорничат с Израел, за да сеят раздори, ще бъдат подведени под отговорност“, добави Арагчи.

По-рано Министерството на външните работи на ОАЕ отрече съобщенията за посещението на Нетаняху или за приемането на израелска военна делегация на своя територия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Израел

    15 4 Отговор
    Са терористи

    05:26 14.05.2026

  • 3 Да се знае

    19 4 Отговор
    Цивилизацията, дала алгебрата на света, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургерите.

    Коментиран от #6

    06:09 14.05.2026

  • 4 Факт

    2 2 Отговор
    Без съучастието на ОАЕ нямаше да има война в Персийския Залив!!

    06:59 14.05.2026

  • 5 Васил

    2 8 Отговор
    Иранците сами се натириха в девета глуха.

    07:54 14.05.2026

  • 6 Дали са

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да се знае":

    също и шахмата!

    Коментиран от #7

    08:07 14.05.2026

  • 7 Персите

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дали са":

    Не са били мюсюлмани.
    Цивилизацията е различна, за съжаление.

    13:32 14.05.2026

